Zwei-Minuten-Zusammenfassung

Ich dachte immer, dass das nächste große faltbare Smartphone, das von Samsungs tapferen Bemühungen, faltbare Geräte zu etablieren, ablenken würde, von Apple stammt.

Das ist nicht der Fall, aber das Google Pixel Fold hat das Potenzial, faltbare Smartphones so populär zu machen wie dein teuerstes iPhone.

Google hebt sich möglicherweise von anderen faltbaren Herausforderern ab, indem es das faltbare Smartphone breiter als sein nächster Konkurrent, das Samsung Galaxy Z Fold 4, macht und ihm einen großen 5,8-Zoll-Bildschirm verpasst. Das klingt vielleicht kleiner als der 6,2 Zoll große Bildschirm des Galaxy Z Fold 4, aber das ist die Diagonale; in der Breite gemessen ist das Pixel Fold fast einen halben Zoll breiter. Das gibt dem Gerät ein traditionelleres, wenn auch etwas kleineres Smartphone-Gefühl.

Das Pixel Fold fühlt sich auch deshalb so normal an, weil es überraschend dünn ist. Zusammengeklappt misst es 12,1 mm. Ausgeklappt ist es schlanke 5,8 mm dünn. Das Galaxy Z Fold 4 misst dagegen 6,1 mm.

Das Pixel Fold lässt sich nicht ganz so flach zusammenfalten wie andere Foldables, die ich getestet habe. Auf den ersten Blick erinnerte es mich an Microsofts Duo 2, allerdings weniger, als ich es in die Hand nahm. Natürlich hat dieses Gerät zwei Bildschirme und nicht nur einen flexiblen 7,6-Zoll-OLED-Bildschirm im Inneren.

Auch wenn Google das Pixel Fold bereits in einer Reihe von Teaser-Videos angekündigt hat, darunter ein langes NBA-Basketballvideo (Öffnet sich in einem neuen Tab), das nicht nur das Aussehen, sondern auch viele der besten Fotofunktionen des Geräts vorstellt (ja, es hat Googles Magic Eraser), ist das Produkt in natura immer noch eine kleine Überraschung.

Rückseite und Kameras des Google Pixel Fold (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Auf der Rückseite hat das Pixel Fold zwar einige, aber nicht alle Merkmale des Standard-Pixel-Designs, aber die eher industriell anmutende Kameraanordnung ist nicht dieselbe. Das Pixel Fold verfügt über eine 48MP-, eine 10MP- und eine 10MP-Kamera, die mit der des Galaxy Z Fold 4 vergleichbar ist, auch wenn die Pixelanzahl etwas geringer ist. Das Pixel Fold verfügt über eine leistungsfähigere Innenkamera (8MP statt 4MP wie das Galaxy Fold 4).

Natürlich geht es beim Pixel Fold nicht nur um die Kameras. Es geht auch darum, wie ein Smartphone für die Hosentasche, das sich in ein kleines Tablet verwandeln lässt, dein Leben verändern kann.

Der große Bildschirm ermöglicht Multitasking und eine breite Palette von Google-Kernapplikationen, die für den großen Bildschirm aktualisiert wurden. Google arbeitet mit Partnern von Drittanbietern zusammen, um sicherzustellen, dass auch ihre Apps die Vorteile dieses Displays voll ausschöpfen.

Ein breiterer Bildschirm auf der Vorderseite, wie bei einem herkömmlichen Smartphone, und ein weiteres Display in der Größe eines Tablets auf der Innenseite des Geräts erlauben es, Videoanrufe von der Vorderseite auf den inneren Bildschirm umzuschalten und Selfies mit der besten Kamera des Geräts zu machen.

Ähnlich wie beim Galaxy Z Flip 4 gibt es einen Modus, in dem du das Smartphone auf 90 Grad ausklappen, auf einen Tisch legen und dein Videogespräch fortsetzen kannst.

Alles in allem ist das Pixel Fold ein wichtiger Schritt in die wachsende Welt der Foldables, aber mit einem stolzen Preis von 1.899 Euro (immerhin bekommst du eine kostenlose Pixel Watch) und einigen unglücklichen Entscheidungen in Sachen Design und Mechanik ist es vielleicht nicht das Foldable, das alle anderen übertrifft.

