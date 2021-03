GTA 6 News und Gerüchte: Wann wird Grand Theft Auto 6 angekündigt?

Wann wird GTA 6 veröffentlicht? Nun, auch wenn Rockstar Games nicht offiziell bestätigt hat, dass es an einem weiteren Teil der Grand Theft Auto-Franchise arbeitet, ist es die Frage, die sich jeder zu stellen scheint.

Ob du es glaubst oder nicht, es ist fast acht Jahre her, seit GTA 5 am Ende der PlayStation 3 und Xbox 360 Konsolengeneration auf den Markt kam. Die Serie hat sich in dieser Zeit prächtig entwickelt, weshalb sich ein neues Grand Theft Auto-Spiel unausweichlich anfühlt, auch wenn GTA Online immer noch riesig ist und GTA 5 seinen Weg auf PS5 und Xbox Series X findet.

Das Problem ist, dass wir uns im Moment hauptsächlich auf Gerüchte und Vermutungen verlassen. Rockstar verhält sich extrem ruhig und wird wahrscheinlich nichts von GTA 6 zeigen, bis das Spiel fertig entwickelt ist. Die neue Konsolengeneration von Playstation und Xbox rollt (wenn auch schleppend) immer weiter aus, so dass wir auf die eine oder andere Ankündigung hoffen. Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass sich das Spiel noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet, was bedeutet, dass eine Ankündigung wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lässt.

Wir haben immer noch keine offizielle Bestätigung und Details sind dünn gesät, aber das hat uns nicht davon abgehalten, die spannendsten Gerüchte und Fakten für dich zusammenzutragen. Die Grand Theft Auto-Community ist hungrig nach Neuigkeiten und das hat zu einigen sehr interessanten Theorien geführt. Hier ist alles, was wir bis jetzt über GTA 6 wissen.

GTA 6: Was du wissen musst

Was ist GTA 6? Der gerüchteweise nächste Eintrag in die Grand Theft Auto-Serie

Der gerüchteweise nächste Eintrag in die Grand Theft Auto-Serie Wann kommt GTA 6 heraus? Das ist das größte Geheimnis des Internets (aber wir sind ziemlich sicher, dass es nicht bald sein wird)

Das ist das größte Geheimnis des Internets (aber wir sind ziemlich sicher, dass es nicht bald sein wird) Auf welchen Plattformen wird GTA 6 erscheinen? Wir erwarten es auf der Xbox Serie X und der PS5

Wir erwarten es auf der Xbox Serie X und der PS5 Wird GTA 6 für den PC erscheinen? Sowohl GTA 4 als auch 5 haben ihren Weg auf den PC gefunden, also Daumen drücken

Sowohl GTA 4 als auch 5 haben ihren Weg auf den PC gefunden, also Daumen drücken Wo wird GTA 6 angesiedelt sein? Unbekannt, aber einige Gerüchte gehen in Richtung Südamerika.

GTA 6 Erscheinungsdatum: wann kommt GTA 6 heraus?

(Image credit: Rockstar Games)

Im Moment gibt es kein einziges Wort von Rockstar über das Spiel, aber das hat die Fans nicht weniger gierig auf Spekulationen und Gerüchte über den nächsten Titel gemacht.

Die Leute haben Rockstars Stellenausschreibungen nach Hinweisen durchforstet und auch in einem Musikvideo zu Blinding Lights des Künstlers The Weeknd nach Hinweisen gesucht. Die Fans hören nicht auf zu suchen und sind offensichtlich ausgehungert nach substantiellen Informationen über GTA 6.

Offensichtlich haben die Fans erwartet, etwas über Grand Theft Auto 6 mit der Veröffentlichung der PS5 und Xbox Series X zu sehen. Was wir im Moment wissen, ist eine weitere Portierung von GTA 5, die auf die PS5 kommt.

Mit all dem im Hinterkopf und der wortkargen Natur von Rockstar, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, irgendeine Art von Enthüllung in der nächsten Zeit zu bekommen, leider.

Ein Bericht von Kotaku* behauptet, dass sich GTA 6, oder zumindest "ein neuer Eintrag in der Grand Theft Auto-Serie", ab April 2020 in der Entwicklung befindet. Außerdem deutet es darauf hin, dass Rockstars interner Plan für das Spiel darin besteht, ein etwas kleineres Spiel zu veröffentlichen und es dann durch regelmäßige Updates zu erweitern. Dies legt nahe, dass GTA 6 auf dem Erfolg von GTA Online aufbauen wird, indem mehr Live-Service-Optionen integriert werden.

Der solideste Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 stammt aus dem Marketing-Budget des Publishers Take-Two Interactive. Wie VentureBeat berichtet, zeigt Take-Two's 10-K SEC-Einreichung (die die Finanzpläne für die nächsten fünf Jahre darlegt), dass das Unternehmen erwartet, zwischen April 2023 und Ende März 2024 über 89 Millionen Dollar für Marketing auszugeben - das ist ein enormer Anstieg und mehr als die Hälfte des Marketing-Budgets, das für jedes andere Finanzjahr in den nächsten zehn Jahren erwartet wird.

Dies hat den Branchenanalysten Jeff Cohen dazu veranlasst, vorauszusagen, dass diese Spitze darauf zurückzuführen ist, dass die Veröffentlichung von GTA 6 innerhalb dieses Zeitraums erwartet wird.

In einer Notiz an Investoren, die in dem Bericht von VentureBeat enthalten ist, wies Cohen darauf hin, dass frühere Marketingbudgets die Veröffentlichungen anderer großer Veröffentlichungen von Take-Two Interactive vorausgesagt haben, einschließlich Red Dead Redemption 2.

