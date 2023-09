PlayStation 5 erhält brandneue Hüllen und DualSense-Controller in Metall-Optik!

Sony hat mal wieder an neuen Designs für Controller wie auch Konsolen (letzteres in Form von Ummantelungen) gewerkelt und selbige für die PS5 vorgestellt. Das übergeordnete Thema diesmal: Metall

Entlang der Deep Earth Collection wird eine Reihe neuer Metallic-Farbgebungen für dein PS5-Zubehör bereitgestellt, die noch im Laufe des Jahres erhältlich sein werden. Konkret umfasst das Sortiment hierbei ein knackiges Vulkanrot, ein Kobaltblau wie auch eine Farbgebung in Sterlingsilber. Alle drei neuen Designs für Cover wie DualSense sind dabei von "kräftigen Farbtönen, die so in den Tiefen unseres Planeten zu finden sind" inspiriert und wurden "mit einem Metallic-Finish für einen Hauch von Raffinesse veredelt."

Die neue Deep-Earth-Kollektion wird DualSense Controller für einen Startpreis (UVP) von 74,99 Euro bereitstellen, während die entsprechenden PS5-Konsolenhüllen mit 59,99 Euro zur Kasse bitten. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist wie auch die Verfügbarkeit zuweilen vom Wohnort selbst abhängig.

Sagen darf man aber immerhin bereits, dass Spieler in der Deutschland, Österreich oder beispielsweise Luxemburg schon ab dem 4. Oktober (10 Uhr) online zuschlagen dürfen – die Wartezeit ist also entsprechend kurz!

Wer zu den glücklichen Interessenten zählt, die sich so ihren Teil der neuesten Kollektion sichern konnten, der muss sich schließlich aber noch immer bis zum 3. November (für die rote und blaue Variante) oder aber den 26. Januar (Sterlingsilber) gedulden, wo doch erst hier der Versand beginnen wird.

Darüber hinaus ist bei Sony zuletzt auch auf Seiten der Software einiges passiert und so kann die PS5 seit dem jüngsten Systemupdate mit Version 23.02-08.00.00 ihre Nutzergemeinde verzaubern. Jenes war seit Anfang August in der Beta und hat nun mitunter ein Sound-Feature im Gepäck, dass Besitzer der Microsoft-Konkurrenzkonsole, der Xbox Series, bereits seit Release nutzen dürfen.

Genauso erfreulich ist aber auch die erweiterte Unterstützung für M.2-SSDs wo jetzt Kapazitäten von bis 8 TB nutzbar sein werden. Abgerundet wird das üppige Update schließlich mit der Einführung von Dolby Atmos wie auch subtilen Komfortfeatures wie der lautlosen Startoption deiner Konsole (ganz ohne Piepgeräusche) – kann man machen!

Doch nicht nur bei Sony und Microsoft passiert zuletzt wieder einiges im Gaming-Segment, sondern auch beim Smartphone-Gigant aus Cupertino, bei keinem geringeren als Apple selbst. Mit dem iPhone-15-Release will man nämlich simultan eine neue Ära für Smartphone-Gaming ankündigen. Und mit Titeln wie Triple-A-Titeln wie auch Raytracing könnte das glatt gelingen ...