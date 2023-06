Die besten Koop-Spiele: Top-Titel, die du mit deinen Freunden spielen solltest

Die besten Koop-Spiele garantieren Spaß mit Freunden und Familie, egal ob ihr euch einen Bildschirm teilt oder euch online trefft. Koop-Spiele sind darauf ausgelegt, gemeinsam gespielt zu werden, und nicht gegeneinander, wie viele der besten Multiplayer-Spiele. Selbstverständlich gibt es auf dieser Liste auch Spiele, die du gegen deine Freunde spielen kannst, aber insgesamt steht der Teamwork-Aspekt in diesem Leitfaden im Vordergrund, egal ob es sich um ein Sportspiel, eines der besten RPGs oder ein Action-Adventure handelt.



Teamwork macht den Traum wahr, auch wenn das gemeinsame Spielen je nach Spiel erstaunlich anstrengend sein kann. Ganz gleich, was ihr spielen wollt, in dieser Liste findest du zahlreiche Titel, die sich für gemeinsame Spielrunden mit Freunden und Bekannten eignen.

It Takes Two

It Takes Two (Image credit: Electronic Arts)

It Takes Two Teamarbeit ist die beste Arbeit Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Proshop DE Pro + Familienfreundlich + Nimmt Elemente aus vielen Genres auf + Spaß für Gamer und Nicht-Gamer + Friend's Pass verfügbar Kontra - Einige Levels sind ein bisschen langwierig

Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Beides

It Takes Two ist ein lustiges, freches Abenteuer, von dem der Erfinder Josef Fares sagte, dass es jedem Spaß machen würde - oder er würde es zurückerstatten. Fares' Strategie muss aufgegangen sein, denn It Takes Two war eines der besten Spiele des Jahres 2021 und ist mit Abstand eines der besten Koop-Spiele.

Die Geschichte eines Ehepaars, das verzaubert wird und zusammenarbeiten muss, um sich in sein wahres Ich zurückzuverwandeln, ist von Grund auf für Koop konzipiert, genau wie Hazelights vorheriges Spiel No Way Out. Das fantastische Motto bietet noch mehr Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches und lustiges Gameplay, während es gleichzeitig mit schwierigen Themen ringt. It Takes Two ist ein unvergessliches Erlebnis, für das sich auch Leute Zeit nehmen sollten, die normalerweise nicht gerne mit anderen spielen.

Rocket League

Rocket League (Image credit: Psyonix)

Rocket League Autos und Fußabll – funktioniert das? Pro + Einfacher Einstieg + Ein liga-basiertes Online-System + Jede Menge Fahrzeuganpassungen und Modi Kontra - chaotisches Gameplay kann überwältigend sein

Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch and PC

Online-Koop/Couch-Koop: Beides

Rocket League, das Spiel, in dem du mit Autos Fußball spielst, ist auch noch Jahre nach seiner Veröffentlichung ungebrochen beliebt. Da es ein Free-to-Play-Spiel ist, gibt es immer andere, die mit oder gegen dich spielen können. Deshalb ist das Spiel auch eines der besten Multiplayer-PC-Spiele, die es gibt.

Die Matches reichen von 1 gegen 1 bis 4 gegen 4. Du hast also viel Flexibilität, wenn du deine Freunde für das Koop-Spiel versammeln willst. Rocket League ist ein Spiel, das ununterbrochene Kommunikation erfordert, da du versuchst, dein Team in einem rasanten Karussell aus Torhütern, Verteidigern und Angreifern zu koordinieren. Es gibt auch ein onlinebasiertes Ligasystem, so dass du ein schönes Gefühl des Fortschritts bekommst, wenn sich dein Team von einem chaotischen Haufen zu einer gut geölten Maschine entwickelt.

Diablo 4

Diablo 4 (Image credit: Activision Blizzard)

Diablo 4 Zur Hölle und zurück Pro + Rasante Action-RPG-Kämpfe + Unendlich anpassbare Charaktere + Wunderschöne Grafik Kontra - Weniger Geschichte wäre manchmal wünschenswert.

