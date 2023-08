Es wird immer schlimmer: Disney Plus cancelt jetzt schon neue Serien, bevor sie überhaupt erscheinen!

Die Slots sind begrenzt und so entscheidet sich Disney doch tatsächlich für die nächste harsche Absage von gleich zwei weiteren Serienprojekten – nur diesmal wurden eben jene Schöpfungen sogar noch vor offizieller Ausstrahlung auf Eis gelegt!

Deadline zufolge hat der Unterhaltungsriese die geplante Serienadaption zur Buchreihe "The Spiderwick Chronicles", die alsbald schon auf Disney Plus debütieren sollte, nun fristlos gestrichen. In einem separaten Artikel berichteten die Kollegen außerdem darüber, dass auch das letzte Stündlein der Serie "Nautilus" geschlagen hat, wo diese doch ebenso von Disney gecancelt wurde. Die TV-Show mit Captain Nemo in der Hauptrolle sollte zwar ursprünglich ebenfalls beim Streamingriesen an den Start gehen, von diesem Wunsch müssen sich Fans und Interessenten jedoch frühzeitig verabschieden.

Eine wirkliche Überraschung ist das allerdings – so traurig wie es auch immer klingen mag – längst nicht mehr ... obwohl die Art und Weise natürlich deswegen kaum zu beschönigen ist. Disney geht in letzter Zeit nicht gerade zimperlich mit dem eigenen Seriensortiment um und so hat sich die Serienbibliothek zuletzt um Titel wie "Willow", "Pistol" sowie "Y: The Last Man" verkleinert. Vor kurzem haben unsere englischen TechRadar-Kollegen obendrein schon darüber berichtet, dass dies noch längst nicht das Ende der Verknappungen sein dürfte und in Zukunft weitere Originals wohl den metaphorischen Gang zur Schlachtbank vor sich haben werden.

Die Absagen zu "Nautilus" wie auch "The Spiderwick Chronicles" kommen für den ein oder anderen dann aber sicher doch etwas überstürzt, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Projekte nicht einmal die Chance hatten, sich beim Publikum zu beweisen. Die Dreharbeiten für beide Serien waren bereits abgeschlossen, die Hauptfotografie wurde schon im Januar beendet. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Disney Plus Originalserien werden diese beiden jedoch nicht einmal die Ehre haben, auf der ursprünglich geplanten Plattform zu starten.

Allerdings ist es noch immer denkbar, dass Disney hier schlichtweg die Ausstrahlungsrechte an Mitbewerber abtritt, wo die theoretisch abgeschlossenen Projekte noch einmal eine zweite, oder eher erste Chance erhalten könnten.

Und tatsächlich stehen die Zeichen recht gut, dass sich Paramount (Plus) zumindest für "The Spiderwick Chronicles" interessiert, nachdem Paramount Television Studios hieran auch mitproduziert hat. Was "Nautilus" betrifft, arbeitet Disney angeblich mit seinem Produktionsteam zusammen, um eine alternative Plattform zu finden, auf der die Serie ausgestrahlt werden kann, wobei sogar schon erste Gespräche mit interessierten Parteien zu laufen scheinen, während ich das hier tippe.

Geldsparende Selektionsmaßnahmen, die einen noch größeren Preis haben könnten ...

Crater ist ein weiteres Disney+-Projekt, was schon zwei Monate nach Veröffentlichung auf der Streamingplattform wieder dem Erdboden gleich gemacht wurde. (Image credit: Walt Disney Studios)

Wie bereits zuvor befürchtet, dürfte aber selbst diese Meldung noch längst nicht das Ende der Aufräumarbeiten im Hause Disney darstellen und so wäre durchaus denkbar, dass auch weitere Titel alsbald dem Messer der Streaming-Guillotine zum Opfer fallen.

Vor einigen Monaten enthüllte Disney bereits, dass man künftig satte 3 Milliarden US-Dollar bei nicht-sportlichen Inhalten einsparen möchte, um den fortlaufenden Geldverlust einzudämmen. Ein Teil der Kosteneinsparungsstrategie scheint demzufolge darin zu bestehen, Filme und Serien kurzerhand von der Streaming-Plattform zu schmeißen, sollten selbige sich als nicht rentabler Flop erweisen.

Beispielsweise entfernte Disney Plus so auch das Original "Crater" in Rekordzeit schon Anfang Juli wieder, obwohl der Film erst im Mai auf der Plattform bereitgestellt wurde. Ein weiterer Beweis dafür, dass Disney radikal durchgreift, sollten die Zahlen nicht stimmen oder gar die Hoffnungen auf Erfolg mager ausfallen.

Ein weiterer, eher unschöner, Schritt zur Kosteneinsparung könnte nun auch die angekündigte Preiserhöhung sein, während Disney simultan dem Beispiel von Netflix zu folgen scheint und ebenso die Eindämmungsmöglichkeiten im Bereich des Passwort-Sharings untersucht.

Gecancelte Shows, strengere Maßnahmen, höhere Kosten für den Konsumenten – ganz ehrlich? Das klingt alles nicht gerade rosig für die nahe Zukunft des bisher so wohlwollenden Streaming-Giganten. Außerdem muss man sich hierbei auch einmal fragen, was denn passiert, sollten infolgedessen einmal die wirklich großen Franchises und IPs wie Marvel oder Star Wars unter Mitleidenschaft gezogen werden. Und man muss sich auch fragen, ab wann die Belastungsgrenze der Zuschauerschaft womöglich doch überstrapaziert wird.

Derzeit wissen wir zumindest noch nicht, wo das alles enden mag, in jedem Fall bin ich aber nicht gerade zuversichtlich, dass hier schon das letzte Wort zum Thema gesprochen sein mag ...

Und auch wenn wir auf der einen Seite so freudige Infos wie die zur bevorstehenden Serienadaption zum Kultklassiker "Goosebumps" (via Variety) zelebrieren, könnte es im nächsten Moment doch schon wieder ganz anders aussehen, wo hiermit doch sogleich das nächste potenzielle Opfer für Disneys Schafott gefunden wäre.

Kurzum: Sei lieber nicht allzu überrascht, wenn Disney sich alsbald auch deine potenziellen Zukunftsprojekte zur Brust nimmt!