Wenn diese Vorhersage korrekt ist, dann würden wir erwarten, dass GTA 6 irgendwann zwischen April 2023 und März 2024 veröffentlicht wird. Ursprünglich war dieser Termin für das Geschäftsjahr 2023 vorgesehen, er wurde jedoch auf 2024 verschoben. Wenn es GTA 6 ist, das diese Spitze verursacht hat, würde dies darauf hindeuten, dass eine Verzögerung stattgefunden hat.

Auch hier ist es erwähnenswert, dass GTA 6 nicht von Rockstar bestätigt wurde, um sogar in der Entwicklung zu sein, so können wir nur über das Veröffentlichungsdatum spekulieren.

GTA 6 Trailer: wann gibt es einen zu sehen?

(Image credit: Rockstar Games)

Die Sache mit Rockstar Games ist, dass es ein unglaublich geheimnisvoller Spiele-Publisher ist. Kein GTA 6-Trailer wird aus diesem Studio herauskommen, es sei denn, jemand vermasselt es ernsthaft.

Schau dir nur an, was Rockstar mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 gemacht hat. Sie haben eine Ankündigung ein paar Tage vor dem ersten Trailer für beide Spiele angeteasert.

Wenn es einen GTA 6-Trailer gibt, wirst du davon wissen, weil das Internet explodieren wird - und wir werden es dich natürlich auch wissen lassen. Erwarten können wir in nächster Zeit aber keinen.

Es scheint, als gäbe es zwei Optionen für Rockstar: Erstens könnte es dem gleichen Muster wie bei früheren Spielen folgen, wo ein Teaser gezeigt wird und bald ein Ankündigungstrailer folgt.

Zweitens, und hier müssen wir etwas Geduld haben, könnte Rockstar den "Nintendo-Move" machen und das Spiel aus dem Nichts heraus überraschend digital veröffentlichen. Das würde natürlich dem Vorveröffentlichungs-Hype zuwiderlaufen, auf den wir uns alle freuen. Eine Option wäre es aber auf jeden Fall, da Covid-19 zu weiteren Schließungen von physischen Spiel- und Unterhaltungsgeschäften auf der ganzen Welt führt.

GTA 6 News und Gerüchte: Was wissen wir bisher?

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Im Folgenden haben wir alle aktuellen Leaks und Gerüchte gesammelt, die darauf hindeuten, wann GTA 6 erscheinen könnte - und was wir vom neuen Spiel erwarten können. Wie immer sind diese Details mit Vorsicht zu genießen - einige sind alt, andere stammen aus inzwischen gelöschten Quellen und wieder andere könnten einfach nur begeisterte Fans sein, die sich hinreißen lassen.

Take-Two-CEO bekennt sich zu Einzelspieler-Erlebnissen

Strauss Zelnick, CEO von Rockstars Muttergesellschaft Take-Two, hat gesagt, dass Rockstar Games weiterhin Einzelspieler-Spiele machen wird, was wahrscheinlich eine willkommene Nachricht für diejenigen ist, die hoffen, dass GTA 6 trotz des Erfolgs von GTA Online ein Einzelspieler-Erlebnis bieten wird.

In einem Q3 2021 Earnings Call (via GameSpot*) sagte Zelnick: "Die Leute bei Rockstar Games hatten die Absicht, ein starkes Einzelspieler-Erlebnis zu schaffen, ein story-getriebenes Erlebnis. Und Rockstar war schon immer für großartige Geschichten und großartige Einzelspieler-Erlebnisse bekannt und hat dann in den letzten Jahren zusätzlich eine massive Multiplayer-Möglichkeit entwickelt", und fügte hinzu, dass Rockstars Erfolg sowohl mit Einzel- als auch mit Multiplayer-Spielen ein Beweis dafür ist, dass man beides haben kann und nicht nur eines.

Dies deckt sich mit einem GQ-Interview aus dem Jahr 2020 mit Rockstars Tarek Hamad und Scott Butchard. Auf die Frage, ob Rockstar weiterhin Einzelspieler-Geschichten erzählen wird, auch wenn Online weiterläuft, antwortete Hamad "Absolut" und Butchard deutete an, dass es sogar mehr Teil des Online-Erlebnisses werden könnte, indem er sagte: "Ich denke, man kann das bei Online sehen und ich denke, dass wir in Zukunft mehr von diesem Einzelspieler-Element dort einbauen werden."

Eine Stellenanzeige, die auf einen möglichen Trailer hinweist? Eher unwahrscheinlich

Es gab einige Aufregung in der GTA 6-Community, nachdem eine Stellenausschreibung für einen "Cinematic Gameplay Capture Artist" bei Rockstar gesichtet wurde (via ScreenRant*). In der Beschreibung der Stelle heißt es, dass die Person für die Aufnahme von In-Game-Material verantwortlich ist, das für die Erstellung von digitalen und TV-Werbekampagnen verwendet wird, was einige dazu veranlasst hat, sich zu fragen, ob ein GTA 6-Trailer in absehbarer Zeit erscheinen wird.

In diesem Fall ist es wahrscheinlich das Beste, die Erwartungen zu dämpfen. In Anbetracht der Tatsache, dass ein Port von GTA 5 auf die neueste Konsolengeneration kommt, scheint es wahrscheinlicher, dass dieser Job etwas mit der Marketing-Kampagne rund um den Launch dieses Spiels später in diesem Jahr zu tun hat, als mit dem technisch noch unangekündigten GTA 6.

