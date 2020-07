Der beste Monitor 2020: Die Top 10 Monitore und Bildschirme, die wir getestet haben

Investiere in einen der besten Monitore, die 2020 zu bieten hat, und er wird deine Computerererlebnis für immer zum Besseren verändern. Schließlich ist ein Monitor wie ein Fenster zur Seele deines Computers, und er kann dein Computererlebnis verändern oder zerstören. Das heißt, je besser der Monitor, den du verwendest, desto intensiver ist das Erlebnis - egal, ob du nur Videos streamst oder anspruchsvolle kreative Aufgaben wie Videobearbeitung ausführst.

Das heißt auch, dass deine Augen umso weniger belastet werden, je besser der Monitor ist, was die Ermüdung der Augen verringert, was wiederum eine längere Nutzung des Geräts ermöglicht. Wenn du stundenlang auf deinen Bildschirm starrst, ist das ein besonders wichtiges Detail.

Welche Art von Monitor auch immer du suchst – ob es ein Monitor mit wahnsinnig schneller Bildwiederholungsrate ist, der sich perfekt für Spiele eignet, ein Monitor mit einem riesigen Bildschirm (vielleicht ein Ultrawide-Monitor*) für mehr Arbeitsfläche oder ein USB-C-Monitor* als Zweitbildschirm für dein Ultrabook – in dieser Liste wirst du fündig. Wir haben eine Liste mit den besten Monitoren zusammengestellt, die alle von uns getestet und geprüft wurden. Egal, ob du ein Gamer, ein Grafiker, oder ein Gelegenheitsnutzer bist, der einfach nur nach einem besseren Display sucht – hier findest du den besten Monitor für dich.

Die besten Monitore 2020 im Überblick:

BenQ PD3200U AOC Agon AG352UCG6 Black Edition Asus ROG Swift PG27UQ Acer Predator X34 Asus Designo Curve MX38VC Dell UltraSharp UP3218K BenQ EX3203R Alienware 25 BenQ Zowie XL2540 MSI Optix MPG341CQR

Besonders 3D-Designer lieben den BenQ PD3200U. (Image credit: BenQ)

1. BenQ PD3200U

Der beste für (einige) Gamer und Profis

Bildschirmgröße: 32 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 350 cd/m2 | Reaktionszeit: 4 ms | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 1000:1 | Farbunterstützung: sRGB 100% | Gewicht: 8,5 kg

4K-Auflösung

Großer Bildschirm

Design für manche langweilig

Einige Funktionen sind etwas speziell

Jetzt, wo die besten PCs besser mit 4K klarkommen als je zuvor, gibt es die besten 4K-Monitore an jeder Ecke. Deshalb hat BenQ den PD3200U, einen gigantischen 32-Zoll-Ultra-HD-Bildschirm, als Teil seiner Designer Monitor-Reihe herausgebracht. Dank der werkseitig kalibrierten Farbgenauigkeit und des CAD/CAM-Modus ist dieser Bildschirm bei 3D-Designern besonders beliebt. BenQ hat für Kreative und Profis ein Panel entwickelt, das scheinbar aus Versehen auch Spielern gefallen wird und das ihn zu einem der besten Monitore überhaupt macht – solange sie den Platz dafür auf ihrem Schreibtisch finden.

Lies den kompletten Test: BenQ PD3200U

Der AOC Agon AG352UCG6 Black Edition ist einer der besten Ultrawide-Monitore auf dem Markt. (Image credit: AOC)

2. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Ultrawide auf Anabolika

Bildschirmgröße: 35 Zoll | Seitenverhältnis: 21:9 | Auflösung: 3440 x 1440 | Helligkeit: 300 cd/m2 | Reaktionszeit: 4 ms | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 2500:1 | Farbunterstützung: sRGB 100% | Gewicht: 11,8 kg

Phänomenale Farbdarstellung

120 Hz Bildwiederholrate

Clunky OSD menu

Obwohl der AOC Agon AG352UCG6 Black Edition ein Gaming-Monitor durch und durch ist, ist er einer der besten Monitore, wenn es um Ultrawide-Displays geht. Mit seiner außergewöhnlichen Farbunterstützung, dem starken Kontrastverhältnis und der unglaublich schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz sieht alles, was du auf deinem PC machst, besser aus und fühlt sich schneller an. Er ist zwar etwas teurer, aber dieser Ultrawide-Monitor kann die Produktivität erheblich steigern, sodass er den hohen Preis voll und ganz wert ist. Solange du die Hardware hast, um ihn zu betreiben, ist er einer der besten Monitore, die man für Geld kaufen kann.

