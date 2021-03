Dragon Age 4 Neuigkeiten, Gerüchte und Trailer

Dragon Age 4 wird kommen, da können wir uns sicher sein, denn nach mehreren Jahren, in denen es eines der offensten Geheimnisse in der Spieleentwicklung war, wurde es nun bestätigt. Wann es kommt, ist jedoch eine andere Sache.

BioWare arbeitet schon seit einigen Jahren an dem mit Spannung erwarteten Nachfolger von Dragon Age: Inquisition und obwohl wir hin und wieder einen Leckerbissen an Informationen erhalten, sind solide Fakten zum Spiel immer noch rar.

Obwohl wir es Dragon Age 4 nennen, scheint ein aktueller Trailer für das Spiel darauf hinzudeuten, dass sich die Serie mit ihrem vierten Teil über ihre eigenen Namenskonventionen hinwegsetzen und einfach den Titel Dragon Age tragen könnte. Unabhängig davon, ob man sich entscheidet, auf die Nummer 4 zu verzichten, deutet der Trailer jedoch darauf hin, dass es sich bei dem Spiel immer noch um eine Fortsetzung handelt, die Charaktere aus Dragon Age: Inquisition und früheren Titeln zurückbringen wird, darunter Varric und Solas.

Jetzt, wo wir mit dem Start der PS5 und der Xbox Series X in eine neue Konsolengeneration eintreten, hoffen wir, dass die Regelmäßigkeit der Dragon Age 4-Neuigkeiten zunehmen wird. In der Zwischenzeit haben wir alle bisher bestätigten Neuigkeiten und pikanten Gerüchte gesammelt, die Sie sich unten ansehen können.

Update: Es gibt neue Dragon Age 4-Konzeptgrafiken, auf die du dich freuen kannst. Mehr erfährst du in diesem Beitrag.

Kurz und bündig

Was ist es? Der vierte Teil der beliebten RPG-Franchise, Dragon Age

Der vierte Teil der beliebten RPG-Franchise, Dragon Age Auf was kann ich es spielen? Nicht bestätigt, aber es wird wahrscheinlich auf der nächsten Konsolengeneration Xbox Series X und PS5 sowie auf dem PC erscheinen.

Nicht bestätigt, aber es wird wahrscheinlich auf der nächsten Konsolengeneration Xbox Series X und PS5 sowie auf dem PC erscheinen. Wann kann ich es spielen? Es ist nichts bestätigt, aber 2022 oder später scheint am wahrscheinlichsten

Dragon Age 4 Trailer

Die Game Awards 2020 bescherten hungrigen Dragon Age-Fans einen brandneuen CGI-Trailer, den sie genießen können. Obwohl er immer noch nicht viel verrät, zeigt er die Charaktere Varric und Solas sowie einige extrem hübsche Orte, die wir wahrscheinlich erkunden werden, wenn wir endlich der neue Held von Thedas werden können.

Auf der Gamescom Opening Night Live haben wir ein Video hinter den Kulissen mit den Entwicklern von BioWare bekommen, die über ihre Pläne für den vierten Teil des Spiels sprechen wollen. Sieh es dir unten selbst an:

Die Game Awards 2018 hatten viele Enthüllungen, aber eine der größten war ein Teaser-Trailer für Dragon Age 4. Mit nur einer Minute Länge verrät der Trailer nicht viel, aber der Hashtag TheDreadWolfRises sowie der Auftritt von Solas aus Inquisition reichen aus, um das Interesse eines jeden Fans zu wecken.

Du kannst dir den Teaser-Trailer unten ansehen:

"I suspect you have questions..." #TheDreadWolfRises pic.twitter.com/oT7L6LOFKADecember 7, 2018 See more

Dragon Age 4 Erscheinungsdatum

Obwohl die Entwicklung des Spiels schon lange ein sehr offenes Geheimnis ist, wurde Dragon Age 4 erst vor ein paar Jahren offiziell von BioWare angekündigt. Seitdem hat sich BioWare ziemlich bedeckt gehalten und weder ein Release-Datum noch ein Release-Fenster wurden bestätigt.

