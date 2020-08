Xbox Series X-Spiele: Alle angekündigten exklusiven und Cross-Gen-Titel

Immer mehr Spiele und Exklusivtitel für die Xbox Series X werden vorgestellt, je näher wir der Markteinführung der Konsole im späteren Verlauf des Jahres kommen, und wir haben eine klarere Vorstellung als je zuvor von der Qualität und Quantität der Titel, die wir in den ersten Monaten des Verkaufs der Xbox Series X erwarten können.

Wir wissen auch, dass die neue Xbox, wenn sie Ende 2020 auf den Markt kommt, die leistungsstärkste Spielkonsole der Welt sein sollte, mit einer fortschrittlicheren Grafik als wir sie bisher gesehen haben. Sie dürfte im Vergleich zur PS5, die etwa zur gleichen Zeit landen soll, eine gute Figur machen.

Wir wissen jedoch noch nicht alles. Sowohl Fans als auch Experten warten darauf, dass Microsofts Online-Streams zusätzliche Informationen und den Heiligen Gral der Spielverderber liefern: echtes Gameplay. Im Xbox Games Showcase vom Juli 2020 wurden der Launch-Titel Halo Infinite und andere Spiele der Xbox Game Studios in Aktion gezeigt, wobei viele der Spiele in dieser Liste zum ersten Mal präsentiert wurden.

Bereits im Mai erhielten wir einen ersten Blick auf das Spielangebot der Xbox Series X, als eine Reihe von Titeln von Drittanbietern angekündigt wurde. Jetzt aber, nach dem Showcase, haben wir eine viel bessere Vorstellung davon, wie die ersten Jahre der Xbox Series X aussehen werden.

Um zu erfahren, was du auf der Konsole der nächsten Generation spielen kannst, ist hier ist jedes Xbox Series X-Spiel, das Microsoft oder andere Publisher bisher bestätigt haben – und einige andere, die wir hoffen, erwarten (oder fordern).

Wir halten Ausschau nach neuen, bisher nicht angekündigten Xbox Series X-Spielen, und wir haben diesen Abschnitt jetzt mit jedem Spiel aktualisiert, das im Xbox Series X-Showcase vorgestellt wurde.

Echo Generation

Echo Generation ist das erste neue Spiel der Xbox Series X, das im Xbox Games Showcase gezeigt wurde - allerdings nicht in der Veranstaltung selbst, sondern in der Pre-Show. Es scheint ein "rundenbasiertes Abenteuerspiel" zu sein, das vom Spielestudio Cococucucumber entwickelt wird und 2021 sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox Series X erscheinen soll. Es hat mehr als nur einen Hauch von "Stranger Things" an sich, mit einem synthielastigen Soundtrack, Hütten in den Wäldern und Teenagern, die auf das Seltsame und Übernatürliche (Meteoriten, Roboter usw.) treffen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Exomecha

Was ist Exomecha? Beschrieben als ein „kostenloser kompetitiver Online-First-Person-Shooter“, sieht es so aus, als würdest du in Mechas riesige Roboter-Bosse bekämpfen. Es wird auch ein „einzigartiger Battle-Royale-Modus“ genannt, da dieser heutzutage obligatorisch ist.

Es ist kein Exklusivtitel, da er auch für PC erscheint, aber du wirst ihn sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox Series X finden.

Xbox Series X Optimized? Ja.

State of Decay 3

State of Decay 3 ist, wenig überraschend, die Fortsetzung des Open-World-Zombie-Spiels State of Decay 2. Der Titel war nicht allseits beliebt, einige kritisierten die repetitive Mechanik, aber die erweiterten Möglichkeiten der Xbox Series X Konsole könnten einige Überraschungen bereithalten.

Der Trailer zeigt einen einsamen Überlebenden im Wald, der einen untoten Hirsch mit einer Armbrust verfolgt – aber The Last Of Us 2 ist es nicht.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Forza Motorsport

Das nächste Spiel in der Forza-Serie, für euch Rennspielfreaks. Wir haben bei seinem kurzen Auftritt im Showcase am 23. Juli keine wirklichen Details über das Spiel erfahren, aber du kannst sicher davon ausgehen, dass es schnelle Autos und viele Rennstrecken geben wird.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Tell Me Why

Das jüngste Abenteuer von Life Is Strange-Entwickler Dontnod ist ein Bruder-Schwester-Drama, in dem zwei Geschwister, die die meiste Zeit ihres Lebens getrennt waren, wieder vereint werden und beginnen, sich durch ihre (vorhersehbar dramatische) Vergangenheit zu wühlen. Es war zuvor für PC angekündigt worden, aber wir wissen jetzt, dass es auch für Xbox Series X erscheinen wird.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Ori and the Will of the Wisps

Ja, dieses Spiel gibt es bereits, aber wir haben eine deutliche Bestätigung erhalten, dass der neueste Ori-Platformer auf Xbox Series X kommt, mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz in 4K HDR.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Avowed

Wenige Augenblicke, nachdem der bekannte Entwickler Obsidian einen Blick sowohl auf Grounded als auch auf eine Erweiterung von The Outer Worlds gewährt hatte, bekamen wir auch einen ersten Vorgeschmack auf ein Elder Scrolls-ähnliches First-Person-Rollenspiel namens Avowed.

