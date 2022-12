Das beste Xbox Series X|S Zubehör: Dein Guide für Next-gen Gaming Ausrüstung

Wenn du eine Xbox Series X|S hast, solltest du dir dieses Zubehör ansehen, damit du das Beste aus deiner Next-gen Konsole herausholen kannst. Es gibt eine Vielzahl von Produkten, die für jeden Gamer und jedes Budget geeignet sind und deine Erfahrung mit den besten Xbox-Spielen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf die nächste Stufe heben.

Egal, was du brauchst, z. B. einen Ersatzcontroller oder ein Headset, es gibt bestimmt eine budgetfreundliche Option für dich. In der digitalen Welt von heute ist der Markt jedoch voll von möglichen Optionen, so dass es schwer sein kann, die Orientierung zu behalten.

Deshalb haben wir uns durch das Zubehör gewühlt und die besten Xbox Series X und Series S Produkte herausgesucht. Wenn du dich jedoch für die PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)interessierst, solltest du dich lieber mit dem besten Zubehör für die PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) beschäftigen.

Speicher

Xbox Series X und Series S Zubehör: 1TB Seagate Speichererweiterungskarte

Die Seagate Xbox Storage Expansion Card empfehlen wir insbesondere allen, die eine Xbox Series S kaufen möchten. Diese verfügt nur über die Hälfte des Speicherplatzes der Series X, doch auch für die größere Konsole kann eine Speichererweiterung sinnvoll sein.

Die externe Speicherkarte erweitert den Speicherplatz um 1 TB und bietet dabei die gleiche Spitzengeschwindigkeit und Leistung wie die interne SSD der Konsole. Das macht sie problemlos für Quick Resume nutzbar und zudem verdreifacht sie den Speicherplatz deiner Series S. Inzwischen ist die Karte auch mit 512 GB und 2 TB erhältlich.

Wenn du ein großer Xbox Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab)- oder Game Pass Ultimate (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Nutzer bist oder einfach nur gerne immer deine gesamte Spielesammlung zur Verfügung hast, solltest du sie dir unbedingt zulegen.

Controller

Xbox Wireless Controller

Deine Xbox Series X|S wird mit einem kabellosen Standard-Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit passendem Farbschema geliefert. Aber wenn du vorhast, lokal Multiplayer-Spiele zu spielen, schadet es nie, ein oder zwei zusätzliche Pads zu kaufen.

Der kabellose Xbox Controller ist einer der besten in der Branche. Er liegt gut in der Hand, verfügt über einen festen Griff, die Tasten und Trigger fühlen sich gut an und das D-Pad hat ein wunderbar abgerundetes Design, das diagonale Eingaben berücksichtigt.

Es ist die perfekte Wahl für deinen Player 2. Doch Xbox hat auch Farbvarianten wie Pulse Red (Öffnet sich in einem neuen Tab) herausgebracht und du kannst sogar dein eigenes Design im Xbox Design Lab entwerfen. Die benutzerdefinierten Pads, die hier hergestellt werden, kosten zwar etwas mehr, aber dafür gibt es eine Menge Anpassungsmöglichkeiten, mit denen du deinen Xbox Controller sogar gravieren lassen kannst.

Wiederaufladbarer Akku + USB-C Kabel für Xbox Series X|S

Wenn wir schon beim Xbox Series X|S Controller sind, solltest du dir auch Gedanken darüber machen, wie du ihn aufladen willst.

Eine Möglichkeit ist es, eine ganze Ladung AA-Batterien zu kaufen - das wäre allerdings nicht besonders umweltfreundlich. ODER du kaufst dir einen wiederaufladbaren Akku mit USB-C-Kabel, mit dem du den Controller nach jeder Sitzung wieder aufladen kannst.

Kein Ärger mehr mit leeren Batterien - womit sich dieses Zubehör über ein paar Jahre hinweg bezahlt macht.

PowerA Enhanced Wired Controller für Xbox Series X|S

Unsere letzte Controller-Empfehlung ist der PowerA Enhanced Wired Controller für die Xbox Series X und Series S.

Er verfügt zwar nicht über das neue Hybrid-D-Pad oder die strukturierten Trigger, ist aber mit fast der Hälfte des Preises des offiziellen kabellosen Xbox-Controllers eine viel günstigere Option. Wenn es dir nichts ausmacht, nah an der Konsole zu sitzen und du etwas Geld für einen neuen Controller sparen willst, ist er eine lohnende Investition.

Insignia Media Remote für Xbox Serie X|S

Die Xbox Series X und Series S sind großartige Konsolen, die Spiele in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde wiedergeben können. Mit der Insignia Media Remote kannst du allerdings auch die Lautstärke und Wiedergabe von 4K-Blu-rays oder deiner Streaming-Dienste über die Xbox steuern, wenn dieser HDMI CEC unterstützt.

