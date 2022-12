Die besten Spiele für Xbox Series X und Series S

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Sea of Thieves

Die besten Spiele für die Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) findest du nur hier. Wir haben unser Team zusammengetrommelt und unsere Techradar Gaming Top Ten erstellt, um dir die besten Spiele für die Xbox zu präsentieren, egal ob du dir gerade eine gekauft hast oder dich fragst, ob du etwas verpasst hast.

Die Erhältlichkeit der Xbox Series X|S wird immer besser, während die Exklusivtitel sonst nur auf dem PC zu finden sind. Oft erscheinen viele coole Spiele auch direkt im Game Pass. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Xbox Series X ist wieder einmal ein Hardware-Kraftpaket, so dass viele Spiele, wie z. B. Elden Ring (Öffnet sich in einem neuen Tab), auf ihr unglaublich gut aussehen. Du kannst in den kommenden Monaten und Jahren (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit vielen weiteren Spielen und Exklusivtiteln für die Konsole rechnen, und selbst diese Liste ist nur ein Vorgeschmack auf die vielen tollen Spiele, die es gibt.

Bist du bereit für die besten? Dann sieh dir jetzt unsere Liste mit den besten Xbox Series X Spielen an.

Die besten Xbox Series X Spiele

Control (Image credit: 505 Games)

Control: Ultimate Edition Befreie deinen Geist und der Rest wird folgen specifications Condition Neu Game Platform Pro + Atemberaubende Partikeleffekte + Geniale Art Direction + Knackiges Gunplay + Enthält DLC und das Hauptspiel Kontra - Startet recht langsam - Ein paar strukturelle Kompromisse

Optimiert für die Xbox Serie X

Control von Remedy Entertainment ist ein Action-Adventure der besonderen Art. Und wenn du glaubst, dass es auf der Xbox One gut war, dann warte, bis du es auf der Series X ausprobierst.

Du schlüpfst in die Rolle von Jessie Faden, der neuen Direktorin des geheimen Federal Bureau of Control (FBC) - einer Regierungsbehörde, die paranormale Aktivitäten erforscht. Doch Jessies neue Aufgabe bringt einige Probleme mit sich, die nicht unbedingt in der Stellenbeschreibung stehen, darunter der Aufstand einer paranormalen Kraft, die nur als "Hiss" bekannt ist.

Remedy hat mit Control mehrere schwierige Genres bedient und eine verblüffende Geschichte abgeliefert, die an True Detective und Twin Peaks erinnert - absolut bemerkenswert. In der Control Ultimate Edition erhältst du sowohl das Hauptspiel als auch die beiden Erweiterungen AWE und The Foundation.

Auch darüber hinaus profitiert die Control Ultimate Edition von dem Next-gen Upgrade. Auf der Series X haben die Spieler die Wahl zwischen zwei Modi: Den Performance-Modus, der 60 fps bei einer Renderauflösung von 1440p und einer 4K-Ausgabe schafft, und den Grafik-Modus, der 30 fps mit Raytracing (Transparenz und Reflexionen) und ebenfalls einer Renderauflösung von 1440p mit 4K-Ausgabe bietet. Auf der Xbox Serie S kannst du den Performance-Modus erleben, der 60fps bei einer Renderauflösung von 900p und einer 1080p-Ausgabe bietet.

Control ist nicht nur eines der besten Xbox Series X Spiele, sondern auch eines der besten Spiele der letzten Jahre.

(Image credit: Bungie)

Destiny 2: The Witch Queen Purer, unverfälschter Spaß specifications Screen Type LED Condition Neu Game Platform PC, Pro + Fantastic narrative + Clever systems + Plenty of new gear and story quests Kontra - Can be daunting for new players

Destiny 2 hat den Höhepunkt dessen erreicht, was Bungie mit seinem Looter-Shooter erreichen wollte, und Witch Queen unterstreicht das nur noch.

The Witch Queen ist die ultimative Destiny 2-Kampagne, die mit einer fantastischen Geschichte, vielen Story-Quests, neuer Ausrüstung und cleveren Systemen aufwartet. Langjährige Destiny-Fans werden feststellen, dass die Geschichte Fäden zusammenführt, die sich schon seit Jahren durch die Geschichte der Serie ziehen, und so die reichhaltige Geschichte des Spiels noch mehr bereichert.