Neues Patent deutet auf intelligentere NPCs hin

Ein neues Patent, das von Grand Theft Auto-Publisher Take-Two eingereicht wurde, könnte darauf hindeuten, dass GTA 6 eine verbesserte KI für seine NPCs hat. Das Patent versucht ein "System und Verfahren zur virtuellen Navigation in einer Spielumgebung" zu schützen und wurde vom Publisher im Oktober 2020 eingereicht.

Der Hauptfokus des Patents liegt auf der Art und Weise, wie sich NPCs bewegen und auf Umgebungen reagieren, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Fahren von NPCs, wobei hervorgehoben wird, dass die herkömmlichen Systeme nur "begrenzte Ressourcen" haben, wenn es um die Automatisierung von NPCs geht. Die Technologie im Patent würde es ermöglichen, "eine realistische virtuelle Welt zu schaffen, die nicht durch Hardware- oder Softwarebeschränkungen begrenzt ist."

So könnten NPCs beispielsweise verschiedene Fahrerprofile für ein realistischeres und natürlicheres Verhalten haben, d.h. Geschwindigkeitsbegrenzungen könnten dynamisch eingehalten werden, und nicht bewegte Objekte, wie z.B. Straßenlaternen oder Autounfälle, könnten erkannt und entsprechend darauf reagiert werden. Fahrende NPCs könnten auch dynamisch auf Dinge wie Staus oder Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit reagieren und eine andere Route auf der Spielkarte finden.

Das Patent berücksichtigt auch allgemeinere Fahrfähigkeiten, wie ein besseres Verständnis des Fahrverhaltens bei Höchstgeschwindigkeit und Bremszeiten, für ein insgesamt realistischeres Erlebnis auf der Straße.

Natürlich sollte angemerkt werden, dass das Patent von Take-Two eingereicht wurde und sich daher nicht unbedingt auf GTA 6 bezieht - es könnte sich auf jedes beliebige Spiel des Publishers beziehen. Ein vielversprechendes Zeichen, dass es sich auf die GTA-Franchise bezieht, ist jedoch, dass die Erfinder des Systems David Hynd und Simon Parr sind, die bei Rockstar als Associate Director of Technology und Lead AI Programmer arbeiten.

Wie bei jedem Patent gibt es keine Garantie, dass es in einem endgültigen Produkt angewendet wird, aber es scheint wahrscheinlich, dass dieses System mit Grand Theft Auto 6 oder zumindest Grand Theft Auto Online im Hinterkopf entwickelt wurde.

Ein weiblicher Protagonist?

Einem aktuellen Bericht zufolge könnte GTA 6 das erste Spiel der Reihe sein, das eine spielbare weibliche Protagonistin enthält. Der Bericht stammt vom Call of Duty-Leaker Tom Henderson, der auf Twitter (via ComicBook.com*) behauptete, dass das Spiel "einen spielbaren männlichen und weiblichen Protagonisten" haben wird.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVIJanuary 10, 2021 See more

In Anbetracht der Tatsache, dass GTA 5 mehrere spielbare Protagonisten hatte, wäre es nicht völlig aus dem Bereich des Möglichen, dass GTA 6 dem gleichen Multi-Protagonisten-Pfad folgt und einen der spielbaren Charaktere zu einer Frau macht. Oder GTA könnte den Weg anderer Franchises wie Assassin's Creed gehen und den Spielern die Wahl über ihren Charakter zu Beginn des Spiels geben.

Dies ist jedoch nur eines von vielen Gerüchten, die GTA 6 betreffen und wie die anderen Gerüchte auch, sollte es mit Vorsicht genossen werden. Obwohl Henderson mit seinen Vorhersagen für die Call of Duty-Franchise genau war, hat er keine Quelle für diese GTA-Informationen angegeben, so dass wir nichts mit Sicherheit wissen können, bis Rockstar es bestätigt.

Ehemaliger Insider-Realitätscheck

Diejenigen, die darauf hoffen, Grand Theft Auto 6 bald in die Finger zu bekommen, könnten von einem kürzlichen Tweet des ehemaligen Rockstar-Insiders Yan2295 enttäuscht sein. Der ehemalige Rockstar-Insider Yan2295 wies die Gerüchte über ein baldiges Erscheinen des Spiels zurück und twitterte, dass das Spiel zwar "in der Entwicklung" sei, aber "nicht in Kürze" erscheinen würde. Sie haben auch keine Ahnung, wann es angekündigt oder veröffentlicht werden wird. Auch wenn man Aussagen, die nicht von Rockstar selbst kommen, immer mit Vorsicht genießen sollte, scheint diese Aussage zumindest ziemlich realistisch zu sein, wenn auch extrem vage, da es nicht so aussieht, als würde Grand Theft Auto 6 in nächster Zeit erscheinen.

Yes GTA 6 is being developped. No it's not coming soon. No I don't know when it's gonna be announced or released. You can stop asking now.January 2, 2021 See more

GTA Online-Update lässt Fans nach Hinweisen suchen

Ein kürzlich von Rockstar geposteter Teaser für das neue GTA Online-Update hat einige GTA 6-Gerüchte aufgewirbelt.

In dem Teaser entdeckten Fans eine Reihe von GPS-Koordinaten, die, wenn sie in Google Maps eingegeben werden, zu einer unbefestigten Straße in Virginia führen. Das mag wie nichts aussehen, aber einige Fans denken, dass die Straße wie die römische Zahl für 6, "VI", geformt ist und somit eine direkte Referenz zu Grand Theft Auto 6 von Rockstar ist. Wir meinen, man kann an dieser Stelle die "Hinweise" auch überinterpretieren und damit einfach nur zum Ausdruck bringen, dass man begierig auf Informationen bezüglich GTA 6 ist.

