Im Test: Valve Steam Deck

Das Steam Deck kam im Februar 2022 auf den Markt. Seit seiner Veröffentlichung hat Valve das Gaming-Handheld regelmäßig aktualisiert, um einige der Probleme zu beheben, die bei der ersten Nutzung des Systems auftraten.

Für das Steam Deck sind drei verschiedene Speichertypen erhältlich: 64 GB, 256 GB und 512 GB. Das 64GB Steam Deck hat eine eMMC-Speicherkarte und die 256GB und 512GB Steam Decks sind mit einer NVMe-SSD ausgestattet, aber alle drei werden mit einer Tragetasche für den einfachen und sicheren Transport geliefert. Je höher deine Speicherkapazität ist, desto mehr "Extras" bekommst du auf oder mit dem Steam Deck.

Vorbestellen konnte man das Handheld bereits im Juli 2021 und die meisten mussten sich bis zum Oktober 2022 gedulden, bis die ersten Steam Decks ausgeliefert wurden. Als das Steam Deck zum ersten Mal auf den Markt kam, wurde vor allem die Akkulaufzeit bemängelt – oder vielmehr das Fehlen einer solchen. Valve hat das Steam Deck durch Software-Updates verbessert, die nicht nur Patches waren, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit, die Zugänglichkeit und die Spielbarkeit von PC-Spielen auf dem Handheld verbessert haben.

Die Steam Deck-Updates von Valve umfassten alles von Fehlerbehebungen über Controller-Konfigurations-Updates bis hin zu neuen Optionen für die Anzeige der Framerate. Die Updates wurden im März und April kontinuierlich veröffentlicht, um das Steam Deck-Erlebnis der Spieler noch angenehmer zu machen. Das jüngste Update ermöglicht es den Nutzern nun, Windows 11 zu installieren und ihren eigenen Sperrbildschirm und Pin-Passcode zu erstellen, wenn sie dies wünschen.

Es gab mehrere Updates für die Steam Deck-Tastatur, so dass nun 21 verschiedene Sprachen und verschiedene Layouts neben der englischen QWERTY-Standardtastatur verfügbar sind. Valve arbeitet auch an anderen Tastaturlayouts, darunter Koreanisch, Japanisch und Chinesisch. Nutzer können jetzt zwischen Fenstern in derselben Anwendung wechseln, z. B. zwischen Tabs im Webbrowser.

Ein Problem, das noch nicht ganz gelöst ist, ist das heulende Geräusch des Lüfters des Steam Decks, das hoch und nervig sein kann, auch wenn es nicht besonders laut ist. Es heißt jedoch, dass das neueste Steam Deck-Update versucht hat, das Heulen des Lüfters zu korrigieren, indem es die Tonhöhe des Lüfters verringert und ihn fast geräuschlos laufen lässt. Der einzige Nachteil des Lüfter-Updates ist die leicht erhöhte Temperatur der Steam Deck CPU.

Die kontinuierlichen Updates des Steam Decks zeigen, dass es sich um ein Handheld-System handelt, das sich in seinen ohnehin schon beeindruckenden Kritiken stetig verbessert. Als wir das Steam Deck im Februar 2022 zum ersten Mal getestet haben, hat es uns trotz einiger Mängel sehr gut gefallen und die jüngsten Updates zeigen das Potenzial des Steam Decks. Schau dir unseren Originalbericht unten an, um herauszufinden, ob das Steam Deck für dich geeignet ist.

Steam Deck: 2-Minuten-Rezension

Spezifikationen (Image credit: Valve) CPU: AMD Zen 2 Vierkernprozessor 2,4-3,5GHz

Grafik: AMD RDNA 2

RAM: 16GB LPDDR5

Bildschirm: 7-Zoll-Touchscreen, 1.280 x 800, 60Hz

Speicher: 64GB (eMMC), 256GB, 512GB (NVMe-SSD)

Anschlüsse: USB-C, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, microSD

Konnektivität: Wi-Fi 5, Bluetooth 5

Gewicht: 667g

Abmessungen: 29,8cm x 11,7cm x 4,9cm (B x T x H)

Das Steam Deck ist eine der am sehnlichsten erwarteten Produkteinführungen der letzten Zeit, denn Valve versucht sich an einer Handheld-Konsole. Das ist sicherlich ein ehrgeiziges Vorhaben, das Valve aber größtenteils gelungen ist. Auch wenn du vielleicht denkst, dass das Steam Deck mit der Nintendo Switch konkurriert, ist es in Wirklichkeit eher eine Alternative zu Gaming-Laptops.

