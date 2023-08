Gamescom-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 mit erstem Blick auf Kampagnenmissionen

Anknüpfend an die offizielle Enthüllung letzte Woche legt Activision direkt nach und spendiert Call of Duty-Fans sogleich eine weitere Welle an frischen Eindrücken.

Konkret bekamen die Fans die allererste Kampagnenmission namens "Operation 627" präsentiert. Das Gameplay-Material zeigt einen der spielbaren Charakter, der sich in ein Gebäude schleicht (scheinbar eine Art Gefängnis) und mit Nachtsichtgerät bestückt den Gegnerhorden ausweicht ... oder sie heimlich ausschaltet. Das Ganze kulminiert schließlich im großen Finale des Trailers, wo eine Scheinexplosion ausgelöst wird, bevor der augenscheinliche Protagonist mit voller Kraft seine ahnungslosen Feinde überrollt!

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) ist eine direkte Fortsetzung von Modern Warfare 2 (2022) - die Kampagne wird demnach unmittelbar nach den Ereignissen der Geschichte des Spiels aus dem Vorjahr anknüpfen. Die Spieler dürfen jedoch Veränderungen in der Art und Weise erwarten, wie einige Kampagnenmissionen ablaufen werden – das ist zu großen Teilen auch der Einführung von "offenen Kampfmissionen" zu verdanken. Diese geben den Spielern mehr Wahlmöglichkeiten darüber, wie sie ihre Aufgaben angehen möchten, wobei einige die Option bieten, sich entweder heimlich oder aber aggressiv zu nähern.

Es wurde zuvor auch angekündigt, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 alle 16 Startkarten des ursprünglichen Modern Warfare 2 (2009) von Anfang an enthalten wird, was sicherlich besonders aufregend für alle Veteranen der Serie sein dürfte. Natürlich bekommt die Spielerschaft aber auch neue Karten spendiert – konkret sogar mehr als 12 Stück –, wobei eben diese erst im Laufe der nachfolgenden Seasons zugefügt werden sollen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) erscheint noch vor Jahresende, konkret am 10. November 2023. Diejenigen, die bereits viel ihrer Freizeit in Modern Warfare 2 von 2022 gesteckt haben, müssen übrigens nicht verzagen und auch keinesfalls ihren ganzen Fortschritt hinter sich lassen. Denn alle zuvor freigeschalteten Multiplayer-Waffen können in den Nachfolger übernommen werden – definitiv ein immenser Pluspunkt!