When I searched this location on Map , it showed a place in North America and the roads direction were in the shape of VI ..... #GTAVI #GTA6 #GTAOnline pic.twitter.com/5rlyW8RFo1November 20, 2020 See more

Futuristisches Setting?

Es gibt einige Vorschläge, dass GTA 6 in den 1980er Jahren angesiedelt sein wird, während andere sagen, dass es viel futuristischer als jeder andere Titel sein wird.

Wenn man dem Bericht von Christian Today* Glauben schenken darf, könnte dies die Richtung sein, in die das Spiel geht. GTA 5, und die gesamte Franchise, hatte schon immer einige absurde Momente in sich, die fest mit der Möglichkeit und der Realität verwurzelt sind, aber es waren nie große Momente im Spiel. Der Christian Today Bericht behauptet auch, dass es sogar Zeitreisen im nächsten GTA-Titel geben könnte.

Wir sind der Meinung, dass dies wahrscheinlich ein bisschen zu nah an Saint's Row herankommen würde, das Grand Theft Auto bereits unglaublich ähnlich ist. Diese Nähe möchte Rockstar unbedingt vermeiden.

Es gibt natürlich Jetpacks, fliegende Autos und Motorräder in GTA 5, die im Online-Modus immer unglaublich viel Spaß machen, also wäre ein futuristischeres Setting interessant und eine ausreichend große Abwechslung für Rockstar, um die Spiele frisch zu halten, als nur eine weitere von Verbrechen heimgesuchte Stadt in den USA.

Ein früherer Leak auf Reddit deutete an, dass das Spiel in die entgegengesetzte Richtung gehen und uns in die 1980er Jahre versetzen würde, was dieses Gerücht komplett widerlegt. Die Zeit wird es zeigen...

GTA 6 und Vice City Online-Domains aktualisiert

Es braucht nicht viel, um GTA 6-Gerüchte in die Welt zu setzen, also erneuert Take-Two Interactive ein paar relevante Domainnamen, um das zu erreichen. Ein Nutzer von Reddit (via GamesRadar) wies kürzlich darauf hin, dass die Publishing-Muttergesellschaft von Rockstar ihren Besitz an den Domainnamen gtavicecityonline und gtavi erneuert hat.

Man sollte bedenken, dass Firmen oft Domain-Namen im Zusammenhang mit ihren Produkten beanspruchen, auch wenn sie nicht die Absicht haben, diese jemals zu nutzen, also sollten wir uns das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Wir werden nichts mit Sicherheit wissen, bis Rockstar einige offizielle Ankündigungen macht.

Der anhaltende Erfolg von GTA 5 Online wird GTA 6 nicht unbedingt aufhalten

GTA 5 Online ist schon seit einer Weile ein großer Erfolg und das hat natürlich einige dazu veranlasst, sich zu fragen, ob dieser Erfolg eine mögliche Veröffentlichung von GTA 6 aufhalten könnte. Laut GamesIndustry.biz* wurde der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, im Mai 2020 in einem Interview auf der Bernstein Annual Strategic Decisions Conference gefragt, ob der Publisher "zweimal darüber nachdenken" würde, ein neues Spiel auf den Markt zu bringen, wenn das Live-Service-Spiel immer noch gut läuft.

Zelnick ließ sich nicht dazu bewegen, sich zu Veröffentlichungsplänen für ein Spiel zu äußern, das noch nicht angekündigt wurde. Er sprach jedoch eine Zeit an, in der Take-Two mit NBA 2K Online vor einem ähnlichen Dilemma stand.

Laut Zelnick hatte Take-Two NBA 2K Online in China und es lief gut, aber als es an der Zeit war, das Spiel zu aktualisieren und sie NBA 2K Online 2 veröffentlichten, "stellte sich heraus, dass es ein massiver Hit war". Take-Two fand heraus, dass "das Publikum für NBA 2K Online selbst, den ersten Titel, immer noch stabil war und wuchs. Also haben wir beide beibehalten und sie sind beide bis zum heutigen Tag aktuell."

Laut GamesIndustry.biz sagte Zelnick weiter: "Jedes Mal, wenn man sich ein Geschäft ansieht und die Position einnimmt: 'Das ist großartig, es ist das Geschenk, das immer weiter gibt. Ich bleibe einfach dabei und mache mir keine Gedanken über Innovationen, denn jeder liebt das, was wir haben", dann ist man nur wenige Augenblicke davon entfernt, von der Konkurrenz zerstört zu werden", und fügte hinzu: "Ich mache mir nicht im Entferntesten Sorgen darüber, dass wir in einer Position sind, in der wir eine großartige Reihe von Live-Diensten und eine neue Version haben und dass es irgendwie vielleicht eine interne Konkurrenz gibt. Das ist für mich die Definition eines hochklassigen Problems."

Obwohl Zelnick sich nicht direkt zu GTA 6 geäußert hat, deuten seine Kommentare darauf hin, dass der Erfolg von GTA 5 Online Take-Two nicht unbedingt davon abhalten würde, einen neuen Teil der Serie in Angriff zu nehmen.

Der nächste Schritt für GTA könnte VR sein

GTA in VR? Wenn es nach einem aktuellen Posting eines australischen Entwicklerstudios auf LinkedIn* geht, könnte das durchaus möglich sein. In dem Posting teilte Video Games Deluxe mit, dass es sich "jetzt auf ein neues Projekt vorbereitet, einen AAA-Open-World-Titel in VR für Rockstar. 2020 markiert unser 7. Jahr, in dem wir exklusiv für Rockstar in Sydney arbeiten und wir freuen uns darauf, dieses bahnbrechende Projekt zu übernehmen."