Das heißt, wenn du ein PC-Spieler mit einer großen Steam-Bibliothek bist und dich an die Macken und Ärgernisse gewöhnt hast, die mit dem Spielen von PC-Spielen einhergehen, dann wirst du das Steam Deck wahrscheinlich lieben und über seine Ecken und Kanten hinwegsehen. Wenn du jedoch ein Konsolenspieler bist, der an ausgefeiltere Produkte gewöhnt ist, die alles so einfach und unkompliziert wie möglich halten, wirst du vielleicht enttäuscht sein.

Einige der Ecken und Kanten des Steam Decks sind jedoch Teil seines Charmes und in einigen Fällen auf die Flexibilität des Geräts zurückzuführen, die traditionelle Konsolen einfach nicht bieten können. Du kannst so ziemlich jeden USB-C-Hub anschließen, einen Monitor oder Fernseher anschließen und Spiele auf dem großen Bildschirm spielen. Du kannst das Steam Deck auch im Desktop-Modus verwenden, um eine Vielzahl von Linux-Apps zu installieren und das Steam Deck in einen vollwertigen Mini-PC zu verwandeln. Du kannst sogar andere Betriebssysteme installieren, wie z. B. Windows 11.

(Image credit: Future)

Mit dieser Vielseitigkeit hebt sich das Steam Deck von seinen traditionellen Konkurrenten ab, und während Leute, die ein Nintendo Switch-ähnliches Erlebnis suchen, vielleicht nicht begeistert sind, ist das Steam Deck für PC-Spieler, die über einen Gaming-Laptop nachdenken, ein brillantes Gerät mit einem riesigen Potenzial, vor allem für Leute, die gerne experimentieren.

Die Spieleunterstützung ist eine dieser rauen Kanten. Wenn du ein Nintendo Switch-Spiel kaufst, kannst du davon ausgehen, dass es auch auf deiner Nintendo Switch funktioniert. Wenn du jedoch ein Spiel auf Steam kaufst, bedeutet das nicht unbedingt, dass es auch auf dem Steam Deck läuft. Das liegt vor allem daran, dass das Steam Deck unter Linux läuft – genauer gesagt unter Steam OS 3.0 – während viele Steam-Spiele nur unter Windows laufen. Valve hat an einer cleveren Lösung namens Proton gearbeitet, mit der du Spiele auf Linux spielen kannst, aber sie ist nicht perfekt. Und einige Spiele – vor allem solche, die Anti-Cheat-Software verwenden – laufen nicht.

Valve hat eine einfache Methode, um festzustellen, welche Spiele auf dem Steam Deck laufen können. Spiele mit einem grünen Häkchen in der Steam Library UI bedeuten, dass sie für das Steam Deck verifiziert sind und ohne Probleme laufen. Die Standard-Grafikeinstellungen und Steuerungsoptionen funktionieren einwandfrei, und alle Menüs und Texte sind lesbar.

Es gibt auch Spiele, die ein gelbes Häkchen haben. Diese Spiele sind "spielbar", aber nicht vollständig getestet, und es kann Probleme geben, sie zum Laufen zu bringen. Im Moment fällt wahrscheinlich der größte Teil deiner Steam-Bibliothek in diese Kategorie.

Dann gibt es noch die Kategorie "Unbekannt", bei der es nicht genug Informationen gibt, um zu wissen, wie gut ein Spiel funktioniert. Es gibt auch eine Kategorie "Nicht unterstützt", die bedeutet, dass Spiele definitiv nicht laufen werden. Diese Kategorie ist im Moment zum Glück relativ klein und betrifft hauptsächlich Spiele, für die du bestimmte Hardware benötigst, die vom Steam Deck nicht unterstützt wird, wie z. B. Virtual Reality-Titel. Auf der Steam Deck Compatibility Website von Valve kannst du überprüfen, wie viel von deiner Bibliothek auf dem Steam Deck spielbar ist.