"Hallo zusammen, wir arbeiten nun schon eine ganze Weile an einem neuen Dragon Age-Spiel und ich freue mich, endlich die Existenz dieses Projekts enthüllen zu können", so Mark Darrah, Executive Producer in einem BioWare-Blogpost. "Während wir vorerst keine Details verraten werden, kann ich euch sagen, dass wir ein neues Team um einen Kern von Dragon Age-Veteranen herum aufgebaut haben, Leute, mit denen ich schon an Dragon Age und Jade Empire gearbeitet habe, und einige, mit denen ich schon seit den Baldur's Gate-Tagen zusammenarbeite.

"Ich bin so aufgeregt, euch mehr zu zeigen!"

Ein Bericht von Venture Beat aus dem Jahr 2018 legt nahe, dass das Veröffentlichungsdatum von Dragon Age 4 mindestens drei Jahre entfernt ist (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) und ein Titel für das vierte Werk noch nicht einmal ausgewählt wurde, "laut Quellen, die mit dem Studio vertraut sind".

Darüber hinaus gab es in EAs kürzlichem Earnings Call (via Eurogamer) eine Notiz über Dragon Age 4, die darauf hindeutet, dass wir es erst in ein paar Jahren zu sehen bekommen. Während der Telefonkonferenz sagte der CFO des Unternehmens, Blake Jorgensen, dass das Spiel "wahrscheinlich nach dem Geschäftsjahr '22" kommt.

Im Grunde sieht es so aus, als ob Dragon Age 4, falls es wirklich so heißen sollte, nicht vor 2022 erscheinen wird.

Da das Veröffentlichungsdatum noch in weiter Ferne zu liegen scheint und in einem Gamescom 2020-Clip von "Next-Generation-Technologie" die Rede war, ist es wahrscheinlich, dass Dragon Age 4 sowohl für PS5 und Xbox Series X als auch für PC erscheinen wird.

Dragon Age 4 News und Gerüchte

Neue Charakter-Konzeptgrafik

Macht euch auf ein neues Stück Dragon Age 4 Konzeptkunst gefasst. BioWare Austin Executive Producer, Christian Dailey, twitterte die Kunst im März 2021 mit der Nachricht “Happy Friday my friends - I hope you are all staying out of the rain! Stay safe. Have a great weekend!!”. Das Bild zeigt einen Magier, der in einer regennassen Gasse steht und einen Stab schwingt, der wie eine Schlange geschnitzt ist.

@SerGoldman perfect!Happy Friday my friends - I hope you are all staying out of the rain! Stay safe. Have a great weekend!! pic.twitter.com/ViYBms8GngMarch 20, 2021 See more

Leider hat Dailey keinen weiteren Kontext zu dem Bild geliefert, aber angesichts des Mangels an Dragon Age 4-Informationen in letzter Zeit ist das willkommen.

Nur Einzelspieler?

Einem kürzlich erschienenen Bericht von Bloomberg zufolge wird Dragon Age 4 ein reines Einzelspieler-Erlebnis sein, nachdem die Entwicklung kürzlich umgestellt wurde.

Der Bericht behauptet, dass Dragon Age 4 mit einem starken Multiplayer-Schwerpunkt entwickelt wurde, aber in den letzten Monaten zu einem reinen Singleplayer-Spiel umgewandelt wurde, nachdem "der Multiplayer ein Flop war" - was stark darauf hindeutet, dass der Niedergang und das Scheitern von Anthem teilweise den Schwenk in Dragon Age 4 verursacht hat. Aber es war nicht nur der Misserfolg von Anthem - der Bericht zitierte den Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order als Motivation, das Spiel wieder auf einen Solo-Fokus zu setzen.

Obwohl dies nicht endgültig ist, stellte der Bericht fest, dass das 30-köpfige Team, das sich der Überarbeitung von Anthem widmete, erneut mit der Arbeit an Dragon Age 4 betraut wurde, was einen erhöhten Fokus auf das Spiel zeigt.

Unfortunately Dailey didn’t provide any more context on the image but given the dearth of Dragon Age 4 information recently, it’s welcome.

