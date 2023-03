Alan Wake 2: Das wissen wir bisher

Alan Wake 2 ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel und kommt als lang erwartete Fortsetzung des Kultklassikers von Remedy Entertainment aus dem Jahr 2010.

Alan Wake 2 wird für PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab)sowie für PC über den Epic Game Store veröffentlicht. Remedy hält sich zwar noch bedeckt, wenn es um konkrete Details zum Spiel geht, aber das, was wir bisher wissen, deutet darauf hin, dass das spannende Horror-Grundgerüst, das Alan Wake bei seinem ersten Erscheinen so kultig gemacht hat, wieder aufleben wird.

Die Alan Wake Spiele folgen dem Leben des gleichnamigen Autors, der in die dunklen Machenschaften einer übernatürlichen Macht verwickelt wird. Das Original erinnert stark an Twin Peaks und bietet rustikalen Horror in einer ländlichen, amerikanischen Atmosphäre. Der beunruhigende Nervenkitzel von Alan Wake hat auch ein fesselndes psychologisches Element, das die Spieler in die dunkle und unheilvolle Welt des Horrors zieht. Es sieht so aus, als würde Remedy in der Fortsetzung den Horror nun noch weiter ausbauen. Willst du mehr wissen? Lies weiter und erfahre alles, was wir bisher über Alan Wake 2 wissen.

Spoiler für Alan Wake voraus.

Alan Wake 2: Auf den Punkt

Was ist es? Die Fortsetzung des Psychothrillers Alan Wake

Die Fortsetzung des Psychothrillers Alan Wake Wann kann ich es spielen? 2023

2023 Worauf kann ich es spielen? PS5, Xbox Series X|S und PC (über Epic Game Store)

Alan Wake 2: Release und Plattformen

Remedy Entertainment hat bestätigt, dass Alan Wake 2 im Jahr 2023 erscheinen - auch wenn ein genaues Datum noch nicht bekannt ist - und für PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und PC (via Epic Game Store) erhältlich sein wird.

Alan Wake 2: Trailer

Neueste Trailer

Alan Wake 2 wurde bei den The Game Awards 2021 mit einem knapp einminütigen Ankündigungstrailer offiziell angekündigt. Er zeigt einen Tatort mit einer blutigen Leiche auf einem Altar und schneidet dann zu Alan, der an einer Straße steht, die sich an wechselnden Orten im strömenden Regen befindet. "In dieser Geschichte geht es um ein Monster", sagt Alan. "Und Monster haben viele Gesichter."

Das scheint klare Anleihen eines Wechsels in ein Survival-Horror-Genre zu haben und wir sind gespannt, wie es sich entwickelt. Schau dir den Trailer unten an:

Weitere Trailer

Obwohl es bisher nur einen Trailer zu Alan Wake 2 gibt, hat Remedy Entertainment einen eigenen YouTube-Kanal (Öffnet sich in einem neuen Tab), den du im Auge behalten solltest, wenn du wissen willst, was mit ihrem neuesten Titel passiert.

Auf dem Kanal gibt es auch ein Jubiläums-Update (Öffnet sich in einem neuen Tab), das zwar kein Trailer ist, aber viele spannende Informationen über die Designentscheidungen hinter dem Spiel enthält.

Alan Wake 2: Story und Setting

Auch wenn noch nicht viel über die Geschichte von Alan Wake 2 bekannt ist, haben das Finale des ersten Spiels und der nachfolgende DLC storytechnisch schon ordentlich Stoff für eine spannende Fortsetzung gegeben.

Am Ende des ersten Spiels war Alan im "Dark Place" gefangen, der Lovecraft'schen Paralleldimension, aus der die Dunkelheit, die ihn jagte, zu kommen schien. In den DLC-Episoden "Das Signal" und "Der Schreiber" konnte Alan sich befreien, indem er sich einer verdrehten Spiegelversion seiner selbst stellte.

Es ist davon auszugehen, dass Remedy diese Themen in Alan Wake 2 weiter ausbauen wird - Und genau das wollen wir in der Fortsetzung sehen.

Alan Wake 2: Gameplay

Obwohl Remedy wenig konkrete Informationen darüber gegeben hat, was wir vom Gameplay in Alan Wake 2 erwarten können, gibt es ein paar Informationen, die uns helfen können, herauszufinden, was uns genau erwartet.

In einem Blogbeitrag (Öffnet sich in einem neuen Tab) zum 12. Jahrestag kündigte Remedy an, dass Alan Wake 2 das "erste Survival-Horror-Spiel" des Entwicklers sein wird. Das bedeutet hoffentlich, dass wir in der Fortsetzung noch mehr entsprechende Gameplay-Elemente sehen werden als im ursprünglichen Alan Wake, das sich mehr auf psychologischen Horror konzentrierte.

Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die schwerfällige und fesselnde Third-Person-Action des Originals auch in der Fortsetzung in irgendeiner Form weiterleben wird. Dass diese Verbindung aber wunderbar funktioniert, haben bereits die Originalversionen und von Resident Evil 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Dead Space (Öffnet sich in einem neuen Tab) hervorragend unter Beweis gestellt. Und da beide dieses Jahr ein modernisiertes Remake erhalten (oder schon erhalten haben, im falle von Dead Space), scheint das Genre auch von anderen großen Entwicklern noch nicht vergessen worden zu sein. Zusammen mit dem Remake zu Silent Hill - auch wenn einen die verdächtig große Menge an Remakes (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit der Stirn runzeln lassen könnte - dürfte es für mich als riesigen Fan des Genres dieses Jahr genug Futter geben.

Alan Wake 2: News

Alan Wake 2 hat jetzt einen Build, der von Anfang bis Ende gespielt werden kann

Im Februar 2023 gab Tero Virtala, CEO von Remedy, bekannt, dass "Alan Wake 2 in voller Produktion ist... und von Anfang bis Ende spielbar ist" (via Video Games Chronicle (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Virtala sagte weiter, dass das Studio "nun daran gehen wird, das Erlebnis zu polieren" und bekräftigte, dass "Alan Wake eine einzigartige Marke ist, die für das Unternehmen heute einen hohen Wert hat."

Es bleibt in der Third-Person-Perspektive und die Original-Synchronsprecher kehren zurück

Sam Lake hat auf Twitter (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestätigt, dass Alan Wake 2, wie der erste Teil, in der Third-Person-Perspektive zu spielen sein wird und dass die Synchronsprecher aus dem Originalspiel (Ilkka Villi und Matthew Porretta) für die Fortsetzung zurückkehren.