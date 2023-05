Das Metal Gear Solid 3 Remake wird Realität

Das gerüchteweise angekündigte Metal Gear Solid 3 Remake ist real und soll mehreren Berichten zufolge auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden.

Da es noch keine konkreten Neuigkeiten zu Metal Gear Solid 6 gibt, sieht es so aus, als wäre das das Nächstbeste. Windows Central berichtet, dass der kultige Stealth-Action-Titel im Rahmen von Konamis Bestreben, zum Triple-A Gaming zurückzukehren, ein "modernes Makeover" erhalten wird.

Jez Corden von Windows Central sagte weiter, dass er "jetzt bestätigen konnte, dass das Remake echt ist und sowohl für Xbox und PC als auch für PlayStation erscheint". Außerdem scheint es "fast sicher", dass das Remake auf dem PlayStation Showcase am 24. Mai angekündigt wird.

Metal Gear Solid 3 ist eines der besten Einzelspielerspiele aller Zeiten und erzählt eine melodramatische und doch bodenständige Geschichte von Intrigen im Kalten Krieg. Das Spiel folgt einem legendären Soldaten, Codename Naked Snake, der einen von den Sowjets kontrollierten Dschungel infiltriert, um einen übergelaufenen Agenten aufzuspüren, der sich als sein Mentor entpuppt. Es ist ein emotionaler, actiongeladener, aber auch überraschender Nervenkitzel voller denkwürdiger Bosskämpfe und kühner Gameplay-Innovationen, die inzwischen zum Standard für die besten Stealth- und Survival-Spiele geworden sind.

(Image credit: Konami)

Es ist nicht das erste Mal, dass Metal Gear Solid 3 seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2004 ein Glowup erfährt. Im Laufe der Jahre wurde das Spiel auf PS3, PlayStation Vita, Xbox 360 und sogar auf dem Nintendo 3DS neu aufgelegt. Für alle, die das Spiel in der Zwischenzeit erleben wollen, ist es derzeit als Teil der Metal Gear Solid 2+3 HD Collection erhältlich.

Hideo Kojima, der Entwickler der Metal Gear-Reihe, hat Konami schon lange verlassen, das bis heute die Rechte an der Serie hält. In der Praxis bedeutet das, dass Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, der letzte Titel der Reihe, an dem Kojima beteiligt war, wahrscheinlich das letzte Metal Gear-Spiel sein wird, das dem Ethos und dem Spielgefühl des Originals treu bleibt.

Auch wenn Kojima selbst inzwischen an Titeln wie Death Stranding arbeitet, sind die klassischen Metal Gear-Titel auch heute noch so relevant und unterhaltsam wie eh und je. Teil 3 wird von vielen als der stärkste Titel der Serie angesehen, und die Aussicht auf ein Remake mit all dem modernen Schnickschnack dürfte Fans auf der ganzen Welt begeistern. Obwohl es für manche eine besorgniserregende Entwicklung sein kann, dass immer mehr Spiele geremaked werden, statt sich neue IPs aufzubauen.