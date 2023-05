Eine optimierte PS5-Variante von Bloodborne ist längst überfällig!

Bloodborne ist ein Meisterwerk! Den hohen Erwartungen der Souls-Gemeinde zum Trotz konnte der Titel schließlich die hohe Messlatte, die sich FromSoftware selbst auferlegt, gar übertreffen und ein zuweilen bekanntes, aber noch immer frisches und anderes Spielerlebnis bieten.

So sehr wir alle diesen Titel aber auch lieben, ist es doch nicht von der Hand zu weißen, dass die PlayStation 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Bloodborne-Version mit ihren 30 Bildern pro Sekunde kein Augenschmaus mehr ist. Und kein PS5-Patch scheint in Sicht...

Ohne eine optimierte Version für die PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) bist du aber eben leider auch auf der deutlich potenteren Hardware beschränkt. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Bloodborne eigentlich auf ein deutlich flotteres, aggressiveres Gameplay ausgelegt ist, macht es das Dilemma nur umso schlimmer.

Klar, das Setting ist immer noch grandios, Yharnam hat auch nach gut 8 Jahren nicht viel von seinem Charme verloren und die gewohnten Stärken von FromSoftware werden hier einmal mehr unter Beweis gestellt. Aber wenn du von Elden Ring (Öffnet sich in einem neuen Tab), Demon's Souls oder selbst von Dark Souls 3 hin zu Bloodborne wechselst, fühlt sich einer der actionreichsten Titel des Unternehmens plötzlich so an, wie als würde er gerade in Zeitlupe laufen.

Mir ist es beinahe unerklärlich, warum FromSoftware nicht schon längst ein Remaster für Bloodborne angekündigt hat. So könnte man vielleicht sogar einen Port für PC oder Xbox (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Erwägung ziehen, insofern sich hier alle Parteien einigen können. Und die PS5-Performance wäre dann auch deutlich besser. Außerdem glaube ich, dass ich mit dieser Meinung bei Weitem nicht allein bin. Also... Sehr geehrter Herr Miyazaki... Wo bleibt mein Remaster?

Bestreben der Community

Keine Lust mehr zu warten? Das haben sich auch eine Reihe von Moddern gedacht, die bereits 2020 einen 60FPS-Patch für Bloodborne veröffentlicht haben. Modder und Entwickler Lance McDonald (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat es so tatsächlich geschafft, eine flüssigere Version von Bloodborne auf der PS4 Pro zum Laufen zu bringen.

Den Showcase (Öffnet sich in einem neuen Tab) hab ich oberhalb verlinkt. Und sind wir mal ehrlich: Das sieht doch schon deutlich besser aus, oder? Die (Boss-)Kämpfe sind flotter, die Bewegungen geschmeidiger und nerviges Ruckeln bleibt aus. Da fällt es einem Fan glatt noch schwerer zur Ursprungsversion zurückzukehren.

Allerdings will ich dir nicht vorenthalten, dass diese Version auch so ihre Tücken mit sich bringt. Beispielsweise die Limitierung auf eine 720p-Auflösung. Texturen und Umgebungsdetails sind entsprechend weniger ansehnlich. Und bevor ich es vergesse: Für den Mod muss deine PS4 Pro zudem im Boost-Modus laufen.

Trotzdem könnte das ein Kompromiss sein, der für viele Spieler attraktiv ist. Und wenn bereits eine kleine Gruppe von Moddern zu solchen Ergebnissen im Stande ist, dürfte es doch für das FromSoft-Team gleichermaßen möglich sein, Bloodborne zu optimieren... oder?

Bleibt es ein (Alb-)Traum?

(Image credit: FromSoftware)

Auch wenn ein PC- oder gar ein Xbox-Port von Bloodborne zunächst wohl eher mein Wunschdenken bleibt, ist eine Remastered-Version für die PS5 doch nicht ausgeschlossen. Immerhin wären die Tools hier bereits vorhanden und mit Dark Souls Remastered sowie der PS5-Variante von Demon's Souls hat man bereits unter Beweis gestellt, dass es nicht unmöglich ist, eine aktualisierte Version bereitzustellen.

Für mich steht jedenfalls fest, dass Bloodborne schon längst eine bessere Behandlung verdient hätte und ich wage kaum davon zu träumen, wie atemberaubend schön Yharnam, Vicar Amelia und Co. auf der PS5 aussehen könnten... oder wie flüssig das Spielerlebnis sein könnte. Allerdings wird wohl nur die Zeit zeigen, ob FromSoftware noch einmal an diesem Meisterwerk werkelt. Und bis es soweit ist, muss ich mich wohl zunächst mit Mods zufriedengeben, die zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung sind.