Angesiedelt in Tevinter

Es sieht so aus, als ob Dragon Age 4, wie schon lange vermutet, in Tevinter spielen wird, wenn man einem kürzlich veröffentlichten BioWare-Buch Glauben schenken darf. Wie von Eurogamer Anfang 2021 entdeckt, bestätigt BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, dass Tevinter das Setting für Dragon Age 4 ist.

Damit wird es das erste Mal sein, dass Spieler Tevinter besuchen können, das am Ende des Trespasser-DLCs von Dragon Age: Inquisition als nächster Schauplatz eingerichtet wurde. Laut Eurogamer deutet das Buch auch darauf hin, dass Dragon Age 4 uns auch an andere Orte führen wird, da Antiva City, die Hauptstadt von Antiva, ebenfalls im Buch gezeigt wird.

Die Game Awards 2020

Wie von BioWare angeteasert, gab es bei den The Game Awards 2020 einen brandneuen Dragon Age-Trailer (scrolle hoch, um ihn zu sehen). Der CGI-Trailer war extrem hübsch, verriet aber nicht allzu viel mehr über das Spiel. Was er jedoch bestätigte, ist, dass Dragon Age 4 die Rückkehr von Solas aus Dragon Age: Inquisition sowie des geliebten Varric erleben wird, der in der Serie sowohl eine erzählerische als auch eine begleitende Rolle ausfüllt.

Es wurde auch bestätigt, dass die Spieler als neuer Held nach Thedas zurückkehren werden, "die Art von Held, die sie niemals kommen sehen werden", so Varric. Als neuer Held müssen die Spieler "eine mutige Gemeinschaft schmieden, um dem aufkommenden Sturm die Stirn zu bieten. Freundschaft, Drama und Romantik sind in Hülle und Fülle vorhanden, während du markante Individuen zu einem außergewöhnlichen Team zusammenführst. Werde zum Helden und entzünde das Leuchtfeuer der Hoffnung in ihren dunkelsten Momenten."

Den im Trailer gezeigten Schauplätzen nach zu urteilen (und früheren Gerüchten und dem Ende von Inquisition) sieht es so aus, als würden wir endlich die Reise ins Tevinter-Imperium antreten, das uralte Land Thedas, das von Magistern regiert wird. Der Trailer zeigte kein Gameplay und bestätigte auch kein Veröffentlichungsfenster, aber auf so etwas werden wir wohl noch eine Weile warten müssen.

Der Trailer deutete an, dass das vierte Spiel der Dragon Age-Reihe auf Untertitel und Zahlen verzichten wird und einfach als Dragon Age veröffentlicht wird, aber das bleibt unklar.

Casey Hudson und Mark Darrah verlassen BioWare

In dem, was als Schlag für die Entwicklung von Dragon Age 4 empfunden werden könnte, verlassen Casey Hudson, der General Manager von BioWare, und Mark Darrah, der Executive Producer von Dragon Age, das Studio. BioWare und Darrah haben den Fans versichert, dass die "Dragon Age"-Franchise weiterhin in guten Händen ist - mit Christian Dailey, der Mark Darrah ersetzen wird.

Gamescom 2020

Die Gamescom 2020 gab uns ein Update zu Dragon Age 4 mit einem "Behind the Scenes"-Video, das das Entwicklerteam von BioWare zeigt.

Obwohl es nicht allzu viele Einzelheiten gab, bot das Video einen mitreißenden Blick auf einige Sprachaufnahmen, einige Aufnahmen aus der Entwicklung des Spiels sowie Interviews mit den Entwicklern. Zu Beginn des Videos erwähnte der General Manager von BioWare Casey Hudson, dass sich das Spiel noch in der "frühen Produktion" befindet, fügte aber hinzu, dass das Studio bei der Entwicklung des Spiels "Technologie der nächsten Generation" einsetzt. Die Entwickler erwähnten auch, dass es in Dragon Age 4 "neue Dinge" und "neue Orte" geben wird und die Chance, "mit Menschen zu interagieren, die ebenfalls in diesen Räumen leben und aufgewachsen sind."