Das Studio hat eine Vergangenheit mit Rockstar, da es an der VR-Adaption von L.A. Noire für PC und PSVR gearbeitet hat, also scheint dies nicht unwahrscheinlich zu sein.

Die Frage ist, welches Spiel die VR-Behandlung bekommen wird. Wir können gleich sagen, dass wir es nicht für wahrscheinlich halten, dass GTA 6 in VR erscheinen wird. Ein älterer Titel scheint wahrscheinlicher und GTA 5 ist hierbei der Hauptanwärter.

Das Spiel scheint sich ungebrochener Beliebtheit zu erfreuen und eine erweiterte und verbesserte Version wurde bereits für PS5 bestätigt, was eine Beteiligung von PSVR 2* bedeuten könnte.

Die gute Nachricht für GTA 6-Hoffnungen ist, dass dieses Projekt mit einem ganz anderen Studio verbunden ist und somit die Entwicklung von GTA 6 nicht hemmt.

GTA 5 Enhanced Edition

GTA 5 kommt in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 für PS5 und Xbox Serie X. Das Spiel wird verbessert, erweitert und bietet eine Reihe von visuellen Upgrades und Leistungsverbesserungen, die die Vorteile der Next-Gen-Hardware voll ausnutzen werden.

GTA Online wird ebenfalls fortgesetzt, mit zusätzlichen Inhalten, die exklusiv für Sonys neue Konsole sind. Eine Standalone-Version von GTA Online wird in den ersten drei Monaten exklusiv für PlayStation 5-Spieler kostenlos zur Verfügung gestellt.

Während dies eine willkommene Nachricht für GTA 5-Fans ist, deutet es darauf hin, dass GTA 6 wahrscheinlich erst nach Mitte 2021 angekündigt wird und lässt die Berichte über eine Veröffentlichung im Jahr 2023 oder 2024 wahrscheinlicher werden.

GTA 6 Release-Datum könnte entdeckt worden sein - und ist die wahrscheinlich schlechteste Nachricht

In einer Notiz an Investoren, die in dem Bericht von VentureBeat* enthalten ist, wies Cohen darauf hin, dass frühere Marketingbudgets die Veröffentlichungen anderer großer Veröffentlichungen von Take-Two Interactive vorausgesagt haben, einschließlich Red Dead Redemption 2.

"Wir sind uns nicht sicher, wie viel wir in diese Verschiebung hineinlesen sollten, aber wir möchten anmerken, dass diese Offenlegung den Start von Red Dead Redemption 2 vor der Ankündigung dieses Spiels genau vorhergesagt hat", heißt es in der Notiz. "Das Management hat sich sehr zuversichtlich über die Pipeline in den nächsten fünf Jahren geäußert und die bisherige Ausführung der Live-Services war ausgezeichnet. Allerdings bleibt das Timing des nächsten Grand Theft Auto für Investoren top-of-mind, insbesondere mit der Aktie in der Nähe von Allzeithochs."

Wenn diese Vorhersage richtig ist, dann würden wir erwarten, dass GTA 6 irgendwann zwischen April 2023 und März 2024 veröffentlicht wird. Ursprünglich sollte es im Fiskaljahr 2023 erscheinen, es wurde jedoch auf 2024 verschoben. Wenn es GTA 6 ist, das diesen Spike verursacht hat, würde dies darauf hindeuten, dass eine Verzögerung eingetreten ist - möglicherweise aufgrund von Covid-19.

Take-Two Interactive hat 93 Spiele in Arbeit

Der Grand Theft Auto-Publisher Take-Two Interactive hat enthüllt, dass er 93 "vollständige Spielveröffentlichungen" für die nächsten fünf Jahre geplant hat - und wir hoffen, dass GTA 6 eines davon ist.

Während einer Telefonkonferenz (via GamesRadar) sagte der Präsident von Take-Two, Karl Slatoff, dass dieses Line-Up das stärkste in der Geschichte des Unternehmens sei, aber was können wir erwarten? Nun, laut Slatoff sind 63 dieser Spiele "Core-Gaming-Erfahrungen", 17 werden "Mid-Core oder Arcade" sein und 13 sind Casual Games.

Von diesen 93 Spielen werden jedoch 21 ausschließlich mobile Titel sein - die anderen 72 landen auf PC, Konsolen und Streaming-Plattformen. Aber die vielleicht interessanteste Statistik aus diesem Meeting ist, dass die Hälfte dieser Spiele aus bestehenden IPs stammt. Das deutet darauf hin, dass wir GTA 6 in diesem Fünf-Jahres-Fenster sehen könnten, wobei das mit Spannung erwartete nächste GTA in diese Kategorie der "Core Gaming Experiences" fällt.

"Das ist eine größere Pipeline, als wir sie bisher hatten, wir sprechen schon seit geraumer Zeit darüber. Unsere Erwartung ist, dass wir diese Geschwindigkeit beibehalten wollen", sagte Slatoff. "Es ist wirklich wichtig für uns, eine Skala aufzubauen, und das ist ein Weg, wie wir das tun. Wir brauchen mehr At-Bats."

CEO Strauss Zelnick erklärte, dass der Publisher plant, seine Finanzergebnisse mit "einer Handvoll oder mehr neuer signifikanter Veröffentlichungen pro Jahr" zu glätten. Und es sieht so aus, als glaube das Unternehmen, dass es einige große Erfolge in der Pipeline haben könnte.