Lies den kompletten Test: AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Der Asus ROG Swift PG27UQ vereint so viele High-End-Features in sich. (Image credit: Asus)

3. Asus ROG Swift PG27UQ

Teuer, aber schön

Bildschirmgröße: 27 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 3840 x 2160 | Helligkeit: 600 cd/m2 | Reaktionszeit: 4 ms | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 50000:1 | Farbunterstützung: Adobe RGB 99% | Gewicht: 12,8 kg

HDR

Wunderschöne Bildqualität

Sehr teuer

Wenn du nach einem der besten Monitore suchst und bereit bist, einfach aufzugeben und den teuersten Monitor zu kaufen, den du finden kannst, dann hast du Glück gehabt. Der Asus ROG Swift PG27UQ vereint so viele High-End-Funktionen, dass es fast zu viel erscheint. Er verfügt nicht nur über einen 4K-UHD-Bildschirm mit 144 Hz, sondern rockt auch Nvidia G-Sync und HDR. Er ist einfach der beste Monitor auf dem Markt, aber er kostet auch ein Vermögen. Wenn du spielst, Fotos und Videos bearbeitest oder auch nur gewöhnliche Desktop-Arbeiten verrichtest, kannst du mit diesem Monitor nichts falsch machen, solange du das Geld dafür hast.

Lies den kompletten Test: Asus ROG Swift PG27UQ

Der Acer Predator X34 ist ein wunderbares Beispiel dafür, was ein Ultrawide-Monitor kann. (Image credit: Acer)

4. Acer Predator X34

Ein Gaming-Monitor mit Attitüde

Bildschirmgröße: 34 Zoll | Seitenverhältnis: 21:9 | Auflösung: 3440 x 1440 | Helligkeit: 300 cd/m2 | Reaktionszeit: 4 ms G2G (grau-zu-grau) | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 100.000.000:1 | Farbunterstützung: SRGB 100% | Gewicht: 9,9 kg

Aggressives Design

Perfekte Farbgenauigkeit

Beschränkte Anschlussauswahl

Schwache Lautsprecher

Wenn du des alten 16:9-Bildformats überdrüssig geworden bist, gibt es nichts, das so gut ankommt wie ein 21:9-Bildschirm im Kinoformat. Es ist nicht das beste für Netflix oder YouTube, aber der Acer Predator X34 ist ein fantastisches Beispiel dafür, was ein Ultrawide-Monitor alles kann. Mit einem auffälligen Aluminiumrahmen und einem polygonalen Ständer, der wie ein Vogelfuß aussieht, ist dieser massive 34-Zoll-Monitor ein Wunderwerk. Noch wichtiger ist, dass du dank G-Sync von Nvidia deine Grafikkarte nicht mit V-Sync belasten musst. Der Acer Predator X34 erledigt die ganze schwere Arbeit für dich. Er ist so beeindruckend, wie ein Gaming-Monitor nur sein kann, und einer der besten Monitore, die man im Jahr 2020 kaufen kann.

Lies den kompletten Test: Acer Predator X34

Der Asus Designo Curve MX38VC hat eine gigantische Auflösung von 3840 x 1600. (Image credit: Asus)

5. Asus Designo Curve MX38VC

Die ganze weite Welt

Bildschirmgröße: 37,5 Zoll | Seitenverhältnis: 21:9 | Auflösung: 3840 x 1600 | Helligkeit: 300 cd/m2 | Reaktionszeit: 5 ms G2G (grau-zu-grau) | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 1000:1 | Farbunterstützung: 1,07 Mio. Farben | Gewicht: 9,9 kg