Wir wissen nicht viel darüber, abgesehen davon, dass es ein umfangreiches RPG ist und du in der Lage sein wirst, Waffen und Zaubersprüche ähnlich wie bei Skyrim zu benutzen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Zwar kein vollwertiges Spiel, aber dennoch wurde der erste DLC für The Outer Worlds, Peril on Gorgon, im Xbox Games Showcase vorgestellt. Es soll die Geschichte des galaktischen kapitalistischen Satire-Rollenspiels erweitern und erscheint am 9. September. Anscheinend ist es auch die erste von zwei geplanten Story-Erweiterungen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

As Dusk Falls

Diese kuriose – und wunderschön animierte – Ankündigung zeigt ein Spiel namens As Dusk Falls. Dieses „interaktive Drama“, das sich über 30 Jahre im amerikanischen Südwesten erstreckt, scheint einige Herzen zu reißen und mit einer angespannten Familiendynamik (einschließlich eines Banküberfalls?) zu kämpfen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Psychonauts 2

Die lang ersehnte Psychonauts 2 kommt zur Xbox Series X und es sieht so aus, als hätte sich das Warten gelohnt. Das Spiel scheint eine musikalische Komponente zu haben, denn im Trailer ist zumindest zu sehen, dass Jack Black seine Stimme dem Soundtrack zur Verfügung stellt – wir hoffen, dass er genauso präsent ist wie die „Lichtgestalt“, die dem Spieler im Spiel folgt.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Stalker 2

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem letzten S.T.A.L.K.E.R.-Spielhit für PC erscheint nun eine vollwertige Fortsetzung. Die FPS-Survival-Horror-Serie ist schon seit geraumer Zeit reif für ein Update, und der jüngste Eintrag wird sicher viele Spieler neugierig machen. Dass die verbesserte Grafik- und Rechenleistung verwendet wird, um uns noch mehr in Angst und Schrecken zu versetzen, wirkt allerdings etwas bösartig.

Als Exklusivtitel für PC und Xbox wirst du es auch nicht auf der PS5 sehen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Warhammer 40.000: Darktide

In diesem "Vier-Spieler-Koop-Actionspiel in der Nestsiedlung Tertium" kämpfst du mit deinen Freunden gegen Horden von Feinden, und zwar mit einer Menge Munition und Militärtechnik. Es stammt ebenfalls von den Entwicklern des Warhammer-Fantasy-Spiels Vermintide im Stil von Left4Dead und dürfte daher ziemlich gut werden. Erscheint 2021 nur für PC und Xbox Series X.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Tetris Effect: Connected

Dieser faszinierende Remix von Tetris erhält eine Multiplayer-Erweiterung – und während es 2018 tatsächlich als ein zeitlich begrenztes PS4-Exklusivspiel erschienen ist, scheint sich diese Erweiterung bei Xbox Series X (und PC) zu revanchieren.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Fable

Der Teaser für Fable, die wahrscheinlich größte Ankündigung des gesamten Showcase wurde – wenig überraschend – bis zum Schluss aufgehoben. Die magische, immergrüne Welt voller Feen (und Frösche) sieht definitiv nach Fable aus – und klingt eher nach einem Reboot als nach einer Art Fortsetzung, auch wenn wir nicht genau wissen, wie weit fortgeschritten dieser Eintrag von Playground Games wirklich ist. Wie dem auch sei: Es ist exzellenter Fan-Service und wir können es kaum erwarten, zu sehen, ob es dem Vermächtnis von Fable gerecht wird. Und ja, es erscheint exklusiv für PC und Xbox.

Xbox Series X Optimized? Ja.

The Gunk

Von den Schöpfern von SteamWorld stammt dieses 3D-Action-Spiel, bei dem es anscheinend darum geht, die Umweltverschmutzung und die massiven schwarzen „Gunk“-Flächen, nach denen das Spiel benannt ist, zu beseitigen. Es scheint auch ein Kampfelement zu geben, da in den letzten Momenten des Trailers eine monströse Bestie brüllt.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Everwild

Eine überraschende Ankündigung während XO19 war der nächste originelle Titel von Rare, Everwild, der jetzt für Xbox Series X bestätigt wurde. Das Spiel zeichnet sich durch einen wunderschönen Cel-Shading-Stil und einen deutlichen Umweltaspekt aus, da man darin das lokale Ökosystem und die fantastischen Kreaturen, die darin leben, unterstützt.

Wir wissen noch nicht viel über Everwild, aber Rare hat gesagt, dass es „unvergessliche, fesselnde und bedeutungsvolle Erlebnisse bringen wird, die du mit Spielern überall teilen kannst“.

Xbox Series X Optimized? Ja.

New Genesis: Phantasy Star Online 2

Dieses kostenlose Onlinespiel wurde zuerst auf Xbox One und PC veröffentlicht und soll 2021 für Xbox Series X erscheinen, zusammen mit dem Start eines neuen Planeten, den du erforschen und durchkämpfen kannst (die Erde, falls du davon gehört hast?).

Xbox Series X Optimized? Ja.

CrossfireX

Wir haben bereits 2019 von CrossfireX gehört, doch dieser neue Eindruck während des Xbox Games-Showcase hat es wieder in Erinnerung gerufen. Das Spiel sieht aus wie ein klassischer, übertriebener First-Person-Shooter mit ausgefallenem Equipment und Rüstung, Wingsuits, Tarnvorrichtungen und einer Art finsteren Komplott, den es zu stoppen gilt. Als nächster Titel von Remedy (Control, Alan Wake) ist es sicher einen Blick wert.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Vorher bestätigte Xbox Series X-Spiele

Microsoft präsentierte sein Xbox Series X Spielangebot zum ersten Mal am 7. Mai im Rahmen der Xbox Series X Gameplay-Präsentation. Bei der Veranstaltung wurde eine Vielzahl neuer Spiele und Trailer von Drittanbietern vorgestellt, während First-Party-Spiele am 23. Juli 2020 in einer weiteren Vorführveranstaltung enthüllt wurden.

