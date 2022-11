Der beste Monitor für deine Xbox Series X im Jahr 2022

Included in this guide:

Der richtige Monitor ist einer mehr als konkurrenzfähige Alternative zu den größeren (und häufig teureren) 4K-Fernsehern. 120 Hz Bildrate, HDR, VRR sowie 4K- oder aber QHD-Auflösung – das alles bieten heutzutage auch viele der besten Monitore, die man bereits recht kostengünstig erwerben kann.

Und gerade für die aktuellen Konsolen kann sich solch eine Investition durchaus rentieren. Vermutlich hast du dir die Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab) ja mitunter deshalb zugelegt, weil du wert auf ein tolles Bild bei deinen Lieblingstiteln legst. Und das bekommst du mit unserer Monitorauswahl ganz sicher.

Abwägen musst du allerdings vorher noch zwischen einigen Kriterien. 4K ist beispielsweise besonders detailreich, aber meist auch teurer. Bei 1440p-Monitoren ist die Auswahl entsprechend größer, qualitativ nimmst du aber leichte Verluste in Kauf. Ansonsten kann man beispielsweise auch auf HDMI 2.1-Support achten. Der gewährt theoretisch 120Hz und 4K-Darstellung.

Aber eben nur theoretisch... Den die Xbox Series X schafft aktuell selbst zumeist nur 4K bei 60 FPS. Als langfristiges Investment kann es sich aber durchaus rentieren. Und auch dann, wenn du zusätzlich noch einen PC angeschlossen hast, macht die höhere Bildrate natürlich Sinn.

All das und mehr haben wir bei unserer Wahl berücksichtigt. Entsprechend folgen unterhalb fünf hervorragende Monitore, die das Spielen auf deiner Xbox-Konsole noch einmal deutlich spaßiger machen dürften.

Die besten Monitore für die Xbox Series X|S:

1. Acer Nitro XV282K Der Gesamtsieger Spezifikationen Bildschirmgröße: 28 Zoll Auflösung: 4K Bildwiederholrate: 120Hz Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 HDR: VESA DisplayHDR 400 Pro + Grandiose Bildqualität + Exzellente Features fürs Gaming Kontra - Kontrast ist nur mittelmäßig

Der Acer Nitro XV 282K ist der ideale Begleiter für eine jede aktuelle Konsole und aus vielerlei Hinsicht für Konsolenspieler unfassbar attraktiv.

Er hat alles, was ein exzellentes Xbox Series X-Display ausmacht, ohne dass er unglaublich viel kostet. Also nicht falsch verstehen: Er ist natürlich kein absolutes Schnäppchen. Aber im Vergleich zu anderen Alternativen schon deutlich preisgünstiger.

Natürlich muss man diesbezüglich aber auch etwas kompromissbereit sein. Entsprechend gibt es nur einen kleinen 28-Zoll-Bildschirm und zudem die Beschränkung auf DisplayHDR 400. Sind beides allerdings keine allzu großen Hindernisse. Und immerhin sind zwei HDMI 2.1-Anschlüsse dabei, die für tadellose Ultra HD-Auflösung bei einer Bildrate von bis zu 120 Hz sorgen.

Sicher hätte der Kontrast noch etwas mehr Liebe und Aufmerksamkeit vertragen können, aber ansonsten können wir dem Acer Nitro XV282K wirklich nicht viel mehr vorwerfen. Zusammen mit seinen hervorragenden Gaming-Features und dem fairen Preispunkt ist er damit eine hervorragende Wahl für jeden, der einen passenden Monitor für seine Xbox Series X sucht.

2. Acer Predator CG7 Die Größe machts... Spezifikationen Bildschirmgröße: 43 Zoll Auflösung: 4K Bildwiederholrate : 120Hz Anschlüsse: 3 x HDMI 2.0 HDR: VESA DisplayHDR 1000 Pro + Reaktionsschnell mit G-Sync-Support + Viele Anschlussplätze Kontra - Funktionsvielfalt eher unterwältigend

Der Acer Predator CG7 lässt deine Geldbörse bluten und dein Gamer-Herz dank seines tollen 43-Zoll-Monitors Freudensprünge machen.

4K, DisplayHDR 1000 und gleich drei HDMI 2.0-Anschlüsse sind an Bord und so bietet der Monitor so ziemlich alles, was man sich diesbezüglich wünschen kann. Außerdem ist als feines Extra noch eine RGB-Beleuchtung auf der Rückseite verbaut, die für stimmungsvolle Atmosphäre bei deiner nächsten Gaming-Session garantieren dürfte.

Ganz ohne Kritik kommt aber auch der Predator CG7 nicht davon. So fehlen für diese Größe und dem hohen Preis leider einige wichtige Funktionen beim Display. Namentlich hätten wir uns beispielsweise Dolby Vision gewünscht, welches hier leider einzig durch Abwesenheit glänzt. Wer auf den grandiosen HDR-Standard allerdings verzichten kann, der wird mit dem CG7 sowie der Series X zweifelsfrei viel Freude beim Zocken haben.

3. Samsung Odyssey G7A LS28AG702NU Preisgünstiges 4K-Gaming mit 144Hz Spezifikationen Bildschirmgröße: 28 Zoll Auflösung: 4K Bildwiederholrate: 120Hz Anschlüsse: 3x HDMI 2.1 HDR: HDR10/HLG Pro + FreeSync UND G-Sync-Kompatibilität + Tolles HDR mit 144 Hz und HDMI 2.1 Kontra - Verbesserungswürdige Kontrastverhältnisse

Der Samsung Odyssey G70A ist aktuell einer der günstigsten Monitore, der mit HDMI 2.1 sowie 144 Hertz Bildrate daherkommt. Für viele Spieler könnte der 28-Zoll-Bildschirm damit die ideale Partnerwahl für die eigene Xbox-Konsole werden.

