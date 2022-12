Kein 0815: Die besten Weihnachtsgeschenke für Nintendo Fans

Die besinnliche Weihnachtszeit rückt immer näher. Bereits in 10 Tagen kannst du – hoffentlich – das Fest der Liebe mit deinen Liebsten feiern. Zwar mag das Beisammensein mit der Familie für die meisten schon ausreichen, aber eines darf trotzdem neben Weihnachtsbaum, Lichterketten und leckerem Feiertagsgebäck nicht fehlen: Geschenke! Und diese können vor allem für Nintendo Fans sehr unterschiedlich ausfallen. In unserer handverlesenen Liste aus ganz besonderen Geschenkideen wirst du bestimmt das Richtige für deine allerliebsten Nintendo Fans finden. Ulkige Lampen, Keksausstecher oder Ugly Sweater? You name it!

Lampen

(Image credit: NeonView auf Etsy.com)

Die richtige Beleuchtung für das Zockerzimmer muss einfach sein! Wie wärs zum Beispiel mit grellen Neonlampen in unterschiedlichen Farben und allen möglichen Formen? Verkäufer NeonView auf Etsy (Öffnet sich in einem neuen Tab) bietet eine riesige Auswahl unterschiedlicher Motive in einem schicken Glasrahmen. Unser persönlicher Favorit sind die nostalgischen Pokémon-Motive. Aber auch mit klassischen Lampen in der Form von kultigen Mario-Figuren machst du bestimmt nichts falsch.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Pokémon Neonlicht-Glasrahmen (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Diese hochwertigen Neonlicht-Glasrahmen lassen die Herzen von Pokémon Fans höher schlagen. Und wenn der Beschenkte keine Pokémon mag, kann man sich dutzende andere Motive auf der Etsy-Seite von Neonview aussuchen!



Jetzt für nur 141,17€

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Piranha-Pflanze als Lampe (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Diese Fieslinge verstecken sich in Marios Videospielabenteuern üblicherweise in Schluchten oder Röhren und warten nur darauf, dem armen Klempner in den Hintern zu beißen. Aber diese gezähmte Piranha-Pflanze hat nur eine Aufgabe: Deinen Schreibtisch beleuchten!



Spare jetzt ganze 20%!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Super Mario-Pilzlampe (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Weniger ist manchmal mehr. Und genau das trifft auch auf diese niedliche Pilzlampe zu. Mit dieser wird jedes Zockerzimmer in ein angenehmes rotes Leuchten gehüllt.



Jetzt für nur 19,99€

Nintendo Switch & Gaming

(Image credit: Nintendo)

Klar, bei Nintendo Fans darf selbstverständlich das regelmäßige Zocken auf der Nintendo Switch nicht fehlen. Aber oftmals reduzieren sich Geschenkideen für Switch-Besitzer auf langweilige Zubehörsets bestehend aus Schutzhüllen oder Tragetaschen. Und meistens werden Leute diese Art von Zubehör bereits besitzen. Du willst also etwas verschenken, was einzigartig ist und mit dem der Beschenke garantiert nicht rechnet? Say no more! Mit diesen wirklich einzigartigen Accessoires wirst du deine liebsten Nintendo-Fanatiker garantiert überraschen.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Blauer Panzer (Switch-Cartridge-Halter) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

In diesem kleinen und niedlichen blauen Panzer finden 10 Nintendo Switch-Cartridges Platz. Ein absolutes Muss für deine allerliebsten Mario Kart Fans. Sofern dein Freundeskreis eine Partie des Rennspielklassikers überlebt haben sollte.



Jetzt für nur 49,23€!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Nintendo Switch-Spielehalter (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wenn man es leid ist, seine Switch Spiele nur in ein langweiliges Regal zu stellen, kann dieser Spielehalter Abhilfe schaffen. Für Spielesammler reicht einer aber vermutlich nicht aus.



Jetzt für nur 15,00€!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Joy-Con Pokémon Thumb Grips (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Diese günstigen Thumb Grips motzen deine Joy-Cons im Nu auf. Und was passt da besser als ein schickes Pokéball-Design?



Jetzt für nur 6,99€!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Pokémon Rot, Blau, Grün und Gelb (japanische Version) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wie wäre es mit einer original japanischen Pokémon-Edition der allerersten Generation? Jeder Pokémon-Fan würde sich ein Loch in den Bauch freuen!



Jetzt für nur 29,00€!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Nintendo Switch Kristall-Dock (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Mit diesem stylischen Dock wird jede Switch Docking-Station zum absoluten Hingucker. Erhältlich sind die coolen Kristalle in blau, grün oder rot.



Spare jetzt ganze 10%!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Nintendo Switch OLED Arcade-Schränkchen (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Mit diesem kleinen Schränkchen wird die Nintendo Switch OLED zur kleinsten und niedlichsten Arcade-Konsole überhaupt. Und keine Sorge: auch für das Standard-Modell gibt es das passende Schränkchen (Öffnet sich in einem neuen Tab)!



Jetzt für nur 158,98€!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Die eigene Nintendo Switch Lite (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Richtig gelesen. Bei diesem Etsy-Verkäufer kannst du eine ganz individuelle Nintendo Switch Lite designen. Mehr als 20 verschiedene Gehäuse und Knöpfe stehen dabei zur Auswahl.



Jetzt für nur 316,67€!

Sonistiges

(Image credit: TheMidnightCreative / Nintendo)

Gadgets und Zubehör für die Nintendo Switch sind zwar schön und gut, aber es gibt auch jede Menge andere schöne Geschenke abseits vom Gaming, mit denen du Nintendo Fans eine Freude machen kannst. Wie wärs mit ausgefallenen Möbeln oder ganz simpel: Kleidung? Das mag da etwas altbacken klingen, aber der Gedanke zählt!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Joy-Con TV-Schränke (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Diese nach Mass geschreinerten TV-Schränke verwandeln jeden Smart-TV in eine überdimensionierte Nintendo Switch. Das perfekte Geschenk auch für die jüngeren Switch-Besitzer.



Jetzt für nur 356,26€!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Zelda-Keksausstecher (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Mit diesen Keksausstechern bekommen die nächsten Weihnachtsplätzchen einen ganz besonderen Look. Kekse, die wie Rubine oder das Auge der Wahrheit aussehen? Yes, please!



Jetzt für nur 16,00€ (alle fünf)!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Super Mario Ugly Sweater (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wenn es seine Sache gibt, die zu Weihnachten absolut kult ist, dann wohl eindeutig Ugly Sweater. Und mit diesem wird jeder Mario Fan mehr als glücklich.



Jetzt für nur 50,58€!