Die angekündigten Titel sowie alle anderen bisher bestätigten Xbox Series X-Spiele kannst du dir unten ansehen. Wir haben auch alle Spiele aufgenommen, die bei der Präsentation der PS5-Spiele gezeigt wurden und inzwischen auch für die Xbox Series X verfügbar sind. Wir werden die Einträge aktualisieren, sobald mehr Informationen zu jedem dieser Spiele verfügbar sind.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass zwar die meisten der unten aufgeführten Spiele wahrscheinlich auf PS5 und Xbox Series X verfügbar sein werden, es jedoch zwei gibt, die exklusiv für Xbox Series X-Konsolen erhältlich sind: The Medium und Scorn.

Assassin’s Creed Valhalla

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft hat bestätigt, dass das nächste Kapitel der Assassin’s Creed-Serie auf PS5 und Xbox Series X kommt.

In Assassin’s Creed Valhalla schlüpfen Spieler in die Rolle vom Wikinger-Plünderer Eivor, der seinen Clan von seinem Zuhause Norwegen an die Küste des mittelalterlichen Englands führt – in der Hoffnung, endgültig sesshaft zu werden. Doch Widerstand von den Angelsachsen macht das nicht gerade einfach.

Das neue Assassin’s Creed lehnt sich diesmal mehr auf RPG-Elemente und erlaubt es Spielern, Siedlungen zu bauen und zu verwalten, Städte für Ressourcen zu plündern, Bündnisse schmieden und selbst den Charakter anzupassen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Battlefield 6

(Image credit: Electronic Arts)

Electronic Arts hat bestätigt, dass Battlefield 6 in 2021 sowohl auf Xbox Series X, als auch PS5 erscheint.

In einem Interview mit GameSpot erklärt EA, dass Battlefield 6 „auf neue Innovationen abzielt, die durch neue Plattformen ermöglicht werden“. Worum es in Battlefield 6 geht, ist noch weitestgehend unbekannt, und ob es auch für aktuelle Konsolen verfügbar sein wird, aber wir können es kaum erwarten, mehr zu erfahren.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Bright Memory Infinite

(Image credit: Microsoft)

Hinter Bright Memory Infinite, dem ersten Spiel, das am 7. Mai im Inside Xbox-Stream gezeigt wurde, verbirgt sich das chinesische FYQD Studio.

Es ist stark Sci-Fi-lastig, aber mit Schwertern und Schilden, gepaart mit Sturmgewehren und... magischen Lichtstrahlen, die wie ein Enterhaken funktionieren? Es gibt sogar futuristische Verfolgungsjagden, die an Blade Runner erinnern - und obwohl wir nicht viel über das Spiel wissen, hat unser erster In-Engine-Eindruck vom Spiel auf der Xbox Series X definitiv Aufmerksamkeit geweckt. (Das Spiel wird Berichten zufolge auch von einer einzigen Person hergestellt).

Wir wissen, dass es auch auf den PC kommt und dass Besitzer des vorherigen Bright Memory-Titels den neuen Titel kostenlos erhalten werden.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Call of the Sea

(Image credit: Microsoft)

Call of the Sea scheint ein storygetriebenes Mystery-Spiel zu sein, bei dem du deinen verlorenen Ehemann im Dschungel, in den Ozeanen und auf den Inseln des Südpazifiks finden musst.

Es wurde bereits für Xbox Game Pass und Smart Delivery bestätigt – und wir werden dich auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr darüber erfahren.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Chivalry 2

(Image credit: Deep Silver)

Chivalry 2 ist ein Mehrspieler-First-Person Hack n' Slash, bei dem sich Spieler in epische mittelalterliche Schlachten stürzen, Burgen belagern, brennende Pfeile auf Feinde regnen lassen und sich auf Schlachtfeldern mit 64 Spielern messen müssen. Chivalry 2 wurde für Konsolen der aktuellen und der nächsten Generation bestätigt, wobei Cross-Play auf allen Plattformen möglich ist.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Chorus

(Image credit: Deep Silver)

Im futuristischen Weltraumshooter begleitet man Nara, wie sie mit ihrem fühlenden Schiff Forsaken den Kult zerstört, zu dem sie einst gehört hatte. Die Optik erinnert an die stimmungsgebende rote Beleuchtung von Control, aber die Steuerung wirkt eher wie Everspace und andere Arcade-Weltraumshooter.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Control

(Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Remedy Entertainment hat bestätigt, dass das erfolgreiche, übernatürliche Action-Adventure Control auf PS5 und Xbox Series X erscheint. Das war es aber auch. Das Studio erklärt, dass wir „zu einem späteren Zeitpunkt“ mehr erfahren sollen.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Cris Tales

(Image credit: Modus Games)

Cris Tales bezeichnet sich selbst als „Indie-Liebesbrief an klassische JRPGs“ und ist ein wunderschönes gezeichnetes RPG, in dem man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig sehen kann, während man durch eine Märchenwelt reist.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Cyberpunk 2077

Bildnachweis: CD Projekt Red (Image credit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red war bisher zurückhaltend bei der Frage, ob ihr kommender Titel auf der nächsten Generation von Konsolen erscheint oder nicht. Dank eines Tweets des Entwicklers haben wir nun aber die Bestätigung, dass Cyberpunk 2077 für die Xbox Series X kommen wird – und das Spiel wird sogar Microsofts neue Smart Delivery-Funktion nutzen.

Darüber hinaus wird eine „richtige, vollwertige Version für die nächste Konsolengeneration“ von Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X kommen - aber nicht zum Verkaufsstart der Konsole verfügbar sein.

Das berichtet zumindest CD Projekt, die Muttergesellschaft der Cyberpunk 2077-Entwicklers CD Projekt Red, die während eines Gewinnanrufs (via VGC) mitgeteilt hat, dass das Spiel zwar noch im September erscheinen und „von Anfang an“ auf Xbox Series X verfügbar sein wird, eine verbesserte Version für die neue Konsolengeneration aber zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden soll.

