Tekken 8 – Alles, was du zur neuesten Ausgabe des 'King of Iron Fist Tournament' wissen musst

Die Ankündigung von Tekken 8, dem neuesten Teil eines der besten Kampfspiel-Franchises aller Zeiten, sorgte bereits zum Ende des Vorjahres für Furore.

Und obwohl es bis zum Release noch immer einige Zeit hin ist, gibt es doch immer mehr Informationen, die zum achten Teil publik werden. Mit regelmäßigen Trailern und Roster-Ankündigungen versüßt uns Publisher Bandai Namco zudem recht angenehm die Wartezeit.

Noch immer warte ich aber auf die große Marketingkampagne, die auch die achte Iteration des 'King of Iron Fist Tournament' mehr als verdient hätte. Aber auch wenn eben diese bisher ausblieb, gibt es doch schon so einiges, was man zu Tekken 8 in Erfahrung bringen konnte.

Und damit du dir die Suche ersparen kannst, habe ich dir im folgenden alles Relevante zusammengetragen, was es zu Tekken 8 zu wissen gilt.

Tekken 8: Auf den Punkt gebracht

Kann Jin im achten Teil von Tekken endlich vollends die Kontrolle über seine teuflischen Kräfte erlangen? (Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Worum handelt es sich? Den achten Haupteintrag der langjährigen Tekken-Spielereihe

Wann kann ich Tekken 8 spielen? Der konkrete Veröffentlichungstermin steht bisher noch nicht fest.

Auf welchen Konsolen kann ich Tekken 8 spielen? Bestätigt sind für Tekken 8 bisher PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Xbox Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie X (Öffnet sich in einem neuen Tab) und der PC.

Tekken 8: Veröffentlichungstermin und Plattformen

Die Schauplätze in Tekken 8 überzeugen einmal mehr durch stimmungsvolles Ambiente, zerstörbare Umgebungsdetails und die modernen Möglichkeiten der Unreal Engine. (Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Nach der Ankündigung entlang der State of Play im September 2022, gab es zu Tekken 8 kaum mehr Infos in Form von konkreten Daten zur Veröffentlichung. Die einzigen Häppchen, die uns bisher bereitgestellt wurden, sind die zahlreichen Charakter-Trailer, die deren Auftreten in der achten Iteration des Kampfturniers bestätigen.

Naja gut... stimmt so halb. Entlang eben dieser Trailer wurden nämlich immerhin auch einige Arenen, Gameplay-Mechaniken und die Plattformen vorgestellt, für die Tekken 8 garantiert erscheint.

Bisher handelt es sich bei den Plattformen um die aktuellsten Konsolen von Microsoft und Sony sowie den PC. Bestätigt wurde aber immerhin, dass die Online-Komponente des achten Teils Cross-Play erlaubt, was für dich und deine Freunde nur frohe Kunde bedeuten kann!

Und für Fans der Online-Konfrontation gibt es noch mehr erfreuliche Nachrichten. Denn aufgrund zahlreicher Community Events (Tekken World Tour, EVO) sowie bisheriger Erfahrungen im Online-Multiplayer wurde auf dessen Optimierung hingearbeitet. Eben deswegen hat man sich bei Tekken 8 um einen Rollback-Netcode gekümmert. Selbiger soll im Vergleich zum Vorgänger für eine deutlich angenehmere Spielerfahrung auf beiden Seiten sorgen, die ganz unabhängig von der Verbindungsstabilität funktioniert.

Tekken 8: Trailer

Nachdem Kazuya bereits eine große Rolle im Vorgänger gespielt hat, wird er auch in Tekken 8 einer der relevantesten Charaktere sein. (Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Der letzte Trailer zu Tekken 8 wurde bereits im Februar hochgeladen und präsentierte eine Vielzahl von Charakteren und vor allem Rückkehrern. Zu eben diesen zählt beispielsweise auch Jun Kazama. Daneben gab es aber auch neue Schauplätze zu bestaunen, die zum fleißigen Prügeln einladen sollen.

Eine Vielzahl von Trailern lässt sich zudem auf dem Bandai Namco YouTube-Kanal finden. Hier werden regelmäßig Gameplay-Videos zu den einzelnen Charakteren des Rosters bereitgestellt, die als Appetizer für das, was in naher Zukunft folgen soll, dienen.

Zudem ist es bei einem derart umfangreichen Charakterpool eine große Freude auf die liebsten Charaktere als Rückkehrer zu hoffen und sich von den wuchtigen Moves potenzieller Neulinge verzaubern zu lassen.

Besonders cool: Auch alte Hasen wie Jin, Kazuya oder aber Paul haben eine Reihe von neuen oder modernisierten Moves in Petto. Somit wirken auch diese Charaktere deutlich agiler, facettenreicher und insgesamt frischer als je zuvor.