Auch wenn Destiny für neue Spieler etwas abschreckend wirken kann, bietet die Erweiterung einen guten Ausgangspunkt für diejenigen, die zum ersten Mal in die Serie einsteigen wollen. Es gibt eine Menge zu tun, wenn du dich mit dem Spiel vertraut machst.

Destiny 2: The Witch Queen ist das Spiel in seiner besten Form und damit eines der besten Xbox Series X Spiele.

Elden Ring (Image credit: FromSoftware Inc.)

Elden Ring Nichts für schwache Nerven, ihr Befleckten specifications Condition Neu Game Platform Pro + Unerhört reichhaltige offene Welt + Unglaubliche Kämpfe + Unendlich einfallsreich Kontra - Schwierig zu lernen - Leistungsprobleme - Nicht hilfsbereite Spieler

Entwickler FromSoftware setzt mit Elden Ring (Öffnet sich in einem neuen Tab) seine Reihe der notorisch schwierigen Action-RPGs - oder Souls-likes, wie der Begriff inzwischen allgegenwärtig ist - fort. Im Fantasy-Reich "The Lands Between" müssen die Spieler hacken, schlitzen, ausweichen und sich ihren Weg durch das Land bahnen, in der Hoffnung, der Elden-Lord zu werden.

Wenn sich das nach langweiliger Fantasy-Standardkost anhört, keine Sorge. George R.R. Martin, der Barde der Neuzeit, hat die Geschichte selbst mitgeschrieben. Die Zusammenarbeit zwischen FromSoftware und Martin hat eine reichhaltige, riesige offene Welt hervorgebracht, die vor Geheimnissen nur so trieft - eine Welt, die erkundet werden will.

FromSoftware-Kenner werden sich in Elden Ring schnell zu Hause fühlen. Die Kampfgrundlagen sind so stark wie immer. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, deinen Charakter zu spezialisieren, mit vielen Waffen und Zaubern, die deinen Spielstil unterstützen.

Aber ein Wort der Warnung für diejenigen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind: Elden Ring ist nicht einfach. FromSoftwares Titel sind bekannt dafür, dass sie sehr anspruchsvoll sind, und für manche ist das einfach nicht nach ihrem Geschmack - und das ist auch gut so. Aber diese Herausforderung bedeutet, dass jeder Feind, den du besiegst, und jeder Zentimeter, den du vorankommst, außerordentlich lohnend ist (vielleicht mehr als in jedem anderen Spiel).

Forza Horizon 5 (Image credit: Microsoft)

Forza Horizon 5 Dein Weg durch das atemberaubende Mexiko specifications Condition Neu Game Platform Pro + Erstaunlich viele Anpassungsmöglichkeiten + Gut eingebundene nutzergenerierte Inhalte + Wunderschöne und abwechslungsreiche offene Welt Kontra - Fade Erzählung - Begrenzte Anzahl von Musiktiteln - Übermäßig viele kaufbare Add-ons

Xbox Serie X/S Optimiert

Verfügbar im Xbox Game Pass

Willst du deine Xbox Series X/S bei Hochgeschwindigkeitsrennen durch die Dschungel, Felder und Straßen von Mexiko auf Herz und Nieren prüfen? Dann könnte Forza Horizon 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) genau das Richtige für dich sein.

Wir erwarten von Forza Horizon-Spielen beeindruckende Grafik und der neueste Teil bildet mit seiner atemberaubenden Darstellung von Mexiko keine Ausnahme. Rennspiel-Fans werden die wunderschöne offene Welt von Forza Horizon 5 und die unbegrenzten Spielmöglichkeiten lieben, die sich durch die Anpassungsmöglichkeiten ergeben. Diejenigen, die sich nicht so sehr für das eigentliche Rennspiel interessieren, genießen einfach die Erkundung.

Egal, auf welcher Xbox-Konsole du spielst, Forza Horizon 5 wird dich umhauen. Auf der Xbox Series X läuft es mit 4K 30fps, auf der Xbox Series S mit 1080p 30fps. Wenn du aber lieber auf die Bildrate Wert legst, gibt es einen Performance-Modus, in dem das Spiel mit 60fps läuft (allerdings mit einer niedrigeren Auflösung).

Gears Tactics (Image credit: Xbox Game Studios)

Gears Tactics Rundenbasierte Taktik Pro + Fühlt sich an wie ein klassisches Gears-Spiel + 4K Ultra HD und 60fps Kontra - Einige Probleme mit der Missionsstruktur

Xbox Serie X/S Optimiert

Verfügbar im Xbox Game Pass

Gears Tactics ist, wie der Name schon sagt, ein taktischer, rundenbasierter Shooter, der im Universum von Gears of War spielt. Anstatt mit roher Waffengewalt in den Kampf zu ziehen, müssen die Spieler nun strategisch vorgehen.