„Was Microsofts Konsole betrifft, so haben wir, wie ich bereits sagte, sowohl das Update als auch die generationsübergreifende Verfügbarkeit offiziell bestätigt, was bedeutet, dass man das Spiel von Anfang an auf der neuen Konsolengeneration spielen kann“, erklärt Michal Nowakowski vom CD Projekt SVP der Unternehmensentwicklung während des Anrufs.

„Wenn es jedoch um eine ordentliche, vollwertige Version der nächsten Generation geht, die später kommen wird, haben wir noch nicht bekannt gegeben, wann, und ich habe hier keinen neuen Kommentar dazu.“

Xbox Series X Optimized? Ja.

Demon Turf

(Image credit: Fabraz)

Demon Turf ist ein "trippiger" 3D-Platformer, bei dem sich die knallharte Protagonistin Beebz ihren Weg zur Dämonenkönigin erkämpft, indem sie alle Demon Turfs übernimmt. Demon Turf erscheint zwischen 2020 und 2021 auf Xbox Series X, PC und Nintendo Switch.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Destiny 2

(Image credit: Bungie)

Destiny 2 erscheint für Xbox Series X und mit der Vorbestellung der neuen Erweiterung Beyond Light auf Xbox One erhältst du das Spiel auch mit Next-Gen-Optimierung, da es Smart Delivery unterstützt. Du wirst wie gewohnt mit deinem Destiny-Charakter weiterspielen können, aber wir sind nicht sicher, ob das Spiel zum Launch verfügbar sein wird oder nicht. Weitere Einzelheiten zu Destiny 2 für Next-Gen-Konsolen werden später im Jahr 2020 bekannt gegeben, sodass wir es wahrscheinlich eher früher als später herausfinden werden.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Dirt 5

(Image credit: Codemasters)

Ein neues Dirt-Spiel! Dirt ist eine klassische Rennspielserie des Entwicklers Codemasters, und wir sind nicht überrascht, dass sie den Weg zu Next-Gen-Konsolen gefunden hat. Erwarte… schnelle Autos? Rennen? Mit nur einem kurzen Eindruck können wir bisher nicht viel mehr sagen, aber es wird sicher wunderschön gerendert sein und das sanfte Driften haben, das wir von einer Next-Gen-Konsole und einem Xbox Series X Controller erwarten. Dirt 5 soll auch Smart Delivery unterstützen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Dustborn

(Image credit: Red Thread Games)

Dustborn ist ein story-getriebenes Action-Adventure, in dem man eine Gruppe von Außenseitern bei ihrem Auftrag, ein Paket zu liefern, durch ein geteiltes Amerika begleitet. Mit seinem Comic-Look erinnert es optisch sehr stark an die Borderlands-Reihe. Es erscheint 2021 für Xbox Series X (und PS5, PC und andere Konsolen).

Xbox Series X Optimized? TBC.

Dying Light 2

(Image credit: Techland)

In einem Interview mit Wccftech bei der E3 2019 hat Entwickler Techland bestätigt, dass Dying Light 2 für die neuen Konsolen erscheint.

„Techland hat immer ein Auge auf die neuesten Spielsachen“, sagte Pawel Rohleder, CTO von Techland. „Um genau zu sein – ja, seit Produktionsbeginn ist es der Plan, Dying Light 2 zu einem generationenübergreifenden Titel zu machen.“

Xbox Series X Optimized? TBC.

Far Cry 6

(Image credit: Ubisoft)

Far Cry 6 erscheint für Xbox Series X – und nutzt Smart Delivery.

Far Cry 6 spielt in einem „tropischen Paradies, eingefroren in der Zeit“ namens Yara. Yara wird vom Diktator Anton Castillo (gespielt von Breaking Bads Giancarlo Esposito) regiert, der mit Hilfe seines Sohnes Diego das Paradies wieder zum Ruhm führen will – mit allen Mitteln, die nötig sind. Allerdings findet in Yara eine Revolution statt, die darauf abzielt, Castillo zu stürzen. Spieler schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Danny, einem Revolutionär im Kampf gegen Castillo.

Xbox Series X Optimized? TBC.

FIFA 21

(Image credit: EA)

EA hat bestätigt, dass FIFA 21 dieses Jahr zusammen mit Madden auf Xbox Series X erscheint. Wenn du das Spiel auf Xbox One kaufst, wird das Spiel auch auf Xbox Series X freigeschaltet, aber durch etwas, das EA 'Duale Berechtigung' nennt und nicht Smart Pass. Der Fortschritt bleibt zwischen den beiden Versionen bestehen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Fortnite wurde für die Xbox Series im Mai 2020 bestätigt. Es erscheint zum Konsolenstart und Spieler können mit visuellen Upgrades rechnen. Mitte 2021 migriert das Spiel außerdem zur Unreal Engine 5.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Gears 5

(Image credit: The Coalition)

Gears 5 mag zwar 2019 veröffentlicht worden sein, aber The Coalition hat bekannt gegeben, dass das Spiel für Xbox Series X optimiert wird, um „Weihnachten 2020“ zu veröffentlichen. Gears 5 auf Xbox Series X wird mit 60 FPS in 4K laufen (im Vergleich zu 30 FPS auf Xbox One X), wobei Microsoft behauptet, dass „der Übergang von Echtzeit-Cutscenes zum Gameplay unglaublich reibungslos verläuft“. Es wird auch „spürbare Verbesserungen“ in anderen Bereichen des Spiels geben, einschließlich der Ladezeiten.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Gods and Monsters

(Image credit: Ubisoft)

Genau wie Watch Dogs Legion, ist Gods and Monsters ein weiterer Titel von Ubisoft, der auf der E3 2019 für die PlayStation 4 angekündigt und von seinem ursprünglichen Release Anfang 2020 ins nächste Fiskaljahr verschoben wurde.

