Neuer Trailer zu Assassin's Creed Mirage lässt mich sehnlichst dem Release im Oktober entgegenfiebern!

Assassin’s Creed Mirage hat gerade auf der Gamescom Opening Night Live 2023 einen neuen Trailer erhalten, der den Fans einen neuen Einblick in den kommenden Stealth-lastigen Ableger gewährt.

Der neue Trailer präsentierte die arabische Synchronisation und Stimmen des Spiels mit englischen Untertiteln. Alle Spieler werden diese Erfahrung in der vollen Veröffentlichung machen können, womit ein intensiveres Immersionsgefühl garantiert scheint.

Protagonisten Basim (der erstmals in Assassin’s Creed Valhalla auftrat) konnten wir ebenfalls erblicken, während er sich heimlich durch die Umgebung bewegt und die klassischen wie geliebten Attentäteraktionen durchführt. Vor allem der Kampf im Verborgenem scheint nun wieder ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, was mir persönlich deutlich mehr zusagt als die frontalen Konfrontationen aus den jüngeren Vorgängern.

Allerdings wissen wir aufgrund von zuvor enthüllten Informationen über Mirage auch schon, dass Basim im Verlauf des Spiels nicht durchgängig ein Meisterassassine sein wird. Die Geschichte, die im neunten Jahrhundert in Bagdad spielt, wird seine Reise von einem jungen Dieb, der auf den Straßen lebt, bis hin zum schließlich werdenden Meisterassassinen nacherzählen.

Einen passenden Trailer hierzu findest du unterhalb:

Kürzlich enthüllte der leitende Produzent von Assassin’s Creed Mirage, Fabian Salomon, dass das kommende Spiel etwa 25 bis 30 Stunden Spielspaß offerieren dürfte. Das bedeutet, dass Mirage demnach deutlich kürzer sein wird als Assassin’s Creed Valhalla. Laut Daten von HowLongToBeat benötigt der durchschnittliche Spieler bei letztgenanntem nämlich gern einmal mehr als 60 Stunden – und das lediglich für die Hauptgeschichte. Ein flotter Spielesnack für Zwischendruch scheint mir für das Franchise allerdings zur Abwechslung auch einmal wieder deutlich passender!

Bis vor Kurzem sollte Assassin’s Creed Mirage übrigens noch am 12. Oktober veröffentlicht werden, doch Anfang dieses Monats wurde bestätigt, dass es eine Woche früher erscheinen wird, nämlich am 5. des Herbstmonats. Das ist womöglich auch dem Erreichen des Goldstatus für Mirage zu verdanken – Vielen Dank an alle Fans also!