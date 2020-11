Woran erkennt man ein optimiertes Xbox Series X und Xbox Series S Spiel?

Wenn du wissen willst, welche Spiele für Xbox Series X und Xbox Series S optimiert sind: Es ist glücklicherweise sehr einfach.

Spiele wie Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 und Sea of Thieves wurden alle für Microsofts neue Konsole optimiert, aber woran erkennt man, was sonst aufgehübscht wurde?

Als Spiele für die Xbox One X optimiert wurden, hat es Microsoft nur auf der Informationsseite des jeweiligen Spiels kenntlich gemacht. Glücklicherweise ist es diesmal jedoch wesentlich einfacher zu erkennen, welche Titel bereit für die nächste Generation sind.

Xbox Series S oder Xbox One S: welche günstige Xbox solltest du kaufen?

Xbox Series X-Spiele: alle Spiele für die neue Xbox

So erkennst du, ob ein Spiel für Xbox Series X und Xbox Series S optimiert ist:

Halte Ausschau nach dem X/S-Symbol

(Image credit: The Verge)

Jedes Spiel, das für Xbox Series X und Xbox Series S optimiert wurde, besitzt jetzt ein „X/S“-Symbol in der unteren linken Ecke des Covers. Das ist ein deutliches Anzeichen, dass ein Spiel von höheren Bildraten, besserer Grafik und kürzeren Ladezeiten profitieren wird und sich perfekt für eine Demonstration der neuen Xbox eignet.

Spiele, die dieses Symbol nicht besitzen, wurden vom Entwickler nicht speziell für die neuen Konsolen optimiert, laufen aber dank Abwärtskompatibilität trotzdem auf der Xbox Series X oder Series S.

Nach Konsolentyp gruppieren

(Image credit: Future)

Eine der besten Möglichkeiten, alle Spiele anzuzeigen, die für die Xbox Series X und S optimiert wurden, ist nach Konsole zu sortieren. Das verteilt alle Spiele in deiner Sammlung in separate Gruppen: Optimiert für Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 und Xbox.

Navigiere einfach zu „Meine Spiele & Apps“, „Spiele“ und wähle „Nahc Konsolentyp gruppieren“, statt der alphabetischen Sortierung. Das ist extrem nützlich, wenn du eine große Sammlung hast und außerdem kann man so herausfinden, welche Spiele kürzlich ein Upgrade bekommen haben.

Den Microsoft Store überprüfen

(Image credit: Microsoft)

Natürlich funktioniert auch die gute alte Methode, bei der du einfach die Produktinformationen eines Spiels im Microsoft Store überprüfst. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass du so erkennst, ob ein Spiel optimiert ist, das du bereits besitzt, aber wenn du ein neues kaufen willst, wird dir angezeigt, ob es ein Upgrade bekommen hat.

Auch hier siehst du, welche Spiele überarbeitet wurden, am X/S-Symbol über dem Bild, oder natürlich weiter unten im Abschnitt „Funktionen.“