"Mit unserem starken Katalog, mit unseren Live-Service-Angeboten und mit unseren jährlichen Veröffentlichungen können wir selbst in einem schwachen Jahr sehr stark sein, auch wenn es nicht unser Ziel ist, ein schwaches Jahr zu haben, und dann in dem Jahr, in dem wir in der Lage sind, eine Reihe von Titeln auf den Markt zu bringen, was unsere Strategie ist, sogar noch besser abschneiden, wenn wir das Glück haben, einen Blockbuster-Titel zu haben. Und davon haben wir auch einige", sagte Zelnick.

(Image credit: Rockstar Games)

Story angeblich fertig

Die Story für Rockstars GTA 6 ist anscheinend fertig, wenn man einem angeblichen Insider glauben darf.

Chris 'Liberty93' vom Rockstar Mag (einer französischen Fanseite) behauptet, dass die Story für Grand Theft Auto 6 noch vor dem Abgang von Rockstars Chefautor Dan Houser* fertiggestellt wurde und dass der nächste GTA-Eintrag immer noch die "Seele" eines typischen Rockstar-Spiels haben wird.

Obwohl eine fertige Story darauf hindeuten könnte, dass ein Veröffentlichungsdatum für GTA 6 in greifbarer Nähe ist, wies Chris darauf hin, dass viele Änderungen an der Story von Red Dead Redemption 2 während der Entwicklung vorgenommen wurden, obwohl es schon 2012 "fertig" war.

"Sie haben noch Ende 2017, Anfang 2018 Änderungen vorgenommen, und viele kleine Details wurden modifiziert", erklärte Chris.

Berichte über frühe Entwicklung

Es scheint, dass sich Grand Theft Auto 6 in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet, wenn man einem neuen Bericht von Kotaku Glauben schenken darf. In dem Bericht, der in erster Linie den kulturellen Veränderungen nachgeht, die bei Rockstar nach einer früheren Untersuchung der Krise im Studio stattgefunden haben, hat Kotaku die Zukunft des Studios angesprochen, einschließlich der Tatsache, dass das Studio-Management einen Plan für "einen neuen Eintrag in der Grand Theft Auto-Serie" skizziert hat.

In dem Bericht heißt es weiter, dass dieser neue Teil als "mittelgroßer Release" (also wahrscheinlich immer noch ziemlich groß) geplant ist, der "mit regelmäßigen Updates im Laufe der Zeit erweitert werden soll". Die Hoffnung ist, dass dieser Ansatz den Stress und die Knappheit verringern wird.

Es ist allerdings erwähnenswert, dass der Bericht betont, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, so dass sich die Pläne im Laufe der Zeit durchaus ändern können, wenn sich der Entwicklungsprozess weiterentwickelt.

(Image credit: Rockstar Games)

Take-Two spielt AAA-Veröffentlichungen herunter

In einem Earnings Call von Take-Two Interactive - dem Publisher, dem der GTA-Entwickler Rockstar gehört - wurde den Aktionären gesagt, dass sie die "robusteste Pipeline" in der Geschichte des Unternehmens erwarten können. Allerdings betonte Take-Two-CEO Strauss H. Zelnick auch, dass einige Jahre dünn an Veröffentlichungen sein würden - was uns angesichts des Starts von Red Dead Redemption 2 im letzten Jahr nicht gerade auf neue GTA-Titel im kommenden Jahr hoffen lässt.

"In Anbetracht der Tatsache, dass wir eine Firma sind, die von unseren kreativen Teams abhängt, um ein möglichst perfektes Produkt zu machen", sagte Zelnick, "müssen wir bereit sein, mit den Unwägbarkeiten der Produktlieferungen zu leben. Und das bedeutet, dass wir manchmal dünne Jahre an der Front haben werden."

Dan Houser verlässt Rockstar

Wie der Rockstar-Games-Mutterkonzern Take-Two Interactive in einem Statement bekannt gab, wird Houser, der sich seit Frühjahr 2019 in einer längeren Auszeit befindet, das Unternehmen am 11. März offiziell verlassen. Sein Bruder Sam Houser bleibt als Präsident erhalten.

Houser, der bei Rockstar unter anderem als Autor, Produzent und Synchronsprecher tätig war, hat Rockstar Games zu einem der größten Entwickler der Branche gemacht. Ob dies einen Einfluss auf die Entwicklung von GTA 6 haben wird, ist derzeit nicht bekannt.

CJ-Synchronsprecher weist Gerüchte zurück

Chris Bellard, der Synchronsprecher des GTA San Andreas-Charakters CJ, hat Gerüchte entkräftet, dass er seine Rolle in GTA 6 wieder spielen wird. Auf Instagram postete Bellard, dass er "überhaupt nicht in GTA VI involviert" sei.

Das schließt die Rückkehr von CJ als Charakter nicht komplett aus (Rockstar könnte jederzeit jemand anderen für die Rolle besetzen), aber es bestätigt, dass Bellard nicht involviert ist und auch nicht beabsichtigt, es zu sein, wenn er gefragt wird.

Rockstar hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert und wir werden nichts Sicheres über eine Besetzung für GTA 6 wissen, bis es sich äußert.

Scouting-Gebiete in Florida

Die Spekulationen um einen Schauplatz in Florida - oder sogar ein Spiel, das den ganzen Staat umfasst - haben überhand genommen, nachdem ein durchgesickerter Brief von einem angesehenen Rockstar-Leaker, @Yan2295, als legitim eingestuft wurde.