Gears Tactics ist ein weiteres Xbox-Spiel, das bereits für Xbox One und PC erschienen ist. Dank einiger hervorragender Next-gen-Verbesserungen diente es jedoch auch als Launch-Titel für die Xbox Series X/S. Wer auf der Xbox Serie X spielt, profitiert vom Gameplay in 4K mit 60 fps, verbesserten Texturen, mehr Details in der Welt und einer Auswahl von 60 oder 30 Bildern pro Sekunde für die Zwischensequenzen. Aber auch die Xbox Serie S profitiert: hier läuft das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde und 1440p.

Gears Tactics ist ein großartiger Ableger für alle, die die Gears of War-Reihe lieben, aber mal etwas anderes ausprobieren wollen.

Hades (Image credit: Supergiant Games)

Hades Mythologisch angehauchter, stilvoller Spaß specifications Condition Neu Pro + Schöner Kunststil + Packende Kämpfe + Bietet einen Gott-Modus für leichteres Gameplay Kontra - Erfordert Geduld zum Meistern

Xbox Serie X/S Optimiert

Hades, von den Machern von Bastion und Transistor, ist nicht nur eines der besten PS5-Spiele, die es gibt. Es ist ein echter Anwärter auf einen Platz unter den besten Spielen aller Zeiten.

Hades ist ein Rogue-Light, d. h. alle von der Mythologie inspirierten Level werden prozedural generiert und kein einziges Gebiet gleicht dem anderen. Das hält die Karte frisch und aufregend und die Gegner bleiben eine überraschenden Herausforderung.

Mit einem tollen Soundtrack, Hack-and-Slash-Kämpfen, einer interessanten Geschichte und einem hervorragenden RPG-System macht Hades extrem viel Spaß und vertreibt jegliche Langeweile.

Wenn du dich für die griechische Mythologie interessierst, wirst du überrascht sein, wie viel Recherche Supergiant in dieses Spiel gesteckt hat. Ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Freunde seifenopernartiger Dramen um antike Götter.

Manchmal ist zu viel los, was das Spiel etwas hektisch macht, aber wenn du das Chaos überwindest, wirst du stundenlang Spaß an diesem Spiel haben, denn es ist mit Abstand eines der besten Rogue-Lights überhaupt.

Halo infinite (Image credit: Microsoft)

Halo Infinite Eine meisterhafte Rückkehr Pro + Befreiendes und weitläufiges Gameplay + Eine stimmungsvolle und fesselnde Geschichte + Tadelloses Sounddesign Kontra - Du kannst nur ein Ausrüstungsteil ausrüsten - Nachladeanimationen und Zwischensequenzen können stottern

Xbox Serie X/S Optimiert

Verfügbar im Xbox Game Pass

Halo Infinite ist ganz klar einer der Platzhirsche auf dieser Liste hervorragender Xbox Series X-Spiele - aber ist das wirklich eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass es der neueste Teil der kultigsten Xbox-Reihe ist?

Halo Infinite besteht aus einem kostenlosen Mehrspielermodus und einem Kampagnenmodus (separat zu erwerben) und belebt die Serie wirklich neu. Von der fesselnden Geschichte der Kampagne, der riesigen Karte und dem offenen Gameplay bis hin zum Multiplayer, den man nur schwer aus der Hand legen kann, hat Entwickler 343 Industries ein Spiel geschaffen, das altgediente Halo-Fans begeistern und eine neue Generation von Spielern inspirieren wird.

Hitman 3 (Image credit: IO Interactive A/S)

Hitman 3 Perfekt ausgeführt specifications Condition Neu Delivery Medium Download Game Platform Pro + Großartige lebendige und atmende Schauplätze + Sieht auf Current-Gen-Konsolen fantastisch aus + Abwechslung zur erwarteten Formel Kontra - Die Zwischensequenzen sehen nicht besonders gut aus - Der Wiederspielwert könnte höher sein - Das neue Kamerawerkzeug bringt nicht viel Neues

Xbox Serie X/S Optimiert

Hitman 3 ist der dramatische Abschluss der hochgelobten Stealth-Serie - und was für ein Abschluss. Der dritte Teil der neu aufgelegten Hitman-Reihe weicht zwar nicht allzu sehr von dem ab, was das Reboot von 2016 (und seine Fortsetzung) so großartig gemacht hat, aber er fügt der Formel einige brillante kleine Wendungen hinzu.

