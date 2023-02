Mit einem der besten Xbox-Controller kannst du dein Gaming-Erlebnis auf jeden Fall verbessern und deine Vorlieben erfüllen. Bei der großen Auswahl an Geräten findest du garantiert etwas für jeden Bedarf und jedes Budget. Egal, ob du ein Ersatzpad oder einen Premium-Controller für dein aktuelles System suchst, wir haben etwas für dich gefunden.

Unser Guide richtet sich in erster Linie an die Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber genau wie das meiste Xbox Series X|S-Zubehör (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind die meisten unserer Controller auch mit Microsofts Last-Gen-Konsolen wie der Xbox One und One X (Öffnet sich in einem neuen Tab) kompatibel.

Bei der Auswahl unserer Top-Tipps haben wir vor allem im Blick, wie sie deine Zeit mit den besten Xbox Series X Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) beeinflussen und verbessern können. Natürlich haben wir auch das Budget berücksichtigt, um dir einen hochwertigen Xbox Controller zu empfehlen, unabhängig davon, wie viel du ausgeben kannst.

Die besten Xbox-Controller im Jahr 2023

(Image credit: Future)

Der Xbox Wireless Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist bei jedem Kauf einer neuen Xbox Series X|S enthalten und ist mit Sicherheit einer der besten Controller der Gegenwart. Aber es kann nie schaden, einen Ersatz zu haben, oder?

Die kabellosen Xbox-Controller sind in den Standardfarben Carbon Black und Robot White inzwischen auch recht günstig. Wenn du etwas Auffälligeres bevorzugst, sind auch andere Farben erhältlich, die aber meist etwas mehr kosten. Alternativ kannst du dir im Xbox Design Lab auch deinen eigenen kabellosen Xbox Controller zusammenstellen.

Der kabellose Xbox Controller erfüllt die meisten Kriterien, die ein Pad auszeichnen: Hochwertige Tasten, ein erstklassiges D-Pad und eine lange Akkulaufzeit. Kurz gesagt: Du kannst mit dem Xbox Wireless Controller nichts falsch machen, ganz gleich, wie hoch dein Budget oder deine Vorlieben sind. Er ist ein Allrounder, der in fast allen Bereichen überragend ist.

(Image credit: Future)

2. 8BitDo Pro 2 Wired Controller für Xbox Der beste günstige Xbox-Controller Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Großartige Verarbeitungsqualität + Unterstützung für benutzerdefinierte Tastenbelegung + Budgetfreundlich Kontra - PlayStation-ähnliche Sticks sind vielleicht nicht für jeden etwas

Mit einem 8BitDo-Pad kann man kaum etwas falsch machen. Der 8BitDo Ultimate Controller für Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist der beste Beweis dafür. Zum Glück hat der beliebte Dritthersteller mit dem Pro 2 Wired Controller auch eine fantastische Option für Xbox-Besitzer.

Was am Pro 2 sofort auffällt, ist sein Preis. Mit 44,99 € ist er zwar günstig, aber das sollte dich nicht zu der Annahme verleiten, dass er von minderer Qualität ist. Ganz im Gegenteil.

Was die Ausstattung angeht, ist das Pro 2 ein bisschen zu leicht. Es verfügt jedoch über zwei rückseitige Paddeltasten, die du nach deinen Wünschen umstellen kannst. Das ist ideal, wenn du z. B. bestimmte Befehle lieber auf einer besser zugänglichen Taste haben möchtest.

(Image credit: Future)

3. Xbox Elite Controller Series 2 Der beste Premium Xbox-Controller Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Luxuriöse Verarbeitungsqualität + Vollständige Anpassung der Tasten und Abzüge + Auswechselbare Sticks + Bequeme, strukturierte Griffe Kontra - Teuer

Wenn du auf der Suche nach einem Controller der Spitzenklasse bist und dein Budget keine Rolle spielt, dann ist der Xbox Elite Controller Series 2 deine erste Wahl. Schon beim Auspacken wirst du den Qualitätssprung gegenüber dem kabellosen Xbox Standard-Controller spüren. Das saubere Metallfinish, die strukturierten Griffe und die fantastischen Tasten und Trigger machen das Spielen mit dem Series 2 zu einem wahren Vergnügen.

Aber es geht nicht nur um den Stil, sondern auch um die Substanz. Und bei einem Preis von etwa 150 € kannst du das auch erwarten. Sei versichert, dass der Elite Series 2 mit einer Fülle von Anpassungsmöglichkeiten aufwartet. Die Tasten sind vollständig belegbar und du kannst mehrere Profile speichern, wenn du zwischen deinen Lieblingsspielen wechselst. Mit den Dead Zones kannst du die Empfindlichkeit deiner Trigger festlegen - eine hervorragende Ergänzung für Ego-Shooter. Du kannst auch die Analogsticks austauschen, wenn du experimentierfreudig bist oder dir die Standardeinstellungen nicht zusagen.

Und wenn dir die Elite Series 2 gefällt, du aber den Preis nicht magst, hat Microsoft inzwischen eine günstigere "Core"-Version des Controllers herausgebracht. Sie kostet 100 € und ist identisch mit der Standard-Elite Series 2 ohne Extras wie die hinteren Paddles und austauschbare Sticks, die stattdessen separat verkauft werden.