Eine Menge Pixel

Qi-Wireless-Charging

Kein HDR

Ultrawide-Monitore gibt es schon seit einer Weile: Seit einigen Jahren stehen sie ständig auf der Liste der besten Monitore der Welt. Diese breiten Monitore sind Lebensretter, wenn es um die Produktivität geht, und sie werden immer beliebter. Der Asus Designo Curve MX38VC bringt es jedoch auf die nächste Stufe. Dieser Monitor hat nicht nur eine gewaltige Auflösung von 3.840 x 1.600, sondern ist dank USB-C-Kompatibilität und einem in den Fuß integrierten kabellosen Qi-Ladegerät auch ein unverzichtbarer Begleiter am Arbeitsplatz. Er ist ein bisschen teuer und verfügt nicht über HDR, aber das ist das Opfer wert, besonders für Profis.

Lies den kompletten Test: Asus Designo Curve MX38VC

Verarbeitung und Farbgenauigkeit des Dell UltraSharp UP3218K sind ebenfalls die besten auf dem Markt. (Image credit: Dell)

6. Dell UltraSharp UP3218K

Zurück in die Zukunft

Bildschirmgröße: 32 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 7680 x 4320 | Helligkeit: 400 cd/m2 | Reaktionszeit: 6 ms | Betrachtungswinkel: k/A | Kontrastwert: 1300:1 | Farbunterstützung: sRGB 100% | Gewicht: 8,5 kg

Atemberaubende 8K-Auflösung

Schönes Design

Sehr teuer

Wenige 8K-Inhalte

Normalerweise stoßen wir nicht auf Technik, die so weit voraus ist, dass sie uns aus den Socken haut, weshalb es der Dell UltraSharp UP3218K umso mehr tat. Einen der besten Monitore zu finden, der die eine solche Pracht erreichen kann, sollte nahezu unmöglich sein. Es ist auch nicht nur die Auflösung. Dell ging sogar so weit, dass auch die Verarbeitung und die Farbdarstellung die besten im Geschäft sind. Der Dell UltraSharp UP3218K richtet sich natürlich an Profis, aber wenn das also so klingt, als wäre er für dich gemacht, ist es wahrscheinlich der beste Monitor, den du je finden wirst.

Lies den kompletten Test: Dell UltraSharp UP3218K

Der BenQ EX3203R bietet eine Menge High-End-Funktionen zu einem vernünftigen Preis. (Image credit: BenQ)

7. BenQ EX3203R

Hohe Auflösung, tiefer Preis

Bildschirmgröße: 31,5 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 2560 x 1440 | Helligkeit: 400 cd/m2 | Reaktionszeit: 4 ms | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 3000:1 | Farbunterstützung: DCI-P3 90% | Gewicht: 13,4 kg

Günstig

Super zum Spielen

Unterdurchschnittliche HDR-Implementierung

Wenn du einen erstklassigen 1440p-Monitor mit HDR für Multimedia und Spiele suchst, dann könnte der BenQ EX3203R der richtige für dich sein. Er ist einer der besten Monitore des Jahres 2020 und bemerkenswert, da er eine Menge hochwertiger Funktionen in einem sehr günstigen Paket bietet. Sicher, 32 Zoll (ca. 81 cm) mögen für einen Monitor etwas zu viel klingen, aber die 1800R-Krümmung dieses BenQ-Panels bedeutet, dass es leicht zu handhaben ist, sowohl für die Produktivität als auch für die Immersion in Spielen und Medien.

Lies den kompletten Test: BenQ EX203R

Kein Screen-Tearing mehr mit dem Alienware 25 (Image credit: Alienware)

8. Alienware 25

Die allgegenwärtige Lösung für Screen-Tearing

Bildschirmgröße: 24,5 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 1920 x 1080 | Helligkeit: 400 cd/m2 | Reaktionszeit: 1 ms | Betrachtungswinkel: 170/160 | Kontrastwert: 1000:1 | Farbunterstützung: sRGB 119% | Gewicht: 11,7 kg

Tolles Design

Hohe Bildwiederholrate

Teuer

Nur 1080p

Wenn dein Budget knapp ist, könnte dieses hier dich endgültig pleite machen – wie jedes andere Alienware-Produkt auch. Dennoch wird der 25-Zoll-Gaming-Monitor von Dell Screen-Tearing praktisch eliminieren, egal ob du eine AMD Radeon VII oder eine Nvidia GeForce RTX 2080 verwendest. Da G-Sync oder FreeSync einen Teil der Arbeit von der GPU übernimmt, die sonst für V-Sync aufgewendet werden würde, könnte die Bildwiederholungsrate des Alienware 25 mit 120 Hz tatsächlich angemessen sein. Die Reaktionszeit von 1 ms? Nun, das ist nur das Sahnehäubchen auf dem Gipfel.

