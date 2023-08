Age of Empires 4: Anniversary Edition ab sofort via Xbox Game Pass spielbar und für Konsole überarbeitet!

Age of Empires 4: Anniversary Edition wurde auf der Gamescom nicht nur für Konsole angekündigt, sondern ist auch ab sofort entlang des Xbox Game Pass für Xbox Series X|S downloadbar!

Fans der Strategie haben auch als Konsoleros nun allen Grund zur Freude, wo doch mit Age of Empires 4: Anniversary Edition einer der besten Strategietitel der letzten Monate seinen Weg auf die Xbox Series findet. Er wurde aber nicht einfach nur portiert, sondern mit mühevoller Arbeit direkt auf den Xbox Wireless Controller zugeschnitten und soll somit bequemes Steuern deiner Einheiten garantieren!

Sticks, Schultertasten und die entsprechenden Knöpfe wurden nicht als Hindernis, sondern als Möglichkeit betrachtet und sind fortan eine abgestimmte und äußerst praktische Alternative zum herkömmlichen Mix aus Maus- und Tastatursteuerung. Wie dem Ankündigungstrailer bereits zu entnehmen war, kann dein Reich wie auch deine Truppe indessen bequem via Tastendruck über den Bildschirm manövriert werden, während eine radähnliche Benutzeroberfläche Quick-Commands für allerlei praktische Funktionen beinhaltet. Selbige ersetzt zudem die Zeiger- und Symbolleisten der vorherigen Version, die (Feedback zufolge) nicht allzu gut mit der begrenzten analogen Bewegungsmöglichkeit harmonierten.

Um das Konsolenerlebnis künftig angenehmer zu gestalten, gibt es zudem ein neues Automatisierungssystem, was ebenfalls in einer Radform enthalten ist. Hiermit wird dir ermöglicht unterschiedliche Unterstützungsstufen von "grundlegend" bis "ausgeglichen" zu wählen, womit du auf Wunsch mehr Inhalte automatisieren kannst oder selbst wieder das Ruder an dich reißt. Ein kurzer Ausschnitt der In-Engine-Aufnahmen offenbart zudem, dass Dorfbewohner, Militär wie auch Landmarken bestimmten Richtungen des Steuerkreuzes zugeordnet sind. Außerdem kannst du das Menü jederzeit bequem über den rechten Trigger anwählen, während Beschleunigungsoptionen dem linken Äquivalent zugeordnet sind.

Und auch die Truppenmobilisierung funktioniert laut Entwickler fortan ganz reibungslos, wo doch verschiedenste Regimenter entlang der neuen Anpassung bequem anwählbar und steuerbar werden.

Kurzum: Offensichtlich wurde sehr viel Zeit darin investiert, auch den Konsolenport so zugänglich und anpassbar wie möglich zu machen, ohne jedoch auf Komplexität des Originals gänzlich zu verzichten. Mit insgesamt vier Kampagnen steckt obendrein schon ab sofort einiges an Inhalten in Age of Empires IV, die gern einmal zwischen 27 und 100 Stunden deiner Zeit in Anspruch nehmen können.

Keinen Gaming-PC zur Hand, aber schon immer ein Strategiefan gewesen? Dann ist das wohl eine der besten Gelegenheiten, um sich einmal mehr in einem der wohl besten Strategietitel fallen zu lassen und zahllose Partien allein oder mit Freunden zu bestreiten! Und da es im Game Pass ist, können viele Interessenten das ganze Spektakel sogar komplett für Lau einmal antesten!