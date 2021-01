Disney Plus Star: Erscheinungsdatum, neue Serien, Preiserhöhung und mehr

Star ist im Begriff, Disney Plus dauerhaft zu verändern. Der brandneue "General Entertainment"-Kanal ermöglicht es Abonnenten in ausgewählten Ländern, mehr erwachsenenorientierte Shows und Filme zu sehen, als es der Disney Plus-Streamingdienst bisher erlaubt hat. Um dies zu ermöglichen, wird die App neue Kindersicherungen enthalten.

Disney Plus wird brandneue Originale aufnehmen, die zu diesem neuen Kanal passen - Originale, die ganz anders aussehen als die Marvel*, Star Wars* und familienorientierten Sachen, die derzeit ein Synonym für den Streamingdienst sind.

Das sind großartige Neuigkeiten für erwachsene Nutzer des Dienstes - aber es gibt auch einen Nachteil. Disney Plus wird eine bescheidene Preiserhöhung in Deutschland und anderen Regionen ausspielen, beginnend mit dem Starttermin am 23. Februar, wenn diese neuen Inhalte anlaufen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie du die Preiserhöhung hinauszögern kannst, die wir weiter unten besprechen werden.

Hier erklären wir alles, was wir bisher über Star wissen, einschließlich der TV-Serien und Filme, die für den Start bestätigt wurden und wie sich die Kindersicherung der App ändern wird, um diese zusätzlichen Inhalte zu berücksichtigen.

Was ist Disney Plus Star?

Das Haus der Maus beschreibt Disney Plus Star als eine "neue Marke für allgemeine Unterhaltungsinhalte", aber wir denken, dass es am besten als ein neuer Kanal innerhalb von Disney Plus gedacht ist. Zum Start am 23. Februar wird die Disney Plus App-Startseite die bestehenden Kanälen Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic um STAR erweitern.

Dies wird dein Zugang zu den weiteren Inhalten sein, die sich im Besitz von The Walt Disney Company befinden, einschließlich Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios und 20th Television. In Deutschland wird der Start von Star die Anzahl der Inhalte deutlich erhöhen, die über den Dienst gestreamt werden können, wie Disney bestätigt hat - es ist also ein bedeutendes Angebot.

Du musst nichts extra tun, um Star zu bekommen. Es ist in deinem Disney Plus-Abonnement enthalten.

Warum gibt es Star? Nun, während Disney in den USA Hulu besitzt - ein großartiger, Netflix-ähnlicher Mainstream-Streaming-Dienst mit einer langen Geschichte und der Heimat vieler Disney-eigener Inhalte für Erwachsene - hat es außerhalb Amerikas keine Präsenz. Hulu wird in den USA im Bundle mit Disney Plus verkauft.

Da Disney durch die Übernahme von Fox so viele erwachsenenfreundliche Inhalte besitzt, macht es Sinn, dass das Unternehmen einen Weg finden will, diese Inhalte direkt an Nicht-US-Kunden zu streamen.

Disney Plus hat bereits eine starke Präsenz in den wichtigsten Märkten auf der ganzen Welt, so dass die Bündelung aller Inhalte in einer einzigen App die Kopfschmerzen und die große Herausforderung der Einführung eines neuen Dienstes erspart.

Das Eingliedern von Star ist die Lösung dafür.

Disney Plus Star: Erscheinungsdatum

Star kommt am 23. Februar 2021 zu Disney Plus, und zukünftige internationale Starts von Disney Plus werden standardmäßig in das Programm von Star aufgenommen.

Welche Länder werden Disney Plus Star bekommen?

Star startet in "ausgewählten internationalen Märkten", zu denen Europa, Australien, Neuseeland und Kanada gehören. Lokale Programme sind für die verschiedenen Regionen geplant, die den Dienst erhalten - erwarte also, dass dies in Zukunft mehr Disney Plus-Originale hervorbringen wird.

Disney Plus Star wird eine Preiserhöhung zur Folge haben

Wenn Star am 23. Februar startet, steigt der Preis für Disney Plus in Deutschland von 6,99 € auf 8,99 € pro Monat und von 69,99 € auf 89,90 € pro Jahr. Wenn du ein aktiver Abonnent bist, darfst du bis zum 23. August 2021 den alten Preis zahlen. Das ist der einzige Wermutstropfen, denn dafür gibt es viel mehr Inhalte zu genießen.

Ein Hinweis: Wenn dein Konto zwischen dem 23. Februar und dem 23. August ausläuft, wird dir der neue, höhere Preis berechnet, wenn du dich wieder anmeldest, so Disney.