Der Brief war an ein Geschäft in Florida gerichtet, in dem Rockstar Games um die Erlaubnis gebeten wurde, die Räumlichkeiten zu inspizieren, vermutlich für die Verwendung oder Inspiration im kommenden Spiel - unter Erwähnung einer Location Scout Leah Sokolowsky, die in einem Podcast im Mai 2019 einen großen digitalen Medienkunden angedeutet hat (via Daily Star*).

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Projekt Americas

Ein weiterer Tag und ein weiterer Grand Theft Auto 6-Leak (via GamesRadar) macht die Runde, obwohl wir empfehlen, sich nicht zu sehr zu freuen, da er aus einem inzwischen gelöschten Reddit-Post stammt. Zugegeben, einige der Dinge, die in diesem vermeintlichen Leak auftauchen, bestätigen frühere Gerüchte. Die Konsistenz ist jedoch keine Bestätigung dessen, was das Spiel letztendlich sein wird.

Unabhängig davon macht es immer noch Spaß, unsere Vorstellungskraft in Gang zu bringen, was die Zukunft der Grand Theft Auto-Franchise bringen könnte. Laut dem Reddit-Poster, der hinter dem Leak steckt, ist das Spiel, das als Project Americas bekannt ist, seit 2015 in Produktion, obwohl es auf Eis gelegt wurde, während Red Dead Redemption 2 im Mittelpunkt stand. GTA 6 könnte expansiv sein, über mehrere Jahrzehnte (die 1970er bis 1980er Jahre) und Schauplätze (einer davon ist Vice City, ein anderer Liberty City und ein weiterer ist eine fiktive Stadt, die auf Rio de Janeiro basiert) spielen.

Das Spiel wird sich anscheinend mit einem spielbaren Protagonisten namens Ricardo beschäftigen und dessen Geschichte als aufstrebender Drogenbaron mit starker Inspiration durch die Netflix-Serie Narcos durchspielen. Die Geschichte wird in Kapiteln erzählt werden, mit einer starken Betonung auf die visuellen Veränderungen in der Zeit, wie die Geschichte fortschreitet. Während es kein geschätztes Veröffentlichungsdatum gibt, sagt der Post, dass der Plan ist, das Spiel nur für die nächste Generation zu veröffentlichen.

Während es unwahrscheinlich ist, dass der ganze Bericht wahr ist (sogar das Poster sagt, dass der Pre-Alpha-Status des Spiels bedeutet, dass sich die Dinge wahrscheinlich noch ändern werden), heißt das nicht, dass einige Elemente unmöglich sind. Sicherlich scheint eine Veröffentlichung nur für die nächste Generation völlig plausibel

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 July 2019 See more

Ein weiteres Gerücht?

Was jetzt folgt, sollte mit dem Wissen gelesen werden, dass es sich dabei um sehr spekulative Leaks handelt. Laut diesem Leak wird Grand Theft Auto 6 zu mehreren früheren Fan-Lieblingsorten zurückkehren, sich von Red Dead Redemption 2 inspirieren lassen und wird nicht auf Konsolen der aktuellen Generation erscheinen. Das geht aus einem anonymen Beitrag auf Pastebin hervor, der inzwischen wieder entfernt wurde (via Comic Book*).

Laut dem Posting wird GTA 6 den Spielern erlauben, zwischen mehreren großen Städten zu reisen, einschließlich Liberty City und Vice City. Das Poster behauptet auch, dass man als kleiner Drogenschmuggler anfängt, bevor man einer berüchtigten Gang beitritt und es mit den großen Buben spielt.

Außerdem behauptet das Poster, dass Rockstar abwartet, wie sich die Konsolen der neuen Generation verkaufen, da GTA 6 aufgrund von Speicherbeschränkungen nicht auf der PlayStation 4 oder Xbox One veröffentlicht werden kann. Der anonyme Poster behauptet auch, dass GTA 6 beide Großstädte zusammen mit einer riesigen Strecke von Autobahnen und Blaine County-ähnlicher Landschaft in der Mitte von allem zeigen wird.

Schließlich behauptet der Beitrag, dass, es Rückblenden zwischen den Missionen und Red Dead Redemption 2-typische fremde Dialoge geben wird, die das Begrüßungs-/Antagonisten-Format implementieren.

Während Standortgerüchte in Hülle und Fülle durchzusickern scheinen, wurde der anonyme Pastebin-Beitrag durch eine Bewertung auf Glassdoor von einem QA-Tester von Rockstar Games untermauert, die inzwischen entfernt wurde. Neben der Kritik an Rockstar wegen seiner institutionalisierten Knappheit, hinterlässt der Beitrag eine kryptische Nachricht, in der der erste Buchstabe jedes Satzes "GTA6LSVCLC" bedeutet. Dies könnte auf die potenziellen Schauplätze von Grand Theft Auto 6 hinweisen: Los Santos, Vice City und Liberty City.

Frage dich, wie diese Orte zusammen als eine tatsächliche Karte aussehen würden? Der Grafikdesigner RealityDesign hat in den GTA-Foren ein Konzeptbild gepostet, das zeigt, wie diese Karte möglicherweise aussehen könnte. Schaue es dir unten an:

The Know berichten über Vice City

Das wichtigste Gerücht zu Grand Theft Auto 6 kam vom YouTube-Kanal The Know*. Darin heißt es, dass eine Insider-Quelle verriet, dass GTA 6 2021-2022 kommt und unter dem Codenamen Project Americas entwickelt wird.

