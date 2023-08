Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell angeteasert – und es kommt noch 2023!

Waffen klirren, Explosionen zünden – du weißt, was da heißt, oder? Richtig, die beliebte FPS-Serie Call of Duty rüstet sich für ein weiteres Kapitel!

Call of Duty: Modern Warfare 3 steht nämlich den Startlöchern und wieder einmal zeigt sich hierfür Entwickler Sledgehammer Games verantwortlich.

Und die Herzen aller Fans dürften anlässlich dieser Neuigkeit noch höher schlagen: Der First-Person-Shooter soll nämlich noch im Jahr 2023 releasen, konkret schon am 10. November. Ein kurzweiliger Teaser-Trailer, der über X beziehungsweise Twitter veröffentlicht wurde, offenbart das knallrote Logo in römischen Ziffern und erinnert somit stark an den letztjährigen Eintrag, Modern Warfare 2.

Zudem fällt auf, dass somit erstmalig seit der Original-Trilogie (2003 bis 2006) ein Hauptspiel unmittelbar auf das nächste folgt. Normalerweise wechseln sich verschiedene Entwicklerteams nämlich mit ihren unterschiedlichen Titeln ab, die zumeist einen Entwicklungszyklus von 2 bis 3 Jahren beanspruchen. Entgegen der Erwartung wird nun aber nicht der nächste Black Ops Teil bereitgestellt, sondern direkt noch ein Modern-Warfare-Abenteuer hinterhergeschoben.

Dürfte aber grandios für alle Fans sein, die sich schon zuletzt an Modern Warfare II nicht satt spielen konnten, denn immerhin ist so die Wartezeit auf frisches Futter im ähnlichen Setting nicht mehr allzu lang!

MODERN WARFARE IIIpic.twitter.com/PcrDI2Nzy4August 7, 2023 See more

Ein Frischekick für die Serie?

In der Welt der Videospiele ist Veränderung häufig das Salz in der Suppe, Call of Duty: Modern Warfare 3 nimmt diese Würze aber ganz bewusst an. Ähnlich wie sein Vorgänger stellt dieser Titel nämlich eine Art lockeren Reboot der Serie dar. Dabei werden einige Charaktere und wichtige Story-Elemente übernommen, jedoch auf innovative Weise weitergesponnen. Das Ergebnis? Eine Serie, die sich trotz ihrer bewährten Grundlage stets frisch anfühlen dürfte und neue wie alte Fans mit einer Reihe von Überraschungen auf Trapp halten dürfte.

Neben dem neuen Hauptspieleintrag mussten aber zuletzt auch Warzone-Fans gezwungenermaßen ein neues Zuhause finden. Immerhin wird hier der Support noch im September 2023 eingestellt.

Allerdings ist das alles halb so schlimm und ich möchte hier natürlich keine Verwirrung stimmen. Immerhin ist mit Warzone 2 schon längst ein mehr als potenter Nachfolger erschienen, der nach wie vor auf PC, Xbox Series wie auch PS5 und der Vorgänger-Konsolengeneration zu begeistern weiß!

Wie gewohnt lässt sich Call of Duty: Modern Warfare 3 mit einem der besten PS5- oder Xbox-Controller natürlich nicht nur auf PC, sondern auch auf Konsole genießen. Wer hierbei aber auch auf jeden Frame größten Wert legt und womöglich kompetitive Ambitionen hat, der sollte sich noch schnell mit einem entsprechenden Monitor-Upgrade für PlayStation oder Xbox-Konsolen eindecken!