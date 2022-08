Im Test: BenQ PD3200U

(opens in new tab)

Da die Grafikkarten in unseren PCs immer leistungsfähiger werden, wird ein Monitor mit 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) für viele Menschen immer interessanter. Der BenQ PD3200U ist ein hervorragendes Beispiel für einen eleganten und begehrten UHD-Bildschirm, der sowohl für die Arbeit als auch für das Vergnügen geeignet ist.

Bei einer so hohen Auflösung brauchst du wirklich einen großen Bildschirm, damit du nicht auf winzigen Text und winzige Symbole schielen musst, und mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll bietet der BenQ PD3200U genau das, ohne dabei aufdringlich groß zu sein - denk daran, dass dies ein Monitor für deinen Schreibtisch ist und kein Fernseher für dein Wohnzimmer.

BenQ ist eine vertrauenswürdige Marke, wenn es um Monitore geht, und wir haben schon viel Gutes über die anderen Monitore wie den BenQ EW2770QZ und den BenQ EW3270ZL gesagt, also erwarten wir Großes von diesem Riesenbildschirm. Wird er unsere Erwartungen erfüllen? Lass uns beginnen...

Preis und Verfügbarkeit

Ein 4K-Monitor dieser Größe wird nie ein günstiges Angebot sein, aber mit 749€ ist der BenQ PD3200U ziemlich preiswert.

Das bedeutet, dass ein großer 4K-Monitor nicht unbedingt den Geldbeutel sprengen muss. Es gibt aber auch 4K-Monitore, die günstiger sind. Der Acer XB281HK zum Beispiel ist ein 28-Zoll-UHD-Monitor mit G-Sync und einer Reaktionszeit von 1 ms und ist für 600€ zu haben.

Der Philips 328P6VJEB ist ein weiterer 4K-Monitor, der die gleiche Größe wie der BenQ PD3200U hat und kostet rund 530€. Er verfügt zwar nicht über einige der professionellen Funktionen des BenQ PD3200U (auf die wir später noch genauer eingehen werden), aber wenn du diese nicht brauchst, ist er eine gute Alternative zu einem günstigeren Preis.



Achtung: Weder der Acer XB281HK noch der Philips 328P6VJEB sind derzeit noch im Handel erhältlich. Man kann maximal gebrauchte Exemplare kaufen.

Design und Funktionen

Das Design des BenQ PD3200U ist schlicht und elegant. Es ist klar, dass es sich um einen Monitor handelt, der für Arbeit und Produktivität entwickelt wurde, und es gibt keine grellen Designschnörkel, die man bei manchen Gaming-Monitoren findet. BenQ beschreibt ihn als "einfaches, funktionales Design für mehr Effizienz", dem wir im Großen und Ganzen zustimmen können.

Dieser Aussage fehlt zwar die Übertreibung, mit der viele Unternehmen ihre High-End-Produkte beschreiben, aber das heißt nicht, dass du nicht vom BenQ PD3200U begeistert sein solltest.

Mit 32 Zoll ist er zwar ein großer Monitor, aber dank der dünnen Ränder, die ihn umgeben, ist seine tatsächliche Stellfläche nicht so groß, so dass er nicht das Gefühl hat, übermäßig viel Platz auf deinem Schreibtisch zu beanspruchen. Der verstellbare Ständer lässt sich ohne Werkzeug zusammenbauen und am Bildschirm befestigen, was den Aufbau sehr einfach macht, aber trotzdem stabil ist. Dank des Tragegriffs am oberen Ende des Halses ist der BenQ PD3200U auch leicht zu transportieren (obwohl du ihn aufgrund seiner Größe nicht über weite Strecken schleppen wirst).

Im Lieferumfang des Monitors ist außerdem ein KVM-Switch (Keyboard Video Mouse) enthalten, mit dem du einen zweiten PC anschließen und zwischen beiden umschalten kannst, während du nur einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus benutzt. Das ist ein großartiges Produktivitätswerkzeug und bedeutet, dass du mit dem BenQ PD3200U deinen Schreibtisch aufräumen kannst, indem du einen zweiten Monitor, eine zweite Tastatur oder eine zweite Maus verwendest, wenn du mehrere Computer benutzt willst.

