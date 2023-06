Avatar 2 landet endlich bei den Streamingneuheiten

Avatar: Der Weg des Wassers (Disney Plus)

Es ist endlich soweit, Avatar: Der Weg des Wassers schafft es endlich auf deinen Heimbildschirm! In unserem Movie-Talk haben wir eigentlich schon alles zu dem Film gesagt. Fakt ist: Er ist, wie schon sein Vorgänger, ein absoluter filmtechnischer Vorreiter und bietet solch atemberaubende Bilder, dass die erwartungsgemäß seichte Story kaum ins Gewicht fällt. Wer sich damit anfreunden kann, bekommt hier großes Kino auf dem eigenen TV.

Ab 7. Juni bei Disney Plus

With Love (Amazon Prime)

Die unterschätzte Liebeskomödie von Amazon Studios kehrt diese Woche zu ihrem zweiten Teil zurück. Die unbeschwerte Herangehensweise an die Romantik könnte (für wen auch immer) das perfekte Gegengewicht zu der erbarmungslosen Welt von Avatar sein.

In der zweiten Staffel von With Love treffen die Zuschauer die Geschwister Lily und Jorge Diaz wieder, die sich weiterhin mit unterschiedlichem Erfolg durch die Welt der Partnersuche und Beziehungen bewegen. Wie gut, dass die beiden sich auf ihre jeweiligen Selbsthilfegruppen verlassen können, die ihnen bei ihren schwierigen romantischen Prüfungen helfen. Du wirst mit Lily und Jorge lachen und weinen, während neue Herausforderungen in Sachen Liebe meistern müssen. Material für unseren Guide der besten Prime Video Serien? Diese Entscheidung überlassen wir dir.

Ab sofort bei Amazon Prime

Manifest Staffel 4 Teil 2 (Netflix)

Für die Überlebenden des Montego Air Fluges 828 ist die Nacht zu Ende. Teil 2 von Manifest Staffel 4 wird die Staffel - und die Sci-Fi-Serie, die Netflix nach der Absetzung von ABC übernommen hat - an diesem Wochenende offiziell abschließen. Dabei verspricht sie ein explosives und möglicherweise schockierendes Ende einer der besten Netflix-Serien überhaupt zu werden.

Normalerweise würden wir an dieser Stelle kurz rekapitulieren, was im ersten Teil der Staffel passiert ist, aber das würde viele Geheimnisse bis zu diesem Punkt verraten. Manifest-Fans wissen inzwischen, was auf dem Spiel steht, also bleibt nur noch eines zu tun: Setz dich hin, schnall dich an und mach dich bereit für den Flug deines Lebens.

Ab sofort bei Netflix