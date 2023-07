Assassin's Creed Jade bekommt schon nächsten Monat eine Closed Beta

Assassin's Creed: Codename Jade hat einen offiziellen Starttermin für die geschlossene Beta. Das Free-to-Play-Mobile Game von Level Infinite, ist ein ambitionierter Open-World-Titel und verspricht den Fans eine "Reise durch 2.000 Jahre Geschichte". Die Möglichkeit, "eine beispiellose Ära des Handels und des kulturellen Austauschs" in der chinesischen Geschichte zu erforschen, könnte Codename Jade zu einem der besten iOS- und Android-Spiele überhaupt machen. We du ab dem 3. August 2023 dabei sein möchtest, kannst du dich auf der offiziellen Website des Spiels für die geschlossene Beta anmelden.

Obwohl der Titel von einer Tencent-Tochter entwickelt wird, hat Ubisoft den Fans versichert, dass sie "eng" mit Level Infinite zusammenarbeiten, "um ein wirklich hochwertiges Assassin's Creed-Spielerlebnis für mobile Plattformen zu schaffen". Ubisoft verspricht den Spielern die Möglichkeit, "durch Städte zu klettern, von Dach zu Dach zu laufen, Ziele auf verschiedene Arten zu meucheln und spannende Kämpfe zu bestreiten".

Auch wenn Codename Jade nicht das volle Konsolenerlebnis seines Schwestertitels Assassin's Creed Mirage bietet, wird es interessant sein zu sehen, ob Level Infinite in der Lage ist, das Assassin's Creed-Erlebnis auf die mobile Welt zu übertragen oder nicht. Allerdings ist das nicht einmal Ubisofts erster Vorstoß in mobile Gefilde.

Was die Handlung des Titels angeht, verspricht Ubisoft einen Titel, der die Spieler "von der Großen Mauer außerhalb der Grenzen des [chinesischen] Reiches bis zur kaiserlichen Hauptstadt Xianyang" führt. Die Spieler "reisen durch eine Welt voller alter Geschichte und versteckter Gefahren, verteidigen sich gegen die Xiongu und arbeiten daran, Verschwörungen aufzudecken".

Die Themen Erkundung und Reise durch die antike Welt erinnern stark an das denkwürdige und gut ausgearbeitete griechische Abenteuer von Assassin's Creed Odyssey. Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass Level Infinite den Durchbruch schafft, spricht doch einiges für ein vollwertiges Assassin's Creed, das in deine Handfläche passt.

