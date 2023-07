Diese Darstellerin könnte die nächste Susan Storm im MCU spielen

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar erklärte Vanessa Kirby, die demnächst in Mission Impossible 7 zu sehen sein wird, dass sie mehr als bereit wäre, Susan Storm im MCU zu spielen. Das erzählte sie uns auf dem UK Junket für Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One.

Kirby wirkte bereits in einigen großen Produktionen mit, darunter Netflix' The Crown, Universals Fast & Furious-Filmreihe und Mission Impossible. Zu ihrer möglichen Beteiligung am MCU sagte sie "Es macht mir Spaß, mich in eine Figur zu verlieben und sie wieder zu spielen, egal ob es Prinz Margaret [die Kirkby in den Staffeln 1 und 2 von The Crown spielte] oder jemand anderes ist. Sie in den 50er Jahren als junges Mädchen darzustellen und dann in den 60er Jahren, als sie zu einer Frau herangewachsen ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht, besonders später."

Ein (Sue)-Sturm in der Casting-Gerüchteküche

Vanessa Kirby ist der neueste große Name, der mit der Rolle der Sue Storm im MCU in Verbindung gebracht wird. (Image credit: Marvel Comics)

Seit Marvel im Dezember 2020 bekannt gegeben hat, dass es einen MCU-Film über das ikonische Quartett entwickelt, reißt die Gerüchteküche nicht ab, wenn es darum geht, große Stars mit den Superhelden der Gruppe in Verbindung zu bringen.

Im Januar 2022 behaupteten zahlreiche Medien, Marvel sei bereit für die Besetzung der Rollen von Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm und Johnny Storm. Diese Ankündigung ist natürlich nicht eingetreten und wir warten immer noch darauf, dass die Disney-Tochter die Hauptdarsteller des Films offiziell bekannt gibt.

Vier Monate später spielte Bryce Dallas Howard, der Star aus Jurassic World, Andeutungen herunter, dass sie von Marvel für die Rolle der Sue Storm ins Auge gefasst worden sei. Im Oktober tauchten Berichte auf, dass Adam Driver (Star Wars, 65) für die Rolle des Doctor Doom, des Erzfeindes der Fantastischen Vier, in Betracht gezogen wurde.

Auch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Andere Schauspieler wie Penn Badgley (You), Mila Kunis (Family Guy), Tom Ellis (Lucifer), Jodie Comer (Killing Eve) und Emily Blunt (A Quiet Place) sind nur fünf der Namen, die mit Rollen in dem Film in Verbindung gebracht werden. Kürzlich wurden die Marvel-Fans mit Spekulationen über die Hauptrollen in den Fantastischen Vier in Aufruhr versetzt, die Driver, Margot Robbie, Daveed Diggs und Paul Mescal betreffen. Der Regisseur des Films, Matt Shakman, sagt, dass die Fans alle Casting-Berichte ignorieren sollten, bis Marvel eine offizielle Ankündigung macht.

Da die Fans immer frustrierter werden, weil sie auf eine vollständige Besetzung warten müssen, und die Schauspieler, die mit den einzelnen Rollen in Verbindung gebracht werden, es leid sind, Fragen über ihre Beteiligung zu beantworten, wäre es in Marvels bestem Interesse, die Besetzung des Films bald zu vervollständigen. Leider wird das nicht auf der San Diego Comic-Con geschehen, denn Marvel hat bestätigt, dass es seine jährliche Präsentation in Halle H wegen des Autorenstreiks nicht durchführen wird.

Mehr über Marvel erfährst du, wenn du dir die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge ansiehst.