Plattformen: PS5, Xbox Series X|S, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Beides, aber nur an Konsole

Diablo 4 ist der neueste Teil der langjährigen Action-RPG-Serie der erfahrenen Entwickler von Blizzard. In dieser düsteren Fantasy-Geschichte wirst du in den ewigen Konflikt zwischen Dämonen und Engeln verwickelt und musst dir deinen Weg durch die schaurig-schöne gotische Landschaft von Sanktuario kämpfen.

Diablo 4 legt großen Wert auf die Anpassung des Charakters und den Mehrspielermodus, was es zu einem der besten Koop-Rollenspiele auf dem Markt macht. Dank der absurden Anzahl verschiedener Builds kannst du mit bis zu drei Freunden Charaktere erstellen, die ganz nach eurem Geschmack angepasst sind. Außerdem bietet der Mehrspielermodus von Diablo 4 verlockende Möglichkeiten für Synergien zwischen verschiedenen Charakteren und Builds, die es geschickten Gruppen ermöglichen, Kombos zu schaffen, die alleine unmöglich wären.

Sea of Thieves

Sea of Thieves (Image credit: Xbox Game Studios)

Sea of Thieves Eine Seefahrt die ist lustig Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei EURONICS DE Anzeigen bei Amazon Pro + Regelmäßige spannende Updates + Das Spielen mit verschiedenen Leuten sorgt für Abwechslung + Sich ständig weiterentwickelnde Welt Kontra - Eine Menge Fetch-Quests

Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Online

Dies ist ein mitreißendes Beispiel für ein Spiel, das zunächst ins Straucheln geriet, aber in den letzten vier Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat. Sea of Thieves stellt bis zu vier Spieler vor die Aufgabe, ein Schiff zu bemannen und auf der Suche nach Plünderungen, Abenteuern und Berühmtheit um eine lebendige, karibisch anmutende Inselwelt zu segeln.

Während sich das Spiel am Anfang noch locker und etwas ziellos anfühlte, ist es jetzt zu einer sich ständig weiterentwickelnden Welt voller Möglichkeiten geworden. Du folgst Karten zu skelettverseuchten Buchten, kämpfst gegen mythische Seekreaturen und nimmst es mit anderen spielergesteuerten Schiffen und Crews auf. Diese Kämpfe gehören zu den besten Koop-Erlebnissen, die es gibt. Es gibt sogar eine übergreifende Geschichte, die du im Auge behalten kannst.

Sea of Thieves ist die ultimative Piratenfantasie, die darauf ausgelegt ist, zusammen mit einer bunt gemischten Crew von skurilen Seeratten gespielt zu werden, die du deine Freunde nennst. Sea of Thieves ist mit Sicherheit eines der besten Koop-Spiele der Gegenwart und eines der besten Xbox Series X- und Xbox One-Spiele.

Overcooked 2

Overcooked 2 (Image credit: Ghost Town Games)

Plattformen: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch (PS5 und Xbox Series X|S wenn du die All You Can Eat-Kollektion kaufst)

Online-Koop/Couch-Koop: Beides

In Overcooked 2 musst du zusammen mit bis zu drei anderen Spielern in immer chaotischeren Restaurants verschiedene Rezepte wie Sushi, Pizza und Burger zubereiten, um das "Unbrot" (Zombie-Backwaren) zu besiegen. Um den Spielspaß noch zu steigern, musst du mit Hindernissen wie zufälligen Bränden, einstürzenden Böden und störenden Passanten kämpfen und gleichzeitig deine Bestellungen rechtzeitig an den Mann bringen.

Die Dinge werden unglaublich schnell kompliziert, und Beziehungen, Freundschaften und Familienbande werden auf die Probe gestellt, wenn ihr zusammenarbeitet, um eure Rezepte rechtzeitig fertigzustellen, was das Spiel gerade deshalb zu einem der besten Koop-Spiele macht – denn wie heißt es so schön: "Zu viele Köche verderben den Brei".

Wir empfehlen dir auch, das Originalspiel Overcooked zu kaufen, falls du es noch nicht gespielt hast. Wenn du das Glück hast, eine PS5 oder Xbox Series X|S zu besitzen, kannst du dir Overcooked: All You Can Eat kaufen, eine Sammlung, die beide Spiele und all ihre DLCs enthält.