An der rechten Seite des Monitors befinden sich zwei HDMI 2.0-Anschlüsse, ein DisplayPort 1.2, ein Mini-DisplayPort, ein SD-Kartensteckplatz, zwei USB 3.0-Anschlüsse und ein 3,5-mm-Audioanschluss. Mit HDMI 2.0 kannst du jetzt 4K-Bildmaterial mit 60 Hz anzeigen. Das bedeutet, dass du auch eine PS4 Pro oder Xbox One X an den Monitor anschließen und ihn als Display für diese Geräte verwenden kannst.

Der Hals ist vollständig verstellbar, sodass du den Bildschirm neigen und schwenken sowie die Höhe einstellen kannst. Der Bildschirm kann auch um 90 Grad in den Hochformat-Modus gedreht werden, was dir noch mehr Flexibilität bietet.

Der dünne Hals ist ziemlich weit in den Sockel eingelassen, was bedeutet, dass auch der Bildschirm selbst nach hinten geschoben wird, sodass du mehr Platz hast, wenn du einen beengten Schreibtisch hast.

Das Hauptargument für den BenQ PD3200U ist seine 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160), die eine hervorragende Bildqualität liefert. Beim Arbeiten hast du viel Platz auf dem Desktop, sodass du zahlreiche Fenster und Programme gleichzeitig öffnen kannst.

Die Größe des 32-Zoll-Bildschirms (708,4 mm x 398,5 mm) bedeutet, dass Texte, Symbole und andere visuelle Elemente trotz der hohen Auflösung nicht zu klein sind. Die PPI-Zahl (Pixel pro Zoll) liegt bei komfortablen 137,68 (und sieht trotzdem gut aus).

Das Panel ist ein IPS-Panel mit einem nativen Kontrast von 1000:1. Dadurch sind die Blickwinkel sehr gut, was für einen Bildschirm dieser Größe unerlässlich ist, denn wenn du am Schreibtisch vor ihm sitzt, nimmt er fast dein gesamtes peripheres Sichtfeld ein.

Da BenQ diesen Monitor als Profi-Monitor anpreist, ist die Farbgenauigkeit in jedem Winkel wichtig, und die 100%ige RGB-Farbskala entspricht den Industriestandards. Außerdem verfügt er über Rec. 709, einen Standard für die Videoproduktion.

Der BenQ PD3200U ist Teil der Designer-Monitor-Reihe von BenQ, was bedeutet, dass er vor der Auslieferung im Werk individuell kalibriert wurde. Außerdem verfügt er über eine Reihe von Modi für Profis, wie z. B. den CAD/CAM-Modus, der den Kontrast für Linien und Formen in technischen Illustrationen bei der Verwendung von CAD-Programmen erhöht.

Der BenQ PD3200U verfügt außerdem über die Low Blue Light- und Flicker-Free-Technologie, die die Nutzung des Monitors in der Nacht angenehmer macht.

Der Animationsmodus erhöht die Helligkeit dunkler Bereiche, ohne dass helle Bereiche eines Bildes überbelichtet werden, während der Dunkelkammermodus ein komfortables Arbeiten in dunklen Umgebungen ermöglicht. Ein mitgelieferter runder Schalter, der an den Monitor angeschlossen wird, ermöglicht es dir, schnell zwischen den Voreinstellungen und Optionen zu wechseln, und kann leicht angepasst werden.

Sowohl das schlichte Design als auch die vielen Funktionen machen den BenQ PD3200U zu einem ausgezeichneten Monitor für die Produktivität, während eine gute Auswahl an Anschlüssen ihn auch zu einem großartigen Unterhaltungsmonitor macht.