Das lohnt sich, denn eines der wichtigsten Verkaufsargumente für PC-Spieler ist, dass deine Steam-Bibliothek auf dem Steam Deck gespielt werden kann, ohne dass du deine Spiele neu kaufen musst. Wenn du bereits eine große Bibliothek an Steam-Spielen hast, ist der Startpreis von 419 Euro viel günstiger.

Wir sagen "Einstiegspreis", da es sich um das Einsteigermodell mit 64 GB eMMC-Speicher und einer Tragetasche handelt. Wir empfehlen dir jedoch, in das 256-GB-SSD-Modell für 549 Euro zu investieren, das viel mehr Speicherplatz bietet und zudem schneller ist. Es gibt auch ein Modell mit 512 GB SSD für 679 Euro, das ebenfalls mit entspiegeltem Glas ausgestattet ist. Alle Modelle verfügen über einen microSD-Kartenslot zur Speichererweiterung, was eine gute Option ist, aber mit langsameren Ladezeiten für Spiele einhergeht.

(Image credit: Future)

Das Steam Deck ist solide gebaut. Obwohl es groß ist, ist es nicht unbequem, auch wenn du mit kleineren Händen Probleme haben könntest. Das Erstaunlichste am Steam Deck ist jedoch die schiere Menge an Spielerlebnissen, die es bietet. Es bewältigt das visuell beeindruckende God of War ohne Probleme und ist ein großartiges Schaufenster für Indie-Spiele. Letzteres ist der Grund, warum das Steam Deck wirklich beeindruckt: Spiele, die in kurzen Intervallen gespielt werden sollen, und stilvolle Grafiken, die die Hardware des Steam Decks nicht überfordern.

Die Suspend-Funktion, mit der du Spiele schnell wieder aufnehmen kannst, wenn du sie spielen willst, ist sehr willkommen. Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass die Akkulaufzeit des Steam Decks ziemlich schlecht ist: Beim Spielen von God of War hält es gerade einmal eineinhalb Stunden durch. Bei weniger intensiven Spielen kannst du mit etwa vier Stunden rechnen.

(Image credit: Future)

Steam Deck: Preis & Verfügbarkeit

Das Steam Deck gibt es in drei Versionen: eine Basisversion für 419 Euro, die mit 64 GB eMMC-Speicher und einer Tragetasche geliefert wird. Die Mittelklasse-Variante kostet 549 Euro und enthält eine 256 GB große NVMe-SSD für schnelleren Speicher, eine Tragetasche und ein exklusives Steam-Community-Profil-Bundle. Dies ist die Version, die wir zum Test hatten. Die höchste Stufe schließlich kostet 679 Euro und umfasst 512 GB internen NVMe-SSD-Speicher, hochwertiges entspiegeltes Schutzglas, eine exklusive Tragetasche, ein exklusives Steam Community-Profilpaket und ein exklusives virtuelles Tastaturdesign.



Ursprünglich sollte das Steam Deck im Dezember 2021 auf den Markt kommen, aber Valve gab bekannt, dass es sich auf den 25. Februar 2022 verschiebt. Auch konnte man sich das Steam Deck lediglich reservieren. Die erste Auslieferung der Handhelds erfolgte schließlich im Oktober 2022. Inzwischen kannst du es ganz einfach über die Steam-Webseite bestellen.

(Image credit: Future)

Steam Deck: Design

Das Steam Deck ist zwar eine Handheld-Konsole, aber auch eine der größten, die wir je benutzt haben. Es ist deutlich größer und schwerer als die Nintendo Switch. Im Vorfeld der Veröffentlichung behauptete Valve, dass es viel Zeit darauf verwendet hat, das Steam Deck so zu gestalten, dass es bequeme und lange Spielsitzungen ermöglicht.

Die Größe ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn du an kleinere Handhelds oder traditionelle Gamepads gewöhnt bist. Rasante Spiele wie Hades können sich etwas unbequem anfühlen. Aber je länger wir mit dem Steam Deck spielen, desto bequemer wird es. Auf der Vorderseite des Steam Decks befinden sich auf jeder Seite des Bildschirms zwei Sticks mit eingebauten kapazitiven Touchsensoren, die laut Valve "ein Maß an Präzision und Komfort bieten, das es bei anderen tragbaren Spielgeräten nicht gibt".