Neugierig wer außer den bereits genannten Charakteren bereits als Teil des Rosters feststeht? Dann wirf einen Blick auf unsere Sammlung an bisherigen Ankündigungstrailern:

Jin Kazama

Kazuya Mishima

Jun Kazama

King

Paul Phoenix

Nina Williams

Ling Xiaoyu

Jack-8

Marshall Law

Leroy Smith

Lars Alexandersson

Asuka Kazama

Emilie “Lili” De Rochefort

Ich hoffe natürlich sehr, dass die bisherige Auswahl noch lang nicht das vollumfängliche Roster darstellt. Immerhin fehlen noch immer viele bekannte Gesichter wie Yoshimitsu oder Hwoarang. Und da das Roster zunehmend an Umfang gewonnen hat, dürfte es auch im achten Ableger nicht jeder einzelne der bisher bekannten Charaktere in die Auswahl schaffen.

Was die Vorfreude weiter steigert, ist das Potenzial einer plötzlichen Rückkehr wie bei Jun Kazama, die ja schon viel zu lang nicht mehr Teil der Charakterauswahl war. Wer schafft es also ins Roster? Wer skippt das kommende Turnier? Es bleibt spannend...

Aber da es ja bereits in Tekken 7 noch lange nach dem ursprünglichen Release Erweiterungen des Charakterpools in Form von DLC-Packs gab, mache ich mir zumindest im Bezug auf Kämpfervielfalt wenig Sorgen.

Tekken 8: Gameplay

Auch die x-te Konfrontation der zwei Streithähne Jin und Kazuya verspricht wieder reichlich Spannung, ordentlichen Schlagabtausch... und vermutlich auch den ein oder anderen Laserstrahl in ihrer Teufelsform... (Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Wie von Tekken bisher bekannt und zum Teil auch erwartet, wird auch der achte Teil dem Spieler eine Kombi aus Aggresivität, smartem Kombo-Einsatz, Glück und geschicktem Ausweichen abverlangen.

Im Interview mit IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab) versicherte Harada jedoch, dass vor allem der erste Aspekt in Tekken 8 vordergründig sein wird. Entsprechend wird es eine Handvoll neuer Mechanismen geben, die eine nach vorn preschende Spielweise gebührend entlohnen.

Ein großer Teil des Gameplays wurde zudem durch Tekken 7 und vor allem die kompetitiven Aspekte und Learnings des genannten Vorgängers inspiriert. Entsprechend soll Tekken 8 unterhaltsamer denn je werden und laut Harada "Auch so aussehen, dass es Spaß macht und neue Leute fesselt und anlockt."

"Es wird das technisch anspruchsvollste und aggressivste sein, was wir in Tekken-Titeln bisher erleben konnten, aber auch eine Freude für SpielerInnen, die das Franchise ohne Vorerfahrung genießen wollen."

Wer auf weiter Vorabeinblicke in erzählerischer Form scharf ist, sollte sich zudem die rund 35-minütige Fragerunde (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit Harada zu Gemüte führen.

Nina weiß nicht nur durch Tritte, Hiebe und Griffe zu begeistern... sondern bringt auch ihre Pistolen zum Faustkampf mit – unfair, aber effektiv! (Image credit: Bandai Namco)

Ein Beispiel für die neuen Mechaniken ist übrigens das Heat-System welches schon entlang der Charaktertrailer immer mal wieder vorgestellt wird. Ähnlich wie die Wut-Künste aus dem Vorgänger funktioniert eben diese Mechanik, betont aber einmal mehr die aggressive Komponente, die Harada sich für Tekken 8 wünscht.

Entsprechend gibt es einen neuen Balken unterhalb deiner Lebensanzeige, der sich während des Kampfes auffüllt und seine Farbe hin zu lila ändert, sobald er aktiviert wurde. In den darauffolgenden 10 Sekunden kann der Nutzer nun Heat Dashes oder Smashes ausführen, die den Gegner ordentlich Schaden zufügen und einfach nur grandios aussehen.

Insofern das natürlich beide Seiten simultan nutzen, ist klar, dass es hier zu einigen spannenden Finishes kommen dürfte, die auch noch äußerst wuchtig inszeniert sind.

Natürlich gibt es aber noch viel mehr, was uns in Tekken 8 bevorstehen dürfte. Auf detaillierte Infos hierzu müssen wir uns aktuell aber leider noch gedulden. Immerhin bleibt noch einiges an Wartezeit bis zum finalen Release. Sicher scheint aber schon jetzt, dass auch Tekken 8 einmal mehr die Bedeutung der Reihe für das Genre verdeutlichen wird und das Potenzial hat, der (temporäre) Fighting-König zu werden.