Das Spiel wird sich damit beschäftigen, "was passiert, wenn man keine Macht hat, was passiert, wenn die Verantwortlichen sich nicht um die Probleme kümmern" und wird es den Spielern ermöglichen, eine "enge Beziehung zu den Spielcharakteren" aufzubauen, die "geliebt oder gehasst" werden, mit einem besonderen Fokus auf die Zerrissenheit von Solas.

Ein Update von Mark Darrah

Produzent Mark Darrah hat sich auf Twitter erneut zu Dragon Age 4 geäußert, diesmal jedoch mehr mit dem Ziel, Klarheit über den Fortschritt des Spiels zu schaffen, als die Fans zu necken. In seinem Tweet bestätigt Darrah, dass die Arbeiten an Dragon Age 4 immer noch im Gange sind und dass es immer noch Fortschritte gibt. Allerdings merkt er auch an, dass das Entwicklerteam aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wohl von zu Hause aus arbeiten muss und dass dies "schwieriger" ist.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately...Let me just run down some things I an say:1. We are working on the next Dragon Age2. Yes we are working from home3. Working from home is harder 4. We are making progressJuly 22, 2020 See more

Viele Entwicklerteams waren während der Pandemie gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten, und die Verschiebung der Arbeitsprozesse hat das Potenzial, einige Entwicklungsverlangsamungen oder Unterbrechungen für Studios zu verursachen. Darrah hat keinen Einblick gegeben, wie sich diese "härtere" Arbeitsweise auf das Team hinter Dragon Age 4 oder den Fortschritt am Spiel ausgewirkt hat, aber die Fans werden zweifellos froh sein zu wissen, dass immer noch Fortschritte gemacht werden.

EA Play 2020

Es war weitgehend ruhig an der Dragon Age 4-Front während der EA Play 2020, aber es ist möglich, dass das Spiel nicht komplett abwesend war. Eine Montage von Bildern wurde gezeigt, während EA Chief Studio Officer Laura Miele darüber sprach, wie "Generationswechsel eine Gelegenheit sind, die Grenzen des Spiels, wie wir es heute kennen, zu überschreiten, und dieses Mal ist es nicht anders", und fügte hinzu, dass "unsere Studios ihre verrückten, ehrgeizigen Ideen nehmen und sie verwirklichen."

Miele ging dann speziell auf BioWare ein und sagte, dass das Studio "sich Welten ausdenkt und erschafft, in denen man der Held seiner eigenen Geschichte wird. Und wir nutzen diese nächste Generation von Technologie, um diese Fantasiewelten zu Ihrer Realität zu machen."

Die Bilder, die während dieser Ausarbeitung über BioWares Next-Gen-Pläne gezeigt wurden, waren nicht explizit an ein bestimmtes Spiel gebunden, aber sie sehen auf jeden Fall so aus, als ob sie aus Dragon Age 4 stammen, vor allem wegen der Anwesenheit von rotem Lyrium, das im Dragon-Age-Universum oft auftaucht, normalerweise um Ärger zu verursachen.

Stille zum Jubiläum

Nach den Teasings von Mark Darrah hofften die Fans auf Neuigkeiten zu Dragon Age 4 zum 10-jährigen Jubiläum am 4. Dezember, aber es kam nichts Substanzielles heraus.

Darrahs Teasing-Tweets am Dragon Age-Tag enthielten "redigierte" Screenshots aus Dragon Age 4, die allerdings so redigiert waren, dass nichts zu sehen war. Lustig? Ja. Enttäuschend? Auch irgendwie ja.

Ok a real screenshot.Slightly redacted. pic.twitter.com/LpioHFI6f9December 4, 2019 See more

Mehr Teasing

Ein Zeichen dafür, dass die Dragon Age-Community ein Pulverfass der Vorfreude ist, sind ein paar Tweets von Mark Darrah, die das Ganze in Brand gesetzt haben.

Aufbauend auf den bereits erwähnten Andeutungen von BioWare, dass eine Art Jubiläumsenthüllung bevorsteht, hat der ausführende Produzent eine Reihe von Tweets mit Bildern und nichts weiter als der Überschrift "Dragon Age" mit variierenden Satzzeichen gepostet. Die Bilder reichen von einem Waldweg, über eine polygonale Spinne bis hin zu etwas, das wie ein Märchenbuch/Manuskript aussieht.