Performance

In der Praxis zeigte der BenQ PD3200U eine sehr beeindruckende Leistung. Windows 10 skaliert hervorragend mit 4K und selbst bei dieser hohen Auflösung sind Menüs, Text und Symbole gut lesbar, vor allem wegen der großen Bildschirmgröße. Wir haben festgestellt, dass 4K-Monitore mit Bildschirmgrößen unter 27 Zoll schwer zu bedienen sind, es sei denn, man erhöht die Skalierung, was einige der Vorteile eines 4K-Bildschirms zunichte macht.

Wir konnten auf dem BenQ PD3200U bequem mit einer großen Anzahl von Programmen und geöffneten Fenstern arbeiten, darunter Webbrowser (natürlich mit vielen Tabs), die fast ganze Webseiten anzeigen konnten, ohne dass man scrollen musste, sowie ein Textverarbeitungsprogramm, ein Bildbearbeitungsprogramm und mehr. Die UHD-Auflösung entspricht vier 1080p-Bildschirmen und es fühlt sich wirklich so an, als hättest du eine riesige Menge Platz, wenn du den BenQ PD3200U verwendest - ohne den Aufwand und den zusätzlichen Platz, den du bei der Verwendung von vier separaten Monitoren benötigen würdest.

Auch Bilder und Videodateien sahen auf dem BenQ PD3200U hervorragend aus. Hier macht sich die werkseitige Kalibrierung wirklich bezahlt, denn wir haben schon oft Monitore zur Überprüfung erhalten, bei denen wir an einigen Einstellungen herumschrauben mussten, um die optimale Bildqualität zu erreichen. Beim BenQ PD3200U war das nicht nötig, denn er sah direkt nach dem Auspacken fantastisch aus.

Die verschiedenen Modi bringen einige Verbesserungen mit sich, obwohl Modi wie der CAD/CAM-Modus nur für eine kleine Gruppe von Fachleuten von Nutzen sein werden. Wenn du diesen Monitor als Business-Monitor für deine Arbeit kaufst, wirst du von seiner Leistung ziemlich beeindruckt sein, vor allem in Anbetracht seines Preises.

Aber wie sieht es mit der Leistung für nicht-professionelle Anwendungen aus? Wir haben ihn an eine Spielekonsole mit einer leistungsstarken Nvidia GTX 1080 Ti-Grafikkarte angeschlossen, die Spiele mit einer 4K-Auflösung ziemlich gut darstellen kann, und sie sahen wirklich hervorragend aus.

Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz wird Gamer, die an höhere Bildwiederholfrequenzen und G-Sync- oder FreeSync-Technologie gewöhnt sind, zwar nicht beeindrucken, aber wenn du moderne Spiele mit 4K-Auflösung spielst, reichen 60 Hz völlig aus. Die Reaktionszeit von 4 ms ist jedoch zu viel für Leute, die in Online-Spielen fast sofortige Reflexe brauchen; in solchen Situationen ist ein Gaming-Monitor mit einer Reaktionszeit von 1 ms erforderlich.

Wenn du also einen exzellenten, hochauflösenden Monitor mit präziser Farbwiedergabe suchst, der auch für die Wiedergabe von Filmen und Spielen in deinen Pausen geeignet ist, ist der BenQ PD3200U eine gute Wahl.

Finale Wertung

Monitore wie der BenQ PD3200U geben uns Hoffnung für eine 4K-Zukunft. Er bietet eine hervorragende Leistung und die große Bildschirmgröße gibt dir einen Einblick, wie ein großer 4K-Monitor deine Produktivität verbessern kann.

Die Rückkehr zu einem 1440p-Bildschirm nach der 4K-Erfahrung mit dem BenQ PD3200U war schmerzhaft, denn unser immer noch ziemlich hochauflösender Monitor fühlte sich im Vergleich dazu überladen und beengt an.

Der BenQ PD3200U eignet sich auch für die Wiedergabe von Medien und Spielen in 4K, du solltest ihn also nicht wegen seines professionellen Designs und seiner Funktionen ablehnen.