Verfrühtes Geschenk: Assassin's Creed Mirage kommt eine Woche eher als gedacht

Ubisoft scheint voller Vorfreude und hat allen Assassinen-Fans nun zum Dank für ihre Unterstützung eine angenehme Überraschung beschert: Assassin's Creed Mirage wird gleich eine ganze Woche früher erscheinen als ursprünglich angenommen.

Einher geht diese willkommen Botschaft mit der Information, dass das Spiel erst kürzlich, genauer gesagt am 14. August, den Goldstatus erreicht hat. Zum Dank wird demnach der Launch von dem 12. Oktober hin zu 5. vorverlegt und wir dürfen uns darauf freuen, die Meuchelmesser auf PlayStation, Xbox und PC noch früher fliegen zu lassen!

Eine gigantische Botschaft für alle Anhänger der Reihe, wo Mirage doch sowohl aktuelle Fans als auch Liebhaber der alten Teile abholen soll und ein deutlich kompakteres, qualitativ aber keinesfalls minderwertigeres Abenteuer darstellen soll. Mich freut die Nachricht aber auch in Anbetracht dessen, dass wir zuletzt immer häufiger von Negativschlagzeilen berichten, wo unerwartete Zwischenereignisse oder Probleme bei der Produktion der Titel für eine Verschiebung in die fernere Zukunft sorgen – schön zu sehen, dass es auch andersherum geht!

Und ganz ehrlich: Ich bin inzwischen richtig heiß auf Assassin's Creed Mirage. Ein Stealth-Action-Titel, der zu seinen Wurzeln zurückkehrt und mich womöglich derart komplett abholt, wie es einst nur die ersten beiden Teile konnten? Da sag ich nicht nein!

Im Bagdad des 9. Jahrhunderts kämpfen wir uns hierbei als Basim Ibn Ishaq, der zuletzt schon in Valhalla ins Rampenlicht trat, durch die Gassen, während wir den bemerkenswerten Aufstieg vom Straßendieb zum Meisterassassinen durchleben. Bagdad wird zudem die einzige spielbare Stadt sein, was Fans der neueren XXL-Abenteuer stören dürfte, zeitgleich aber auch Interessenten und Liebhaber der Ezio-Trilogie oder aber eines Unity wieder an Bord holen könnte. Konzentrierte, taktische Action in kompakter Umgebung: Das, was das Franchise einst groß machte, soll nun wiederkehren – und es könnte besser denn je werden!

In den letzten Monaten haben wir bereits einige Einblicke in das Spiel erhalten: Während des Summer Games Fest wurden uns actiongeladene Gameplay-Minuten gezeigt, und es wurde bestätigt, dass es derzeit keine Pläne für DLC gibt. Zudem wissen wir indessen, dass Komplettisten mit einer Spielzeit von 25 bis 30 Stunden rechnen dürfen – bei Weitem weniger als die letzten Abenteuer boten ... aber wie heißt es so schön? Qualität über Quantität!

Die Zeit bis zum verfrühten Release überbrücken? Mit diesen Highlights für deine PlayStation 5 sowie Xbox Series X ein leichtes!