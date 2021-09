Wann erscheint Shang-Chi auf Disney Plus?

Shang-Chi wird auf Disney Plus veröffentlicht, aber die Marvel-Fans müssen sich noch etwas gedulden.

Der neueste Phase 4-Film des Marvel Cinematic Universe, der an seinem Eröffnungswochenende die Kinokassen dominiert hat, wird voraussichtlich irgendwann auf Disneys Plus erscheinen.

Wenn du Shang-Chi jedoch bequem von zu Hause aus sehen willst, musst du dich noch sechs Wochen gedulden. Denn Shang-Chi hat ein exklusives 45-Tage-Kinofenster und wird daher wahrscheinlich erst Mitte Oktober auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

Während der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens im dritten Quartal letzten Monats verriet Disney-CEO Bob Chapek, dass Shang-Chi erst am 3. September in die Kinos kommen wird.

Collider berichtete jedoch, dass der Film nur 45 Tage lang exklusiv in den Kinos zu sehen sein wird. "Wir denken, dass es ein interessantes Experiment für uns sein wird, denn wir haben nur ein 45-Tage-Fenster, bevor der Film ins Streaming geht", sagte Chapek.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von Black Widow, der am 9. Juli gleichzeitig auf Disney Plus und in den Kinos anlief. Dieser Schritt hat sich jedoch als kontrovers erwiesen, da Scarlett Johansson Disney wegen angeblichen Vertragsbruchs verklagte.

Wenn du darauf wartest, dass Shang-Chi auf Disney Plus erscheint, wirst du wohl noch anderthalb Monate warten müssen, bis du ihn sehen kannst. Da der Film erst am 2. September veröffentlicht wurde, sollte Shang-Chi nicht vor dem 18. Oktober auf dem Streaming-Riesen erscheinen. Da dieses Datum aber auf einen Montag fällt, vermuten wir, dass Disney den Film auf den 15. Oktober vorverlegt, damit MCU-Fans ihn am folgenden Wochenende sehen können.

Shang-Chis ist ein voller Erfolg an den Kinokassen

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Es ist nicht verwunderlich, dass Disney und Warner Bros. mit Tagesveröffentlichungen von Filmen experimentieren. Da die Covid-19-Pandemie die Filmindustrie weiterhin erschüttert, ist es nur logisch, dass die Studios den Zuschauern die Wahl lassen, wie sie neue Filme sehen wollen.

Obwohl die Zahl der Fälle von Covid-19-Delta-Varianten weltweit steigt, hat sich Disney dafür entschieden, Shang-Chi exklusiv in die Kinos zu bringen.

Laut Deadline hat Shang-Chi bisher 127,6 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und eine Reihe von Rekorden gebrochen. Der MCU-Film hat mit einem Einspielergebnis von 71,4 Mio. US-Dollar im Inland (ein neuer Rekord für das Labor Day-Wochenende) Geschichte geschrieben.

Hinzu kommt, dass Shang-Chi in Hongkong das beste Eröffnungswochenende der Branche im September hatte und Marvels erster asiatischer Superheldenfilm sich mehr als gut behauptet.

Disney sollte also den Erfolg von Shang-Chi im Auge behalten, wenn es darum geht, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie die Marvel-Filme in Zukunft veröffentlicht werden.

Obwohl Black Widow gleichzeitig in den Kinos und auf Disney Plus veröffentlicht wurde, spielte er an seinem Eröffnungswochenende mehr Geld ein als Shang-Chi.

Johanssons letzter Auftritt als Natasha Romanoff wird jedoch durch die Popularität der Figur begünstigt worden sein. Black Widow ist seit über 10 Jahren ein fester Bestandteil des MCU, sodass erwartet wurde, dass die Fans in Scharen kommen würden, um ihren verspäteten Solofilm zu sehen. Black Widow kam im Juli in die Kinos, als die Zahl der Delta-Varianten noch nicht so hoch war, was sich positiv auf den Erfolg des Films ausgewirkt haben dürfte.

Disney muss also eine Entscheidung über seine Veröffentlichungsstrategie treffen. Ja, es wäre eine Enttäuschung für einige Fans, die sich sicherer fühlen, wenn sie die neuen MCU-Filme zu Hause sehen können, wenn sie auf den doppelten Disney Plus- und Kinostart verzichten. Aber Marvel-Filme sind dafür gemacht, auf der großen Leinwand gesehen zu werden.

Disney wird wahrscheinlich bis auf Weiteres flexibel bleiben. Die Zahl der Covid-19-Fälle könnte schnell wieder ansteigen, also wird das Unternehmen sich auf solche Änderungen einstellen müssen.

Um zu verhindern, dass die Kunden verwirrt sind, wann und wo sie die zukünftigen Marvel-Filme sehen können, muss sich Disney jedoch auf ein dauerhaftes Konzept einigen.