Gods and Monsters könnte jederzeit zwischen April 2020 und März 2021 erscheinen und mittlerweile haben wir eine offizielle Bestätigung, dass es auch auf die PS5 kommt.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Gothic

(Image credit: THQ Nordic)

Nachdem das Interesse mit einem spielbaren Teaser geweckt wurde, hat der Entwickler THQ Nordic bestätigt, dass er seinen Kultklassiker von 2001 neu auflegen und auf die Xbox Series X bringen wird.

Nordic plant „so nah am Original wie möglich zu bleiben“ und die Spielmechanik zu modernisieren, aber man hat den Fans auch versprochen, auf das Feedback der Fans zum spielbaren Teaser zu achten; der Entwickler hat bereits gesagt, dass man Rufe nach einer „düsteren und weniger farbenfrohen Welt“ vernimmt.

Die Entwicklung befindet sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium und wir sollten nicht erwarten, dass das Spiel im Jahr 2020 auf Microsofts Konsole gelauncht wird.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Grand Theft Auto 5 Enhanced

(Image credit: Rockstar Games)

GTA 5 erscheint in einer aufpolierten Version mit neuen Inhalten 2021 für die PS5. Zu dem Zeitpunkt wird das Spiel bereits fast acht Jahre alt sein. Wie dem auch sei – wir würden gerne endlich neue Inhalte für die Single-Player-Kampagne sehen. Was wir bereits wissen, ist, dass GTA 5 Enhanced erst 2021 erscheint.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Halo Infinite

Halo Infinite ist der erste Titel, den Microsoft für die Xbox Series X bestätigt hat – wir wissen also definitiv, dass der Master Chief den Sprung zur Konsole der nächsten Generation macht.

Und nicht nur das, Halo Infinite wird ein Launch-Titel für die Series X sein, der „Weihnachten 2020“ zeitgleich mit der Konsole (oder den Konsolen) erscheinen wird. Das ist keine besondere Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Master Chief seit fast 18 Jahren das Gesicht der Xbox ist…

Laut Microsoft wird Halo Infinite (wie alle Xbox Game Studios Exklusivtitel) die neue Smart Delivery-Funktion nutzen. Das bedeutet, dass du das Spiel nur einmal kaufen musst und dir die passende Version des Spiels zur Verfügung steht, unabhängig von der Xbox-Konsole auf der du spielst.

You can the latest footage above, which offers real in-game combat and truly gave us the chills.

Oben kannst du die neueste Footage ansehen, die echtes Gameplay zeigt und uns eine Gänsehaut über den Rücken laufen ließ.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Hitman 3

(Image credit: IO Interactive)

Hitman 3 erscheint im Januar 2021 für alle aktuellen und neuen Konsolen. Das Spiel beendet die World of Assassination-Story, die mit dem Reboot 2016 begann. Der Trailer zeigt sogar Gameplay aus dem Dubai-Level. Es ist ein Augenschmaus, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Agent 47 infiltriert ein Hochhaus, indem er vor dem Hintergrund der Wüste die Fassade hinaufklettert und in eine der Verkleidungen schlüpft, für die die Serie bekannt ist.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Madden NFL 21

(Image credit: EA)

Richtig gelesen: Das nächste Madden-Spiel kommt auf Xbox Series X. Das NFL-Spiel bringt American Football auf deine Konsole, mit hochwertiger Grafik und (hoffentlich) super flüssigem Gameplay auf der Hochleistungskonsole. Auch für Xbox Smart Delivery bestätigt.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Marvel’s Avengers

(Image credit: Crystal Dynamics)

Marvel’s Avengers mag vielleicht im September erscheinen, bekommt aber ein kostenloses Next-Gen-Upgrade, damit es auf PS5 und Xbox Series X spielbar ist. Dieses Upgrade wird die Grafik des Spiels verbessern, die Ladezeiten verkürzen und Raytracing hinzufügen, während es den Spielern der aktuellen Generation ermöglicht, ihren Fortschritt auf die Next-Gen-Konsolen zu übertragen. Außerdem wird es Cross-Play für PS5 und Xbox Series X ermöglichen.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Metal: Hellsinger

(Image credit: Funcom)

Metal: Hellsinger will Doom als das Metal-igste Spiel aller Zeiten ablösen. Mit einem originellen Soundtrack mit Vocals von Matt Heafy von Trivium und Alissa White-Gluz von Arch Enemy verbindet der Rhythmus-basierte First-Person-Shooter headbangenden Metal mit Geballer auf Dämonen – dabei intensivieren präzise Schüsse die Musik und steigern deine Kraft. Es erscheint 2021 auf aktuellen und Next-Gen-Konsolen.

Xbox Series X Optimized? TBC.

NBA 2K21

(Image credit: Sony / 2K)

Der Trailer für NBA 2K21 für die PS5 zeigt keine jubelnden Fans – und ist damit die bisher realistischste Darstellung der NBA-Saison 2020. Man sieht darin Zion Williamson von den New Orleans Pelicans alleine auf dem Feld – nur er, ein Ball und eine Menge Schweiß. Wir würden gerne mehr echtes Gameplay sehen und bis zum Release der PS5 werden wir das wahrscheinlich auch tun. NBA 2K-Spiele erscheinen üblicherweise im September und erscheinen auf allen Plattformen, also wirst du für die schöne Next-Gen-Version etwas länger warten müssen.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Observer: System Redux

(Image credit: Bloober Team)

Observer hat bereits aktuelle Gen-Konsolen beehrt, doch Entwickler Bloober Team hat bekannt gegeben, dass es den Sci-Fi-Horror für PS5 und Xbox Series X remastert – zur Veröffentlichung zur „Weihnachtszeit 2020“. Diese überarbeitete Version wird ein verbessertes Gameplay, Next-Gen-Grafiken und neue Story-Inhalte enthalten.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Outriders

(Image credit: People Can Fly)

Poeple Can Fly hat bestätigt, dass sein Co-op-Shooter Outridders sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X in der „Vorweihnachtszeit 2020“ (also zwischen Oktober und Dezember) erscheint – dasselbe Releasefenster wie die Konsolen selbst.

