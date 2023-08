Neuer Trailer zu Black Myth: Wukong begeistert mit stimmungsvollen Umgebungen und flotten Bosskämpfen

Ein taufrischer Trailer zu Black Myth: Wukong hat das Licht der Welt erblickt und die Fans dürfen sich über ausführlichere Einblicke in das bald erscheinende chinesische Action-RPG freuen.

Genau wie vorhergesagt, gab es auf der Gamescom Opening Night Live 2023 neue Bilder zu Black Myth: Wukong zu bestaunen. Der Trailer selbst präsentiert frisches Gameplay-Material aus der Third-Person-Perspektive, offenbart eine kleine Auswahl der gigantischen Widersacher, auf die sich ein jeder Spieler freuen darf und wurde mit einem ebenso einzigartigen, wenn auch seltsamen und vor allem kopflosen NPC eingeleitet.

Leider, oh leider blieben uns die Entwickler die Enthüllung eines Veröffentlichungsdatums aber noch immer schuldig. Im Umkehrschluss ist deswegen bedauerlicherweise davon auszugehen, dass sich Fans noch immer eine Weile bis zum finalen Release gedulden müssen.

Hinter den Kulissen werkelt das chinesische Studio Game Science aber weiter an Black Myth: Wukong, einem Souls-ähnlichen Action-RPG, das für den Sommer 2024 auf PC und Konsolen geplant scheint. Und dank Unreal Engine 4 begeistert eben dieser Titel auch mit äußerst realistischer Grafik und schickem Effektgewitter.

Die Grundlage des Spiels bildet übrigens die Erzählung "Reise in den Westen", ein chinesischer Roman aus dem 16. Jahrhundert, der während der Ming-Dynastie veröffentlicht wurde. Hier schlüpft der Spieler in die Rolle des namensgebenden Affenkönigs Wukong und hat Zugriff auf sage und schreibe 72 einzigartige Fähigkeiten – über Abwechslung dürfte man sich also nicht beschweren können.

Wir bleiben in jedem Fall gespannt und verfolgen die Entwicklung weiterhin mit Argusaugen!