Klar, du könntest auch den Controller dafür verwenden. Eine Medienfernbedienung ist um einigtes komfortabler und du must deinen Controller nicht immer wieder an- und ausschalten.

Xbox Adaptive Controller

Je nachdem, für wen du die Konsole kaufst - und wer in dessen Umfeld ebenfalls spielt - solltest du auch den Kauf des Xbox Adaptive Controllers in Betracht ziehen.

Dieses vielseitige, flexible Gamepad ermöglicht es jedem, Spiele unabhängig von seinen körperlichen Einschränkungen zu genießen. Dazu verfügt es über vergrößerte Tasten und die Möglichkeit, zusätzliche Eingabegeräte anzuschließen, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen.

Er ist nicht gerade neu für die Xbox Series X|S, aber er ist ein wichtiges Werkzeug für inklusives Gaming und sollte daher unserer Meinung nach nicht fehlen.

Headsets

Xbox Wireless Headset

Andere Drittanbietermodelle auf dieser Liste bieten zwar ein paar zusätzliche Funktionen oder eine etwas höhere Lautstärke, aber keines bietet die gleiche Leistung pro Euro wie das neue Xbox Wireless Headset.

Die Akkulaufzeit beträgt 12-15 Stunden mit einer einzigen Aufladung und du kannst das Headset gleichzeitig mit einer Konsole und einem Bluetooth-Gerät koppeln.

Mit 312g ist das Headset so leicht, dass du es auch nach stundenlangem Spielen nicht auf deinem Kopf spürst und dank der 32-Ohm-Impedanz und des Frequenzgangs von 20 Hz bis 20 kHz entgehen dir nie wieder Audio-Details.

Außerdem funktioniert das kabellose Headset nahtlos mit der gesamten Xbox-Konsolenfamilie, einschließlich der Xbox Series X und S. Du kannst die Konsole auch mithilfe des Headsets ein- und ausschalten, sowie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten mit der Xbox Accessories App vornehmen.

Es ist zweifelsohne das beste Xbox-Headset, das du derzeit für dein Geld bekommst.

Astro A20

Astro stößt mit seinem neuen Astro A20 Gaming Headset in den Next-gen Markt vor. Dieses Stereo-Headset ist leicht, hat einen Frequenzbereich von 20 bis 20 KHz, eine kabellose Reichweite von 15 Metern und nutzt die 2,4-GHz-Technologie, die beim Gaming nicht abreißen sollte.

Die Akkulaufzeit beträgt etwa 15 Stunden und du kannst das Headset mit dem mitgelieferten USB-C-auf-USB-A-Kabel aufladen.

Außerdem verfügt es über drei EQ-Modi für allgemeines Gaming, präzise mittlere und hohe Details für Streaming und Pro-Gaming und einen neutralen Modus für Genauigkeit und das Beste für Filme und Musik. Am Ende deiner Session kannst du das Mikrofon hochklappen, um dich automatisch stumm zu schalten.

Audeze Penrose X

Corsair HS75 XB Wireless

Wenn du auf der Suche nach der besten Klangqualität bist, wirst du sie mit dem Audeze Penrose X finden, das 100-mm-Planar-Magnet-Treiber verwendet.

Dieses kabellose Headset arbeitet ebenfalls mit 2,4 GHz, kann aber auch über Bluetooth 5.0 (SBC und AAC) mit deinem Handy oder Tablet verbunden werden. Dank der übergroßen Treiber hat das Penrose X einen Frequenzgang von 10 Hz bis 50 kHz, ist aber dadurch auch etwas schwerer.

LucidSound LS15X

Das LucidSound LS15X ist eines der erschwinglicheren Headsets auf der Liste, das viele erstklassige Funktionen beibehält. Zum Beispiel ist es immer noch Dolby Atmos Surround Sound-kompatibel und verwendet große 50-mm-Treiber mit drei individuell abgestimmten EQ-Modi. Es verfügt über ein abnehmbares, flexibles Bügelmikrofon mit einer LED-Stummschaltungsanzeige und wenn du das Mikrofon abnimmst, wird ein internes aktiviert, das sich perfekt für mobiles Gaming und Anrufe eignet.

LucidSound gibt an, dass sein fortschrittlicher kabelloser Chipsatz selbst in den überfülltesten WiFi- und Netzgewebebereichen ein starkes und klares Signal liefert, was besonders dann von Vorteil ist, wenn du mit Aussetzern oder schlechter Verbindung zu kämpfen hast. Im Inneren befindet sich ein 15-Stunden-Akku, während das Äußere aus weichen Memory-Schaumstoff-Ohrpolstern und einem flexiblen, leichten Rahmen besteht.

