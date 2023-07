Mortal Kombat 1: Alles, was wir bisher wissen

In weniger als 2 Monaten erscheint Mortal Kombat 1 bereits und schon jetzt können wir uns ein erstes Bild davon machen, wie der neue Ableger der NetherRealm Studios aussieht, sich spielt und welche verrückte Geschichte uns dieses Mal erwarten wird.

Mortal Kombat 1 ist hierbei eine Art kanonischer Neustart wie auch eine direkte Fortsetzung. Entsprechend wird ein Neuanfang gewagt, ohne viel der einstigen Identität wie auch grandiosen Ideen aufzuopfern, welche das Franchise bereits seit mehreren Jahrzehnten zu einem der beliebtesten machen.

Im Folgenden möchte ich einmal auf all das eingehen, was uns bereits zu Mortal Kombat 1 bekannt ist. Konkret werden wir uns über das Veröffentlichungsdatum, das Charakterroster, die angekündigten Plattformen für den Release wie auch Story und Gameplay unterhalten. Ohne Zweifel wird der Titel auch noch einmal für Ableger wie Street Fighter 6 gefährlich und dürfte somit zweifelsohne um die Krone der besten Beat'em'Ups im Jahr 2023 konkurrieren.

Mortal Kombat 1: Auf den Punkt gebracht

Was ist Mortal Kombat 1? Reboot der umfangreichen Mortal Kombat-Serie wie auch der neueste Eintrag des Fighting-Franchise

Reboot der umfangreichen Mortal Kombat-Serie wie auch der neueste Eintrag des Fighting-Franchise Wann kann ich Mortal Kombat 1 spielen? Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September 2023

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September 2023 Für welche Plattformen erscheint MK1? Neben PC, PS5 sowie Xbox Series X erscheint der Titel auch für die Nintendo Switch

Neben PC, PS5 sowie Xbox Series X erscheint der Titel auch für die Nintendo Switch Wer entwickelt den Titel? Einmal mehr ist NetherRealm Studios für die Entwicklung verantwortlich

Mortal Kombat 1: Veröffentlichungsdatum und Plattformen

(Image credit: Warner Bros. Games)

Mortal Kombat 1 wird am 19. September 2023 veröffentlicht. Entsprechend werden Konkurrenten wie Street Fighter 6 es noch einmal schwer haben, sich den Titel "Bestes Fighting-Game 2023" konkurrenzlos zu sichern.

Wer sich bereits im Vorfeld die Premium Edition oder gar die Kollectors-Variante sichert, der darf außerdem schon verfrüht, am 14. September 2023, drauflosprügeln.

Wo? Mitunter auf dem PC sowie den aktuellen Konsolen von Microsoft sowie Sony. Allerdings soll es auch eine Nintendo Switch-Version geben, auch wenn wir noch sehr gespannt darauf sein dürfen, wie der Titel dort wohl performen wird.

Mortal Kombat 1: Trailer

Mortal Kombat 1 – Summer Game Fest Trailer

Enthüllt wurde Mortal Kombat 1 zwar schon im Vorfeld, auf dem Summer Game Fest zeigte Entwickler NetherRealm Studios aber entlang eines ausführlicheren Trailers, wie sich der neueste Eintrag in Franchise spielen soll. Nicht nur haben wir so einen hervorragenden Ersteindruck für den grafischen Sprung wie auch die jüngeren Charaktere spendiert bekommen, sondern auch feine Gameplay-Anpassungen begutachten dürfen.

Kämpfe sind in Mortal Kombat 1 offensichtlich noch etwas temporeicher als im erstklassigen Vorgänger, was ich persönlich bevorzuge. Highlight von MK1 ist aber wohl zweifelsohne die neue Kameo-Mechanik, die es dir erlaubt, Unterstützung von vorher selektierten Mitstreitern zu erhalten, die somit als Kombo-Breaker oder -Extender dienen und für Team-Super-Moves hinzugezogen werden dürfen.

Neben Neuheiten dürfen wir aber auch Altbekanntes einmal mehr begrüßen. Konkret wird somit auch in Mortal Kombat 1 die Superanzeige wieder eine essenzielle Rolle spielen, wo sie doch einen Überblick darüber gibt, ob Aktion verstärkt werden können, zerstörerische Spezialattacken auf Abruf sind oder eine tödliche Kombination vereitelt werden kann.