GTA Online

GTA Online (Image credit: Rockstar)

Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Online

Was vor etwa neun Jahren mit einem einfachen Online-Modus begann, hat sich zu einem der besten Koop-Spiele entwickelt. Während das Spielen mit Fremden eher chaotisch ist, kannst du dich mit einer Gruppe von Freunden zusammentun und den ganzen Wahnsinn von San Andreas miterleben. Auch das unglaubliche Rollenspiel in GTA Online ist mittlerweile absolut berüchtigt.

Du kannst frei in der Welt herumlaufen und allgemeines Chaos anrichten oder in speziellen Missionen gegen konkurrierende Crews antreten. Die besten Koop-Erlebnisse sind jedoch die mehrteiligen Raubüberfälle im Spiel. Es gibt nichts Besseres, als eine Bank auszurauben und in eine Gasse zu rennen, in der dein Fahrer genau auf das Stichwort hin auftaucht, um dann mit der Polizeisirene im Rückspiegel in die Berge zu flüchten.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 (Image credit: Larian Studios)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Ein modernes RPG für die Ewigkeit Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Pro + Flexible und befreiende Systeme + Klassisches RPG-Fundament + Mehrere Wege zum Fortschritt Kontra - Es kann schwierig sein, den Überblick über alle Quests zu behalten

Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Beides

Jeder, der schon hunderte von Stunden in Rollenspiele investiert hat, hat schon einmal davon geträumt, eine ganze Kampagne mit einem Freund durchzuspielen. Divinity: Original Sin 2 geht noch einen Schritt weiter und macht den Koop-Modus zur wohl besten Art, die Kampagne zu spielen.

Bis zu vier Spieler (zwei im Splitscreen) können sich in der reichhaltigen Spielwelt von Divinity frei bewegen. Ihr könnt als Einheit zusammenbleiben, um eure Chancen in den herausfordernden rundenbasierten Kämpfen zu maximieren, oder euch aufteilen, um eure eigenen Wege zur Lösung der Quests zu finden. Außerdem gibt es im Spiel Gespräche zwischen den Spielercharakteren, die ihre Persönlichkeit formen und die letztendlich bestimmen, wie du das Spiel spielst.

Divinity: Original Sin 2 fühlt sich an, als ob jede einzelne Entscheidung von Bedeutung ist, egal ob es sich um Gespräche, Kämpfe oder Erkundungen handelt. Mit dieser unglaublichen Leistung ist es eines der besten Koop-Erlebnisse und eines der besten Rollenspiele überhaupt.

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World (Image credit: Capcom)

Monster Hunter: World Gehe mit deinen Freunden auf gemeinsame Jagd Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Pro + Reichhaltige Umgebungen + Faszinierende Monster + Jede Menge Geheimnisse zum Aufdecken Kontra - Man muss das repetitive Gameplay mögen

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Online

Mit Monster Hunter: World hat die Serie endlich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen, viele der unangenehmen Aspekte verbessert und gleichzeitig die ursprüngliche Welt zu einem feindseligen Vergnügen und einem der besten Koop-Spiele gemacht.

Auch wenn der Aufbau vielleicht etwas fummelig ist, kannst du dich mit deinen Freunden zusammentun und gemeinsam verkleinerte Versionen von furchterregenden dinosaurierähnlichen Bestien jagen. Die schiere Vielfalt an Waffen bietet viele taktische Möglichkeiten. So kannst du zum Beispiel jemanden damit beauftragen, die Truppe zu buffen, während ein Spieler aus der Ferne agiert und die anderen sich mit ihren Schwertern und Lanzen in den Nahkampf stürzen. Wenn du dich mit Freunden zusammentust, um deine Ansätze zu kombinieren, hast du eines der besten Koop-Actionspiele, die es gibt.

Monster Hunter: World bedeutet, dass immer etwas Unerwartetes passieren kann: Ein weiteres Monster kann sich in den Kampf einmischen oder der Boden kann unter deinen Füßen zusammenbrechen. Das bedeutet, dass sich diese Welt auch mit Freunden immer wild und gefährlich anfühlt.