Sie fühlen sich auf jeden Fall robust, reaktionsschnell und präzise an und sind die Steuerungsmethode, die wir am häufigsten verwenden. Unterhalb der Sticks befinden sich zwei quadratische Trackpads, die bei Spielen, die sie benötigen, die Maussteuerung ermöglichen. Sie ähneln dem Trackpad des Steam Controllers und bieten subtile haptische Vibrationen, was eine nette Idee ist. Wir benutzen sie jedoch nur selten.

(Image credit: Future)

Etwas oberhalb des linken Sticks befindet sich ein D-Pad, das für 2D- und Retro-Spiele sehr praktisch ist, und in der gleichen Position über der rechten Hand befinden sich vier Tasten: A, B, X und Y, die in der gleichen Position angeordnet sind wie auf einem Xbox-Controller. Außerdem gibt es eine Ansichtstaste, eine Menütaste, eine Steam-Taste und eine Schnellzugriffstaste. Das wirkt manchmal etwas übertrieben, denn es ist nicht immer klar, was die Tasten in bestimmten Situationen bewirken, und manchmal haben sie eine Doppelfunktion.

Aber wenn du Knöpfe magst, wirst du das Steam Deck lieben! Auf der Oberseite des Steam Decks befinden sich zwei Lautstärketasten, eine Einschalttaste, zwei Schultertasten (L1 und R1) und zwei Auslöser (L2 und R2). Außerdem gibt es einen Kopfhöreranschluss, einen USB-C-Anschluss zum Aufladen und Anschließen eines USB-Hubs sowie eine Status-LED.

Immer noch nicht genug Tasten für dich? Die gute Nachricht ist, dass es auf der Rückseite vier weitere gibt. Das gibt dem Steam Deck zwar eine gewisse Vielseitigkeit, vor allem bei PC-Spielen, die Hotkeys erfordern, die normalerweise auf einer Tastatur zu finden sind, aber wir benutzen sie in unseren Spielen eigentlich nie. Zwar ist es besser, mehr Tasten als nötig zu haben, als nicht genug, aber diese zusätzlichen Tasten sind manchmal im Weg, da du sie versehentlich drücken kannst. Beispielsweise, wenn du das Steam Deck hältst oder in die Hand nimmst, was unerwünschte Folgen beim Spielen haben kann.

(Image credit: Future)

An der Vorderseite des Steam Decks befinden sich außerdem Stereolautsprecher und zwei Mikrofone, mit denen du auch ohne Headset deutlich mit deinen Mitspielern sprechen kannst. Das Steam Deck hat ein 7-Zoll-Display mit 1.280 x 800 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 16:10. Es hat auch einen Touchscreen, was eine weitere nette optionale Eingabemethode darstellt. Wir benutzen es zwar nicht in Spielen, aber es ist praktisch, um in Menüs schnell Optionen auszuwählen.

Der Bildschirm ist größer als das 6,2-Zoll-Display der Nintendo Switch und hat die gleiche Größe wie der OLED-Bildschirm der Switch. Beide Switch-Modelle haben eine Auflösung von 1280 x 720, das Steam Deck hat also eine etwas höhere vertikale Auflösung. Während viele Spiele verschiedene Seitenverhältnisse unterstützen, bleiben einige bei 16:9, was bedeutet, dass oben und unten auf dem Bildschirm des Steam Decks schwarze Balken zu sehen sind, sodass du nicht von der zusätzlichen Auflösung profitierst.

(Image credit: Future)

Zum Glück kommen die meisten modernen PC-Spiele mit einer Vielzahl von Auflösungen und Seitenverhältnissen zurecht, sodass sie perfekt auf den Bildschirm passen. Auch die Auflösung ist sehr sinnvoll. Auf einem 7-Zoll-Bildschirm sieht es scharf und lebendig aus (allerdings nicht so gut wie auf dem OLED-Display der aktuellen Switch), und die relativ niedrige Auflösung bedeutet, dass die Spiele die Hardware des Steam Decks nicht zu sehr beanspruchen, was zu einer besseren Leistung und Akkulaufzeit führen kann.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Handheld-Konsolen ist das Steam Deck mit Lüftern ausgestattet, die die Wärme an der Oberseite der Konsole ableiten. Wenn das Steam Deck anfängt, hart zu arbeiten, surrt es auf. Es ist nicht das lauteste, aber es ist spürbar, und während PC-Spieler das vielleicht nicht stört, könnten Fans von leisen Handhelds etwas abgeschreckt sein.