Um zu verstehen, warum das so ist, schauen wir uns die Details aus meiner ersten Erfahrung mit dem Google Pixel Fold an.

Google Pixel Fold teilweise aufgeklappt (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Fold: Preis und Verfügbarkeit

12GB RAM / 256GB: 1.899 €

1.899 € 12GB RAM / 512GB: 2.019 € (nur in Obsidian)

Google hat das Google Pixel Fold auf der Google I/0 2023 Entwicklerkonferenz am 10. Mai vorgestellt, auf der auch das Mittelklasse-Smartphone Google Pixel 7a, das Google Pixel Tablet und die Ladestation für Lautsprecher sowie eine Menge KI-Technologie präsentiert wurden.

Das Pixel Fold kann ab sofort vorbestellt werden. Ein Liefertermin wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht bekannt gegeben, im Shop wird allerdings 28. Juni bis 4. Juli als geschätztes Lieferdatum genannt . Das Fold gibt es in zwei Farben: Porzellan und Obsidian. Wir haben die meiste Zeit unseres kurzen Hands-On mit dem Porzellanmodell verbracht.

Ein Blick auf die Vorderseite des Google Pixel Fold, welches halb geöffnet ist. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Fold: Design

Klein und dünn. Ein wirklich taschenfreundliches Foldable

Premium-Look und -Gefühl

Ein großer Rahmen um den großen Bildschirm

Liegt nicht automatisch flach, wenn es aufgeklappt ist

Das erste, was mir an Googles Pixel Fold auffiel, war, dass es viel kleiner ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Das hätte ich mir eigentlich denken können, denn der äußere Bildschirm ist genauso groß wie ein 5,8-Zoll-Standard-Smartphone.

Wenn du es mit dem Samsung Galaxy Z Fold 4 vergleichst, das ich mitgebracht habe, kannst du sehen, wie das Z Fold 4 es überragt. Es ist, als wären sie nicht in der gleichen Klasse.

Der unmittelbare Vorteil ist, dass der Bildschirm des Pixel Fold viel breiter ist (er ist einen halben Zoll breiter als der des Galaxy Z Fold 4) und daher besser nutzbar ist als der von Samsung. Fairerweise muss ich sagen, dass mich das etwas schmale 6,2-Zoll-Display des Z Fold 4 nie gestört hat, aber ich verstehe den Reiz dieses Displays.

Das 5,8 mm dicke Gehäuse (selbst im gefalteten Zustand ist es 12,1 mm dick) trägt zum normalen Smartphone-Gefühl bei. Das ist mit Sicherheit eines der besten Merkmale von Googles erstem Ausflug in die Faltbarkeit.

Mit 283 Gramm ist das Pixel Fold deutlich 20 Gramm schwerer als das Galaxy Z Fold 4. Das Pixel Fold ist jedoch genauso wasserdicht wie das Z Fold 4 (iPX8). Das bezieht sich auf Regen- und Spritzwasserschutz, nicht auf Untertauchen.

Es gibt eine Fingerabdruck-Entsperrung an der Power-/Sleep-Taste, aber keinen Ultraschall-Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm. Du kannst das Smartphone auch mit deinem Gesicht entsperren. Getestet habe ich diese Funktionen jedoch bisher nicht.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Auf der Rückseite des Pixel Fold befindet sich eine Anordnung von drei Kameras, die der des Google Pixel 7 Pro ähnelt, aber auch so aussieht, als wäre sie von jemandem mit aggressiveren Absichten entworfen worden. Sie ist dick mit scharfen Kanten und einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, das schreit: "Schau mich an!"

Der dünne Rahmen und das Scharnier sind aus poliertem Stahl, und die Vorderseite ist mit Gorilla Glass Victus geschützt. Im Inneren ist das 7,6-Zoll-Display, das in der oberen rechten Ecke eine kleine runde Aussparung für die Kamera hat, mit ultradünnem, flexiblem Glas bedeckt.