Spannend: Die erwähnten Kameo-Kämpfer beschränken sich nicht nur auf Vertreter, die im spielbaren Roster verfügbar sind, sondern umfasst eine Auswahl an bekannten (wie auch neuen?) Gesichtern, die nur für Kameo-Zwecke nutzbar sind. Entsprechend wählst du diese Charaktere entlang eines separaten Auswahlbildschirms aus, wo zum Summer Game Fest Kano, Sonya wie auch Jax zur Verfügung standen. Bestätigt sind aber auch spannende Rückkehrer wie Elite-Polizist Stryker oder aber der zerstörerische Goro!

Spielerisch scheint nun aber auch mehr auf Juggling gesetzt zu werden. Konkret meint dies, dass wir eine Kombo beispielsweise am Boden beginnen, während wir unseren Gegner infolge selbiger in die Lüfte befördern und ihn hier (nach Möglichkeit) möglichst lang durch spezifische Manöver 'einsperren'. In der Luft ist ein so ziemlich jeder Charakter nämlich wehrlos, was zu zerstörerischen Kombofolgen führen kann oder den Einsatz von Kameo-Charakteren erforderlich macht. Kurzum: Mortal Kombat 1 wird noch einmal spürbar die Vertikalität des Brawlers forcieren und in Kombination mit dem ohnehin höheren Tempo für ein frisches Spielgefühl sorgen.

Mortal Kombat 1 – Ankündigungstrailer

Bereits am 18. Mai wurde Mortal Kombat 1 erstmals angekündigt und lieferte einen ersten Blick auf den neuen Franchise-Eintrag. Erwartungsgemäß knüpft MK1 hierbei an die Ereignisse des umfangreichen DLCs des Vorgängers, Mortal Kombat 11: Aftermath (2020), an, in welchem Feuergott Liu Kang sich nicht nur gegen Kronika, sondern auch den Zauberer Shang Tsung durchsetzte, um schließlich die verworrene Zeitlinie zu korrigieren.

Dieser Reset sorgt nun auch dafür, dass wir in mehr als einer Hinsicht zu den Wurzeln der Serie zurückkehren, während die jüngsten Ereignisse keinesfalls unbedeutend bleiben. Kein harter Reboot wie zuletzt bei Mortal Kombat (2011), aber durchaus ein softer Reset.

Im ersten Trailer können wir demnach Blicke auf den überarbeiteten Look von Liu Kang, Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, Kitana oder aber Shang Tsung erhaschen. Mitunter sind hier auch Einflüsse der jüngsten Film-Adaption aus dem Jahr 2021 erkennbar, weswegen die Charaktere inzwischen deutlich bodenständiger wirken und die aktuelle Variante von Shang Tsung beispielsweise eine ungeheure Ähnlichkeit zum Schauspieler Chin Han aus der entsprechenden Verfilmung hat.

Film zur Optik konnten wir zu eben diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, da Gameplay-material ausblieb. Immerhin war aber schon hier zu hoffen, dass Mortal Kombat 1 sich am Trailer-Material orientiert und grafisch einmal mehr neue Maßstäbe für die Serie setzen wird. Hoffnungsvoll macht uns hierbei auch, dass der Titel (abseits von der Switch) nur auf aktuellen Konsolen und dem PC erscheint, womit die volle Power der PlayStation 5 wie auch Xbox Series X nutzbar scheint.

Mortal Kombat 1 – Kombat Pack Roster Veröffentlichungstrailer

Einer der jüngeren Trailer zum neuesten Titel, der schon einmal Appetit auf das erste Kombat Pack, die DLC-Erweiterung, wie auch die erste Welle der DLC-Kämpfer macht. In wenigen Sekunden werden uns hier gleich 6 Zugänge offenbart, wobei uns Ingame-Material allerdings verwehrt bleibt. Immerhin wissen wir aber nun schon einmal, welche Kämpfer uns in naher Zukunft in Mortal Kombat 1 noch erwarten. Und wie immer begeistert das Kombat Pack als Mix aus Popkultur-Vertretern und altbekannten Gesichtern des Franchise. Konkret handelt es sich um:

Peacemaker

Homelander

Omni-Man

Ermac

Quan-Chi

Takeda

Weiteres Trailermaterial

Abseits vom großen Ankündigungstrailer wie auch der Summer Game Fest-Einblicke wurden wir zuletzt mit neuen Einblicken zu Kämpfern wie auch storyrelevanten Charakteren versorgt.

