Xbox Series X-Showcase: Alle Spieletrailer

Das Xbox Games Showcase mag vorbei sein, aber das bedeutet nicht, dass du nicht all die wunderbaren Trailer genießen kannst, die vorgestellt wurden.

Alle unten aufgeführten Titel werden auf Xbox Series X entweder kurz vor dem Start oder in der Zukunft veröffentlicht und sind auch Teil vom Xbox Game Pass. Von Halo Infinite bis Forza Motorsport 8, hier sind alle Trailer an einem Ort für dich.

PS5 vs. Xbox Series X: Die beiden Konsolen im Vergleich

Halo Infinite

Halo Infinite eröffnete den Xbox Games Showcase mit einem Knall. Ein wunderschöner Gameplay-Trailer zeigte ein eher traditionelles Halo, das an die glorreichen Tage von Halo: Combat Evolved anknüpft. Allerdings gab es viele Überraschungen, wie zum Beispiel ein neues Werkzeug im Arsenal von Master Chief: einen Enterhaken.

Fable

Es wird schon seit Monaten gemunkelt, doch endlich hat Microsoft bestätigt, dass ein neues Fable auf dem Weg ist. Entwickelt von Playground Games, dem Studio, das für die fantastische Forza Horizon-Serie verantwortlich ist, scheint Fable ein Reboot des Originals für Xbox zu sein, das 2004 veröffentlicht wurde.

State of Decay 3

Wenn Zombie Survival Games dein Ding sind, sollte State of Decay 3 auf deinem Radar sein. Mit einem starken Fokus auf Co-op in State of Decay 2 wird es interessant sein zu sehen, welche Richtung die Undead Labs für den dritten Eintrag in der Serie einschlagen werden.

Forza Motorsport 8

Eine neue Xbox-Konsole wird immer von einem fantastisch aussehenden Forza Motorsport-Spiel begleitet und es sieht so aus, als ob die Xbox Series X nicht anders sein wird. Forza Motorsport 8 sollte die Vorteile von Raytracing voll ausnutzen und wird Fans von Rennspielen zufriedenstellen, die von Microsofts exzellentem Simulator nicht genug bekommen können.

Tell Me Why

Tell Me Why, von den Machern von Life is Strange, sieht aus wie eine weitere emotionale Achterbahnfahrt. Dieses interaktive Drama wird episodenweise veröffentlicht und könnte sogar das Beste, was Netflix zu bieten hat, zu Fall bringen.

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Phantasy Star Online 2 verspricht, das beliebte japanische MMO mit seiner Veröffentlichung auf Xbox Series X im Jahr 2021 der breiten Masse zugänglich zu machen. Mit beispielloser Charakteranpassung und einem grenzenlosen Abenteuer wird dieses Spiel dir eine Menge deiner Zeit stehlen.

CrossfireX

Wir haben endlich einen Blick auf die Kampagne von CrossfireX geworfen, die von Remedy Entertainment, dem Studio, das für Alan Wake und Control verantwortlich ist, entwickelt wird. In einem explosiven Trailer gibt es Einblicke in ein hinreißend aussehendes Gameplay und jede Menge filmische Versatzstücke.

The Medium

The Medium entwickelt sich zu einem unheimlichen Horrorspiel, und sein neuester Trailer zeigt die patentierte „Dual-Reality“-Gameplaymechanik des Spiels. Dadurch kann das Spiel in zwei Welten gleichzeitig gespielt und gleichzeitig angezeigt werden. Es ist faszinierend.

Everwild

Everwild, das erstmals auf XO19 angekündigt wurde, ist das brandneue IP von Rare, das ein unvergessliches Erlebnis in einer naturalistischen und magischen Welt verspricht. Nach dem Erfolg von Sea of Thieves haben wir große Hoffnungen in dieses Projekt.

The Gunk

In The Gunk, von den Schöpfern von SteamWorld, begibst du dich auf ein Abenteuer in einer riesigen, fremden Welt. Auf deiner Suche nach der Rettung eines vergessenen Planeten begegnest du bedrohlichen Feinden, kopfzerbrechenden Rätseln und vielem mehr.

Stalker 2

Das preisgekrönte Stalker-Franchise kommt auf Xbox Series X. Stalker 2 soll die nicht-lineare Storyline, die Spieler gewohnt sind, und Rollenspiel-Elemente in einer post-apokalyptischen Welt bieten. Sollte man im Auge behalten.

Tetris Effect: Connected

Musik, farbenfrohe Grafiken und Tetris – was brauchst du mehr? Tetris Effect Connected bringt das klassische Puzzlespiel auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC.

Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer 40.000: Darktide ist ein neues Vier-Spieler-Koop-Actionspiel, bei dem Spieler gegen Horden von Feinden antreten. Es spielt in der Hive-Stadt Tertium und du kannst dich glücklich schätzen, wenn du es lebend rausschaffst.