Der Grund für diesen Codenamen ist offenbar, dass die Spieler im Spiel zwischen den USA und Südamerika fliegen können, obwohl der Großteil der Action in ersterem stattfinden wird. Dies in Kombination mit der Behauptung der Quelle, dass das Spiel größtenteils in Vice City (der Rockstar-Version von Miami) angesiedelt sein wird, deutet darauf hin, dass es einen Fokus auf den Drogenhandel geben könnte, was auf die Popularität von Serien und Filmen wie Narcos und Tom Cruise's Made in America aufbauen würde. Vor allem, wenn Rockstar an dem 80er-Jahre-Setting festhält.

Ohne Kommentar von Rockstar bleiben diese Gerüchte nicht mehr als, nun ja, Gerüchte - es ist zu diesem Zeitpunkt auch sehr unwahrscheinlich, dass wir GTA 6 im Jahr 2022 sehen werden. Aber sie stellen einen interessanten Vorschlag dar, der die besondere Vorliebe vieler Fans der Serie für Vice City ausnutzen würde.

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games) (Image credit: Rockstar Games)

GTA 6 kommt und es gibt Ideen

Was wir über GTA 6 wissen, ist, dass Ideen für die Entwicklung herumgeschleudert werden, auch wenn es nur in den frühen Stadien ist. Rockstar-Präsident Leslie Benzies hat das Spiel bereits 2013 in einem Interview mit dem Develop-Magazin angeteasert.

"Wir wissen nicht, was GTA 6 sein wird, aber wir haben einige Ideen", sagte Benzies in dem Interview.

Okay, es ist also nicht viel, aber es ist sicherlich ein Schnipsel solider Informationen direkt von der Quelle. Benzies fuhr fort, darüber zu sprechen, welche Art von Ideen die kreativen Säfte bei Rockstar zum Fließen bringen.

"Wir haben ungefähr 45 Jahre an Ideen, die wir umsetzen wollen", fügte er hinzu. "Wir suchen uns die richtigen aus", sagte Benzies. "Es kommt zuerst von der Idee. Wo sie angesiedelt werden soll, ist die erste Frage. Das definiert dann die Missionen; man macht in LA andere Dinge als in New York oder Miami. Die Karte und die Story werden zusammen ausgearbeitet, und die Story ist ein Grundablauf, wie es abläuft, damit man die Missionen einbauen kann."

Wir freuen uns einfach, dass Rockstar so viele Ideen hat, was es mit GTA 6 machen will. Wir hoffen nur, dass sie diese in eine Art organisiertes System sortieren und uns das Spiel pünktlich zur Verfügung stellen.

GTA 6 Karte: wo wird GTA 6 angesiedelt sein?

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Obwohl es noch keine konkreten Berichte gibt, deuten alle Online-Häppchen und saftigen Gerüchte darauf hin, dass die Karte von GTA 6 absolut massiv sein wird. Wir reden hier nicht einmal von einer Stadt, sondern möglicherweise von den gesamten Vereinigten Staaten.

Genau wie bei dem oben erwähnten Project Americas-Leak gibt es einige Gerüchte, die darauf hindeuten, dass GTA 6 am Ende die gesamten USA umfassen könnte, oder zumindest bestimmte Städte, die von Orten in Amerika inspiriert sind. Wenn es sich über das ganze Land erstreckt, könnte es eine Art Teleportationssystem geben, um die Reisezeit zwischen den Städten zu verkürzen.

Es gibt sogar einige unglaublich aufregende Gerüchte, dass Rockstar Games ein 70er-Jahre-Thema in petto haben könnte, also holen Sie die alten Schlaghosen und Discokugeln heraus.

Aber es gibt auch ein anderes Gerücht, das sich verdichtet, das GTA 6 ein wenig näher an Rockstar Games' britische Heimat bringen würde - ein Setting in London.

Die Berichte begannen eigentlich mit einem Kommentar von Rockstar Games' Mitbegründer Dan Houser:

"Im Moment fühlt es sich so an, als wäre die DNA von GTA zeitgenössisch, amerikanisch, englischsprachig, denn das ist es, was es bisher war... Aber das schränkt es nicht unbedingt darauf ein, das ist nur das, was wir bisher gemacht haben."

Quellen von Rockstar Games deuten darauf hin, dass London der einzige nicht-amerikanische Schauplatz ist, der als potenzielles GTA-Setting geflüstert wird.

Wir halten eine Rückkehr nach Vice City in irgendeiner Form für wahrscheinlich, was sich mit den oben genannten Gerüchten decken würde. Ein aktueller Bericht von The Know legt nahe, dass eine Rückkehr nach Vice City in den 80er Jahren tatsächlich in Arbeit ist und dass die Spieler durch die Missionen den Anstieg der Drogen zu dieser Zeit erkunden werden. In diesem gemunkelten Spiel werden sich die Spieler zwischen Vice City und Südamerika bewegen, was eine sehr interessante und völlig neue Art von Karte schaffen würde.

Die GTA 3-Trilogie war auf drei Schauplätze verteilt, Liberty City, Vice City und San Andreas. Dies spiegelte das ursprüngliche Grand Theft Auto-Spiel wider, das ebenfalls an denselben drei Orten angesiedelt war.

Die jüngsten Grand Theft Auto-Spiele, GTA 4 und GTA 5, spielen bisher in Liberty City bzw. San Andreas, was bedeutet, dass Vice City der einzige Ort ist, der in den jüngsten Spielen noch nicht erkundet wurde.

Die einzige Frage ist nun, ob Rockstar sich dazu verleiten lässt, die Reihe zu vervollständigen.