Entlang des Lin Kuei-Trailers wurde beispielsweise klar, dass neben Sub-Zero (Bi-Han) sowie Scorpion auch Fan-Liebling Smoke seine Rückkehr zelebrieren darf:

In einem zweiten Trailer wurden indessen gleich das nächste Dreiergespann bestätigt. Neben dem kampfeslustigen Baraka schaffen es soch auch Li Mei sowie Tanya in das Roster von Mortal Kombat 1, feiern somit ihrer Rückkehr und wollen mit aktualisiertem Move-Set wie auch überarbeitetem Look einmal mehr die Gamerherzen für sich gewinnen.

Den offiziellen Gameplay-Trailer für die drei genannten Charaktere möchte ich dir aber natürlich nicht verwehren:

Im neuesten Trailer dürfen wir zudem Rückkehrer Geras feiern, der bereits in Mortal Kombat 11 eine nicht unerhebliche Rolle spielte, als er Kronika treu ergeben war. Im aktuellen Trailer-Material konfrontiert Geras nun einmal mehr Liu Kang, während er dessen Taten und Folgen für die Zeitlinie kritisiert.

Geras kann aber nicht nur verbal austeilen, wie das dazugehörige Gameplay beweist. Entsprechend darf der muskelbepackte, nahezu unsterbliche Koloss auch in MK1 wieder seine Fäuste zum Besten geben, Gegner mithilfe der Zeit in der Luft gefangen halten oder aber quer durch die Stage werfen.

Am besten wirfst du selbst einmal einen Blick in das neueste Trailermaterial und überlegst dir so schon einmal eine passende Strategie, um diesen Kampftitanen zu überwältigen:

Mortal Kombat 1: Gameplay

(Image credit: Warner Bros.)

Wie schon erwähnt, wissen wir bereits seit dem Summer Game Fest, dass MK1 sich deutlich flotter spielen wird, seinen Fokus noch stärker auf Luftkämpfe verschiebt und mit den Kameo-Kämpfern ein spannendes neues Feature einführt. Zeitgleich wissen wir aber auch, dass MK1 nun zum Super-Meter zurückkehren wird, welches erstmalig einzigartige Team-Up-Attacken wie auch ein noch aggressiveres Spielen erlauben wird.

Für mich wirkt es, wie als hätte man mit Mortal Kombat 1 das Beste aus den beiden jüngsten Vorgängern vereint, was mir persönlich stark zusagt. Genial finde ich es auch, dass die allzeit beliebten X-Ray-Moves beziehungsweise Fatal Blows im 2023-Titel in ähnlicher Form zurückkehren werden, womit ein cineastisches Kampfspektakel garantiert scheint. Und gerade in Kombination mit den Team-Up-Moves scheint man hier gar noch eine Schippe draufzupacken!

Gespannt bin ich auch, inwieweit wir eine Rückkehr des Variations-Systems erwarten dürfen. Selbiges hat mir schon äußerst gut in Mortal Kombat X wie auch 11 gefallen, erlaubt es doch noch mehr Individualisierung und sorgt somit für sonderbare Online-Begegnungen, die mich selbst oder aber meinen Kontrahenten gern einmal auf dem falschen Fuß erwischen können.

(Image credit: Warner Bros.)

Aber was wäre Mortal Kombat schon ohne Fatalities? Nicht viel ... Und dementsprechend wird es wohl auch in Mortal Kombat 1 wieder eine gelungene Auswahl an Tötungsmanövern in der Fatality- oder aber Brutality-Ausführung geben. Für den einen vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, für mich aber ein absolutes Must-Have!

Und auch wenn der Ersteindruck schon einmal stimmte, bin ich gespannt ob es NetherRealm Studios tatsächlich geschafft hat, die Charakteranimationen endlich etwas flüssiger darzustellen. In der Theorie hat MK1 nämlich durchaus das Potenzial auf Unreal Engine 5 zu laufen und hier einiges aus den Kämpfern herauszukitzeln. Und gerade in diesem Punkt hinkte man bisher leider der Konkurrenz wie Tekken oder Street Fighter noch etwas zu sehr hinterher. Ich bin aber zuversichtlich, dass NetherRealm Studios auch hierauf ein Augenmerk hat und so zu Release abliefern wird!

Und was ist mit Modi? So richtig viel wissen wir diesbezüglich noch nicht. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Türme der Zeit oder ein ähnliches Äquivalent Einzug hält. Immerhin wäre mit der Vielzahl der Türme, die uns bereits aus Mortal Kombat 11 bekannt sind auch wieder für genügend Langzeitmotiviation gesorgt, wo selbige doch zumeist mit spannenden Ausrüstungsgegenständen zur Individualisierung deiner Lieblingskämper lockten.

