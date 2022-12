Xbox Series S fällt auf einen sagenhaft niedrigen Preis und ist die einzige Konsole, die ich dieses Weihnachten kaufen würde

Wir haben bereits deutlich gemacht, dass wir große Fans der Xbox Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind. Deshalb möchten wir dich natürlich auf dieses Angebot aufmerksam machen. Budgetbewusste Gamer oder diejenigen, die ein Weihnachtsgeschenk suchen, sollten sich dieses Angebot nämlich nicht entgehen lassen.

Die Konsole wurde von 299,99 € bei Amazon auf 222,00€ reduziert (Öffnet sich in einem neuen Tab) und ist, selbst in Verbindung mit dem Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab), damit umso mehr die perfekte Konsole für alle, die sich die teurere Series X nicht leisten wollen.

Es ist allerdings nicht klar, wie lange dieses Angebot für die Xbox Series S noch gültig ist. Da es jedoch als "Holiday"-Bundle bezeichnet wird (obwohl es außer der Konsole und einem Controller in der Standardversion nichts enthält), ist es wahrscheinlich spätestens im Januar nicht mehr erhältlich.

Aktueller Xbox Series S Deal

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Xbox Series S: war 299,99€ jetzt 222,00€ bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wer schon lange mal ein Auge auf Microsofts kleinere Xbox geworfen hat, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Du sparst mehr als 70€, wenn du dir die Xbox Series S bei Amazon holst. Denn die dürfte sich auch als ideales Weihnachtsgeschenk eignen.

Die Xbox Serie S ist als Microsofts budgetfreundliche Konsole positioniert und kostet normalerweise 299,99€. Das ist ein drastischer Preisnachlass gegenüber dem Preis von 499€ für die leistungsstärkere Xbox Series X. Und obwohl die günstigere Konsole Spiele nicht in 4K-Auflösung ausgeben kann, läuft sie dennoch in scharfen 1440p und mit 120fps (wo möglich) für ein schnelles und reaktionsschnelles Erlebnis.

In Verbindung mit dem Game Pass hast du Zugang zu mehr als 100 Top-Spielen - darunter auch Microsoft-Exclusives wie Halo Infinite und Forza Horizon 5 - und das alles für eine erschwingliche Abonnementgebühr von 9,99€ pro Monat. Somit könntest du mit dem Gesparten ganze sieben Monate kostenloses Gaming bekommen - oder sogar noch mehr, wenn du dir die günstigsten Xbox Game Pass-Angebote in unserem Hub ansiehst.