Während sich die Art und Weise, wie du deine Ziele ermordest, nicht großartig verändert hat, gehören die neuen Schauplätze - wie Dubai, China und Argentinien - zu den einprägsamsten der Serie. Zusammen mit den experimentelleren Zielen und der fesselnden Geschichte (und der nativen 4K-Auflösung mit 60 fps auf der Xbox Series X) hat sich Hitman 3 seinen Platz auf unserer Liste der besten Xbox Series X-Spiele redlich verdient.

Microsoft Flight Simulator (Image credit: Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator Wir haben Starterlaubnis specifications Condition Neu Delivery Medium Download Game Platform Pro + Unglaubliche Grafiken + Hervorragende Liebe zum Detail + Großartige Unterstützung für Peripheriegeräte Kontra - Schwierig für Anfänger - Das Angebot an Editionen ist verwirrend

Xbox Serie X/S Optimiert

Verfügbar im Xbox Game Pass

Möchtest du über Machu Picchu fliegen? Oder die atemberaubende Aussicht auf die Nordlichter in Norwegen genießen? Oder willst du einfach mal sehen, wie deine Nachbarschaft vom Flugzeug aus aussieht? Dann ist der Microsoft Flight Simulator wahrscheinlich genau das Richtige für dich, denn er lässt dich die ganze Welt erkunden - komplett mit Echtzeit-Wetter und Verkehr.

Der Microsoft Flight Simulator ist eindeutig eine Liebeserklärung an den Realismus und die Liebe zum Detail, die ihn zu einem unverzichtbaren Kauf für Flugsimulator-Fans machen. Dank modernster Technologie und Grafik ist dies eines der besten Spiele für die Xbox Series X. Es ist kein Spiel für jedermann, aber wenn du zur Kernzielgruppe gehörst, wirst du es lieben.

Sea of Thieves (Image credit: Xbox Game Studios)

Sea of Thieves Yo ho ho! specifications Condition Neu Delivery Medium Download Game Platform Pro + Regelmäßige spannende Updates + Unvorhersehbarkeit und spannende Spielerchemie Kontra - Allein macht es nicht so viel Spaß

Xbox Serie X/S Optimiert

Verfügbar im Xbox Game Pass

An einem 4K HDR-fähigen Bildschirm ist Sea of Thieves dank seiner leuchtenden Farben und atemberaubenden Aussichten immer noch eines der schönsten Spiele überhaupt. Wie wird das Erlebnis auf der Xbox Serie X sein? Wenn du deine Jungfernfahrt mit dem beliebten Piratenspiel von Rare noch nicht gemacht hast, ist jetzt die richtige Zeit dafür.

Sea of Thieves profitiert von einer deutlichen Verbesserung der Bildrate. War die sie bisher auf 30 fps begrenzt und fiel gelegentlich ab, wenn es besonders hektisch zuging, läuft das Spiel jetzt mit seidenweichen 4K/60 fps. Und die Verbesserung ist deutlich spürbar. Egal, ob du durch stürmische Gewässer segelst oder auf der Jagd nach Schätzen gegen Skelette an der Küste kämpfst, das Spiel fühlt sich dadurch viel reaktionsschneller und angenehmer an.

Dank der SSD der Xbox Series X lädt das Spiel jetzt auch unglaublich schnell, nämlich in etwa 35 Sekunden, im Gegensatz zu den Ladezeiten von über einer Minute, die wir bisher gewohnt waren. Das ist ein fantastisches Upgrade gegenüber der Xbox One Version und wird Spieler der nächsten Generation noch lange bei der Stange halten.

Was bedeutet Optimiert für Xbox Series X/S? Als für die Xbox Series X|S optimierte Spiele werden Spiele bezeichnet, die entwickelt wurden, um die technischen Möglichkeiten der Xbox Series X und Xbox Series S Konsolen optimal zu nutzen. Solche Spiele haben schnellere Ladezeiten, eine bessere Grafik und stabilere Frameraten (bis zu 120fps). Hier erfährst du, ob ein Spiel für die Xbox Series X und Xbox Series S optimiert ist. (Öffnet sich in einem neuen Tab)