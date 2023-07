Assassin's Creed Mirage soll "nur" etwa 25-30 Stunden dauern

Je nachdem, wie du es siehst, haben wir gute oder schlechte Nachrichten: Assassin's Creed Mirage wird etwa 20 Stunden dauern. Für einige wird das eine willkommene Nachricht sein, denn so können sie sich kopfüber in ein Assassin's Creed-Abenteuer stürzen und wissen, dass sie nicht Monate ihrer Freizeit opfern müssen, um das Ende zu erreichen.

Für andere wird dies jedoch enttäuschend sein, da die letzten Assassin's Creed-Spiele viel für ihr Geld geboten haben und Hunderte von Stunden Unterhaltung boten. Laut Fabian Salomon, dem leitenden Produzenten, der Anfang der Woche mit dem YouTuber Julien Chièze sprach, kann das kommende Abenteuer in 20 Stunden abgeschlossen werden, wenn du dich beeilst, und in etwa 30 Stunden, wenn du dir Zeit für den zusätzlichen Nebenkram nimmst.

"Da wir bei Ubisoft intern viele Spieltests durchführen, wollen wir so nah wie möglich an den Spielern dran sein. Deshalb sagen wir, dass die letzten Spielzeiten, die wir erhalten haben, im Durchschnitt bei 20-23 Stunden liegen", sagte Salomon, wie PCGN übersetzt. "Das kann bis zu 25-30 Stunden für Komplettisten betragen, und wir schätzen, dass diejenigen, die das Spiel durchrushen, bei etwa 20 Stunden liegen.

Wenn man bedenkt, dass frühere Teile wie Assassin's Creed Valhalla und Odyssey etwa 60 Stunden für die Hauptkampagne benötigen - und das Doppelte, wenn du auch alle Nebenmissionen und zusätzlichen Sammelobjekte erledigen willst - bedeutet das, dass Mirage etwa ein Fünftel der Länge seiner Vorgänger hat. Und nicht nur damit kehrt der neue Ableger endlich zu den Wurzeln der Reihe zurück. So sieht viel von dem bisher gezeigten Material aus, als wäre es direkt aus dem ersten Assassin's Creed-Titel.

Gerüchten zufolge plant Ubisoft ein Remake von Assassin's Creed 4 Black Flag. Jüngsten Berichten zufolge befindet es sich noch im Anfangsstadium", aber angeblich ist das Team von Ubisoft Singapur daran beteiligt. Wenn das stimmt, ist das eine interessante Entscheidung, nicht zuletzt, weil Ubisoft mit Skull and Bones ein weiteres Piratenabenteuer in der Pipeline hat. Zwar wurde es bereits mehrfach verschoben, soll aber trotzdem irgendwann zwischen 2023 und 2024 erscheinen. Und zu guter Letzt bekommt Assassin's Creed Jade kommenden Monat eine Closed-Beta - es gibt also jede Menge Nachschub für Ubisoft-Fans.