(Image credit: Future)

Steam Deck: Leistung

Die Leistung des Steam Decks ist eine gemischte Angelegenheit, die uns manchmal ernsthaft beeindruckt und manchmal frustriert. Ein Großteil der Frustrationen ist auf die frühe Version von Steam OS zurückzuführen, für die Valve fast täglich Updates und Korrekturen herausgibt.

Viele Spieleentwickler arbeiten auch daran, ihre Spiele als Steam Deck zu verifizieren. Diese Spiele, die in deiner Bibliothek mit einem grünen Häkchen angezeigt werden, wurden ausgiebig auf dem Steam Deck getestet und bieten ein flüssiges Gameplay sowie Interface-Optionen, die auf dem Bildschirm des Steam Decks gut lesbar sind. Wenn du eines dieser Spiele lädst, kannst du sicher sein, dass es auf dem Steam Deck gut läuft, ohne dass du an den Einstellungen herumfummeln musst.

Die Zahl der für das Steam Deck geprüften Spiele wächst ständig und umfasst große Veröffentlichungen wie God of War, aber auch Klassiker wie Portal 2. Als wir anfingen, das Steam Deck zu testen, war Hades – ein brillantes Rogue-Lite, von dem wir dachten, dass es sich perfekt für das Steam Deck eignen würde – nicht Steam Deck Verified. Nach ein paar Tagen veröffentlichten die Entwickler jedoch ein Update, mit dem es verifiziert wurde. Aber auch im nicht verifizierten Zustand spielte es sich sehr gut.

(Image credit: Future)

Diese Erfahrung kannst du bei vielen Spielen machen, die als "spielbar" gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass sie noch nicht verifiziert wurden, aber trotzdem auf dem Steam Deck laufen sollten. Es gibt einige Spiele, die als "spielbar" gekennzeichnet sind und genauso gut laufen wie verifizierte Spiele. Es gibt aber auch Spiele wie Monkey Island 2, die ärgerliche Bugs haben. Im Fall des Point-and-Click-Klassikers von LucasArts können wir das Spiel nicht über das Hauptmenü hinaus laden.

Außerdem gibt es einige Spiele, die als "nicht unterstützt" gekennzeichnet sind. Aufgrund der schieren Größe der Steam-Bibliothek wird es wahrscheinlich viele Spiele geben, die unter diese Kategorie fallen, vor allem obskure Titel. Das bedeutet nicht, dass die Spiele nicht funktionieren, aber es kann sein, dass sie Bugs haben, die Benutzeroberfläche nicht funktioniert oder der Text nicht ganz richtig aussieht.

Zum Glück gibt es im Steam-Deck viele Optionen, mit denen du das Spiel so einstellen kannst, dass es besser läuft. Manche Spiele laufen besser, wenn du sie im Vollbildmodus statt im Fenster spielst und die Auflösung anpasst. Es gibt auch zahlreiche vorgefertigte Controller-Optionen, die dir helfen, das beste Steuerungsschema für ein Spiel zu finden, vor allem für ein Spiel, das nicht für die Verwendung von Controllern entwickelt wurde.

Diese Art der Anpassung ist ein fester Bestandteil des PC-Spiels, so dass es PC-Spieler vielleicht gar nicht stört. Für Konsolenspieler, die ein ausgefeilteres Spielerlebnis gewöhnt sind, könnte dies jedoch abschreckend wirken. Die gute Nachricht ist, dass wir im Allgemeinen keine Probleme haben, Spiele zu spielen, die mit dem Steam Deck verifiziert wurden. Wenn du nicht gerne an den Optionen herumspielst, solltest du dich an diese halten.

(Image credit: Future)

Schon jetzt ist der Umfang der verifizierten Spiele auf dem Steam Deck beeindruckend und es ist ein echter Nervenkitzel, ein grafisch intensives Spiel wie God of War auf einem Handheld zu spielen. Dann zu fesselnden Indie-Spielen wie Hades und Hotline Miami zu wechseln (die perfekt für das Steam Deck geeignet sind), ist eine Freude und bedeutet, dass das Potenzial des Steam Decks extrem spannend ist.