Wir wissen noch nicht allzu viel über Outriders, aber der Entwickler beschreibt es als „ein Co-op-RPG-Shooter für eine neue Generation, der in einem neuen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum spielt“.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Overcooked: All You Can Eat

(Image credit: Team 17)

Als köstliches Bundle, das Overcooked und Overcooked 2 enthält, bringt Overcooked: All You Can Eat zwei klassische Co-op-Spiele für Xbox Series X auf Vordermann. Mit dem kompletten DLC und einigen neuen Inhalten unterstützt dieser Remaster Cross-Play, Online-Multiplayer und eine saftige 4K-Auflösung mit 60 FPS.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Paradise Lost

(Image credit: All In! Games)

Paradise Lost, das später in diesem Jahr auf PS5 und Xbox Series X erscheinen soll, ist ein First-Person-Adventure über einen Jungen, der einen Nazibunker findet, während er eine post-apokalyptische polnische Einöde erforscht, und der die Wahrheit hinter dem Atomangriff aufdecken will, der vor 20 Jahren seine Heimat verwüstete.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Planet Coaster: Console Edition

(Image credit: Frontier Developments)

Planet Coaster ist ein Tycoon-Spiel, bei dem du versuchst, einen erfolgreichen Vergnügungspark zu betreiben. Es wurde bestätigt, dass es noch in diesem Jahr auf allen Plattformen erscheinen wird. Du kannst sogar die verschiedenen Fahrgeschäfte nach deinen Wünschen anpassen. Da du mit der PC-Version eine Menge granularer Anpassungen an deinem Park vornehmen kannst, sind wir gespannt, wie gut die Steuerung auf der Konsole funktioniert.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Pragmata

(Image credit: Sony)

Pragmata ist ein weiterer Titel von Capcom, über den wir nicht viel wissen. Im Trailer sieht man so etwas wie einen Astronauten, wie er die Welt (und ein kleines Mädchen) vor unbekannten Kräften beschützt und durch zerstörte, futuristische Straßen läuft. Es sieht aus wie etwas, das sich Hideo Kojima ausdenken würde. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir Pragmata zu sehen bekommen, da es erst 2022 für Xbox Series X und PS5 erscheint.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Rainbow Six Quarantine

(Image credit: Ubisoft)

Rainbow Six Quarantine wurde erstmals während der E3 2019 Pressekonferenz von Ubisoft bestätigt. Es wurde nie ein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt, aber es wurde seitdem in das Geschäftsjahr 2020-2021 verschoben.

Während wir also immer noch kein Veröffentlichungsdatum kennen, hat diese Verzögerung das Spiel näher an den Launch der Xbox Series X gebracht und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auf der nächsten Konsolengeneration spielbar sehen werden. Natürlich wurde dies inzwischen offiziell von Ubisoft CEO Yves Guillemot in einem Gewinnanruf an Investoren im November 2019 bestätigt.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Rainbow Six Siege

(Image credit: Ubisoft)

Der Director von Rainbow Six Siege, Leroy Athanassof, hat in einem Interview mit Windows Central bestätigt, dass Ubisoft plant, den taktischen Online-Shooter ab dem Tag der Markteinführung der Xbox Series X für die Konsole zur Verfügung zu stellen.

Ubisoft möchte nicht, dass Spieler sich von ihren Freunden trennen müssen, nur weil einige den Sprung zur neuen Generation gewagt haben, während andere es nicht getan haben – daher wurde auch bestätigt, dass das Spiel genreübergreifendes Spielen unterstützt. Das bedeutet, dass Xbox Series X-Spieler weiterhin mit den Xbox One-Freunden spielen können.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Recompile

(Image credit: Phigames)

In Recompile, dem vielleicht ersten Spiel, das dich als empfindungsfähigen Virus spielen lässt, infiltrierst du die digitale, virtuelle Welt von The Mainframe. Das Spiel kombiniert traditionelles, auf Erkundung basierendes Platforming mit einer dynamischen Handlung, die Wert auf die Entscheidungsfreiheit des Spielers legt. Trittst du mit qualmenden Pistolen die Vordertür ein, oder hackst du Gegner, um sie gegeneinander auszuspielen? Letztendlich beeinflussen deine Entscheidungen die Zukunft der Welt von Recompile.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Resident Evil 8: Village

(Image credit: Capcom)

Während sich die Serie in letzter Zeit auf schöne und erfolgreiche Remakes alter Third-Person-Teile konzentriert hat, zuletzt Resident Evil 2 und 3, ist das nächste Spiel wieder ein First-Person-Titel. Resident Evil 8: Village erscheint auf der Xbox Series X und kehrt zum gruseligen europäischen Setting von Resident Evil 4, der Hoch-Zeit der Reihe, zurück. Von Werwolf-ähnlichen Monstern bis zur Rückkehr von Chris Redfield, sieht das Spiel gleichermaßen angsteinflößend und schön aus.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Scarlet Nexus

(Image credit: Microsoft)

Im futuristischen Actionspiel geht es darum, dass die Menschheit von Mutanten (die aussehen wie Blumenkübel mit Beinen, klar) angegriffen wird und nur mit psychischen Fähigkeiten bekämpft werden können. In anderen Worten: Das Beste von Control in einem Anime-Setting. Bandai Namco bestätigt, dass es das erste in einem neuen Franchise ist, das von den Machern der Tales Of-Serie entwickelt wird. Außerdem unterstützt es Smart Delivery.

