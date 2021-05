Guardians of the Galaxy 3 und Black Panther 2 mit Veröffentlichungsterminen im neuen MCU-Trailer

Marvel lockt die Fans mit einer Reihe von neuen Bildern aus den kommenden Filmen, darunter Marvel's The Eternals und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, in die Kinos zu kommen.

Der Sizzle Trailer, den du dir unten ansehen kannst, enthält nicht nur verlockendes neues Material, sondern auch die Veröffentlichungsdaten für fast jeden angekündigten Film der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe sowie ein paar Namensänderungen.

Die wichtigsten dieser Titel sind Black Panther 2 - jetzt Black Panther: Wakanda Forever, der am 7. Juli 2022 in die deutschen Kinos kommen sowie Captain Marvel 2, der jetzt The Marvels heißt und am 10. November 2022 in Deutschland erscheinen soll.

Hier ist die Liste der kommenden Phase 4 Filme und ihre jeweiligen Veröffentlichungstermine:

Black Widow (8. Juli 2021)

(8. Juli 2021) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2. September 2021)

(2. September 2021) The Eternals (4. November 2021)

(4. November 2021) Spider-Man: No Way Home (16. Dezember 2021)

(16. Dezember 2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (24. März 2022)

(24. März 2022) Thor: Love and Thunder (5. Mai 2022)

(5. Mai 2022) Black Panther: Wakanda Forever (7. Juli 2022)

(7. Juli 2022) The Marvels (10. November 2022)

(10. November 2022) Ant-Man and the Wasp Quantumania (16. Februar 2023)

(16. Februar 2023) Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (4. Mai 2023)

(4. Mai 2023) Fantastic Four (bisher ohne Veröffentlichungsdatum)

Marvel Studios zelebriert das Kino

Zugegeben, dies ist ein ziemlich großer Tag für Marvel-Fans. Die Bekanntgabe der Starttermine für zwei Filme und der Namen für zwei weitere ist eine große Neuigkeit und ein Omen dafür, dass Marvel plant, im großen Stil durchzustarten, wenn die Kinos wieder öffnen.

Trotzdem werden wir leider noch eine Weile auf Filme wie Black Panther: Wakanda Forever und The Marvels warten müssen, die beide Mitte bis Ende nächsten Jahres erscheinen sollen, während Guardians of the Galaxy: Vol. 3 noch zwei volle Jahre entfernt ist.

In der Zwischenzeit sollten wir einige großartige Filme in Form von Spider-Man: No Way Home und Shang-Chi sehen können, die noch vor Ende des Jahres erscheinen werden. Wir werden auch einige Marvel TV-Serien wie Loki und Ms. Marvel sehen können.