Wir haben God of War von "Ultra" auf "Hoch" heruntergeschaltet, um eine konstantere Leistung zu erzielen. Auf dem 7-Zoll-Bildschirm sieht es phänomenal aus, es sinkt nie unter 30FPS und bleibt meist bei 40FPS.Obwohl es beeindruckend ist, ist es eindeutig kein Spiel, das für Handhelds gedacht ist. Auch einige Ego-Shooter fühlten sich umständlich an, aber das mag daran liegen, dass wir für diese Art von Spielen Tastatur und Maus bevorzugen.

Aber schnelle und rasante Spiele, die du für kurze Zeit in die Hand nehmen und spielen kannst (wie die bereits erwähnten Hades und Hotline Miami), funktionieren wirklich gut. Wenn du die Power-Taste drückst, geht das Steam Deck in den Suspend-Modus. Wenn du erneut auf den Einschaltknopf drückst, schaltet sich das Steam Deck nach ein paar Sekunden wieder ein und du bist sofort wieder da, wo du warst.

Das ist eine tolle Funktion, die das Steam Deck noch attraktiver macht. Die schnelle Wiederaufnahme ist etwas, an das Konsolenspieler gewöhnt sind, aber nicht auf dem PC. Ein Spiel, das auf dem Steam Deck eine besonders angenehme Überraschung war, ist Portal 2. Valves kultiger FPS-Puzzler wurde hier zu neuem Leben erweckt. Wir haben zwar schon erwähnt, dass einige FPS-Spiele nicht so recht auf das Steam Deck passen, aber Portal 2 funktioniert hervorragend. Das liegt zum Teil daran, dass es ein langsameres Spiel ist, bei dem das Lösen von Problemen wichtiger ist als schnelle Reflexe, aber auch daran, dass das Spiel im Wesentlichen aus kurzen, separaten Rätseln besteht, was es ideal macht, um es zum Beispiel unterwegs zu spielen. Obwohl es ein älteres Spiel ist, sieht es immer noch fantastisch aus, und es ist eine wahre Freude, nach so langer Zeit zu diesem Spiel zurückzukehren. Da es sich um einen Titel von Valve handelt, ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel Steam Deck Verified ist.

(Image credit: Future)

Die Leistung ist jedoch nicht perfekt, und selbst bei weniger grafikintensiven Spielen kann es gelegentlich zu Stottern kommen. Aber im Großen und Ganzen ist die Leistung gut und wir haben das Gefühl, dass diese kleinen Probleme mit der Aktualisierung von Steam OS, Proton (dem Tool, mit dem Windows-Spiele unter Linux laufen) und den Spielen selbst behoben werden.

Valve hat das Steam Deck nicht umsonst als Handheld-PC angepriesen. Du kannst vom Big Picture-Modus (der Standardeinstellung) zur Desktop-Ansicht von SteamOS 3 wechseln und von hier aus andere Anwendungen installieren und nutzen. Diese können entweder über einen Webbrowser oder über das Discover Software Center installiert werden.

So kannst du das Steam Deck wie einen vollwertigen PC nutzen. Dank einer engagierten Community von Open-Source-Entwicklern gibt es eine riesige Auswahl an Anwendungen, die du unter SteamOS nutzen kannst. Du kannst das Steam Deck auch an einen USB-Hub anschließen und eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor damit verbinden, so dass es als Mini-Desktop-PC verwendet werden kann. Das ist beeindruckend und es ist toll, dass Valve sich für Offenheit und Flexibilität einsetzt, denn du kannst so ziemlich jeden USB-C-Hub verwenden, anstatt teures proprietäres Zubehör.

Anders als bei der Nintendo Switch bringt das Andocken des Steam Decks jedoch keine Leistungsverbesserungen mit sich, und wenn du einen hochauflösenden Bildschirm, wie z. B. einen 4K-Fernseher, verwendest, werden die Hardwarebeschränkungen des Steam Decks deutlicher. Trotzdem kannst du mit Tastatur und Maus Spiele auf dem großen Bildschirm spielen, und auch hier sind die Ergebnisse sehr gut.