Xbox Series X Optimized? Yes.

Scorn (Xbox Series X Exklusivtitel)

(Image credit: Ebb Software)

Junge, Junge, war der Trailer beunruhigend. Scorn spielt in einer düsteren, grauen und blutigen Welt mit geheimnisvollen steinernen Statuen und Gedärme-ähnlichen Würmern, die zu… irgendetwas verschmelzen. Wir vernehmen einen starken Alien/Prometheus-Vibe – passend, denn die Anlehnung an Alien-Designer H.R. Giger ist unverkennbar – und wir wissen, dass es ein First-Person-Horrorspiel in einem „albtraumhaften Universum voller seltsamer Formen und düsterer Fassaden“ ist.

Es heißt, das Spiel sei ein Xbox Series X-Exklusivtitel, doch es besitzt auch eine Steam-Seite, daher denken wir, es handelt sich hier bei um eine zeitlich begrenzte Exklusivität.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Second Extinction: Reclaim Earth

(Image credit: Microsoft)

Die Erde ist gefallen. Versammle deine Truppe. Erschieße Dinosaurier. In diesem First-Person-Shooter ballerst du auf Dinosaurier, um die Erde von den schuppigen Biestern zurückzuerobern. Der Name ist nicht inspirierend, aber der Trailer suggeriert, dass es vielleicht ein kooperatives oder kompetitives Element gibt, um die Dinge interessant zu halten.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Senua’s Saga: Hellblade 2

(Image credit: Ninja Theory)

Der Name und das Design der Xbox Series X wurden während der Game Awards 2019 offiziell bekannt gegeben. Neben einem Blick auf die Konsole der nächsten Generation erhielten wir auch eine offizielle Ankündigung, dass ein weiteres Hellblade auf dem Weg ist – und es kommt auf die nächste Xbox.

Wir wissen nicht viel darüber, worum es in Senua's Saga: Hellblade 2 gehen wird, aber der Ankündigungstrailer, der die Series-X-Next-Gen-Technologie nutzt, war äußerst beeindruckend – und es ist wahrscheinlich, dass das Spiel von Smart Delivery Gebrauch machen wird.

Xbox Series X Optimized? Yes.

Sherlock Holmes: Chapter One

(Image credit: Frogwares)

Über Sherlock Holmes hat es bereits viele Spiele gegeben. Dieses hier folgt einem jüngeren Sherlock ans Mittelmeer, wo er die Wahrheit hinter dem Tod seiner Mutter ans Licht bringt. Das Spiel erscheint 2021 für Xbox Series X.

Xbox Series X Optimized? TBC.

The Ascent

(Image credit: Microsoft)

Wenn dir Cyberpunk 2077 nicht Sci-Fi-Dystopie genug ist, dann könnte The Ascent etwas für dich sein. Mit seinen schmutzigen Hightech-Städten, verschiedenen Außerirdischen, die Seite an Seite leben, und Gerüchten über Supernovas, die Chaos stiften, stellt sich die Frage: ist The Ascent Nachmacher oder Innovator? Wir werden es früh genug herausfinden.

Wir wissen, dass das Spiel ein Top-Down-Shooter und das erste Spiel von Entwickler Neon Giant sein wird.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Der Herr der Ringe: Gollum

(Image credit: Daedalic)

Das im März 2019 angekündigte Gollum-Spiel von Daedalic wurde jetzt für PS5 und Xbox Series X bestätigt.

Der Entwickler bestätigte Edge, dass Der Herr der Ringe: Gollum ein „atemberaubendes Abenteuer der nächsten Generation“ sein wird. Zuvor hatte Daedalic bestätigt, dass Gollum im Jahr 2021 für PC und „alle relevanten Konsolen-Plattformen zu dieser Zeit“ erscheint. Ob das Spiel generationenübergreifend sein wird (Veröffentlichung auch auf PS4 und Xbox One), ist jedoch noch unbestätigt.

Aber worum wird es in diesem Spiel eigentlich gehen? Gollum ist ein Action-Abenteuer, bei dem die ringbesessene Kreatur im Mittelpunkt steht. Laut Daedalic erzählt das narrative Spiel „Gollums Geschichte aus einer nie zuvor gesehenen Perspektive … und bleibt dabei den legendären Büchern treu“.

Xbox Series X Optimized? TBC.

The Medium (Xbox Series X-Exklusivtitel)

(Image credit: Bloober Team)

The Medium ist ein psychologisches Horrorspiel der nächsten Generation, das von dem Entwickler von Blair Witch entwickelt wurde – und bei dem der Komponist der Silent Hill-Reihe dazu beigetragen hat, die Action zu untermalen.

Spieler übernehmen die Rolle eines spirituellen Mediums namens Marianne, das an diese und die nächste Welt grenzt. Wir können so ziemlich garantieren, dass es erschreckend klingen wird, und da es so viele Jahre seit einem Silent Hill-Spiel her ist, können wir es kaum erwarten, zu sehen, ob das Medium ein würdiger Nachfolger ist.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

(Image credit: Paradox Interactive)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurde bereits für aktuelle Konsolen bestätigt, doch dank eines neuen Trailers während des Xbox Gameplay Reveals wissen wir, dass es auch darauf erscheint.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Vampirs in der Welt der Dunkelheit, wo Untote wie man selbst die Fähigkeit haben, Menschen zu betören, zu jagen, und grausam zu töten. Komplotte, Intrigen und Handlungen verschieben das Machtverhältnis in einer sich ständig verändernden Welt. Geil.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Warframe

(Image credit: Digital Extremes)

Leyou Technology, Mutterunternehmen von Digital Extremes, Entwickler von Warframe, hat angekündigt, dass sein Free-to-Play Online SciFi Shooter Warframe für PS5 und Xbox Series X erscheint.

