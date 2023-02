Beyond Good and Evil 2: Das wissen wir bisher

Beyond Good and Evil 2, die Fortsetzung von Ubisofts kultigem Action-Adventure, ist in Arbeit - obwohl wir in den letzten Jahren nicht viel darüber gehört haben.

Das Spiel reiht sich immer mehr in die großen Gaming-Mysterien der Geschichte ein, denn seit Ubisoft das Spiel auf der E3 2017 angekündigt hat, wurden nur eine Handvoll Trailer veröffentlicht. Wenn man diesen Trailern glauben darf, wird die Fortsetzung von Beyond Good and Evil ein Sci-Fi-Rollenspiel mit Open World-Galaxien und anpassbaren Raumschiffen sein.

Ubisoft hat zwar seit 2019 keine Updates mehr zu diesem lang erwarteten Nachfolger veröffentlicht, aber was wir bisher gesehen haben, deutet auf eine Fortsetzung hin, die das Warten wert ist. Willst du mehr wissen? Im Folgenden haben wir alle Neuigkeiten und bestätigten Details zu Beyond Good and Evil 2 zusammengetragen.

Beyond Good and Evil 2: Release und Plattformen

Ubisoft hat noch nicht bestätigt, wann Beyond Good and Evil 2 erscheinen wird und auf welchen Plattformen es zu erwarten ist. "Wir sind einfach noch nicht so weit, und sobald wir so weit sind, werdet ihr es als Erstes erfahren", sagten die Entwickler von Ubisoft in einem Blogpost (Öffnet sich in einem neuen Tab)im Jahr 2020.

In einer Telefonkonferenz mit Investoren im Juli 2021 (via GamesRadar (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wollte sich Ubisofts Finanzchef Frederick Duguet ebenfalls nicht auf ein Veröffentlichungsfenster festlegen. Allerdings gab er diese Erklärung ab: "Wir kommen mit Beyond Good and Evil 2 gut voran, aber es ist noch zu früh, um dir mehr zu sagen."

Beyond Good and Evil 2: Trailer

Neueste Trailer

Im Juni 2019 veranstaltete das Entwicklerteam von Beyond Good and Evil 2 einen Livestream (Öffnet sich in einem neuen Tab), um neue Gameplay-Details und Konzeptgrafiken zu enthüllen.

Es wurde erklärt, dass im Spiel jeder in System 3 ein Klon ist, während Hybride durch die Kreuzung der DNA von Menschen und Tieren entstehen. Einige dieser Hybriden werden als Sklaven für den Abbau und das Sammeln eines wertvollen und gefährlichen Minerals namens Diwalit eingesetzt. Du kannst dir unten ein Video des Streams ansehen:

Weitere Trailer

Beyond Good and Evil 2: Story und Setting

Im ersten Beyond Good and Evil von 2003 geht es um die Fotojournalistin Jade, die eine außerirdische Verschwörung aufdecken muss, was zu einem großen und abwechslungsreichen Abenteuer führt, das Stealth, Nahkampf, Rätsel, Fotografie und sogar Rennen umfasst.

Auf der E3 2018 haben wir eine Demo von Beyond Good and Evil 2 hinter verschlossenen Türen gesehen und erfahren, dass es ein Prequel mit einer jüngeren Jade als Antagonistin sein wird. Die Geschichte wird neue Informationen über Jade, DomZ und den Ursprung der Mensch-Tier-Hybriden enthalten. Du kannst dir die junge Gegnerin im Cinematic Trailer (Öffnet sich in einem neuen Tab) selbst ansehen.

Beyond Good and Evil 2: Gameplay

In der Demo wurde uns gesagt, dass du in Beyond Good and Evil 2 in einer Open World spielen kannst, die erstaunlich groß und völlig nahtlos ist. Du wirst dich von den Straßen der Stadt in den Himmel und in den Weltraum bewegen können, ganz ohne Ladebildschirme.

Von Anfang an hast du eine Nahkampfwaffe, ein Gewehr, einen Schild und ein Jetpack, die du mit interessanten Erweiterungen aufrüsten kannst. Ein wichtiger Gegenstand ist das Fernglas, mit dem du Situationen einschätzen kannst, bevor du dich auf sie einlässt. Wenn du über einem Gegner schwebst, erfährst du mehr über ihn, seine Ausrüstung und seine Fähigkeiten. Das sollte die Planung eines Angriffs deutlich vereinfachen.

Außerdem wird die Umgebung in gewissem Maße zerstörbar sein, so dass Teile von Gebäuden abgerissen werden können. Meteoritenschauer in Echtzeit können ganze Teile von Planeten treffen, was Missionen und Story-Events auslösen kann.

Da diese Details jedoch bereits vor fünf Jahren bekannt gegeben wurden und Ubisoft seit 2020 kein Update zum Spiel veröffentlicht hat, ist es möglich, dass sich einige dieser Elemente im Endprodukt noch ändern. Und da wir noch immer nicht wissen, wann das Spiel erscheint, kann sich ohnehin noch alles ändern - man siehe sich nur mal Skull & Bones (Öffnet sich in einem neuen Tab) an. Glücklicherweise kommen 2023 aber genügend andere Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) heraus, auf die wir uns bereits konkreter freuen dürfen.

Beyond Good and Evil 2: News

Eine brandneue Spiele-Engine

2017 verriet Ubisoft in einem Update-Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Beyond Good and Evil 2 mit der neuen Voyager-Spielengine entwickelt wird, um die Vision von Schöpfer Michel Ancel für das Spiel einzufangen und eine so große Welt zu erschaffen. Schau dir unten ein Video an, in dem die neue Engine vorgestellt wird: