Tekken 8: Offizielles Releasedatum mit neuem Gamescom-Trailer enthüllt

Tekken 8 hat im Rahmen der Gamescom's Opening Night Live einen brandneuen Trailer erhalten. An sich nichts Neues in Anbetracht der schieren Menge an Inhalten in jüngerer Vergangenheit.

Der Unterschied: Endlich wissen wir auch, wann das Fighting-Game-Highlight erscheint ... und mit dem 26. Januar 2024 ist das erste Jahreshighlight für 2024 womöglich bereits in Stein gemeißelt!

Tekken 8 wird neben PC auch für PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheinen und hierbei plattformübergreifendes Spielen erlauben. Das bedeutet, dass Spieler, unabhängig von der Plattform, die sie wählen, gegen ihre Freunde antreten können.

Die Fans dürfen sich außerdem auf eine spannende Riege von Charakteren freuen, darunter altbekannte Favoriten wie Jin Kazama und Kazuya Mishima, aber auch Neulinge wie die kürzlich enthüllte "Coffee Queen" Azucena. Noch immer vermissen wir ein oder zwei Serien-Veteranen, mit Yoshimitsu, Steve und Kuma wurden nun aber immerhin noch einige beliebte Rosterergänzungen nachgereicht.

Insgesamt soll das Tekken 8-Aufgebot zu Beginn gleich 32 Charaktere beinhalten. Und langsam sind die Plätze rar gesät... Es bleibt also spannend zu sehen, wer es direkt ins Start-Lineup schafft, wer mit DLC nachgereicht wird oder wer diesmal gänzlich zu Hause bleiben muss und das nächste King of Iron Fist Tournament versäumt.

Ein letztes Highlight war übrigens der neue Einzelspieler-Modus, der ähnlich wie der Battle Hub in Street Fighter 6 zu funktionieren scheint. Wie im neuesten Trailer gezeigt, können Spieler hier ihren eigenen Avatar erstellen und online über Arcade-Automaten gegen andere Spieler antreten. In diesem Bereich können auch maßgeschneiderte Outfits für die Charaktere entworfen werden, die dann in den Kämpfen nutzbar sind. Den vollen Umfang der Features können wir derzeit aber nur erahnen. Bis zum Release ist ja aber auch noch ein wenig Zeit und ich bin mir sicher, dass wir nach der Gamescom 2023 schon wesentlich schlauer sein dürften, bevor wir uns schließlich im Januar 2024 in den Ring schmeißen!