Linux, insbesondere eine Arch-basierte Distribution, ist jedoch nicht das benutzerfreundlichste Betriebssystem für Anfänger. Wenn du also nicht damit vertraut bist, solltest du das Steam Deck im Steam Big Picture-Modus betreiben. Im Desktop-Modus bleibt alles, was du tust, getrennt. Das bedeutet, dass größere Updates von Steam OS deine Arbeit nicht zerstören sollten. Allerdings besteht beim Herumspielen in Linux immer die Gefahr, dass du etwas kaputt machst und einen Neustart brauchst.

Du kannst auch Windows 11 auf dem Steam Deck installieren. Dadurch hast du eine größere Auswahl an Spielen, da du auch Spiele von Entwicklern wie Ubisoft und Activision Blizzard installieren kannst, die nicht auf Steam veröffentlicht werden und die es nur für Windows gibt. Zum Zeitpunkt dieses Tests war die Unterstützung von Windows 11 mit einigen Treiberproblemen etwas problematisch, aber auch das wird sich dank kontinuierlicher Updates wahrscheinlich mit der Zeit verbessern.

Selbst bei unserem 256-GB-Modell mit Solid State Drive waren die Ladezeiten für Spiele ziemlich lang. Wenn du von einem Gaming-PC mit einer superschnellen SSD (oder einer Konsole wie der PS5) kommst, werden die Ladezeiten zu einer spürbaren Belastung. Noch schlimmer ist es, wenn du eine microSD-Karte verwendest, da die Geschwindigkeit auf UHS-I begrenzt ist, was etwa 104 MB/s entspricht. Das ist viel langsamer als jede SSD und kann bei großen Spielen zu längeren Ladezeiten führen.

Auf der SSD brauchte Portal 2 – ein mittlerweile ziemlich altes Spiel – 51 Sekunden, um das Menü zu laden, und weitere 23 Sekunden, um unseren Spielstand zu laden. Das sind insgesamt 1 Minute und 14 Sekunden vom Starten des Spiels bis zum Spielen. Das scheint zwar nicht viel zu sein, wenn man es aufschreibt, aber es fühlt sich so an, wenn du das Steam-Deck benutzt und darauf wartest, dass ein Spiel geladen wird.

Bei älteren Titeln oder Indie-Spielen ist die Ladezeit weniger ein Problem. Das Steam Deck hat auch eine nette Abhilfe in Form der bereits erwähnten Suspend-Option. Wenn du das Steam Deck aufweckst, wird das Spiel, das du gerade spielst, innerhalb weniger Sekunden geladen, ohne dass dein Fortschritt verloren geht.

Das macht es besonders für PC-Spieler interessant, die normalerweise ihren PC einschalten, auf den Start von Windows warten und dann ein Spiel laden müssen. Abgesehen von diesem ersten Ladevorgang oder dem erneuten Laden eines Spielstands, wenn das Spiel stirbt, bedeutet die "Suspend"-Funktion, dass die Ladezeiten kein Problem darstellen. Auch der Akku wird nicht übermäßig beansprucht – er hat im Suspend-Modus 16 Stunden lang 8 % verloren, während wir ihn benutzt haben.

Valve hat während unserer Zeit mit dem Steam Deck auch eine Funktion hinzugefügt, mit der mehrere Apps gleichzeitig ausgeführt werden können. Das kann praktisch sein, um Musik-Apps abzuspielen und gleichzeitig Spiele zu spielen, aber es bedeutet auch, dass du zwei Spiele gleichzeitig laufen lassen und zwischen ihnen wechseln kannst, ohne dass sie geladen werden.

Das belastet das Steam Deck natürlich stärker, vor allem den Arbeitsspeicher und den Akku, und es gibt sogar eine Warnmeldung, wenn du versuchst, ein zweites Spiel zu starten, in der erklärt wird, dass dies die Leistung beeinträchtigen könnte, aber wir hoffen, dass mit der Weiterentwicklung der Software für das Steam Deck zwei gleichzeitig geöffnete Spiele weniger ressourcenintensiv sein werden.