Der beste Weg, die Preiserhöhung zu vermeiden, könnte also sein, das Jahresabonnement vor dem 23. Februar zu erwerben. Auf diese Weise zahlst du bis Anfang 2022 nichts extra. Das geht natürlich einfacher, wenn du ein Monatsabonnent bist.

Dennoch bestätigt Disney hier, dass wenn du ein bestehender Jahresabonnent in Deutschland bist und dein Abonnement vor dem 23. August erneuert wird, du den neuen Preis erst bei der folgenden jährlichen Zahlung zahlen wirst.

Disney Plus Star: Serien und Filme, von denen wir wissen

Family Guy ist unter anderem im ersten Trailer für Star zu sehen (Image credit: 20th Century Television)

Bestätigt für den Start von Star am 23. Februar in Deutschland sind die TV-Serien Lost, 24, Prison Break, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI, Atlanta, Die Hard und Black-ish. Außerdem sind Filme aus der Stirb Langsam-Filmreihe für diesen Termin vorgesehen.

Die ersten beiden Originalserien für den Dienst wurden ebenfalls enthüllt - Love, Victor, eine Hulu-Serie über einen jungen Mann, der versucht, einen Neuanfang an einer anderen High School zu wagen, während er sich über seine sexuelle Orientierung klar wird, und Big Sky, ein in Montana angesiedelter Thriller von ABC über Privatdetektive, die versuchen, Entführungsopfer zu retten.

Da diese Serien auf den Disney-eigenen Networks in den USA gestartet sind, ist zu erwarten, dass diese Art von Serien in Zukunft den Großteil der Star-Originale ausmachen können. Vielleicht wird die kommende Alien-TV-Serie*, die in den USA auf FX läuft, ein zukünftiges Star-Angebot sein?

Disney Plus-Kindersicherung: Wie funktioniert die Kindersicherung beim Start von Star?

Disney Plus implementiert zum Start von Star neue Kindersicherungen. Kunden werden gefragt, ob sie sich für die erweiterte, ab 18 Jahren freigegebene Bibliothek von Inhalten entscheiden möchten, wenn sie sich nach dem Start von Star bei der App anmelden. Das Passwort muss erneut eingegeben werden, um sicherzustellen, dass der Kontoinhaber alle Änderungen verifiziert.

Eltern werden dann in der Lage sein, Grenzen für Profile in der App zu setzen, die auf Inhaltseinstufungen basieren, um Kinder vor reifen Inhalten wie dem unflätigen Mundwerk von John McClane aus Die Hard zu schützen. Mit einer PIN kann verhindert werden, dass jüngere Personen auf Konten für Erwachsene zugreifen.

Für Konten mit erlaubten 18+-Inhalten ist jedoch zu erwarten, dass Star-Serien und -Filme unter das bestehende Disney Plus-Angebot gemischt werden - während Disneys Präsentation zum Investorentag im Dezember 2020 wurde beispielsweise gezeigt, wie die Freigabe von Star-Inhalten den reiferen X-Men-Film Logan auch in der Marvel-Sektion der Disney Plus-App hinzufügen würde. (Beachte jedoch, dass Logan noch nicht für den Star-Kanal in Großbritannien bestätigt wurde.)

Diese Steuerungen werden am 23. Februar weltweit zu Disney Plus hinzugefügt.

Star soll den Reiz von Disney Plus für Erwachsene erhöhen

Bist du bereit, dich wieder darüber zu ärgern, wie verwirrend Lost ist? (Image credit: ABC/Disney Plus)

Unser einziger Kritikpunkt an Disney Plus war von Anfang an der Mangel an erwachsenengerechten Inhalten - die relativ seichte Bibliothek des Dienstes bot zwar viele Klassiker für Familien, aber weniger binge-freundliche Dramen und Komödien.

Star ist Disneys Versuch, auf diese Kritik zu antworten und den Dienst zu einem konkurrenzfähigeren Streamer neben Netflix und Amazon Prime Video zu machen. Das ist auch nur der Anfang - wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche Originale in Zukunft geplant sind.

Noch kein Disney Plus?

Sichere dir noch bis zum Start von Star den alten Preis! Disney Plus jährliche Abo-Gebühr: 69,99 €

Für 69,99 € im Jahr oder 6,99 € monatlich kannst du nach Herzenslust Disney Plus-Inhalte streamen. Tauche ein in die Welt von Marvel, lerne Baby Yoda kennen und vertiefe dich ins Archiv von Disney. Oder möchtest du doch lieber nach Springfield? Kein Problem, erlebe die Abenteuer von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie in 31 Staffeln. Schnapp dir ein Duff und einen Donut und los geht's! Worauf wartest du noch?Deal ansehen

* Link englischsprachig