Wer die Vorzüge seiner Series X ausnutzen will, der kommt um 4K-Displays und hoher Bildfrequenz bei der Monitorwahl nicht umher. Glücklicherweise bietet der Odyssey G70A das alles beides und noch viel mehr.

Entsprechend ist beispielsweise sowohl FreeSync, als auch G-Sync mit an Bord, welches für geringeres Tearing und ein insgesamt spürbar flüssigeres sowie gleichmäßigeres Spielerlebnis sorgen dürfte. Details sind auf dem 28-Zoll-Bildschirm weiterhin allzeit gut erkennbar, was mitunter einem weiten Betrachtungswinkel sowie dem sRGB-Modus zuzurechnen sein dürfte. Aber auch sonst haben wir fast nur Lobgesänge für den Monitor übrig...

...aber eben nur fast, weil die Kontrastdarstellung auch beim Vertreter von Samsung eher schlecht als recht ist. Trotz HDR 400 wird das Bild dabei nur selten hell genug, um dir die bestmögliche HDR-Experience zu bieten. Wer damit aber klarkommt, der bekommt hier einen preisgünstigen Vertreter, der das Gaming mit dem Microsoft-Flaggschiff zweifelsfrei aufs nächste Level befördert.

4. Gigabyte M32U Gaming-Schmuckstück mit 32 Zoll Spezifikationen Bildschirmgröße: 32 Zoll Auflösung: 4K Bildwiederholrate: 144Hz Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 HDR: VESA DisplayHDR 1000 Pro + Tolle Reaktionszeit und Bildrate + Grandiose Bildqualität Kontra - Niedriger Kontrast - Integrierte Lautsprecher eher Mittelmaß

Für viele sind 32 Zoll eine ideale Größe, vor allem dann, wenn man in nächster Nähe zum Bildschirm sitzt. Und eben hier glänzt vor allem unser nächster Kandidat: Der Gigabyte M32U-Monitor.

Mit 144 Hz Bildrate, 4K und eine soliden Helligkeit von 400 nits wird hier ein gelungenes Fundament erzeugt, welches durch die gute Farbraumabdeckung, Freesync, sowie einer Reaktionszeit von einer Millisekunde weiter verdichtet wird.

Mit dabei sind übrigens auch reichliche Anschlussmöglichkeiten. Hierzu zählen mitunter zwei HDMI 2.1-Ports, aber auch ein DisplayPort 1.4, USB-C sowie eine Kopfhörerbuchse. Reichlich Möglichkeiten, um hiermit das perfekte Gaming-Setup zu kreieren.

Mittelmäßig ist einzig der Lautsprecher... der ist für den stolzen Preis echt nicht das Gelbe vom Ei. Ansonsten gibt es aber für 32 Zoll nicht viel zu meckern und somit ist auch der Gigabyte M32U eine echte Empfehlung für ambitionierte Xbox-Gamer.

5. LG 27UD88-W Der beste, preisgünstige 4K-Monitor für deine Xbox Series X Spezifikationen Bildschirmgröße: 27 Zoll Auflösung: 4K Bildwiederholrate : 60Hz Ports: 2 x HDMI 2.0 HDR: None Pro + Wundervolle Bilder mit AMD-Freesync-Technologie + Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Kontra - 60Hz Bildwiederholrate ist für einige kompetitive Multiplayer-Titel eher suboptimal

Wer sich keine Monitor im vierstelligen Bereich leisten kann oder möchte – immerhin hat man ja schon ordentlich Geld für die Konsole gezahlt –, der dürfte froh über diese günstige Option von LG sein. Der LG 27UD88-W bietet dir genau die scharfe 4K-Wiedergabe, die du dir wünschst, in einem schicken 27-Zoll-Paket verpackt und ist Preis-Leistungs-technisch eine absolute Wucht.

Allerdings gibt einige, kleinere Schwächen, die es zu verzeihen gilt. Eine hiervon sind die HDMI 2.0-Anschlüsse, die dein 4K Erlebnis in Sachen Bildrate künftig limitieren könnten. Das andere Problem knüpft daran an und beläuft sich auf die 60Hz Bildrate. Entsprechend werden auch Titel, die nur auf FHD/QHD laufen mit maximal 60 Bildern ausgegeben. Wer das verzeihen kann, der bekommt aber hier eine gut gelungene Budget-Alternative.

FAQs

Lohnt sich der Kauf eines separaten Monitors für die Nutzung mit einer Xbox Series X? Kurzum: Ja, absolut. Sicher, du könntest deine Xbox Series X-Spiele auch auf einem großen 4K-TV-Bildschirm genießen, aber die besten Monitore bestechen durch ihre ganz eigenen Vorzüge. Sie sind kostengünstig, verbrauchen wenig Platz, haben zum Großteil eine höhere Bildrate, die sie abbilden können und dank kleinerer Bildschirmgröße auf kurzer Distanz ein schärferes Bild. Wenn du deine Xbox Series X also lieber am Schreibtisch oder vielleicht im Schlafzimmer nutzen willst, kann sich der Erwerb eines separaten Monitors in vielerlei Hinsicht auszahlen.