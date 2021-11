Disney Plus: Dieses Angebot darfst du nicht verpassen!

Am 12. November feiert Disney Plus zum Start des Streaming-Dienstes vor zwei Jahren – in Amerika – den Disney Plus Day, in dessen Rahmen das Unternehmen für kurze Zeit ein sehr seltenes Angebot macht.

Von heute bis zum 14. November erhalten Neukunden und ehemalige Abonnenten nämlich einen ganzen Monat Disney Plus für 1,99 € – ein seltenes Ereignis.

Da ein Monat Disney Plus üblicherweise 8,99 € kostet, ergibt sich daraus in Deutschland und Österreich eine Ersparnis von über 75 % – und in der Schweiz sogar von 85 %. Ein Monat dürfte außerdem genug Zeit sein, um alles anzusehen, bevor du die Mitgliedschaft wieder kündigst, wenn du danach nicht den Vollpreis weiterzahlen willst.

Zusätzlich zum Rabatt aufs Monatsabo erscheinen natürlich auch etliche neue Inhalte im Streaming-Dienst der Maus, einschließlich der Premiere von Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings und einer Neufassung eines Weihnachtsklassikers, „Nicht schon wieder allein zu Haus“.

Sei also schnell – dieses Angebot verschwindet wieder am Sonntag, dem 14. November. Weiter unten haben wir zusammengefasst, was zum Disney Plus Day am 12. November sonst noch auf Disney Plus erscheint.

Nur für kurze Zeit: Disney Plus-Angebot:

Was kann ich am Disney Plus Day schauen?

An diesem weltweiten Jubiläum können Abonnenten auf allen Kanälen von Disney Plus neue Inhalte ansehen. Dazu gehört Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Disney Plus Star.

Marvel-Fans kommen dabei in den Genuss von Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings nach seiner Kinoveröffentlichung Anfang September, aber auch Jungle Cruise wird ab dem 12. November für alle Abonnenten verfügbar sein.

(Image credit: Marvel Studios)

Für die Fans von Disney und Disney Pixar gibt es Kurzfilme in Hülle und Fülle, darunter Ciao Alberto mit den Figuren aus Pixars Sommerhit Luca und die Oscar-prämierten Kurzfilme Feast und Paperman. Dazu kommt noch die Premiere des beliebten Frozen Fever. Wenn du noch nicht genug von Frozen hast, kannst du dir Olaf Presents ansehen, in dem der Schneemann, den wir alle kennen und lieben, einige der klassischen Märchen aus Disneys Schatzkammer nachspielt.

Für alle, die gerne mehr über die Natur erfahren, werden zur Feier des Disney Plus Day auch neue Episoden aus Staffel 2 von The World According to Jeff Goldblum veröffentlicht, während die Miniserie Dopesick auf Star gestreamt werden kann.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Specials für Star Wars- und Marvel-Fans sowie ein festliches Reboot des Weihnachtsklassikers „Nicht schon wieder allein zu Haus“ mit Archie Yates in der Hauptrolle.

Wie viel kostet das Disney-Plus-Angebot?