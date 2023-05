Shadow Gambit: Mimimi Games warnt vor Betrug

Shadow Gambit, das nächste Spiel der deutschen Spieleschmiede Mimimi Games, ist zur Zeit das Opfer einer Phishing-Aktion. So könnte es passieren, dass du eine Mail mit einer Einladung zur Beta des kommenden Piraten-Strategieabenteuers erhältst. Doch da warnt Mimimi Games über Twitter ausdrücklich, dass es keine Beta-Version zu Shadow Gambit gibt. Solltest du also eine entsprechende Nachricht erhalten, weil du das Spiel vielleicht in deiner Steam (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Wunschliste hast, dann handelt es sich dabei um einen Fake.

⚠️ An important message from the Mimimi Games team ⚠️ ⬇️ pic.twitter.com/9ZaEJTa7qJMay 5, 2023 See more

In dem Tweet erklärt das Studio, dass die Daten-Piraten ähnliche Domains verwenden, die dich zu einer ebenso zum Verwechseln ähnlichen Website führen. Um Täuschungen vorzubeugen, weist Mimimi Games darauf hin, dass lediglich die beiden Domains https://www.shadowgambit.com/ und https://www.mimimi.games/ echt sind.

Am Absender der jeweiligen Mails kannst du ebenfalls erkennen, ob es sich um offizielle Mailadressen handelt, da diese stets auf @mimimi.games enden. Solltest du Fake-Emails erhalten, kannst du das bei den Entwicklern unter mimi@mimimi.games melden. Sie versuchen aktuell alles, um das Problem in den Griff zu bekommen.

(Image credit: Mimimi Games)

Das deutsche Studio ist für hervorragende Strategiespiele wie Desperados 3 und Shadow Tactics verantwortlich, zwei Spiele, die extrem genossen habe. Nun geht es vom feudalen Japan und dem wilden Westen allerdings in ein Fantasy-Karibik-Setting mit untoten Piraten.

Einen genaueren Release-Termin als 2023 gibt es leider noch nicht. Doch was ich bisher vom Gameplay gesehen habe - und außerdem verdient Mimimi Games meiner Meinung nach einen gewaltigen Vertrauensvorschuss - reicht mir völlig aus. Also werde ich mich weiterhin auf den neuen Titel (Öffnet sich in einem neuen Tab) freuen und hoffen, dass diese aktuelle Phishing-Kampagne dem Studio nicht zu sehr schadet.