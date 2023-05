So schaust du dir das PlayStation Showcase im Mai 2023 an

Der nächste PlayStation Showcase steht vor der Tür und hier erfährst du, wie du dir das Event ansehen kannst und was dich erwartet. In der Zwischenzeit gab es zwar "State of Plays" und andere Enthüllungen, aber der letzte große Showcase von Sony fand im April 2021 statt.

Sony hebt sich seine größten und aufsehenerregendsten Ankündigungen für die PlayStation Showcases auf, so dass wir bei der kommenden Veranstaltung wahrscheinlich einige große Enthüllungen erleben werden. Beim letzten Showcase gab es God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine und ein Remake des beliebten Rollenspielklassikers Star Wars: Knights of the Old Republic.

(Image credit: Insomniac Games / Sony)

PlayStation Showcase 2023: Wann, wo und was

Der nächste PlayStation Showcase beginnt am Mittwoch, den 24. Mai um 22 Uhr. Neben dem Stream auf dem YouTube-Kanal von Sony, den wir oben verlinkt haben, wird das Event auch auf dem Twitch-Kanal und über die Twitter-Seite von PlayStation übertragen.

Mit über einer Stunde Programm erwarten wir einige große Enthüllungen. Neben weiteren Details zu Marvel's Spider-Man 2 wird es wahrscheinlich auch Neuigkeiten zu Final Fantasy 7 Rebirth und zu Marvel's Wolverine geben.

Es ist auch wahrscheinlich, dass es weitere Neuigkeiten zum Remake von Silent Hill 2 geben wird. Wir hoffen außerdem auf einen Half-Life Alyx Port für die PS5 und weitere Teaser für das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Wenn wir Glück haben, gibt es sogar eine Bestätigung für die gerüchteweise angekündigten Remakes von Metal Gear Solid 3 und Bloodborne - letzteres ist besonders begehrt.

Da die E3 abgesagt wurde, sind solche konsolenzentrierten Präsentationen die beste Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu halten. Die Xbox wird im Juni ihren eigenen Showcase haben und direkt danach eine spezielle Starfield-Preview. Da Sony mit der Präsentation von Microsoft konkurrieren muss, ist es wahrscheinlich, dass sie für ihre eigene Präsentation alle Register ziehen werden. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was enthüllt wird.