Dragon Age! pic.twitter.com/09hx2pwYi5November 27, 2019 See more

EA Oktober Earnings Call

EAs kürzlicher Earnings Call (via Eurogamer) enthielt eine Notiz über Dragon Age 4, die darauf hindeutet, dass wir das Spiel erst in ein paar Jahren sehen werden. Während der Telefonkonferenz sagte der CFO des Unternehmens, Blake Jorgensen, dass das Spiel "wahrscheinlich nach dem Geschäftsjahr '22 kommt". Das würde bedeuten, dass das nächste Dragon Age frühestens im April 2022 zu erwarten ist. Das würde eine Lücke von etwa acht Jahren zwischen den einzelnen Titeln bedeuten, aber die Fans werden zweifellos gerne warten, wenn es bedeutet, dass die Dinge richtig gemacht werden.

September-Update

Wenn dich die Stille um Dragon Age 4 seit dem ersten Teaser nervös gemacht hat, mach dir keine Sorgen, denn Casey Hudson von BioWare hat in einem Blog-Post auf die laufende Entwicklung des Spiels hingewiesen.

Der Beitrag ging näher auf Spiele wie Anthem und Star Wars: The Old Republic ein, während Dragon Age 4 unter die Kategorie "supergeheim" fällt, sodass nicht viel gesagt werden kann. Hudson sagte jedoch, dass "eines unserer Projekte ein großes und wachsendes Team in Edmonton hat, das die Vorproduktion durchläuft, und basierend auf den Fortschritten, die ich sehe, kann ich bestätigen, dass tatsächlich der Schreckenswolf aufersteht." Das ist nicht viel, aber es ist eine Bestätigung, dass die Arbeiten an Dragon Age 4 weitergehen.

Fernando Melos Abgang

Auf den Fersen von Anthem's Lead Producer, Ben Irving, hat Dragon Age 4 Lead Producer, Fernando Melo BioWare verlassen. Melo arbeitete an Dragon Age: Origins und Dragon Age 2, bevor er zum Lead Producer von Dragon Age 4 (Codename 'Morrison') ernannt wurde.

In einer Reihe von Tweets erklärte Melo, dass er sich nach 12 Jahren bei BioWare "Zeit nimmt, um abzuschalten". In einer E-Mail an seine Kollegen sagte er, dass "Morrison auf dem besten Weg ist, das ultimative Dragon Age-Erlebnis zu werden", was für die Fans Gutes verheißt.

(1/4) Today was my last day at BioWare. After 12 years.. that's a heck of a lot of feels. :)Tonight I got to write my name up at our local pub, alongside many other amazing peers over the years, and it reminded me of a lot of folks no longer here that I miss dearly. pic.twitter.com/MFQELPM2jrAugust 17, 2019 See more

Setting wird durch neue Kurzgeschichtensammlung angeteasert

Dragon Age: Tevinter Nights ist eine neue Sammlung von Geschichten von einer Handvoll BioWare-Autoren, herausgegeben von Dragon Age's aktuellem Lead Writer, Patrick Weekes. Er hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet, um seine Position als Herausgeber der neuen Sammlung zu erläutern und den Beteiligten ein Lob auszusprechen:

Hey, all: this isn’t accurate. It is NOT a novel by me.It IS an anthology of short stories set in the Dragon Age universe, featuring @eplerjc, @bbattye, @CourtneyWoods, @Sylvf1, @el_cormier, and many others! We cannot wait for you to see them! https://t.co/xLijSP7ngSJuly 20, 2019 See more

Abgesehen von den Autoren, die an dem Buch arbeiten, gibt es bisher wenig darüber, was die Sammlung enthalten wird. Allerdings scheint der Titel "Tevinter Nights" ein gewisser Hinweis darauf zu sein, wohin sich die Dragon Age-Franchise als nächstes bewegt.

Jedes bisherige Dragon Age-Spiel hat sich mehr oder weniger auf eine Region oder ein Gebiet des Kontinents Thedas konzentriert, in dem die Spiele spielen. So wurde in Dragon Age Origins Ferelden eingeführt, Dragon Age 2 konzentrierte sich auf die einzelne Stadt Kirkwall und Dragon Age: Inquisition umspannte das Orlesianische Reich.