Im Großen und Ganzen ist es ein sehr attraktives Smartphone. Als ich es aufklappte, stellte ich jedoch mit Erschrecken fest, dass ein großer Rahmen den gesamten Bildschirm umgibt. Dafür gibt es einen funktionalen Grund: Der flexible Bildschirm muss sich bewegen können, wenn du das Gerät auf- und zusammenklappst. Im Vergleich zum Galaxy Z Fold 4 ist dieser Rahmen jedoch peinlich groß.

Ich erinnere mich, dass die frühen Samsung Galaxy Fold-Geräte anfangs fast ähnlich breite Einfassungen hatten, die Samsung inzwischen zurückgeschraubt hat. Ich denke zwar, dass das Pixel Fold den zusätzlichen Rahmen braucht, weil es flacher gefaltet werden kann als das Galaxy Z Fold 4, aber das ist keine Entschuldigung.

Das andere Problem ist, dass das Google Pixel Fold nicht automatisch ganz flach liegt, wenn es aufgeklappt wird. Ich wollte es am liebsten in eine perfekt flache Position bringen, aber ich hatte Angst, dass ich das Gerät beschädigen würde. Offenbar kannst du es ohne Probleme flach hinlegen, aber ich habe keine Ahnung, warum Google nicht dafür gesorgt hat, dass sich das Pixel Fold automatisch flach entfaltet.

Was den Knick angeht, an dem sich der flexible OLED-Bildschirm faltet, so ist er nicht besser oder schlechter als bei den faltbaren Geräten von Samsung. Ich kann ihn sehen und fühlen und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht enttäuscht bin.

Wenn du in eine Produktkategorie Jahre nach der Konkurrenz einsteigst, musst du sie einfach in jeder Hinsicht übertreffen.

Das ist nicht der richtige Weg.

Google Pixel Fold: Displays

Es ist ein guter externer Bildschirm

Das ist wirklich ein getarntes Mini-Tablet

Google Pixel Fold Außen-Bildschirm (Image credit: Future / Lance Ulanof)

Ich habe das Gefühl, dass Google beim Design des Google Pixel Fold mit dem externen Display begonnen hat. Seine 5,8-Zoll-Abmessungen (139,7 x 79,5) bestimmen das gesamte Produkt. Es ist klar, dass Google ein faltbares Gerät wollte, das sich zuerst wie ein Smartphone anfühlt, und damit ist es vielleicht das erste faltbare Gerät, das tatsächlich zwei Geräte vereint: ein normales Smartphone und ein verstecktes Mini-Tablet.

Das Display mit einer Auflösung von 2092x1080 Pixeln hielt auch bei direktem, bedecktem Sonnenlicht recht gut stand. Das liegt wahrscheinlich an der Spitzenhelligkeit von 1.550 nits (sie reicht bis zu 1.200 nits). Mit 120 Hz soll es außerdem ein flüssiges Display sein. Ich hatte ehrlich gesagt nicht genug Zeit mit dem Produkt, um das zu beurteilen.

Wenn du das Gerät aufklappst (und zwar sehr sanft und zufriedenstellend), wirst du von dem flexiblen 7,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2208 x 1840 Pixeln begrüßt. Ja, das macht dieses kleinere Smartphone im aufgeklappten Zustand genauso groß wie das Samsung Galaxy Z Fold 4. Das Geheimnis? Du musst das Pixel Fold um 90 Grad drehen, damit es dem Seitenverhältnis des Galaxy entspricht.

Obwohl ich den Knick sehen und fühlen konnte, trat er schnell in den Hintergrund, als ich das Smartphone benutzte, um die Mehrfachaufnahme auszuprobieren und einige Fotos zu machen. Mit einer Spitzenhelligkeit, die nur geringfügig hinter der des externen Displays (1.450 nits) zurückbleibt, leistete es genauso gute Arbeit, um das bedeckte Tageslicht zu besiegen.

Ich freue mich darauf, viel mehr Zeit mit beiden Bildschirmen zu verbringen.

