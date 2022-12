Weihnachtsgeschenke mal anders: Die außergewöhnlichsten Ideen für Xbox Fans

Du hast mittlerweile (hoffentlich) all deine Geschenke zusammen, doch für diesen einen Freund oder diese eine Freundin will dir einfach nichts einfallen? Und ganz zufällig ist diese Person auch Xbox-Fan (Öffnet sich in einem neuen Tab)?

Mensch, bei all diesen Zufällen, ist es jar gar kein Zufall mehr, dass wir hier eine Liste mit Geschenken zusammengestellt haben, die hervorragend in eine Xbox-Gamer-Höhle passen. Xbox mag zwar keine Merch-Maschine wie Nintendo (Öffnet sich in einem neuen Tab) sein, das eine oder andere dürfte aber trotzdem für dich dabei sein.

Viele der Produkte hier haben wir auf Etsy (Öffnet sich in einem neuen Tab) gefunden, wo es noch viel mehr einzigartige Dinge zu finden gibt, also schau auch dort gerne mal vorbei. Oder sieh dich im Xbox Gear Shop um (Öffnet sich in einem neuen Tab), hier haben wir etwas ganz besonderes entdeckt, mit dem wir auch gleich starten wollen - also Jump in:

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Pentiment Samuel’s Lansquenet Spielkartenset (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Pentiment st zwar ein kleines Spiel, verdient aber viel mehr Aufmerksamkeit. Mit diesem einzigartigen Kartenset lässt sich, neben einem Hauch mittelalterlicher Atmosphäre, auch gleich ein entspannter gemeinsamer Spieleabend verschenken.

Jetzt für nur 17,95€

Lampen

So nach diesem Schmuckstück zu Anfang kommen wir zu etwas, das in keinem guten Gaming-Zimmer fehlen darf: Die richtige Beleuchtung. Immerhin wissen es nicht nur Twitch-Streamer zu schätzen, wenn der Raum, in dem sie so viel Zeit verbringen, auch optisch etwas hermacht. Und mit diesen Lampen lässt sich zeigen, welchem der großen drei Konsolen-Giganten dein Herz gehört.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Personalisierbare RGB-Controller Lampe aus Holz (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Diese stylische RGB-Lampe taucht das Zimmer in Cyberpunk-artiges Licht und lässt sich zudem noch mit einem eigenen Text versehen - Der erste Schritt zur eigenen Streamer-Karriere.

Jetzt für nur 56,18€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Personalisierbare Controller Lampe aus Holz (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Nicht ganz so bunt, aber für Freunde schlichter Eleganz, ist das der VW Golf unter den Xbox-Wandleuchten. Sofern sich in diesem Bereich überhaupt von "schlicht" sprechen lässt.

Jetzt für nur 29,99€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Paladone Xbox Achievement Light (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Jeder Xbox-Spieler liebt den unglaublich zufriedenstellenden Sound, wenn es heißt: "Achievement unlocked". Warum also dieses Gefühl nicht in die Wohnung holen? Oder ihr verwendet sie tatsächlich als Trophäe für euer nächstes Halo-Turnier.

Jetzt für nur 27,99€

Rund um den Controller

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Controller Pokal mit Gravur (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Oder ihr nehmt stattdessen diesen hochwertigen, ebenfalls personalisierbaren Pokal, mit dem jedes Turnier auch um etwas geht. Gerade für kompetitive Spieler wird das für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen.

Jetzt für nur 33,99€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Headset + Controller Halterung (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Am Ende des (oder Anfang des nächsten) Tages muss aber jeder Controller auch mal aus der Hand gelegt werden. Mit dieser praktischen Halterung sind Controller, Headset und Konsole immer schön beisammen.

Jetzt für nur 14,90€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Personalisierter Xbox Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wenn du nach einer romantischen Geste für deinen Partner suchst, dann ist das hier vielleicht etwas für dich. Doch natürlich lässt sich auch jedes andere Bild oder Logo dafür verwenden, um etwa teure Limited Editions zu vermeiden.

Jetzt für nur 21,02€

Konsolen Skins

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Xbox Series X-Skin (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Allerdings will nicht nur der Controller hübsch gemacht werden, auch deine Series X verdient ein schickes Äußeres. Egal ob es die Cyber-Variante sein soll...

Jetzt für nur 8,46€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Xbox Series X-Skin

(Öffnet sich in einem neuen Tab)...oder dieser rustikale Holz-Look, mit dem deine Konsole sich nahtlos in dein Mobiliar einfügt. Mit diesen Skins bekommt deine Xbox ihren ganz eigenen Stil - und das sind nur zwei der vielen Möglichkeiten.

Jetzt für nur 8,46€

Rund um Halo

(Öffnet sich in einem neuen Tab) LEGO Masterchief (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Es mag keine Außergewöhnlichkeit sein, aber hey, wer liebt eigentlich kein LEGO? Und meiner Recherche nach, gehört Halo zu einem der wenigen Franchises, die noch nicht ver-Klemmbausteint wurden. Wer also schonmal - wie ich als Kind - versucht hat Spartan selbst zusammenzustellen und dabei kläglich gescheitert ist, für den könnte das die Erfüllung eines kleinen Traums sein.

Jetzt für nur 7,18€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Handgefertigter Cortana USB-Stick (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Zugegeben, das ist ein stolzer Preis und damit nur etwas für wirklich hartgesottene Fans. Aber wer das Geld hat, bekommt etwas wirklich Einzigartiges und Handgemachtes.

Jetzt für nur 140,44€