Mortal Kombat 1: Charakterauswahl

(Image credit: Warner Bros.)

Bereits der Ankündigungstrailer gewährte einen umfangreichen Blick auf Charaktere, die wieder mit von der Partie sind, und sich auf Seiten des Erdenreichs oder aber der Außenwelt um die Vorherschaft prügeln. In Mortal Kombat 1 freue ich mich dementsprechend auf die Rückkehr von:

Liu Kang

Scorpion

Sub-Zero

Kitana

Mileena

Shang Tsung

Kung Lao

Raiden

Johnny Cage

Kenshi

Li Mei

Rain

Smoke

Baraka

Tanya

Jenseits davon ist es allerdings recht schwer einzuschätzen, wer in Mortal Kombat 1 (als spielbarer Charakter) zurückkehren wird. Natürlich würde ich mich auf Jade, Casie Cage, Jax oder Noob Saibot freuen oder auch Rückkehrer aus älteren Teilen willkommen heißen. Wie auch bei Mortal Kombat 11 werden wir wohl auch in MK1 den ein oder anderen Neuzugang begrüßen dürfen, womit die raren Plätze im Roster wohl recht zügig gefüllt sein dürften.

Wenig zuträglich ist dem auch die Einführung von Gastcharakteren, die NetherRealm Studios bereits seit einigen Teilen durchzuführen pflegt. Neben Kratos aus God of War haben es so auch schon Horrorfiguren wie Freddy Krueger, Jason Vorhees oder gar Xenomorphs aus Alien in die Auswahl geschafft. Zuletzt durften wir uns über Arnold Schwarzeneggers Terminator, Silvester Stallones Rambo oder aber spielbare Comic-Vertreter wie Spawn und den Joker freuen.

Und auch in Mortal Kombat 1 werden popkulturelle Ergänzungen wohl nicht ausbleiben, wo Peacemaker, Omni-Man wie auch Homelander schon entlang des Kombat Packs bestätigt wurden.

Mortal Kombat 1: Story

(Image credit: Warner Bros.)

Der Ankündigungstrailer hat bereits offenbart, dass Mortal Kombat 1 direkt an die Ereignisse der Mortal Kombat 11-Erweiterung Aftermath anknüpfen wird. Entsprechend hat Feuergott Liu Kang den Zauberer Shang Tsung bezwungen und die Herrschaft über den Sand der Zeit von Kronika erlangt. Der neue Beschützer von Earthrealm (dem Erdenreich) hat daraufhin die Erde selbst neu geschaffen und den Ereignisse freien Lauf gelassen. Im Trailer wird allerdings auch schon angedeutet, dass Shang Tsung einmal mehr durch ein Portal zurückkehrt und so auch im neuesten Teil die Rolle eines der Hauptantagonisten einnehmen könnte.

In zwei Minuten ist natürlich nur begrenzt viel darstellbar, mitunter können wir aber die Feuergärten der Shirai Ryu begutachten, wo wir hier doch Scorpion sowie Sub-Zero begegnen.

Mehr zur Story dürften wir wohl aber erst in den kommenden Wochen erfahren, wenn sich Mortal Kombat 1 allmählich seinem Release-Termin nähert. Wie aber auch die Vorgänger dürfte MK1 einen vollständigen Story-Modus erhalten, der schon seit dem Ableger von 2011 zu begeistern weiß und üblicherweise 6-8 Stunden Unterhaltung liefert.

Persönlich bin ich der Meinung, dass das letzte Wort rund um die Götterältesten, Kronika wie auch Cetrion noch längst nicht gesprochen ist. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir einmal mehr mit Shao Khan oder gar Shinnok konfrontiert werden. Wie so häufig werden wir wohl aber auch neuen Widersachern begegnen, die uns das Leben schwer machen, was bei mir nur für noch mehr Vorfreude sorgt.

Mortal Kombat 1: Verfügbare Edition des Hauptspiels

(Image credit: Warner Bros. Games)

Natürlich wird es Mortal Kombat 1 ganz standardmäßig als Vollpreistitel ab 69,99 Euro zu erwerben geben. Allerdings hat NetherRealm Studios eben auch eine Premium Edition angekündigt, welche mit 99,99 Euro zur Kasse bittet.

Und wer sich als größter Fan des Franchise behaupten will, der greift womöglich gleich zur Kollector's Edition. Allerdings ist eben diese mit knapp 250 Euro auch nicht gerade großzügig bepreist ...