Google Pixel Fold ungefaltet, in voller Größe (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Fold: Kameras

Eine wirklich schöne Sammlung von Objektiven

Ich liebe es, einen 5-fachen Zoom bei einem Foldable zu sehen

Selfies mit der Hauptkamera sind besonders schön

Der Kamerabereich des Google Pixel Fold (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Beim Spielen mit dem Google Pixel Fold hat Google auf keinen Fall an den Fotofunktionen gespart.

Von der 48-MP-Weitwinkel-Linse bis hin zum 10-MP-5fach-Zoom hast du mit dem Pixel Fold alle fotografischen Möglichkeiten, die du brauchst.

Hier ist die vollständige Liste der Kameras:

48MP Weitwinkel f/1.7

10,8MP Ultrawide F/2.2

10,8MP Teleobjektiv F3.05

Vorderseite: 9,5MP f/2.2

Abdeckung: 10 MP f/2.2

Hauptbildschirm: 8MP f/2.0

Die Innenkamera des Google Pixel Fold mit 8MP (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Fold: Selfie mit der Hauptkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ich habe jede der Kameras ausprobiert und war mit der Geschwindigkeit und der Bildqualität zufrieden. Qualität und Klarheit sahen hervorragend aus. Dennoch war dies nur ein begrenzter Test, und ich freue mich darauf, das Gerät einer Reihe von Bildqualitätstests zu unterziehen.

Durch die Möglichkeit, das Gerät falten zu können, werden jedoch einige fotografische Möglichkeiten sofort verbessert. Ich fand es zum Beispiel toll, dass ich mit der 48-MP-Hauptkamera ein wirklich hochwertiges Selfie machen konnte. Dazu klappte ich das Smartphone auf, wechselte das Objektiv auf die externe Hauptkamera und hielt dann das aufgeklappte Smartphone vor mein Gesicht. Ich achtete darauf, dass ich auf die Hauptkamera schaute und gleichzeitig das Feedback meines Gesichts auf dem 5,8 Zoll großen externen Display im Auge behielt.

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultraweitwinkel-Kamera des Google Pixel Fold (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Google Pixel Fold Hauptkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Google Pixel Fold, Kamera bei doppeltem Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Google Pixel Fold 5x Kamera

Google Pixel Fold: Performance und Specs

Google Tensor G2

12 GB RAM und ab 256 GB Speicherplatz

Natürlich konnte ich keine Benchmarks mit dem neuen Pixel Fold durchführen, aber die technischen Daten sind vielversprechend. Googles Tensor-2-Chip liefert eine solide Leistung, auch wenn er nicht unbedingt zu den Spitzenreitern seiner Klasse gehört. Ich bin froh, dass er mit 12 GB RAM gepaart ist.

In meinem kurzen Test war das Smartphone reaktionsschnell, aber ich habe weder Spiele gespielt noch eine Reihe von Apps oder Chrome-Tabs geöffnet.

Das Smartphone beginnt mit 256 GB Speicherplatz für 1.899 €, was bei diesem Preis vielleicht etwas geizig erscheint. Für 512 GB zahlst du 2.019 Euro (nur in Obsidian erhältlich). Überraschenderweise gibt es keine 1TB-Option.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Google Pixel Fold Spezifikationen Google Pixel Fold Samsung Galaxy Z Fold 4 Oppo Find N2 Flip Abmessungen (gefaltet): 139,7 x 79,5 x 12,1 mm 155,1 x 67,1 x 15,8 mm 85,5 x 75,2 x 16,02mm Abmessungen (aufgeklappt): 139,7 x 158,7 x 5,8 mm 130,1 x 155,1 x 6,33 mm 166,2 x 75,2 x 7,45mm Gewicht 283 g 263 g 191 g Hauptdisplay: 7,6 Zoll (2208 x 1840) OLED 7,6 Zoll (2176 x 1812) AMOLED 6,8 Zoll 21:9 (2520 x 1080) 120Hz LTPO E6 AMOLED, geschützt durch UTG Außendisplay:: 5,8 Zoll (2092 x 1080) OLED 6,2 Zoll (2316 x 904) AMOLED 3,26 Zoll 17:9 (720 x 382) 60Hz AMOLED, geschützt durch Gorilla Glass 5 Chipsatz: Google Tensor G2 Qualcomm's Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 12 GB (LPDDR 5) 12 GB 8GB (LPDDR5) Speicher: 256 GB / 512 GB 256 GB / 256 GB / 1TB 256GB (UFS 3.1) OS: Android 13 Android 13 Android 13 w/ ColorOS 13 Hauptkamera: 48MP, f/1.7 50MP f/2.2 50MP, f/1.8, 23mm, 86° FoV (Sony IMX890) Ultraweitwinkel-Kamera: 10,8MP, f/2.2 12MP f/2.2 8MP, f/2.2, 16mm, 112° FoV (Sony IMX355) Telefoto 10,8MP f/3.05 10MP f/2.4 Row 11 - Cell 3 Frontkamera: 9,5MP f/2.2 10MP f/2.2 32MP, f/2.4, 21mm, 90° FoV (Sony IMX709) Innere Kamera 8MP f/2.0 4MP f/1.8 Row 13 - Cell 3 Akku: 4.727mAh 4.400mAh 4.300mAh Aufladung: 30W (kabelgebunden) 25W (kabelgebunden) 44W (kabelgebunden) Farben: Porcelain, Obsidian Gray, Phantom Black, und Beige Astral Black, Moonlit Purple

