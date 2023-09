Loki Staffel 2: Marvel veröffentlicht neuen Trailer und gibt womöglich essenziellen Handlungspunkt preis

Marvel hat einen neuen Teaser zur zweiten Staffel von Loki veröffentlicht - und das neue Bildmaterial könnte weitere wichtige Anhaltspunkte zum Verlauf noch vor der offiziellen Rückkehr verraten!

Der 45-sekündige Teaser, den du dir unterhalb noch einmal ansehen solltest, ist vollgepackt mit vielen nie zuvor gesehenen Clips. Ganz nach dem Motto "klein, aber fein" gibt dieser also noch einmal einen frischen Vorgeschmack auf all das, was uns in Staffel 2 bevorstehen dürfte. Normalerweise würde man allerdings denken, dass 45 Sekunden kaum ausreichen, um viele Details zur Handlung zu verraten. Ich behaupte: Da irrt man sich gewaltig!

Schon voller Vorfreude? Ich auf jeden Fall! – obwohl die Überraschung womöglich ein bisschen verdorben scheint, nachdem die neuesten Aufnahmen doch einen bestimmten Handlungsstrang der kommenden Phase-5-Show schon im Vorfeld ruiniert haben könnten.

Dank des ersten umfangreicheren Trailers wussten wir ja bereits, dass der Gott des Schabernacks im nächsten Solo-Auftritt innerhalb des MCUs einmal quer durch Raum und Zeit gezogen wird. Der Trailer enthüllte, dass Loki demnach in Vergangenheit, Gegenwart wie Zukunft reisen wird – und eben dieser Eindruck wurde nun mit dem Teaser zunächst einmal verstärkt.

Was wir jedoch nicht wussten – oder zumindest nicht erwartet haben: Loki scheint in seiner eigenen Interpretation von 'Und täglich grüßt das Murmeltier' gefangen zu sein. Die neuen Videoschnipsel deuten indessen darauf hin und schon der erste Satz ("Was ich dir gleich erzählen werde, wird schwer zu glauben sein ... schon wieder") verstärkt eben jenes Gefühl ebenfalls.

Vor allem, wenn Loki direkt zu Beginn mit Mobius sprechen sollte, dürfte klar sein, dass es sich um eine Gefangenschaft in einer Art Zeitschleife drehen könnte. Das bedeutet, dass Loki alsbald Tag für Tag seinen liebgewonnen Kumpanen Mobius aufsuchen darf und ihn stückweise mit mehr Informationen, die er im weiteren Verlauf sammelt, füttert, um schlussendlich aus der zwicklichen Lage zu entfliehen.

Ein solches Szenario könnte auch schon im ersten Poster zu Loki (Staffel 2) versteckt gewesen sein, wo doch auf dem unteren Stück verschiedene Inkarnationen des Protagonisten zu sehen sind, die in einem scheinbar unendlichen Spiralgang gefangen sind – Eine Zeitschleife also ...

Marvel Studios' #Loki Season 2, an Original series, is streaming October 6 only on @DisneyPlus.

Weiterhin darf man spekulieren, dass Loki im Verlauf der Show seinen ganz eigenen Avengers-ähnlichen Trupp an einzigartigen Charakteren zusammenstellt, um



1. seinen Körper wieder zu stabilisieren und so womöglich auch die Schleife aufzuhalten und

2. die Machenschaften von Victor Timeley, dem erwartbaren Bösewicht in Staffel 2, zu durchkreuzen.

Letztgenannter ist eine der vielen Varianten von 'Kang dem Eroberer', die auch in Staffel 2 alles dafür tun dürfte, um den multiversalen Krieg herbeizubeschwören und so die Zeitlinien im Chaos auswuchern zu lassen. Eben deswegen wäre sogar denkbar, dass Loki zusammen mit einigen anderen in die Vergangenheit reist, um Timelys Vorhaben direkt an der Quelle zu vereiteln – Endgame 2.0 scheint also nicht ausgeschlossen ...



Weil Timely aber sicher nicht daran interessiert ist, dass Loki und Co. seine tollen Pläne durchkreuzen, ist ein Aufeinandertreffen der beiden im weiteren Verlauf schon wieder vorprogrammiert. Und da eben dieses auch schon eines der großen Highlights in Staffel 1 war, darf man sich auch wieder in der kommenden Staffel auf den spektakulären Auftritt von Jonathan Mayors und dessen Konfrontation mit Tom Hiddleston freuen!

Was in diesem Szenario beispielsweise die Szene mit Mobius im Raumanzug bedeuten mag, wissen wir allerdings nocht nicht. Aber bisschen Spannung muss ja auch gewährleistet bleiben, oder? Gleiches gilt übrigens auch für den Verbleib von Ravonna, die garantiert auch in Staffel 2 wieder für Ärger sorgen dürfte!

Zusammengefasst: auch die zweite Staffel von Loki verspricht nicht weniger, als ein Spektakel zu werden, welches mit abgedrehten Abenteuern und packenden Zeitreisen als eine der besten Disney+-Serien punkten dürfte!