Die Spiele auf dem 7-Zoll-Bildschirm sehen gut aus, vor allem 2D-Spiele. Während das spiegelnde Display der 512-GB-Topversion sicherlich sehr schön ist, fanden wir das Standard-Display völlig in Ordnung. Die Audioqualität aus den beiden Lautsprechern war jedoch eine angenehme Überraschung, mit einer ordentlichen Portion Druck und Stereotrennung. Selbstverständlich kannst du auch Kopfhörer (entweder über die Audiobuchse oder Bluetooth) als Audioausgang verwenden.

Die Gesamtleistung des Steam Decks hat uns beeindruckt, da es sowohl mit grafisch beeindruckenden AAA-Titeln als auch mit Indie-Spielen gut zurechtkommt. Aufgrund des Formfaktors und der gesamten Hardware fanden wir, dass das Steam Deck besonders gut für Indie-Spiele geeignet ist, die du einfach in die Hand nehmen und spielen kannst, und nicht für cineastische Spiele oder Titel mit übermäßig komplexer Steuerung.

(Image credit: Future)

Steam Deck: Akkulaufzeit

Während unserer Zeit mit dem Steam Deck war die Akkulaufzeit leider ein Problem. Beim Spielen von God of War hält das Steam Deck nur anderthalb Stunden durch und liegt damit unter dem von Valve angegebenen Minimum von zwei Stunden. Offensichtlich handelt es sich um ein besonders intensives Spiel, aber das bedeutet, dass es nicht möglich ist, über einen längeren Zeitraum zu spielen, ohne das Steam Deck aufzuladen.

Das wird viele Leute verärgern, die das Steam Deck z. B. für lange Flüge nutzen wollten. Es gibt zwar Möglichkeiten, das Steam Deck zu verlängern, z. B. indem du die Einstellungen herunterdrehst oder ein Akkupack verwendest, und da es über USB-C aufgeladen wird, sollte es einfach sein, es bei Bedarf ein wenig aufzuladen, aber dadurch fühlt sich dieses portable Spielsystem sicherlich weniger... nun ja, portabel an.

PC-Spieler, die sich seit Jahren mit der schlechten Akkulaufzeit von Gaming-Laptops abfinden müssen, werden an dieser Stelle weise nicken. Denn wenn du ein kleines, aber leistungsstarkes Gerät brauchst, um moderne Spiele zu spielen, wird die Akkulaufzeit darunter leiden. Für Konsolenspieler, die an längere Akkulaufzeiten bei ihren Handhelds gewöhnt sind, werden anderthalb Stunden allerdings ein herber Schlag sein.

Die gute Nachricht ist, dass die Akkulaufzeit bei weniger intensiven Spielen viel besser ist und wir mit 2D-Spielen über mehrere Spielsitzungen hinweg stundenlang Spaß haben können.Wenn du deine Erwartungen nicht zu hoch schraubst, ist die Akkulaufzeit des Steam Decks keine Katastrophe, aber wenn du stundenlang AAA-Spiele spielen willst, wirst du ein Ladegerät brauchen.

Soll ich das Steam Deck kaufen?

Kaufe es, wenn...

...deine Steam-Bibliothek groß ist.

Hast du schon eine Menge Spiele auf Steam? Dann bietet dir das Steam Deck eine riesige Auswahl an Spielen, die du sofort spielen kannst.

...Gaming-Laptops nichts für dich sind.

Gaming-Laptops sind nicht jedermanns Sache, aber das Steam Deck bietet dir die Möglichkeit, deine PC-Spiele in einem tragbaren Formfaktor zu spielen.

...du Flexibilität magst.

Das Steam Deck ist beeindruckend offen, wenn es um Hardware und Software geht. Du kannst problemlos Hubs und Peripheriegeräte von Drittanbietern verwenden, Linux-Desktop-Anwendungen installieren und sogar alternative Betriebssysteme installieren.

Kaufe es nicht, wenn...

...du ein Switch-Fanatiker bist.

Obwohl das Steam Deck der Switch in mancher Hinsicht ähnelt, bietet es doch ein ganz anderes Erlebnis. Und während Xbox- und einige PlayStation-Spiele auf Steam erhältlich sind, bietet Nintendo keine PC-Spiele an.

...du eine lange Akkulaufzeit willst.

Das größte Problem des Steam Decks ist seine Akkulaufzeit. Realistisch betrachtet, kannst du mit einer einzigen Ladung zwei bis drei Stunden spielen.

Erstmals getestet: Februar 2022