Preisgünstige und basslastige Soundbar-Neuheit von Majority stellt womöglich sogar jüngsten Amazon-Konkurrenten in den Schatten

Zwar ist es erst ein paar Tage her, dass Amazon seine supergünstige Soundbar in den Ring geworfen hat, die auf den Namen "Fire TV Soundbar" hört, doch die Konkurrenz reagiert prompt in Form einer günstigen und lautstarken Antwort – Die neue Majority Teton Plus Soundbar kostet nur gerade einmal knapp 100 Pfund und könnte damit sehr wahrscheinlich noch günstiger als das Amazon-Angebot mit knapp 119 US-Dollarn sein!

Während Amazon allerdings bisher nur US-Preise durchsickern ließ, warten wir bei Majority noch auf eine Bestätigung für einen Deutschland-Release und einen entsprechenden Preis in Euro oder zumindest Dollar, um Vergleiche anstellen zu können.

Entlang des bestehenden Sortiments von Majority auf deutschen Händler-Seiten wäre ich aber zumindest etwas zuversichtlicher, dass wir die neue Teton Plus wohl eher früher als später auch hierzulande zu Gesicht und Gehör bekommen werden!

(Image credit: Majority)

Doch was kann so eine 100-Pfund-Soundbar überhaupt bieten?

Die Teton Plus Soundbar hat eine Leistung von 180 Watt und beherbergt einen passenden 5,25-Zoll-Subwoofer (im Preis und der Leistung enthalten, die Soundbar allein performt mit 120 Watt), um 2.1-Sound zu liefern. Mit dabei ist außerdem Bluetooth, HDMI ARC sowie RCA. 3,5-mm-, USB- und optische Anschlüsse sind ebenso wenig zu missen. Eine Fernbedienung sowie die dreijährige Garantie runden das Gesamtpaket schlussendlich ab.

So viel erst einmal zu den technischen Daten ... und die geben schon einmal einen guten Eindruck davon, was wohl die Zielgruppe von Majority mit der Teton Plus werden könnte: vor allem Einsteiger und Fans von Budget-Optionen. Im Gegensatz zur Amazon Alternative bietet man nämlich kein DTS Virtual:X oder Dolby Atmos.

Und auch der Subwoofer dürfte im direkten Vergleich mit der Amazon-Alternative schwächeln – auch wenn jedweder Subwoofer noch immer besser ist als gar keinen an Bord zu haben. Der große Vorteil von Majority bleibt derzeit jedoch, dass von der Amazon-Option noch keine Spur in Europa ist. Und wenn der Online-Gigant hier weiter schläft, könnte Majority mit einem preisgünstigen Angebot und beinahe non-existenter Konkurrenz im Preissegment sich gar eine kleine Monopolstellung aufbauen!

Doch es gibt auch einen Haken: den nahenden Black Friday. Wer derzeit mit dem Gedanken spielt, sich ein Technik-Upgrade zu sichern, sollte das eigentlich nur tun, wenn es wirklich einmalige und massive Rabatte sind. Immerhin stehen die nächsten Angebotswochen bei Amazon (Prime Day) und Co. schon beinahe vor der Tür und hier könnten wir mit etwas Glück sogar Angebote für die besten Vertreter in unseren Soundbar-Bestenlisten vorfinden!

Wenn du auf der Suche nach einer billigen und vergleichsweise wohlklingenden Option bist, um deinen Budget-TV aufzupeppen, hat die Teton definitiv das Potenzial hierfür. Wer hingegen eine preisintensive Anlage, bessere Audio-Support-Optionen oder schlichtweg noch mehr Bass, Umfang und Komfort präferiert, der sollte noch ein paar Wochen Geduld aufbringen – sicher ist sicher!