In einem Finanzbericht von Leyou Technology erklärt das Unternehmen, dass es sich darauf vorbereitet, Warframe auf mehr Plattformen zu bringen, darunter die neuen Konsolen und andere Geräte.

Wann genau Warframe aber für PS5 oder Xbox Series X erscheint, ist noch unklar.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Watch Dogs: Legion

(Image credit: Ubisoft)

Für das erstmals auf der E3 2019 angekündigte Watch Dogs: Legion war zunächst für eine Veröffentlichung im März 2020 geplant. Zwischenzeitlich hat Ubisoft jedoch bestätigt, dass das Spiel am 29. Oktober 2020 für Konsolen der aktuellen und der nächsten Generation erscheint und auch Smart Delivery unterstützt.

WRC 9

(Image credit: Nacon/KT Racing)

Die neueste Version von FIA World Rally Championship kommt offiziell auf Xbox Series X und PS5. Das Rennspiel erscheint im September 2020 für PC, Switch, Xbox One und PS4, landet später aber auch auf der neuen Konsolengeneration.

„Die Einführung der neuen Konsolengeneration ist ein wundervoll aufregender Schritt und wir sind froh, dass WRC 9 das erste Rallye-Spiel ist, das Spieler auf den neuen Plattformen spielen können werden“, sagt WRC Promoter Geschäftsführer Oliver Ciesla.

Laut Website werden im Spiel Rallyes in Kenia, Neuseeland und Japan vom WRC 2020-Kalender verfügbar sein, außerdem weitere 400 Kilometer Straße aus allen 13 geplanten Strecken der 2020er Saison.

WRC 10 und WRC 11 wurden ebenfalls bestätigt.

Xbox Series X Optimized? TBC.

Yakuza: Like a Dragon

(Image credit: Sega)

Like A Dragon ist genau genommen im Januar in Japan erschienen (auf PS4), also ist es nur die westliche Version, die für Next-Gen-Konsolen geplant ist. Es wurde auch für Smart Delivery bestätigt.

Wenn man allerdings bedenkt, wie beliebt die Yakuza-Serie ist, wird das Spiel sicher eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. In diesem Titel spielst du den jungen Mann Ichi, wie er sich in der Welt des organisierten Verbrechens im urbanen Japan bewegt, aber der Trailer oben zeigt es besser, als wir es zusammenfassen könnten.

Xbox Series X Optimized? Ja.

Vermutete Xbox Series X-Spiele

Starfield

Bildnachweis: Bethesda

Bethesdahat eine ganze Reihe von Projekten in Arbeit, aber dasjenige, über das wir am wenigsten zu wissen scheinen, ist Starfield. Alles, was wir bisher sagen können, ist, dass Starfield die erste neue IP des Spielegiganten seit 25 Jahren ist und ein Einzelspieler-Rollenspiel sein wird, das im Weltraum spielt.

Da wir nur einen Announcement Trailer gesehen haben, erwarten wir die Veröffentlichung von Starfield frühestens 2020, was bedeutet, dass es im idealen Zeitraum erscheinen wird, um ein Xbox Series X-Spiel zu werden. Bethesda hat nicht verraten, ob dies der Fall sein wird, aber es ist wahrscheinlich, dass wir uns auf Konsolen der nächsten Generation in Bethesdas Galaxie wagen werden.

The Elder Scrolls 6

Bildnachweis: Bethesda

Wie wir bereits sagten, war Bethesda seit der E3 2018 hinter den Kulissen ziemlich beschäftigt. Nicht nur Starfield steht auf dem Plan, sondern auch das lang erwartete Elder Scrolls 6 ist in Arbeit.

Bethesdas Todd Howard hat bereits erklärt, dass The Elder Scrolls 6 erst nach Starfield herauskommen wird. Es wird also noch eine Weile dauern, bis wir uns wieder nach Tamriel wagen, wahrscheinlich auf Konsolen der nächsten Generation.

Grand Theft Auto 6

Bildnachweis: Rockstar Games

OK, ja, wir greifen vielleicht etwas weit – vor allem, weil Grand Theft Auto 6 von Rockstar Games bisher nicht einmal angekündigt wurde. Aber es ist so gut wie sicher, dass wir eine neue Folge der Grand Theft Auto-Serie sehen werden und dass es bis dahin noch eine Weile dauern wird.

Daher ist es wahrscheinlich, dass ein Veröffentlichungsdatum in die nächste Generation fällt und GTA 6 zu einem Xbox Series X-Spiel wird.

Final Fantasy 7 Remake

Bildnachweis: Square Enix

Auch hier wurde nicht bestätigt, dass es sich bei dem Final Fantasy 7 Remake um ein Spiel der Xbox Series X handelt, aber Square Enix hat gesagt, dass der Titel zuerst auf die PS4 kommt – und wahrscheinlich in Zukunft auch für die Xbox One und den PC.

Angesichts des Alters der Xbox One und der ambitionierten Herangehensweise des Spiels – es wird in mehreren Episoden über einen mehrjährigen Veröffentlichungsplan hinweg erscheinen – ist ein generationsübergreifender Titel mit Next-Gen-Plattformen nicht ausgeschlossen. Wir hoffen also auf jeden Fall, das Final Fantasy 7 Remake auf Xbox Series X zu sehen.