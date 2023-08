Das kommende Soulslike-Action-RPG Lords of the Fallen heizt Vorfreude mit Gamescom-Auftritt weiter an!

Das bisher immens beeindruckende Soulsborne-Action-RPG Lords of the Fallen hat sich entlang der Gamescom Opening Night Live 2023 mit brandneuem Preview-Material präsentiert und zeigte mehr der düsteren Fantasywelt von Entwickler Hexworks in all ihrer ... trostlosen Pracht.

Mit dem Ziel, über die Elden Ring-Formel hinauszugehen, setzt Lords of the Fallen auf gleich zwei Welten ... oder eher einen Spielmechanismus, der die Spielumgebung in zwei parallel existierende Dimensionen aufspaltet. Und zwischen eben jenen Umgebungen kann gegen einen geringen Obolus hin- und hergewechselt werden. Lords of the Fallen weiß aber nicht nur durch wunderschöne visuelle Effekte, sondern auch eine Handvoll spannender Rätsel- wie Traversalfeatures zu begeistern.

Im neuesten erweiterten Story-Trailer konnten wir zudem schon einmal das Setting des Spiels erkunden sowie die Feinde, mit denen wir in intensiven Kämpfen rechnen können – darunter auch ein mehrköpfiger feuerspeiender Drache ... was auch sonst?

Weiterhin offenbaren die bisherigen Aufnahmen deutlich, dass die Umgebung nicht nur in Sachen düsterer Inszenierungen, sondern auch in puncto Epicness keineswegs gegenüber der From Software-Ableger von Beginn an klein beigeben muss. Ich für meinen Teil freue mich jedenfalls schon jetzt auf intensive Schlagabtausche, eine packende Geschichte ... und ein frohes Ableben meines Spielcharakters im Angesicht der zahlreichen Gefahren.

Entlang einer Vorab-Anspielmöglichkeit waren auch unsere englischen Kollegen bereits im Vorfeld hin und weg von Lords of the Fallen, vor allem aber beeindruckt von der präzisen wie reaktionsschnellen Steuerung im Kampf, die Tod und Überleben somit einzig von deinem eigenen Talent am Gamepad abhängig machen. Lords of the Fallen ist aber nicht ganz so grausam, wie es vielleicht ein Demon's Souls zu seiner Zeit war. Immerhin wird gewährt es den Spielern eine dringend benötigte zweite Chance nach dem Tod. Anstatt nämlich sofort wiedererweckt zu werden, verlässt dein Charakter die sterbliche Welt, Axiom, und begibt sich auf den Weg nach Umbral, dem Reich der Toten. In Umbral kannst du die Begegnung fortsetzen ... wer hier aber allzu lang verweilt, der wird es garantiert bitter bereuen!

Während Lords of the Fallen nach wie vor die komplexen Herausforderungen beibehält, die Soulsborne-Titel seit jeher so unwiderstehlich macht, gibt es den Spielern an den nötigen Stellen eine helfende Hand, sowohl durch seinen Mechanismus mit den zwei Welten als auch durch seine klare Lore und Exposition. Obwohl es noch immer das Geheimnis und die Faszination von Spielen wie Dark Souls besitzt, ist Lords of the Fallen weniger verstrickt und somit womöglich auch für all diejenigen geeignet, die bisher eher wenig mit dem Genre anfangen konnten.

Obwohl es noch in den Anfangsstadien ist, haben wir bei TechRadar also schon einmal recht hohe Erwartungen an den Titel und sind deswegen nur umso heißer auf das nun schon bald nahende Endresultat. Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series und PC.