Disney Plus Star: Kindersicherung einstellen - so geht's

Disney Plus wird erwachsen. Seit heute kannst du nach der Freischaltung von Star auch Serien und Filme anschauen, die sich an Erwachsene richten. Wir freuen uns, dass unser größter Kritikpunkt an Disney Plus nun ausgemerzt wurde und begrüßen unter anderem Inhalte wie Akte X, Stirb langsam, Grey's Anatomy oder Prison Break.

Damit die Kleinsten vor gewalttätigen, blutigen Szenen oder unflätiger Sprache geschützt sind, kannst du nun Kinderprofile anlegen.

Wie du die Kindersicherung bei Disney Plus aktivierst, erklären wir dir im Folgenden.

Disney Plus-Kindersicherung: Wie funktioniert die Kindersicherung beim Start von Star?

Disney Plus implementiert zum Start von Star neue Kindersicherungen. Eltern werden dann in der Lage sein, Grenzen für Profile in der App zu setzen, die auf Inhaltseinstufungen basieren, um Kinder vor reifen Inhalten wie dem unflätigen Mundwerk von John McClane aus Die Hard zu schützen. Mit einer PIN kann verhindert werden, dass jüngere Personen auf Konten für Erwachsene zugreifen.

Wenn du Disney Plus zum ersten Mal startest, seit die App mit Star aktualisiert wurde, ist dieser Teil sehr einfach. Du kannst Star nicht aktivieren, ohne dich wieder bei deinem Konto anzumelden - und sobald du das getan hast, wirst du gefragt, für welche Profile du als Kontoinhaber Erwachseneninhalte aktivieren möchtest.

Du wirst auch gefragt, ob Du eine PIN erstellen möchtest, um den Zugang zu Deinem Disney Plus-Profil zu beschränken.

Außerhalb der App gibt es jedoch weitere elterliche Einschränkungen - logge dich über einen Webbrowser in dein Disney-Plus-Konto ein, und du kannst eine Altersfreigabe für Titel auswählen, die du auf einem individuellen Profil ansehen kannst. Es gibt fünf verschiedene Einstellungen. Dieser Grad an Kontrolle bedeutet, dass du das Disney Plus-Erlebnis für alle Personen in deinem Haushalt vollständig anpassen kannst.

Hier siehst du, wie die betreffende Seite aussieht:

Falls du nachträglich Änderungen vornehmen und eine Kindersicherung festlegen möchtest, kannst du innerhalb der App auch in den Einstellungen das Kinderprofil aktivieren.

Alles in allem bedeutet das, dass der kleine Timmy noch warten muss, bis er Prison Break zum ersten Mal sehen darf.

