PlayStation Showcase 2023: Alle Ankündigungen und Highlights

Das gestrige PlayStation Showcase hatte unzählige Neuankündigungen und die eine oder andere sehnlich erwartete Enthüllung zu bieten. Obwohl ich persönlich noch tief in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stecke und eigentlich sonst von nichts hören will, hat mir das mit neuen IPs vollgestopfte Event doch ein wenig den Mund wässrig gemacht.

Auf Final Fantasy XVI hatte ich schon die ganze Zeit Bock und spätestens seit der mehrstündigen Preview war ich überzeugt, weswegen ich gar kein neues Footage gebraucht hätte. Trotzdem sah der Trailer natürlich wieder gewohnt fulminant aus. Ebenso wie der gefühlt ebenfalls mehrstündige Trailer zu Marvel's Spider-Man 2, das wohl noch Ende diesen Jahres erscheinen soll. Was man zu sehen bekam, sah inszenatorisch durchaus packend aus, meine persönlichen Highlights dieses Events waren die beiden aber nicht, die kommen nämlich jetzt:

PlayStation Showcase 2023: Unsere Highlights

Im ersten Moment dachte ich bei Phantom Blade - wie viele andere vermutlich auch - an Ghost of Tsushima. Dieser Eindruck wurde aber bald von einer ziemlich düsteren Atmosphäre und einem phänomenal aussehenden Kampfsystem korrigiert, bei dem ich nur dachte: "Wenn das wirklich so funktioniert, dann habt ihr mich." Schau dir einfach einige Kampfszenen an und sag mir, dass die Kombination aus Prince of Persia-Wandläufen und Sekiro 6.0-Schwertkämpfen nicht geil aussieht. Jetzt muss das PS5 exklusive Spiel nur noch halten, was der Trailer verspricht - Skepsis ist also noch immer angebracht.

Zum Trailer zu Marathon lässt sich tatsächlich nicht allzu viel sagen, außer dass er optisch wirklich ansprechend aussieht.. ach, und das Spiel ist von Bungie. Richtig gehört, die Macher von Halo und Destiny haben neue Munition im Lauf und wie das Bildmaterial verlauten lässt, könnte es sich wieder um einen Sci-Fi-Shooter handeln.

Ich habe schon bei Atomic Heart gesagt, dass Bungie für mich die unangefochtenen Könige des Shooter-Genres sind und niemand Gunplay jemals besser umgesetzt hat. Daher hatte mich der farbenfrohe, kryptische Trailer ab dem Moment, als der Name des Studios auf dem Bildschirm erschien.

Den ersten Teil von Dragons Dogma habe ich damals bereits wirklich gemocht, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sich das Spiel immer etwas unter dem Radar hielt. Umso mehr freue ich mich, dass das imposante Fantasy-Action-RPG mit den dicken Monstern und interessanten Kampfmechaniken nun eine Fortsetzung erhält. Die Grafik von Dragons Dogma 2 mag im direkten Vergleich mit den zahlreichen optisch wirklich beeindruckenden Titeln ein wenig angestaubt aussehen, doch die Epik hat es mir dennoch einmal mehr angetan.

Von Capcom gab es darüber hinaus noch neue Trailer zu Street Fighter VI und Resident Evil 4 VR. Da letzteres bereits ein hervorragendes Spiel war, bin ich sehr gespannt auf die neue Erfahrung in VR.

The Plucky Squire sieht nicht nur unfassbar charmant aus, sondern steht für mich auch repräsentativ für die viele tollen Indie-Games, die während des Showcase gezeigt wurden. Dazu zählten für mich das neue Spiel der Journey-Macher, Sword of the Sea, das wieder einmal eine meditative Reise in deine innere Mitte sein dürfte, und Cat Quest: Pirates of the Purribean. Was soll ich zu diesem Namen noch sagen? Schau dir den Trailer an und ergötze dich an einem Dauerfeuer von Katzen-Wortspielen.

The Plucky Squire wirkt wiederum wie eine Mischung aus Zelda: A Link Between Worlds und Toy Story und dürfte ein hübsches kleines Adventure werden. Der Artstyle wechselt zwischen märchenhaft schönen 2D-Bildern und knuffigen 3D-Welten. Also worauf wartest du noch, "off the page and into adventure!" (Wenn das Spiel dann nächstes Jahr erscheint.)

Und damit wäre ich bei meinem absoluten Highlight des Abends. Als der düstere Trailer begann, hatte ich sofort eine Ahnung, und wer den Vorgänger genauso geliebt hat wie ich, dem dürfte es genauso gegangen sein. Dementsprechend wurden meine Augen immer größer und spätestens als dann ein Mann an einer Schreibmaschine zu sehen war, war die Sache klar: Alan Wake 2 kommt. Und es sieht horrormäßig gut aus.

Diesmal verschlägt es auch aber nicht nur in die Haut des Romanautors mit der sonoren Stimme, sondern auch in die von FBI Agent Anderson. Die wird losgeschickt, um den Vermisstenfall ihres Kollegen Robert Nightingale zu untersuchen, der in Teil 1 vom Dunkel verschlungen wurde. Dabei gerät sie jedoch in den tödlichen Albtraum um Alan Wake, und das Ganze sieht nicht nur toll aus, sondern erscheint auch noch dieses Jahr! Am 17. Oktober ist es schon soweit und ich kann es kaum erwarten.

PlayStation Showcase 2023: Alle Ankündigungen