Lies den kompletten Test: Alienware 25

Der BenQ Zowie XL2540 tauscht schöne Lichteffekte für eine aberwitzige Bildwiederholrate von 240 Hz. (Image credit: BenQ)

9. BenQ Zowie XL2540

Ein Monitor zugeschnitten auf Pro-Gamer

Bildschirmgröße: 24 Zoll | Seitenverhältnis: 16:9 | Auflösung: 1920 x 1080 | Helligkeit: 400 cd/m2 | Reaktionszeit: 1 ms | Betrachtungswinkel: 170/160 | Kontrastwert: 1000:1 | Farbunterstützung: NTSC 72% | Gewicht: 7,5 kg

Hohe Bildwiederholrate

Einfache Einrichtung

Teuer

Wenig interessant abseits von Gamern

Es mag weit hergeholt erscheinen, aber der BenQ Zowie XL2540 ist genau der gleiche Gaming-Monitor wie der Asus Predator X34, auch wenn er von außen nicht so aussieht. Wenn man ihn von innen betrachtet, macht er seine Arbeit unglaublich gut und verzichtet auf unnötige Lichteffekte für eine aberwitzige Bildwiederholrate von 240 Hz und rasend schnelle Reaktionszeit von 1 ms. Er besitzt weder G-Sync noch FreeSync, da dieser Monitor davon ausgeht, dass du bereits über eine Maschine verfügst, die genug Leistung hat, um Screen-Tearing von sich aus zu verhindern. Stattdessen hält dieser Monitor den Ball flach, indem er viele visuelle Voreinstellungen, ein „S Switch“-Regler zur Verwaltung dieser Voreinstellungen und ein paar einstellbare Lichtschirme bietet.

Lies den kompletten Test: BenQ Zowie XL2540

Der MSI Optix MPG341CQR hat eine super-breite Auflösung, unglaublich schnelle Reaktionszeit und einen Betrachtungswinkel von 178 Grad. (Image credit: MSI)

10. MSI Optix MPG341CQR

MSIs heißer neuer 34-Zoll-Gaming-Monitor

Bildschirmgröße: 34 Zoll | Seitenverhältnis: 21:9 | Auflösung: 3440 x 1440 | Helligkeit: 400 cd/m2 | Bildwiederholrate: 144 Hz | Reaktionszeit: 1 ms | Betrachtungswinkel: 178/178 | Kontrastwert: 3000:1 | Farbunterstützung: sRGB 105% | Gewicht: 9,6 kg

Knackiges VA-Panel

Tolle Gaming-Performance

Starker Funktionsumfang insgesamt

Diese Monitorart ist teuer

Wenn du auf der Suche nach einem Gaming-Monitor mit einer superweiten 1440p-Auflösung, einer unglaublich schnellen Reaktionszeit von 1 ms, einem Betrachtungswinkel von 178 Grad und einer schnellen Bildwiederholrate bist, dann solltest du den MSI Optix MPG341CQR in Erwägung ziehen. Und wenn nicht dafür, dann vielleicht für die Tatsache, dass MSI sich für ein VA-Panel entschieden hat, im Gegensatz zu IPS, das mehr Kontrast und kräftigere Farben bietet. Ein paar Boni gibt es noch obendrein: Schicke „Mystic Light“ RGB-LEDs, USB-C-Anschluss, eine integrierte Kamera und ein bezahlbarer Preis.

Lies den kompletten Test: MSI Optix MPG341CQR

Gabe Carey, Bill Thomas und Michelle Rae Uy haben ebenfalls zu diesem Artikel beigetragen.

Image Credits: TechRadar