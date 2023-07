Mission Impossible 7 startet bald und mit diesem Gadget bekommst auch du einen Hauch Agenten-Feeling (inkl. Gewinnspiel)

Nur noch wenige Tage, dann startet der Film mit dem viel zu langen Namen Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 endlich im Kino. Wie immer wird es für Ethan Hunt und sein IMF-Team größer, gefährlicher und inszenatorisch eindrucksvoller.

Während die Geschichte mit dem nächsten allmächtigen Feind und einer furchterregenden neuartigen Waffe wieder einmal nach Standard-Agentenkost klingt, muss ich aber sagen: Ich freue mich wahnsinnig auf den Film. Es ist sogar einer meiner meisterwarteten Filme 2023. Denn die Mission Impossible-Reihe hat es wie kaum eine andere geschafft, ab einem gewissen Zeitpunkt mit jedem weiteren Teil noch irrwitziger und besser zu werden - die du übrigens alle auf Paramount Plus anschauen kannst. Was Hauptdarsteller Tom Cruise, so kontrovers seine Person auch definitiv sein mag, hier ein ums andere Mal abliefert, ist zweifelsohne beeindruckend.

So ist es keine große Überraschung, dass Teil 7 nun erneut statt mit seiner Handlung oder etwa seinem Cast mit dem wirbt, was von einigen als "Der größte Stunt der Filmgeschichte" bezeichnet wird. Aber schau es dir einfach selbst an:

Da fragt man sich wirklich, "was machen die als Nächstes mit diesem mittlerweile 61-jährigen?" Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sie ihn entweder ins All schießen oder einer Atombombe aussetzen - also hier hast du es zuerst gehört.

Wenn du jetzt aber erst einmal dieses neue Abenteuer mit Ethan Hunt sehen willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich: Wir verlosen zwei Kinotickets, damit du pünktlich am 13. Juli ganz vorne mit dabei sein kannst. Die Teilnahmebedingungen und sonstigen Infos findest du weiter unten. Doch bevor du dich einschreibst, gibt es sogar noch ein spezielles Goodie, das du dir anschauen solltest.

MI7 Bluetooth Tracker

Wenn wir uns Agentenfilme wie James Bond oder eben Mission Impossible anschauen, lieben wir es, mit unseren gut gekleideten Helden mitzufiebern und uns vorzustellen, wir könnten auch so krass sein. Doch wie beim Schach kommt es vor allem darauf an, wer dir als Gegner gegenübersitzt. Und wünschen wir uns nicht alle insgeheim manchmal, in unserer versteckten Basis auf einer einsamen Insel zu sitzen und alle Fäden in der Hand zu halten?

Mit diesem schicken Bluetooth Tracker im Mission: Impossible – Dead Reckoning-Look hast du die Chance, einen Hauch dessen selbst zu erleben. Natürlich kannst du den Tracker einfach an deinen Schlüsselbund hängen, aber komm schon. Warum hängst du ihn nicht deinen Katzen um und schaust, wo sie überall herumstreunen? Oder du betreibst Next-Level-Geocaching, wirfst den Tracker bei deiner nächsten Heißluftballonfahrt von Bord und begibst dich auf ein Abenteuer, um ihn wiederzufinden. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt - abgesehen von denen vielleicht, die an der Legalität entlangschrammen.

Teilnahmebedingungen

Wenn du aber doch lieber anderen bei derlei Abenteuern zuschaust, dann ist Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 definitiv der nächste Film deiner Wahl. Und damit du hier vielleicht schon direkt zum Start am 13. Juli dabei bist und Popcornunterhaltung in deinem liebsten Kino genießt, verlosen wir im Folgenden zweimal zwei Tickets für den neuesten Actionstreifen mit immer wahnwitzigeren Stunts.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach auf das Banner unterhalb klicken, im Formular deine Daten angeben und unsere Quiz-Frage beantworten.

Die Teilnahmefrist endet am 16.07.2023 um 23:59 Uhr. Im Anschluss daran losen wir den Gewinner aus und benachrichtigen diesen umgehend. Dann hast du bis zum 23.07.2023 Zeit, auf unsere E-Mail zu antworten. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich außerdem einverstanden, dass wir deinen Namen sowie Wohnort auf dieser Seite in anonymisierter Form ("Max M. aus Musterhausen") veröffentlichen.

Teilnahmeberechtigt sind alle mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmenden, die die Frage richtig beantwortet haben, nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier.

