Diablo 4: Season 2 ist auf dem Weg und verspricht blutrünstige Vampir-Action!

Activision Blizzard hat die nächste Fuhre neuer Inhalte für das beliebte Action-RPG mit der zweiten Season für Diablo 4, der "Season of Blood", angekündigt.

Schon am 17. Oktober 2023 ist es so weit und während wir uns aktuell noch inmitten von Season 1 befinden, dürfte der Oktober doch blutrünstiger denn je werden – passend zur nahenden Halloween-Periode.

Auf Xbox Series, PC und PS5 kannst du so einmal mehr unvorstellbare Grauen bekämpfen, die eindrucksvoll düstere Welt (un-)sicher machen und reichlich Loot dabei einheimsen. Das Highlight: Passend zum Titel wird sich die zweite Saison vor allem um die todbringenden Blutsauger drehen, wo doch immer mehr Vampire infolgedessen Sanktuario in einem der besten RPGs unsicher machen.

Mit dabei: Neue Quests, neue vampirische Fähigkeiten für deinen Charakter und gleich fünf neue Endgegner, denen es sich zu stellen gilt. Außerdem hält ein neuer Charakter in Form von Vampirjägerin Erys einzug, welche von Gemma Chan (Crazy Rich Asians) vertont wurde.

Die dunklere Stimmung wurde in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag weiter intensiviert: "Auf Befehl ihres dunklen Meisters hat eine neu erschaffene Armee von gierigen Vampiren ihre Augen auf Sanktuario gerichtet. Der finstere Plan des Meisters bleibt ein verschleiertes Geheimnis, aber ihre Jagd nach dem Blut der Unschuldigen hat für Aufsehen gesorgt. Du musst lernen, den Jäger zu jagen – dein Schicksal hängt davon ab."

In Bezug auf die vampirischen Fähigkeiten macht der Trailer deutlich, dass diese neuen Kräfte voll auf Angriff setzen und dir erlauben, mit hohem Tempo über die Karte zu heizen. Die verheerendsten Fähigkeiten kommen zwar mit einer ebenso üppigen Abklingzeit daher, dennoch ist es aufregend zu sehen, wie du diese neuen Optionen wohl mit dem bestehenden Arsenal eines jeden Charakters kombinieren kannst, um die Schadenszahlen weiter nach oben zu treiben.

Aber auch Quality-of-Life-Features bleiben in der nächsten Season nicht aus: Edelsteine nehmen beispielsweise keinen wertvollen Inventarplatz mehr in Anspruch, Schatzkisten können künftig durchsucht und gefiltert werden, es gibt ein Update für elementare Widerstandssystem und eines für Schadensaktualisierung. Ähnlich wie in der aktuellen Saison wird es übrigens auch eine Reihe von einzigartigen Gegenständen geben und natürlich noch einmal einen neuen Battle Pass, der mit unwiderstehlichen Belohnungen für einen jeden Abenteurer aufwartet!