(Image credit: Future)

4. Nacon Revolution X Pro Der beste kabelgebundene Xbox Controller Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis + Hohe Anpassungsfähigkeit + Inklusive Case und austauschbaren Sticks Kontra - Trigger könnten besser sein

Wenn du ein Controller-Erlebnis wie bei der Elite Series 2 haben möchtest, aber nicht bereit bist, den hohen Preis zu zahlen, dann empfehlen wir dir den Revolution X Pro Kabel-Controller von Nacon für die Xbox. Er bietet "Pro"-Controller-Funktionen wie Back-Paddle-Tasten und austauschbare Sticks - und das alles zu einem zweistelligen Preis.

Der Nacon Revolution X Pro kostet dich etwa 100 € und ist damit ebenfalls deutlich günstiger als die Elite Series 2. Und ja, er hat nicht ganz das Premium-Gefühl von Microsofts Luxus-Controller, aber trotzdem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier bekommst du austauschbare Analogsticks, die in Sachen Qualität mit denen von Microsoft mithalten können, ein komfortables Design mit stabilen Griffen und ein paar nette Extras, wie etwa ein Case.

Es gibt nur ein paar Nachteile beim Revolution X: die breiten Trigger, an die man sich erst gewöhnen muss, und die Tatsache, dass es sich um ein rein kabelgebundenes Pad handelt. Aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Letztendlich ist der Revolution X ein Pro-Controller mit den meisten Funktionen, die du von einem Pro-Controller erwarten würdest, einschließlich zuweisbarer Tastenprofile. Dazu kommt eine kostenlose Dolby Atmos-Lizenz und du hast einen Controller, der sich gut mit den besten Xbox-Headsets (Öffnet sich in einem neuen Tab) kombinieren lässt. Wir können den Revolution X nicht genug empfehlen.

(Image credit: Turtle Beach)

5. Turtle Beach Recon Controller Der beste Xbox Controller für Voice Chat Die besten Angebote von heute Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Ausgezeichnete Voice-Chat-Optionen + Turtle Beach verbessertes Audio + Mappable Back Buttons Kontra - Nur kabelgebunden - Belegtes Audio-Tastenlayout

Wenn du bei deinen Lieblings-Multiplayer-Games öfter im Voice-Chat mit deinen Freunden bist, solltest du den Turtle Beach Recon Controller in Betracht ziehen, der speziell für ein hervorragendes Voice-Chat-Erlebnis entwickelt wurde. Das und die spezielle Superhuman-Audioeinstellung, mit der du auch entfernte Geräusche wahrnehmen kannst, sind perfekt, um Schüsse und Schritte in großen Spielen wie PUBG Battlegrounds und Warzone 2 genau zu orten.

Mit 54,99 € liegt er in der gleichen Preisklasse wie der kabellose Xbox Controller. Und das ist wirklich ein beeindruckend niedriger Preis, wenn man bedenkt, dass das Pad eine einzigartige Reihe von Audiooptionen bietet. Auf dem Controller selbst befindet sich ein zentrales Dock mit vielen Audioeinstellungen für den Voice-Chat, darunter vier Turtle Beach EQ-Einstellungen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Chat- und Spiel-Audio bieten.

Auch der Controller selbst ist nicht zu verachten: Er verfügt über hochwertige Knöpfe und Sticks, zuweisbare Back-Paddle-Tasten und bequeme, gepolsterte Griffe, die ein Abrutschen in besonders hitzigen Multiplayer-Situationen verhindern. Wenn du es leid bist, dich mit den Mikrofoneinstellungen deiner Konsole herumzuschlagen, wirst du dich wahrscheinlich darüber freuen, sie mit dem Recon direkt auf dem Pad steuern zu können.

Die besten Xbox-Controller - FAQs

Welche Xbox-Controller sind die besten? Wenn wir ein paar Controller aus dieser Liste herausgreifen müssten, würden wir den Elite Series 2 und den Revolution X vorschlagen - auch wenn sie natürlich etwas teurer sind. Der Elite Series 2 ist das volle Premium-Paket, mit einer unvergleichlichen Verarbeitungsqualität und vielen Anpassungsmöglichkeiten, die es dir ermöglichen, wirklich kleinteilige Änderungen vorzunehmen. Der Revolution X ist das nächstbeste Modell, das zu einem günstigeren Preis angeboten wird, aber auch "Pro"-Features wie Backpaddles, zuweisbare Tastenprofile und Extras wie austauschbare Daumensticks bietet.

Welcher ist der beste Xbox-Controller für FPS-Spiele? Wenn du dein Ego-Shooter-Gameplay verbessern willst, sei es in Halo Infinite, Modern Warfare 2 oder Overwatch 2, dann empfehlen wir dir die Elite Series 2. Damit kannst du kürzere Trigger-Totzonen einstellen und deine Waffen viel schneller zielen und abfeuern, da weniger Wege zurückgelegt werden müssen.

Welcher ist der langlebigste Xbox-Controller? Wenn du einen Controller suchst, der lange hält, empfehlen wir dir natürlich die teureren Optionen hier. Aber es besteht immer die Gefahr, dass wertvolle Teile wie die hinteren Paddles und Daumensticks verlegt werden. Der kabellose Standard-Controller für die Xbox ist genauso robust und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität, die gegen Verschleiß resistent ist.