Regelmäßig wird auf das Tevinter-Imperium verwiesen, ein Gebiet, in dem die Magie weniger streng kontrolliert wird als in anderen Reichen von Thedas und dessen Magierbevölkerung im Dragon Age-Universum oft als Antagonisten gesehen wird.

Der Titel der neuen Kurzgeschichtensammlung verleiht dem Gerücht, dass Dragon Age 4 im Tevinter-Imperium spielen wird, zusätzliches Gewicht. Nicht nur, dass BioWare schon früher Bücher verwendet hat, um kommende Schauplätze und Charaktere in seinen Spielen einzurichten (Weekes schrieb zum Beispiel ein Buch namens "Das maskierte Imperium", das vor der Veröffentlichung von Inquisition veröffentlicht wurde und Nebencharaktere und Questlinien einführte), sondern auch die letzte DLC-Szene von Dragon Age: Inquisition zeigte den/die Inquisitor/in, auf einer Karte ein Messer in das Herz des Tevinter-Imperiums stechen.

Live-Service-Elemente könnten enthalten sein, aber sie werden wahrscheinlich nicht wie in Anthem sein

Bereits im Januar 2018 deutete ein Bericht von Kotaku an, dass Dragon Age 4 Live-Elemente enthalten könnte, was bei einigen Fans die Sorge weckte, dass dies einen Always-Online-Multiplayer-Ansatz bedeuten könnte.

In Kotakus jüngstem Bericht vom April 2019 wird jedoch angedeutet, dass Dragon Age 4 zwar möglicherweise Anthem-ähnliche Live-Elemente enthalten könnte, aber nicht einfach "Anthem mit Drachen" sein wird. Ein Entwickler erzählte Kotaku:

"Die Idee war, dass Anthem das Online-Spiel sein würde und dass Dragon Age und Mass Effect zwar mit Online-Anteilen experimentieren, aber das ist nicht das, was sie als Franchises definiert. Ich bin nicht der Meinung, dass wir diese Franchises komplett verändern werden."

Das deutet darauf hin, dass etwaige Live-Pläne für Dragon Age wahrscheinlich nicht die Form einer geteilten Online-Welt wie bei Anthem annehmen werden und immer noch auf das Einzelspieler-Abenteuer zugeschnitten sein werden, für das Dragon Age bekannt ist.

In einem Tweet im Januar 2018 erklärte Casey Hudson außerdem, dass die "Live"-Elemente, die in Betracht gezogen werden, tatsächlich Möglichkeiten sind, die Geschichte des Spiels fortzusetzen, nachdem die Hauptgeschichte abgeschlossen ist.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Bericht von Kotaku ist, dass in diesem frühen Stadium der Entwicklung des Spiels, wie bei jedem Spiel, nur sehr wenige Dinge absolut in Stein gemeißelt sind, wobei ein anderer Entwickler feststellte: "Sie haben eine Menge unbeantwortete Fragen. Außerdem weiß ich, dass es sich in den nächsten zwei Jahren etwa fünfmal ändern wird."

Unabhängig davon, wie die Live-Elemente von Dragon Age 4 jetzt aussehen, könnten sie sich also in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren drastisch ändern.

Offizielle Ankündigung

Nach Jahren ohne Update kündigte BioWare während der The Game Awards 2018 offiziell an, dass es in einem neuen Dragon-Age-Titel nach Thedas zurückkehren wird.

The Game Awards 2018

Laut einem Bericht von Venture Beat (der von Eurogamer als korrekt angesehen wird), erwarteten wir während der The Game Awards 2018 eine Ankündigung zu Dragon Age 4.

Was aus dieser Ankündigung wurde, war interessanterweise der erste 1-minütige Teaser-Trailer zum Spiel, der Fen'Harel, den Elfengott des Verrats und Solas aus Dragon Age Inquisition wieder einführte.

Gameplay- oder Story-Details gab es nicht, aber für den Moment reicht die Bestätigung von BioWare, um den Hype-Zug am Tuckern zu halten.