Minecraft

Minecraft (Image credit: Microsoft/Mojang)

Minecraft Es heißt buddeln, buddeln und buddeln! Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon Pro + Spaß für alle Altersgruppen + Jede Menge spielerische Möglichkeiten + Spielplatz der Kreativität Kontra - Die Würfel-Optik ist nichts für jeden

Platforms available: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Beides, aber der Splitscreen ist nur auf bestimmten Version für Konsole verfügbar.

Es ist das ultimative Koop-Erlebnis, bei dem die Spieler Klötze schnappen und gemeinsam Welten bauen können, die nur durch ihre Fantasie begrenzt sind. Das Schöne an Minecraft ist, dass es über verschiedene Plattformen hinweg kooperativ gespielt werden kann. Deshalb ist es auch in eines der besten Crossplay-Spiele. Die Hauptwelt kann zum Beispiel auf dem PC gehostet werden, während andere mit einem Android- oder iOS-Gerät einsteigen.

In den einfachsten Worten ist Minecraft ein Klötzchenbau-Simulator, der scheinbar keine Grenzen kennt und eine faszinierende Geschichte hat. Selbstverständlich kannst du dich auch auf die zahlreichen PC-basierten Minecraft-Server im Internet stürzen und die ursprüngliche Java-Version des Spiels nutzen. Und die Kreationen, die du dort finden kannst, sind einfach umwerfend. Sie reichen vom Nachbau echter Städte bis hin zu einem Raumschiff Enterprise-D aus Star Trek: The Next Generation in Originalgröße.

Gears 5

Gears 5 (Image credit: The Coalition)

Gears 5 Still slick Pro + Visuell berauschend + Viele Mehrspielermodi + Neue Mechaniken sorgen für ein frisches Spielgefühl Kontra - Open-World-Elemente wirken ungewohnt - Baut die Geschichte nicht weiter aus

Platforms available: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Beides

Gears 5 ist fantastisch und wird noch besser, wenn du den Multiplayer-Modus nutzt. Wenn du noch keinen Teil der Gears-Reihe gespielt hast, musst du nur wissen, dass es sich um einen Third-Person-Shooter handelt, der dein Adrenalin in die Höhe treibt.

Die Spieler schlüpfen zum ersten Mal in die Rolle von Kait Diaz, die nach den Ereignissen von Gears of War 4 versucht, mit dem Tod ihrer Mutter fertig zu werden, die verdrehten Wurzeln ihres Familienstammbaums zu entwirren und mit ihrem eigenen persönlichen Ballast fertig zu werden. Währenddessen wird die Menschheit erneut bedroht – dieses Mal vom Schwarm, dem Nachfolger der Locust-Horde.

Du kannst nicht nur die Kampagne des Spiels mit einem Freund oder einer Freundin durchspielen, sondern dich auch mit anderen im Multiplayer-Hordenmodus, im Fluchtmodus oder in Versus-Matches zusammentun. Dies ist einer der besten Third-Person-Shooter für den Koop-Modus, ohne Frage.

Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Image credit: Ubisoft)

Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Online-Koop/Couch-Koop: Online

Auch wenn du nicht der Typ bist, der jeden Abend nach der Arbeit in Call of Duty Kopfschüsse verteilt, solltest du Rainbow Six Siege nicht so schnell als "nur einen weiteren kompetitiven Ego-Shooter" abtun. Das ist es nicht. Ubisoft hat das Potenzial der Rainbow Six-Reihe schon lange ausgeschöpft. Mit dem Aufkommen der Online-Spiele konnte der Publisher mit Siege die Teamarbeit auf ein völlig neues Niveau heben.

Obwohl es im Spiel hauptsächlich darum geht, kurze, aber unvergessliche Beziehungen mit anderen Spielern in vollständig zerstörbaren Umgebungen zu pflegen, erfordert es auch eine gehörige Portion Planung, was dazu beiträgt, dass Rainbow Six Siege der beste Koop-Shooter seiner Art ist. Aufgrund der begrenzten Ressourcen, die dir in jeder Mission zur Verfügung stehen, ist es wichtig, die Kommunikation rein taktisch zu halten, um die gegnerische Seite auszuschalten.

Leider gibt es hier keine wirkliche Story, aber wenn du dich mit ein paar Kumpels online für unzählige Stunden strategieorientierter Wettkämpfe zusammentun willst, ist Rainbow Six Siege eine sichere Sache.