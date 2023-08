Gute Nachrichten – All dein CoD: MW2-Content wird auch in Modern Warfare 3 verfügbar sein!

Der Countdown läuft und in wenigen Monaten ist es bereits so weit, das Warten hat ein Ende und Call of Duty: Modern Warfare 3 ist endlich spielbar! Bis dahin dürfte aber auch schon das ein oder andere saftige Detail die Vorfreude auf den Activision-Titel anheizen!

Hierzu gehört zweifelsohne auch die Neuigkeit rund um das "Carry Forward"-Feature. Ein wahrer Game-Changer, der den Inhalt von Modern Warfare 2 und der aktuellen Warzone-Version nahtlos in Modern Warfare 3 einfließen lässt. Wir sprechen von einer Schatzkiste voller Waffen, stylischer Kosmetika, erstklassiger Bundles, furchtloser Operator und anderer lohnenswerter Belohnungen.

Kurzum heißt das, dass du dich auf eine Kombination der Arsenale beider Modern Warfare-Titeln freuen kannst. Wer fleißig gegrindet hat, darf sich also schon zu Beginn auf ein gigantisches Waffenarsenal freuen, was dich vom ersten Schuss an in MW3 begleiten wird.

Ganz ohne Haken kommt das neue Feature dann aber doch nicht daher. Entsprechend ist das Carry Forward-Feature nicht für alle Spielgegenstände im FPS-Universum gedacht. Zum Beispiel werden die taktischen Amphibienfahrzeuge im neuen Titel nicht auftauchen und dementsprechend auch die Skins für selbige nicht präsentierbar sein. Und auch ein "Carry Back" bleibt aus – bedeutet, dass du alles, was du im brandneuen Spiel freischaltest, nicht in die vorherigen Titel transferieren kannst.

Noch mehr Leaks gab es schließlich von Jason Schreier, der auf Twitter/X verkündete, dass eine kultige Minikarte wie auch ein berüchtigter Ninja-Perk in MW3 wieder ihren Einzug feiern werden.

Am 10. November 2023 ist es bereits so weit und alle FPS-Enthusiasten dürfen sich den Herbstag schon einmal fett im Kalender markieren – an diesem Tag erscheint nämlich Call of Duty: Modern Warfare 3 in seiner ganzen Pracht für Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 und PC.

Zwei Trailer haben uns bereits den Mund wässrig gemacht und so spielen wir uns schon einmal in der einen oder anderen Warzone- sowie MW2-Runde warm für den Release im Herbst!