Roundabout-Bestätigungen - bestätigt

Unabhängig davon, ob BioWare es bestätigt hatte oder nicht, waren sich Dragon Age-Fans ziemlich sicher, dass ein weiteres Spiel in Arbeit sein würde. Zum Teil, weil sie an die Macht ihrer schieren Willenskraft glaubten und zum Teil, weil es in den letzten paar Jahren immer wieder Andeutungen von BioWare gab, dass tatsächlich etwas passieren würde. Es ist das Geheimnis, das nie wirklich ein Geheimnis war - und die Fans hatten Recht.

Eine nicht-offizielle Bestätigung kam von Executive Producer Mark Darrah, der im Januar 2018 twitterte, dass er sowohl an Dragon Age als auch an BioWares nächster großer IP, Anthem, arbeitet.

Halfway through my trip to Barcelona!I’m here showing Anthem internally to EA. I am EP of BOTH DA and Anthem working with @Bio_Warner as Game DirectorAnthem’s up next but there are people hard at work on both franchises and I look forward to sharing more in the futureJanuary 24, 2018 See more

Obwohl er das Unternehmen mittlerweile verlassen hat, twitterte BioWare-Veteran Mike Laidlaw noch Mitte 2017, dass es noch ein paar weitere Spiele der Dragon Age-Reihe geben würde. Noch davor war es Alexis Kennedy, der für tausend Schlagzeilen sorgte, nachdem seine Kommentare in einem Interview mit Eurogamer als halboffizielle Bestätigung der Existenz des Spiels und seines Platzes darin angesehen wurden.

There is no planned ending for DA. There is an evolving plan that tends to look 2 games ahead or so. https://t.co/6Tp1lP6d5GAugust 8, 2017 See more

In dem Interview verriet Kennedy, dass ihm "beträchtliche Autonomie gegeben wurde, um an einem Teil der Storyline zu arbeiten, der gut von anderen Teilen des Spiels getrennt ist."

"Ich möchte das Ausmaß des Stücks [das ich schreibe] nicht übertreiben", war Kennedy bemüht, hinzuzufügen. "Es ist nichts so Grandioses, aber es ist deutlich. Es ist ein Stück Überlieferung, das bisher in Dragon Age noch nicht viel angesprochen wurde."

Geschichte und Charakter

Jedes Spiel der Dragon Age-Franchise hat einen starken Schwerpunkt auf Story und Charakter gelegt und Fans werden froh sein zu wissen, dass Dragon Age 4 wahrscheinlich nicht anders sein wird.

Nachdem Mark Darrah getwittert hatte, dass er an dem Spiel arbeitet, meldete sich BioWare-Geschäftsführer Casey Hudson mit einem eigenen, ausführlichen Tweet zu Wort. In diesem Tweet sagte er, es sei "zu früh, um über Details zu sprechen", aber das Spiel werde "story- und charakterorientiert" sein.

Reading lots of feedback regarding Dragon Age, and I think you’ll be relieved to see what the team is working on. Story & character focused.Too early to talk details, but when we talk about “live” it just means designing a game for continued storytelling after the main story.January 25, 2018 See more

Es ist nicht klar, ob es sich um ein brandneues, eigenständiges Spiel handelt oder ob es direkt an Inquisition anknüpft. Auf jeden Fall deutet das Ende des Trespasser-DLCs von Inquisition darauf hin, dass es einen Handlungsstrang mit Solas geben wird, in dem der Inquisitor den Elfen jagt, um seine Pläne zu stoppen. Auch der Teaser-Trailer von den The Game Awards 2018 deutet stark darauf hin, dass dies der Fall sein wird.

Wir wissen bereits, dass es Autoren gibt, die an Überlieferungen und Nebenquests arbeiten, nachdem Alexis Kennedy 2017 in einem Interview mit Eurogamer bestätigte, dass er an einem Teil des Spiels arbeitet, der "gut vom Rest getrennt" ist und sich auf einige Überlieferungen konzentriert, die noch nicht so oft angesprochen wurden.