Nacon RIG 800 Pro HX

Das RIG 800 Pro HX-Headset von Nacon ist einfach eines der besten Drittanbieter-Headsets, das du für die Xbox Series X|S kaufen kannst. Es ist nicht nur extrem bequem, sondern bietet auch ein erstaunlich gutes Audioprofil für seinen relativ niedrigen Preis. Außerdem ist es von Haus aus mit Dolby Atmos ausgestattet, was dein Klangerlebnis noch weiter verbessert.

Außerdem ist die Akkulaufzeit hervorragend und das Headset wird mit einer Ladestation geliefert, mit der du es im Notfall aufladen kannst. Wenn du also ein Headset suchst, das preislich im unteren bis mittleren Segment angesiedelt ist, ist das RIG 800 Pro eine klare Empfehlung, denn es übertrifft viele teurere Headsets.

Razer Kaira and Razer Kaira Pro

Mit den Headsets Kaira und Kaira Pro mischt Razer ebenfalls bei den Peripheriegeräten für die Xbox Series X|S mit.

Diese Kopfhörer verfügen über 50-mm-Treiber aus Titan, die speziell auf Gaming-Audio abgestimmt sind, und ein extrem klares Mikrofon, das sich auf deine Stimme einstellt. Laut Razer sollen sie eine Akkulaufzeit von etwa 15 Stunden haben und beide Modelle verwenden FlowKnit Memory Foam-Ohrpolster.

Wenn du ein Headset mit Xbox Wireless- und Bluetooth-Verbindung und Chrome-Beleuchtung suchst, musst du zum Razer Kaira Pro greifen, aber ansonsten sind beide Headsets gleich gut.

SteelSeries Arctis 7X

Wenn dir die Headsets von SteelSeries auf deinem PC gefallen haben, wird dir wahrscheinlich auch der neue SteelSeries Arctis 7X für die Xbox Series X|S sehr gut gefallen.

Wie viele andere Kopfhörer auf dieser Liste nutzt es kabelloses 2,4-GHz-Audio für Gaming mit extrem niedriger Latenz und einem Discord-zertifizierten bidirektionalen ClearCast Mikrofon.

Er bietet zwar keinen Dolby Atmos-Surround-Sound, hat aber mit 24 Stunden die beste Akkulaufzeit aller Headsets, die wir bisher gesehen haben - gut, wenn du das Gefühl hast, dass deinem Headset ständig der Saft ausgeht.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Technisch gesehen wurden sowohl das Turtle Beach Stealth 600 als auch das Turtle Beach Stealth 700 für den Launch der Xbox Series X|S aufgefrischt, aber das 600er ist etwas günstiger und hat größtenteils die gleichen Funktionen.

Das Stealth 600 Gen. 2 ist der Nachfolger des Stealth 600 der letzten Generation und verfügt über ein neues und verbessertes Mikrofon. Ansonsten hat das neue Stealth 600 immer noch 50-mm-Treiber, einen Frequenzbereich von 20 bis 20 KHz und eine Akkulaufzeit von 15 Stunden pro Ladung.

Es ist an sich nichts Besonderes, aber es sieht aus wie ein solides Headset von einem der ältesten Hersteller der Branche.

Bestes Xbox Series X und Series S Zubehör - Häufig gestellte Fragen

Brauche ich ein Headset für meine Xbox Series? Headsets sind kein obligatorisches Zubehör für die Xbox Series X oder Series S, aber sie können jedem Spieler, der ein intensiveres Spielerlebnis haben möchte, von großem Nutzen sein. Die Headsets in unserer Liste sorgen für ein intensiveres Gaming-Erlebnis und bieten Funktionen wie 3D-Audio und Noise-Cancelling, damit dich nichts von deinem Bildschirm wegreißen kann. Auch hier gilt: Sie sind nicht unbedingt notwendig, aber sie sind zweifellos nützlich.

Kann ich meinen Xbox One Controller mit meiner Xbox Series X verbinden? Wenn du vor kurzem von einer Xbox One auf eine Xbox Series X umgestiegen bist, kannst du deine Xbox One Controller mit den Next-gen-Versionen verbinden, zusammen mit anderem Xbox Zubehör wie Headsets. Das ist ideal für alle, die testen wollen, was sie an Xbox One Zubehör mögen, um zu sehen, was sie brauchen, um das Beste aus deiner Xbox Series X und Series S herauszuholen.

Brauchst du Zubehör für die Xbox Series X|S? Sie sind nicht unbedingt notwendig, aber sie können dein Spielerlebnis noch besser an deine Bedürfnisse anpassen. Da die Konsolen so neu sind, ist das Hinzufügen von Zubehör die einzige Möglichkeit, das Spielerlebnis zu verbessern.