Vorbesteller Boni für die Standard-Edition

Insofern du schon jetzt davon überzeugt bist, dass MK1 ein Erfolg wird, kannst du den neuesten Eintrag der Reihe natürlich bereits vorbestellen. Hier erhältst du zudem folgende Goodies on top:

Shang Tsung als spielbaren Charakter

Zugang zur Vorbesteller-Beta (nur für Xbox Series sowie PS5)

Vorbestellerboni für die Premium Edition

Wer hingegen zur Premium Edition greift, der erhält nicht nur die erwähnten Boni, sondern gleich noch eine Reihe weiterer Extras sowie bevorzugten Zugang zu bestimmten Inhalten.

Konkret beinhaltet die Premium Edition:

Shang Tsung als spielbaren Charakter

Zugang zur Vorbesteller-Beta (nur für Xbox Series sowie PS5)

6 neue spielbare Charaktere (womöglich enlang des Kombat Packs)

5 neue Kameo-Charaktere

eine Woche Vorabzugang für alle DLC-Charaktere

Ein Jean-Claude Van Damme-Kostüm für Johnny Cage

1250 Drachenkristalle



Kollector's Edition

Noch mehr bekommst du nur noch mit der Kollector's Edition. Hier gibt es neben digitalen Inhalten zudem auch den ein oder anderen physischen Bonus, den du dir im Anschluss in dein Gaming-Zimmer stellen kannst.



Die Inhalte der Kollector's Edition umfassen:

Shang Tsung als spielbaren Charakter

Zugang zur Vorbesteller-Beta (nur für Xbox Series sowie PS5)

6 neue spielbare Charaktere (womöglich enlang des Kombat Packs)

5 neue Kameo-Charaktere

eine Woche Vorabzugang für alle DLC-Charaktere

Ein Jean-Claude Van Damme-Kostüm für Johnny Cage

2700 Drachenkristalle

Eine Liu Kang-Skulptur

COARSE art prints inspired by Mortal Kombat 1

Ein exklusives Steel-Case

Eine exklusive wie auch limitierte Liu Kang In-Game-Farbvariante, welche durch die beiliegende Skulptur inspiriert wurde

Mortal Kombat 1: Neuigkeiten und Gerücht

Mortal Kombat 1 Kombat Pack Reveal Trailer veröffentlicht

Die ersten Kämpfer des Kombat Packs wurden enthüllt und während konkretes Gameplay-Material noch ausblieb, sind somit doch zumindest schon einmal mehr als eine Handvoll Neuzugänge für den neuesten Ableger bestätigt. Ergänzt wird die Kämpferriege indessen von Charakteren wie Quan Chi oder Ermac, während auch die Capeträger Omni-Man (Invincible) oder aber Homelander (The Boys) mitmischen werden.

Mortal Kombat 1 Summer Games Fest - Ausführliche Enthüllung

Das Summer Game Fest lieferte erste Einblicke in die Spielweise von Mortal Kombat 1 und erklärte, was sich beispielsweise hinter dem neuen Kameo-System verbirgt. Tag-Team-Manöver, deutlich flottere Kämpfe und eine optisch erstklassige Präsentation des Gemetzels, welches durch erstklassige Beleuchtung wie auch bildhübsche Animationen in Szene gesetzt wird, erwarten dich.

Mortal Kombat 1 Ankündigungstrailer und Veröffentlichungsdatum enthüllt

Am 18. Mai wurde Mortal Kombat erstmalig mit einem Render-Trailer detaillierter vorgestellt und soll bereits am 19. September 2023 erscheinen – nur vier Monate später! Seit dem letzten Haupteintrag der Reihe sind nunmehr vier Jahre vergangen, womit die Zeit inzwischen reif scheint. Außerdem hat NetherRealm bewusst die Entwicklung von Injustice 3 übersprungen, um stattdessen an der Geschichte rund um Liu Kang und Co. zu arbeiten.

Mortal Kombat 12 in Entwicklung bestätigt in Warner Brothers Investorengespräch

Mortal Kombat 12 – inzwischen Mortal Kombat 1 – wurde auf unkonventionelle Weise angekündigt: bei einem Investorentreffen von Warner Brothers. Der Titel soll noch im Jahr 2023 erscheinen, Trailer sowie eine Vorschau blieb uns Entwickler NetherRealm Studios bisher aber schuldig. Wir gehen allerdings davon aus, dass hier zeitnah noch nachgebessert wird und wir alsbald schon erste Bilder zum neuesten Eintrag bestaunen dürfen.