Kennedy, der an Titeln wie Sunless Sea und Fallen London gearbeitet hat, sagte, dass die Thematik für diejenigen, die mit seiner Arbeit vertraut sind, nicht überraschend sein würde. Für uns bedeutet dies, dass seine Quest (oder Quests) nachdenkliche Entscheidungen, Themen der tragischen Liebe und des Verlangens und ein unterschwelliges Gefühl der Unruhe beinhalten wird.

Neue Live-Elemente

Im Kotaku-Bericht vom Januar 2018 über Anthem und Dragon Age wurde erwähnt, dass Quellen Kotaku darüber informiert hatten, dass Dragon Age "rebooted" wurde, um mehr "Live-Elemente" in das Spiel zu implementieren.

Natürlich gab es eine gewisse Fan-Panik als Reaktion darauf, angesichts EAs zunehmender Vorliebe für servicebasierte Spiele. Die Fans äußerten die Befürchtung, dass BioWare die Dragon Age-Reihe in eine Destiny 2-Richtung mit Always-Online-Multiplayer führen würde.

Das scheint aber nicht der Fall zu sein. In seinem Tweet erklärte Casey Hudson auch, dass die "Live"-Elemente, die in Betracht gezogen werden, tatsächlich Möglichkeiten sind, die Geschichte des Spiels fortzusetzen, nachdem die Hauptgeschichte abgeschlossen ist. Dies ist etwas, das wir bereits in Spielen wie Assassin's Creed Origins gesehen haben.

Dinge, die wir gerne sehen würden

Eine Welt wie Dragon Age: Inquisition

Wir hoffen, dass das nächste Dragon Age-Spiel eine ähnliche Karte hat wie die in Dragon Age: Inquisition, das heißt, wir hoffen, dass sie groß und offen ist, ohne überwältigend zu sein. Sie war der perfekte Nachfolger für die geschlossenen und sich wiederholenden Karten von Dragon Age 2 und wir würden uns wünschen, dass dieser Ansatz fortgesetzt wird.

Bitte überfüllt die Maps aber nicht mit unnötigen Nebenquests wie Holz sammeln oder Wölfe töten. Witcher 3 oder Red Dead Redemption 2 haben gezeigt, wie man Nebenquests sinnvoll in eine Spielwelt integriert.

Mehr von Thedas erforschen

Es gibt einen sehr bemerkenswerten Teil von Thedas, den die Spieler noch nicht erforschen durften, und das ist das Tevinter-Imperium. Einst die mächtigste Nation in Thedas, ist das Imperium heute nur noch ein Schatten seines früheren Selbst. Seine Geschichte, die stratifizierte Sozialstruktur und die Aufrechterhaltung einer Magokratie würden es zu einem immens interessanten und andersartigen Teil von Thedas machen, den die Spieler erforschen können, während die Franchise weiterhin Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Macht und Vorurteile erforschen kann.

Die Tatsache, dass das Gebiet in anderen Dragon Age-Spielen immer wieder Erwähnung findet, reicht aus, um uns glauben zu lassen, dass es ein mögliches Setting für Dragon Age 4 ist. Das Ende des Trespasser-DLCs von Dragon Age: Inquisition macht es sogar noch wahrscheinlicher, denn hier sticht der Inquisitor einen Dolch in eine Karte des Imperiums und schwört, Solas aufzuspüren.

Löst den Cliffhanger

Unser vorheriger Punkt bringt uns zu diesem Punkt - wir würden uns wirklich wünschen, dass die Solas-Storyline weiter erforscht wird. Er ist der perfekte Fokus für das nächste Spiel und die Annäherung des Spielers an ihn ist der perfekte erzählerische Knackpunkt.

Verknüpfungen zu den Vorgängern

Auch wenn die Geschichten des Wächters, Hawk oder die des Inquisitors erzählt sind, war es ein immer ein besonderer Moment, wenn man die Charaktere oder deren Begleiter aus den Vorgängern wieder getroffen hat und diese Einfluss auf die Story genommen haben. Dieses Stilmittel ist ein Markenzeichen von BioWare. Bitte behaltet dies auch bei Dragon Age 4 bei.

(Bildnachweis: BioWare)