Google Pixel Fold: Software

Android 13

Mehrere Multitasking-Optionen

Gute Nutzung der Foldables

Google Pixel Fold multitasking (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Der Vorteil eines Pixel Smartphones ist, dass du das reinste Android-Erlebnis bekommst, das es gibt. Dennoch ist die Tablet-freundliche Version von Android etwas ganz anderes. Ich habe einige Zeit mit dem Standard-Android auf dem 5,8-Zoll-Display verbracht und dann einige Zeit mit der Tablet-freundlichen Oberfläche.

Google hat Dutzende seiner wichtigsten Apps für das Tablet neu gestaltet. Ich freue mich darauf, viele von ihnen auszuprobieren.

Ich kann mir vorstellen, wie das Multitasking funktionieren würde, und es sieht so aus, als ob es besser wäre als das, was Samsung mit dem Galaxy Z Fold 4 anbietet. Das sind aber nur meine ersten Eindrücke.

Google Pixel Fold halb-aufgeklappt auf einem Tisch, wie das Z Flip 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Fold: Akkulaufzeit

4.727 mAh ist eine ordentliche Akkugröße, obwohl wir auf 5.000 mAh gehofft hatten

Schnelles kabelloses Laden ist eine gute Nachricht, der separat erhältliche Adapter nicht

Wir wissen zwar, dass Google den Akku auf die beiden Hälften des Pixel Fold aufgeteilt hat und dass er eine etwas größere Kapazität von 4.727 mAH hat, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich, die Akkulaufzeit zu beurteilen. Google verspricht bis zu 24 Stunden. Das wäre fantastisch, aber ich warte noch auf die Benchmarks.

Erstes Fazit

Ein Foldable mit kleinem Formfaktor hat etwas Faszinierendes. Im zusammengeklappten Zustand fühlt sich das Google Pixel Fold wie ein normales, wenn auch etwas dickeres Smartphone an. Das ist es, was viele anziehen wird, die darüber nachdenken, in den Bereich der Foldables einzusteigen.

Die Bildschirme sind hell und schön, die Kameras sind überdurchschnittlich gut und Google hat eine sehr clevere Software entwickelt, um die Vorteile der Faltbarkeit zu nutzen.

Trotzdem komme ich nicht über den massiven Rahmen hinweg, den Knick, der einfach da ist, und die Tatsache, dass das Gerät nicht automatisch flach liegt, wenn es aufgeklappt wird. Die Verbraucher können es mit Gewalt flach legen oder übermäßig biegen. Das kann nicht gut für das Pixel Fold sein.

Auch wenn ich mir ein endgültiges Urteil vorbehalte, bin ich hin- und hergerissen zwischen der Begeisterung für diesen hervorragenden Formfaktor und der Sorge darüber, wie Google es geschafft hat, so spät ins Rennen zu gehen, ohne die faltbare Technologie voranzubringen.

Erstmals getestet Mai 2023